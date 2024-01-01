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Программное обеспечение для совместной работы с облачным контентом - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для совместной работы с облачным контентом функционирует как выделенное облачное хранилище и решение для обмена файлами для деловых документов, изображений, видео, электронных таблиц и других файлов. Эти инструменты служат гибкими и синхронизируемыми репозиториями для всего корпоративного контента с целью консолидации всех потребностей, связанных с контентом, на единой платформе. Пользователи могут легко хранить, обмениваться, создавать, совместно работать и находить контент на различных устройствах. Хотя облачные решения для совместной работы с контентом в основном используются для управления документами, они выходят за рамки простой обработки файлов и предлагают широкий спектр функций. Они имеют много общих функций с программным обеспечением для управления корпоративным контентом (ECM), хотя и адаптированы для более широкого доступа. В инструментах ECM, разработанных для крупных предприятий, особое внимание уделяется строгим мерам безопасности, расширенным возможностям хранения данных и возможностям локального развертывания. Инструменты для совместной работы с облачным контентом могут легко интегрироваться с ECM и другими системами управления контентом, создавая единую экосистему для хранения контента и управления им.

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Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive

onedrive.com

Microsoft OneDrive (ранее известный как SkyDrive) — это служба хостинга файлов и служба синхронизации, управляемая Microsoft как часть веб-версии Office. Впервые запущенный в августе 2007 года, OneDrive позволяет пользователям хранить файлы и личные данные, такие как настройки Windows или ключи восс...

Dropbox

Dropbox

dropbox.com

Dropbox — это служба хостинга файлов, управляемая американской компанией Dropbox, Inc. со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, которая предлагает облачное хранилище, синхронизацию файлов, личное облако и клиентское программное обеспечение. Dropbox был основан в 2007 году студентами Массачусет...

WeTransfer

WeTransfer

wetransfer.com

WeTransfer — это интернет-сервис передачи компьютерных файлов, базирующийся в Нидерландах. Компания была основана в 2009 году в Амстердаме Ринке Виссером, Басом Беренсом и Налденом. В октябре 2018 года WeTransfer перезапустила свое приложение под названием «Collect by WeTransfer». В мае 2020 года Ин...

Box

Box

box.com

Box, Inc. (ранее Box.net) — американская интернет-компания, базирующаяся в Редвуд-Сити, Калифорния. Компания специализируется на облачном управлении контентом и сервисе обмена файлами для бизнеса. Официальные клиенты и приложения доступны для Windows, macOS и нескольких мобильных платформ. Компания ...

Zoho WorkDrive

Zoho WorkDrive

zoho.com

Онлайн-управление файлами для команд, работающих вместе. Измените совместную работу вашей команды: предоставьте им безопасное общее рабочее пространство, чтобы их идеи могли жить на протяжении всего пути от замысла до реализации. Создавайте, сотрудничайте и обеспечивайте командную работу.

Nextcloud

Nextcloud

nextcloud.org

Nextcloud — это пакет клиент-серверного программного обеспечения для создания и использования файловых хостингов. Nextcloud бесплатен и имеет открытый исходный код, что означает, что любой может установить и использовать его на своих частных серверных устройствах. Приложение Nextcloud функционально...

pCloud

pCloud

pcloud.com

pCloud — это безопасное облачное хранилище, где вы можете хранить, делиться и работать со всеми своими файлами. Вы можете получить к ним доступ на любом устройстве, где бы вы ни находились! Получите 10 ГБ бесплатно!

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Битрикс24 — бесплатная (для малого бизнеса) платформа социального предпринимательства. Это единое рабочее пространство, которое обрабатывает множество аспектов повседневных операций и задач. Создайте свою собственную социальную сеть за считанные минуты!

Zoho Docs

Zoho Docs

zoho.com

Онлайн-управление файлами для команд и отдельных лиц. Переведите свою команду в безопасное рабочее пространство для совместной работы, где все доступно каждому в режиме реального времени. Создавайте, сотрудничайте и выполняйте работу безопасно.

Koofr

Koofr

koofr.net

Koofr предлагает безопасное облачное хранилище в ЕС с бесплатным пожизненным пространством для хранения и возможностью подключения нескольких облачных учетных записей (Dropbox, Google Drive, OneDrive) и ваших личных хранилищ. Откройте для себя лучший способ хранения, доступа и обмена фотографиями, в...

Sync

Sync

sync.com

Храните, делитесь своими файлами и получайте к ним доступ откуда угодно с помощью Sync.

Copilot

Copilot

copilot.com

Copilot — современный клиентский портал для сервисного бизнеса Предоставьте клиентам единый сервис с помощью клиентского портала, который оптимизирует обмен сообщениями, платежи, обмен файлами, справочные центры, доступ к настраиваемым приложениям и многое другое.

Tresorit

Tresorit

tresorit.com

Сверхбезопасное облачное хранилище и обмен файлами. Защитите свои личные фотографии и рабочие файлы с помощью сквозного шифрования и швейцарской конфиденциальности. Индивидуальные планы начинаются с 500 ГБ зашифрованного онлайн-хранилища.

Digiboxx

Digiboxx

digiboxx.com

DigiBoxx — индийское приложение для обмена файлами и онлайн-платформа для передачи файлов с облачным хранилищем. Безопасно делитесь файлами в Интернете. Делитесь изображениями, видео, документами, папками или цифровыми активами на любом устройстве.

odrive

odrive

odrive.com

Единый доступ ко всему хранилищу, позволяющий синхронизировать, делиться, создавать резервные копии и шифровать файлы на Amazon Drive, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box, S3, WebDAV, FTP и т. д.

Moxo

Moxo

moxo.com

Рабочие пространства взаимодействия Moxo используются ведущими компаниями по всему миру для оптимизации миллионов B2B-проектов от регистрации учетных записей до управления учетными записями.

Datto

Datto

datto.com

Datto, Inc. — американская компания по кибербезопасности и резервному копированию данных. Основанная в 2007 году в Норуолке, штат Коннектикут, в 2017 году она стала дочерней компанией Vista Equity Partners и объединилась с Autotask Corporation.

DropSend

DropSend

dropsend.com

Отправляйте большие файлы с помощью DropSend бесплатно. Отправляйте файлы по электронной почте, храните файлы в Интернете, управляйте отправкой и загрузкой и используйте DropSend для своего бизнеса.

CAYA

CAYA

getcaya.com

Получайте, систематизируйте и редактируйте все документы с помощью CAYA. Более 20 000 клиентов уже используют CAYA в качестве облачного центра обработки документов и для оцифровки своей ежедневной почты.

SugarSync

SugarSync

sugarsync.com

SugarSync — это простой, мощный и удобный в использовании облачный сервис обмена файлами, синхронизации файлов и онлайн-резервного копирования. В отличие от Dropbox, SugarSync позволяет создавать резервные копии существующей структуры папок. Попробуйте БЕСПЛАТНО в течение 30 дней и начните уже сегод...

Onehub

Onehub

onehub.com

Onehub — это веб-приложение, которое предоставляет все необходимое для простого и безопасного обмена бизнес-информацией и файлами с партнерами, клиентами, коллегами и поставщиками.

ShareFile

ShareFile

sharefile.com

Безопасно делитесь контентом и сотрудничайте с клиентами и внутренними командами с любого устройства и из любого места с помощью ShareFile. Департаментам и малым предприятиям нужны простые и безопасные решения для совместной работы с клиентами и друг с другом. С помощью ShareFile используйте любое у...

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

Превращайте простые PDF-файлы в интерактивные и привлекательные документы профессионального вида, управляйте маркетинговыми инструментами, анализируйте файлы и многое другое.

Egnyte

Egnyte

egnyte.com

Используйте одну платформу для защиты, управления и максимизации наиболее ценного и рискованного типа данных — цифрового контента — в любом облаке, на любом устройстве и в любом месте.

Scan123

Scan123

scan123.com

Scan123 — это быстрый, простой и безопасный способ объединить все ваши бумажные, PDF-файлы и цифровые медиафайлы в систему для групповой работы с возможностью поиска.

Laserfiche

Laserfiche

laserfiche.com

Laserfiche — мировой лидер в области решений для управления корпоративным контентом (ECM), управления документами (DMS) и BPM. Узнайте, что Laserfiche может сделать для вас.

Wimi

Wimi

wimi-teamwork.com

Программное обеспечение для управления проектами для малого и среднего бизнеса. Онлайн-инструмент для совместной работы · Более 35 000 клиентов · 4,67/5 - 423 отзыва · Приложение №1 для повышения производительности

AlphaSense

AlphaSense

alpha-sense.com

​РЫНОЧНАЯ ИНТЕЛЛЕКТАЦИЯ И ПОИСКОВАЯ ПЛАТФОРМА Получите ценную информацию за секунды, а не часы Двигайтесь со скоростью рынка, легко отслеживая компании, темы и отрасли в обширной вселенной контента — индексируемого, доступного для поиска и все в одном месте.

Cloudup

Cloudup

cloudup.com

Делитесь потоками чего угодно — видео, фотографий, музыки, ссылок и файлов — мгновенно и легко с помощью Cloudup.

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

Trimble Connect для HoloLens использует смешанную реальность для координации проекта, обеспечивая точное выравнивание голографических данных на рабочей площадке, позволяя работникам просматривать свои модели, наложенные на них, в контексте физической среды.

Samepage

Samepage

samepage.io

Войдите в Samepage и сотрудничайте со своей командой в режиме реального времени. Общайтесь, делитесь файлами, назначайте задачи, управляйте проектами и многое другое.

SuiteFiles

SuiteFiles

suitefiles.com

Создание документов, совместная работа и подписание — все в одном месте. SuiteFiles — это мощное, но простое программное обеспечение для управления документами для бухгалтерских фирм и фирм, предоставляющих профессиональные услуги. Наши рабочие процессы — это именно то, что нужно малым и средним фир...

Clinked

Clinked

clinked.com

Клиентский портал Clinked — ведущее программное обеспечение для онлайн-сотрудничества. Безопасный, мобильный и легко настраиваемый. Делитесь файлами, общайтесь и управляйте проектами с легкостью.

FutureVault

FutureVault

futurevault.com

Intelligent Digital Vault Solutions for Future-Ready Firms. FutureVault is an industry-leader in secure document exchange and Digital Vault solutions for financial services and wealth management organizations, changing the paradigm of document and information management with the Personal Life Manage...

ShareDocView

ShareDocView

sharedocview.com

ShareDocView.com is a sales enablement tool that allows to share documents via links in order to get email leads, analytics and many other benefits. Upload PDF, Doc and PPT files to create links which can range from public to accessible only via verified emails or passwords. Add your company logo, c...

DRACOON

DRACOON

dracoon.com

DRACOON is the Enterprise File Sharing market leader in the German-speaking region and is one of the fastest-growing SaaS companies in Germany. The platform-independent software is available as a cloud, hybrid and on-premises version and has been named leader by independent analysts.

My MX Data

My MX Data

mymxdata.com

MX is a fast, easy and secure data exchange solution for businesses. our patented technology ensures perfect secrecy for confidential data and our multi-strategy approach protects your data from threats.

JUMBOmail

JUMBOmail

jumbomail.me

Ведущая онлайн-платформа, специализирующаяся на обмене контентом. Обеспечивает новый подход к отправке файлов, превращая обычный обмен файлами во впечатляющую целевую страницу галереи с личным брендом. Компания JUMBOmail Thenologies Ltd, основанная в 2010 году, предоставляет облачные услуги передачи...

CloudFiles

CloudFiles

cloudfiles.io

CloudFiles позволяет вам получить доступ к существующим библиотекам документов и создавать мощные ссылки для ваших файлов и папок. Вы можете собирать аналитику, обеспечивать безопасность и выполнять все виды автоматизации в HubSpot, а Salesforce CloudFiles предоставляет вам простой набор функций: Си...

TitanFile

TitanFile

titanfile.com

TitanFile — это отмеченная наградами платформа для безопасного обмена файлами и совместной работы с клиентами. TitanFile так же прост в использовании, как и электронная почта, что приводит к повышению эффективности, экономии средств и повышению удовлетворенности клиентов, а также повышению безопасно...

FilesAnywhere

FilesAnywhere

filesanywhere.com

FilesAnywhere со штаб-квартирой в Бедфорде, штат Техас, представляет собой облачную службу управления контентом и обмена файлами для предприятий, которая предлагает облачное хранилище, синхронизацию файлов, личное облако и клиентское программное обеспечение.

LucidLink

LucidLink

lucidlink.com

Сочетая в себе простоту локального диска с мощью облака, LucidLink позволяет вашей команде сотрудничать и редактировать файлы мгновенно, безопасно и из любого места с помощью единого общего файлового пространства. • Совместная работа везде и мгновенно. Работайте вместе, где бы вы ни находились. Полу...

AODocs

AODocs

aodocs.com

AODocs — единственная платформа управления бизнес-процессами и документами, созданная на базе Google Workspace (также известная как G Suite). AODocs предоставляет платформу для совместной работы, ориентированную на удобство пользователей, позволяющую организациям легко реализовывать критически важны...

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