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Программное обеспечение для совместной работы с облачным контентом - Самые популярные приложения - Панама
Программное обеспечение для совместной работы с облачным контентом функционирует как выделенное облачное хранилище и решение для обмена файлами для деловых документов, изображений, видео, электронных таблиц и других файлов. Эти инструменты служат гибкими и синхронизируемыми репозиториями для всего корпоративного контента с целью консолидации всех потребностей, связанных с контентом, на единой платформе. Пользователи могут легко хранить, обмениваться, создавать, совместно работать и находить контент на различных устройствах. Хотя облачные решения для совместной работы с контентом в основном используются для управления документами, они выходят за рамки простой обработки файлов и предлагают широкий спектр функций. Они имеют много общих функций с программным обеспечением для управления корпоративным контентом (ECM), хотя и адаптированы для более широкого доступа. Инструменты ECM, разработанные для крупных предприятий, предусматривают строгие меры безопасности, большие емкости хранилища и возможности локального развертывания. Инструменты для совместной работы с облачным контентом могут легко интегрироваться с ECM и другими системами управления контентом, создавая единую экосистему для хранения контента и управления им.
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Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive (ранее известный как SkyDrive) — это служба хостинга файлов и служба синхронизации, управляемая Microsoft как часть веб-версии Office. Впервые запущенный в августе 2007 года, OneDrive позволяет пользователям хранить файлы и личные данные, такие как настройки Windows или ключи восс...
Dropbox
dropbox.com
Dropbox — это служба хостинга файлов, управляемая американской компанией Dropbox, Inc. со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, которая предлагает облачное хранилище, синхронизацию файлов, личное облако и клиентское программное обеспечение. Dropbox был основан в 2007 году студентами Массачусет...
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer — это интернет-сервис передачи компьютерных файлов, базирующийся в Нидерландах. Компания была основана в 2009 году в Амстердаме Ринке Виссером, Басом Беренсом и Налденом. В октябре 2018 года WeTransfer перезапустила свое приложение под названием «Collect by WeTransfer». В мае 2020 года Ин...
Box
box.com
Box, Inc. (ранее Box.net) — американская интернет-компания, базирующаяся в Редвуд-Сити, Калифорния. Компания специализируется на облачном управлении контентом и сервисе обмена файлами для бизнеса. Официальные клиенты и приложения доступны для Windows, macOS и нескольких мобильных платформ. Компания...
Zoho WorkDrive
zoho.com
Онлайн-управление файлами для команд, работающих вместе. Измените совместную работу вашей команды: предоставьте им безопасное общее рабочее пространство, чтобы их идеи находились в доме от замысла до реализации. Создавайте, сотрудничайте и обеспечивайте командную работу.
Nextcloud
nextcloud.org
Nextcloud — это пакет клиент-серверного программного обеспечения для создания и использования файловых хостингов. Nextcloud бесплатен и имеет открытый исходный код, что означает, что любой может установить и использовать его на своих частных серверных устройствах. Приложение Nextcloud функционально...
pCloud
pcloud.com
pCloud — это безопасное облачное хранилище, где вы можете хранить, делиться и работать со всеми своими файлами. Вы можете получить к ним доступ на любом устройстве, где бы вы ни находились! Получите 10 ГБ бесплатно!
Bitrix24
bitrix24.com
Битрикс24 — это программное обеспечение, которое помогает компаниям и предпринимателям повысить свою эффективность внутри и снаружи. Наша платформа предлагает CRM, Контакт-центр, конструктор сайтов, интернет-магазин, маркетинговые кампании и другие инструменты продаж. Кроме того, есть безопасный инт...
Koofr
koofr.net
Koofr предлагает безопасное облачное хранилище в ЕС с бесплатным пожизненным пространством для хранения и возможностью подключения нескольких облачных учетных записей (Dropbox, Google Drive, OneDrive) и ваших личных хранилищ. Откройте для себя лучший способ хранения, доступа и обмена фотографиями, в...
Zoho Docs
zoho.com
Онлайн-управление файлами для команд и отдельных лиц. Переведите свою команду в безопасное рабочее пространство для совместной работы, где все доступно каждому в режиме реального времени. Создавайте, сотрудничайте и выполняйте работу безопасно.
Sync
sync.com
Sync — это платформа для хранения файлов, обмена ими и совместной работы, которая обеспечивает безопасность, надежность и подключение к облаку. С 2011 года миссия Sync.com — предоставить всему миру безопасное пространство для сотрудничества. Сегодня более миллиона компаний всех размеров используют ...
Starchive
starchive.io
Меньше времени на поиск. Больше времени на творчество. Starchive — это хранилище завтрашнего дня для сегодняшних авторов. То, что вы создаете, должно быть простым для доступа, использования и развития. Более десяти лет назад они работали с Бобом Диланом над архивированием всего его каталога. Они из...
Copilot
copilot.com
Пакет продуктов Copilot предоставляет бизнесу комплексное решение для общения с клиентами, платежей, обмена файлами, контрактов, форм, справочных служб и многого другого. Кроме того, Copilot позволяет компаниям предлагать своим клиентам унифицированный интерфейс с фирменным клиентским порталом. Сего...
Digiboxx
digiboxx.com
DigiBoxx — это SaaS-стартап, который предоставляет цифровое хранилище и платформу управления активами для частных лиц, сотрудников, малых и средних предприятий и корпораций. Это услуга «Сделано в Индии», интуитивно понятная, безопасная и обеспечивающая эффективное сотрудничество. С момента своего со...
odrive
odrive.com
Единый доступ ко всему хранилищу, позволяющий синхронизировать, делиться, создавать резервные копии и шифровать файлы на Amazon Drive, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box, S3, WebDAV, FTP и т. д.
Tresorit
tresorit.com
Tresorit — это платформа для совместной работы с контентом со сквозным шифрованием и нулевым разглашением данных, которая позволяет компаниям, заботящимся о безопасности, безопасно управлять, синхронизировать, подписывать и делиться своими файлами. В отличие от других поставщиков общедоступных облак...
Moxo
moxo.com
Оптимизируйте внешние проекты с клиентами, поставщиками и партнерами. С помощью Moxo ускорьте рабочие процессы от приобретения учетной записи до регистрации и обслуживания. Координируйте свои действия с клиентами, поставщиками и партнерами для достижения совместных результатов, отслеживайте основные...
Datto
datto.com
Компания Datto, входящая в состав Kaseya, ведущий мировой поставщик решений по обеспечению безопасности и облачных программных решений, специально созданных для MSP, считает, что нет предела тому, чего малый и средний бизнес может достичь с помощью правильной технологии. Проверенные решения Datto дл...
ShareFile
sharefile.com
Безопасно делитесь контентом и сотрудничайте с клиентами и внутренними командами с любого устройства и из любого места с помощью ShareFile. Департаментам и малым предприятиям нужны простые и безопасные решения для совместной работы с клиентами и друг с другом. С помощью ShareFile используйте любое у...
DropSend
dropsend.com
Отправляйте большие файлы с помощью DropSend бесплатно. Отправляйте файлы по электронной почте, храните файлы в Интернете, управляйте отправкой и загрузкой и используйте DropSend для своего бизнеса.
CAYA
getcaya.com
Получайте, систематизируйте и редактируйте все документы с помощью CAYA. Более 20 000 клиентов уже используют CAYA в качестве центра обработки документов в облаке и для оцифровки своей ежедневной почты.
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect для HoloLens использует смешанную реальность для координации проекта, обеспечивая точное выравнивание голографических данных на рабочей площадке, позволяя работникам просматривать свои модели, наложенные на контекст физической среды.
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync — это простой, мощный и удобный в использовании облачный сервис обмена файлами, синхронизации файлов и онлайн-резервного копирования. В отличие от Dropbox, SugarSync позволяет создавать резервные копии существующей структуры папок. Попробуйте БЕСПЛАТНО в течение 30 дней и начните уже сегод...
Cubbit
cubbit.io
Cubbit for Teams — это облачное хранилище SaaS для компаний, первое, кто полагается на p2p-инфраструктуру с нулевым разглашением данных вместо традиционных центров обработки данных. В отличие от ведущих поставщиков облачных услуг, он предлагает высочайший уровень конфиденциальности: никто, даже Cubb...
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это онлайн-инструмент и настольное программное обеспечение для создания профессиональных цифровых флипбуков. Он делает ваши электронные книги в формате PDF, электронные каталоги, цифровые брошюры, годовые отчеты, презентации, журналы и сопутствующие материалы интерактивными. Более 50 ...
Onehub
onehub.com
Onehub — это безопасный сервис хранения и обмена файлами, созданный для предприятий любого размера. Шифрование ваших данных на уровне банка, а также наша детальная структура разрешений на основе ролей означает, что вы можете контролировать, кто имеет доступ к вашему контенту, и с уверенностью делить...
Cloudup
cloudup.com
Делитесь потоками чего угодно — видео, фотографий, музыки, ссылок и файлов — мгновенно и легко с помощью Cloudup.
Egnyte
egnyte.com
Egnyte — это безопасная мультиоблачная платформа для обеспечения безопасности и управления контентом, которая позволяет организациям лучше защищать и совместно работать над наиболее ценным контентом. Основанная в 2008 году, компания Egnyte демократизировала безопасность облачного контента для более ...
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense — это то, как самые опытные компании в мире устраняют неопределенность при принятии решений. Благодаря анализу рынка и поиску, основанным на проверенном искусственном интеллекте, AlphaSense быстро предоставляет актуальную информацию из заслуживающей доверия вселенной общедоступного и част...
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche — ведущий поставщик SaaS-решений для управления корпоративным контентом (ECM) и автоматизации бизнес-процессов. Благодаря мощным рабочим процессам, электронным формам, управлению документами и аналитике Laserfiche ускоряет ведение бизнеса. Laserfiche стала пионером в области безбумажного ...
Smint.io
smint.io
Портал вашего бренда, Медиацентр, Пресс-портал, Портал покупки контента для Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint/OneDrive, Tenovos, Thron, DAM/Digital Asset Management и нескольких источников. Бизнес процветает, когда его контент жив. Активируйте свой контент...
Scan123
scan123.com
Scan123 позволяет вам тратить меньше времени на оформление документов и больше времени на то, что ваш бизнес делает лучше всего. Scan123 — это решение для управления документами, которое поможет вам оцифровать бумажные файлы, защитить документы в облаке, быстро найти то, что вы ищете, и мгновенно по...
Wimi
wimi-teamwork.com
Wimi — лучший универсальный инструмент для совместной работы для бизнеса. Это не просто слова, Wimi включает в выделенные рабочие области: социальные сети, обмен файлами и дисками, управление задачами, общий доступ к календарю, обмен мгновенными сообщениями и видеоконференции. Благодаря этому полном...
FilesAnywhere
filesanywhere.com
FilesAnywhere со штаб-квартирой в Бедфорде, штат Техас, представляет собой облачную службу управления контентом и обмена файлами для предприятий, которая предлагает облачное хранилище, синхронизацию файлов, личное облако и клиентское программное обеспечение.
Virtru
virtru.com
Virtru значительно упрощает шифрование военного уровня. От крупнейших банков мира до самых маленьких медицинских учреждений — Virtru помогает организациям любого размера взять под контроль свои данные с помощью гибкого сквозного шифрования для ваших повседневных бизнес-приложений. Программное обеспе...
EZ File Drop
ezfiledrop.com
EZ File Drop — самый простой способ получить файлы. От кого угодно. С помощью EZ File Drop любой может отправлять вам файлы без необходимости загружать приложение, создавать учетную запись или беспокоиться о правах доступа к файлам. Файлы попадают прямо в вашу учетную запись Google Drive, OneDrive, ...
Samepage
samepage.io
Samepage упрощает общение, управление проектами, проведение встреч, совместную работу в Интернете и многое другое, объединяя командный чат, видеоконференции, совместное использование экрана, управление задачами, общий доступ к файлам и... Показать больше рабочее пространство.
JUMBOmail
jumbomail.me
Ведущая онлайн-платформа, специализирующаяся на обмене контентом. Обеспечивает новый подход к отправке файлов, превращая обычный обмен файлами во впечатляющую целевую страницу галереи с личным брендом. Компания JUMBOmail Thenologies Ltd, основанная в 2010 году, предоставляет облачные услуги передачи...
CloudFiles
cloudfiles.io
CloudFiles позволяет вам получить доступ к существующим библиотекам документов и создавать мощные ссылки для ваших файлов и папок. Вы можете собирать аналитику, обеспечивать безопасность и выполнять все виды автоматизации в HubSpot, а Salesforce CloudFiles предоставляет вам простой набор функций: Си...
DRACOON
dracoon.com
DRACOON — лидер рынка корпоративного обмена файлами в немецкоязычном регионе и одна из самых быстрорастущих SaaS-компаний в Германии. Независимое от платформы программное обеспечение доступно в облачной, гибридной и локальной версиях. Независимые аналитики назвали его лидером.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe помогает защитить и автоматизировать общение с клиентами, подписание и обмен документами, а также улучшить соблюдение требований. Мы защищаем документы и автоматизируем документооборот. От мощной электронной подписи до гибкого механизма электронных форм и настраиваемых клиентских порталов...
Clinked
clinked.com
Clinked — это облачный клиентский портал и инструмент для совместной работы. Оно позволяет командам, проектным группам и бизнес-клиентам эффективно сотрудничать над документами и файлами в безопасной облачной среде. Мы предлагаем 3 основных варианта портала: 1. Простота (готовый легко настраиваем...
LucidLink
lucidlink.com
Сочетая в себе простоту локального диска с мощью облака, LucidLink позволяет вашей команде сотрудничать и редактировать файлы мгновенно, безопасно и из любого места с помощью единого общего файлового пространства. * Сотрудничайте везде и мгновенно: работайте вместе, где бы вы ни находились. Получи...
TitanFile
titanfile.com
TitanFile — это отмеченная наградами платформа для безопасного обмена файлами и совместной работы с клиентами. TitanFile так же прост в использовании, как и электронная почта, что приводит к повышению эффективности, экономии средств и повышению удовлетворенности клиентов, а также повышению безопасно...
SuiteFiles
suitefiles.com
Создание документов, совместная работа и подписание — все в одном месте. SuiteFiles — это мощное, но простое программное обеспечение для управления документами для бухгалтерских фирм и фирм, предоставляющих профессиональные услуги. Наши рабочие процессы — это именно то, что нужно малым и средним фир...
Ftopia
ftopia.io
Решение для обмена документами в Интернете, которое помогает предприятиям создать частное рабочее пространство для обмена документами и файлами с несколькими пользователями.
AvePoint
avepoint.com
Сотрудничайте с уверенностью. AvePoint предоставляет самую передовую платформу для оптимизации операций SaaS и безопасного сотрудничества. Более 17 000 клиентов по всему миру полагаются на наши решения для модернизации цифровых рабочих мест в Microsoft, Google, Salesforce и других средах совместной ...
AODocs
aodocs.com
AODocs — это платформа контент-сервисов на базе искусственного интеллекта, предназначенная для оптимизации управления документами и процессов обработки контента. Эта платформа, созданная в облаке, обеспечивает гибкость и масштабируемость, что позволяет адаптировать ее к меняющимся потребностям бизне...
TransferChain
transferchain.io
TransferChain предоставляет предприятиям самое безопасное облачное хранилище, передачу файлов и возможности запроса файлов — посредством шифрования с нулевым разглашением, разделения файлов, распределенных облачных архитектур и авторизации блокчейна. Ни TransferChain, ни какие-либо несанкционированн...
Cocoon Data
cocoondata.com
Мы работаем с правительствами, предприятиями и предприятиями малого и среднего бизнеса по всему миру, чтобы обеспечить безопасность регулируемых и коммерчески конфиденциальных данных. Наша запатентованная платформа безопасного обмена данными (SDSP) позволяет пользователям сотрудничать, обмениваться ...
Kloud
kloud.com
Kloud LiveDoc — это интерактивный документ, который можно воспроизводить как фильм. Синхронизации или собрания сохраняются в этих документах и могут быть представлены позже через Kloud Meeting.
TakeTurns
taketurns.com
TakeTurns меняет способ совместной работы над документами и файлами с внешними заинтересованными сторонами, такими как клиенты, поставщики, партнеры — по одному шагу за раз. TakeTurns — это пошаговое приложение для совместной работы, в котором две стороны по очереди делятся, запрашивают или обновляю...
FileString
filestring.com
Контролируйте распространение важного контента с помощью простой в использовании службы управления файлами.
Aeroplicity
aeroplicity.com
Aeroplicity — это платформа, созданная для аэрокосмической отрасли, которая снижает эксплуатационные расходы, улучшает отслеживаемость и повышает кибербезопасность, одновременно помогая цепочкам поставок стать экологичными и выделиться на рынке. Мы — лучший способ сэкономить время и деньги благодаря...
FutureVault
futurevault.com
Интеллектуальные решения для цифровых хранилищ для компаний, готовых к будущему. FutureVault — лидер отрасли в области безопасного обмена документами и решений Digital Vault для финансовых служб и организаций по управлению активами, меняющих парадигму управления документами и информацией с помощью...
ShareDocView
sharedocview.com
ShareDocView.com — это инструмент для увеличения продаж, который позволяет обмениваться документами с помощью ссылок, чтобы получать потенциальных клиентов по электронной почте, аналитику и многие другие преимущества. Загрузите файлы PDF, Doc и PPT, чтобы создавать ссылки, которые могут варьироватьс...
My MX Data
mymxdata.com
My MX Data — это передовая платформа для обмена файлами, оптимизированная для бизнеса. Разработанный для скорости и эффективности, MX легко обрабатывает большие технические файлы, обеспечивая сверхбыструю загрузку. Уникальные функции, такие как MX Distribute для контроля версий и MX Conversations дл...
Everleagues
everleagues.com
Everleagues — это платформа для общения и сотрудничества. Его уникальное сочетание встроенных функций и безопасности корпоративного уровня обеспечивает бесперебойную работу в офисе и при обслуживании клиентов, что повышает производительность, совместную работу, удовлетворенность клиентов и прибыльно...
Pigeon
pigeondocuments.com
Сбор клиентских документов стал простым, организованным и безопасным. Pigeon ускоряет процесс сбора документов и устраняет необходимость в обременительных последующих действиях.