Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для совместной работы с облачным контентом - Самые популярные приложения - Конго - Киншаса Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для совместной работы с облачным контентом функционирует как выделенное облачное хранилище и решение для обмена файлами для деловых документов, изображений, видео, электронных таблиц и других файлов. Эти инструменты служат гибкими и синхронизируемыми репозиториями для всего корпоративного контента с целью консолидации всех потребностей, связанных с контентом, на единой платформе. Пользователи могут легко хранить, обмениваться, создавать, совместно работать и находить контент на различных устройствах. Хотя облачные решения для совместной работы с контентом в основном используются для управления документами, они выходят за рамки простой обработки файлов и предлагают широкий спектр функций. Они имеют много общих функций с программным обеспечением для управления корпоративным контентом (ECM), хотя и адаптированы для более широкого доступа. Инструменты ECM, разработанные для крупных предприятий, предусматривают строгие меры безопасности, большие емкости хранилища и возможности локального развертывания. Инструменты для совместной работы с облачным контентом могут легко интегрироваться с ECM и другими системами управления контентом, создавая единую экосистему для хранения контента и управления им.