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Программное обеспечение для совместной работы с облачным контентом - Самые популярные приложения - Болгария
Программное обеспечение для совместной работы с облачным контентом функционирует как выделенное облачное хранилище и решение для обмена файлами для деловых документов, изображений, видео, электронных таблиц и других файлов. Эти инструменты служат гибкими и синхронизируемыми репозиториями для всего корпоративного контента с целью консолидации всех потребностей, связанных с контентом, на единой платформе. Пользователи могут легко хранить, обмениваться, создавать, совместно работать и находить контент на различных устройствах. Хотя облачные решения для совместной работы с контентом в основном используются для управления документами, они выходят за рамки простой обработки файлов и предлагают широкий спектр функций. Они имеют много общих функций с программным обеспечением для управления корпоративным контентом (ECM), хотя и адаптированы для более широкого доступа. Инструменты ECM, разработанные для крупных предприятий, предусматривают строгие меры безопасности, большие емкости хранилища и возможности локального развертывания. Инструменты для совместной работы с облачным контентом могут легко интегрироваться с ECM и другими системами управления контентом, создавая единую экосистему для хранения контента и управления им.
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WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer — это интернет-сервис передачи компьютерных файлов, базирующийся в Нидерландах. Компания была основана в 2009 году в Амстердаме Ринке Виссером, Басом Беренсом и Налденом. В октябре 2018 года WeTransfer перезапустила свое приложение под названием «Collect by WeTransfer». В мае 2020 года Ин...
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive (ранее известный как SkyDrive) — это служба хостинга файлов и служба синхронизации, управляемая Microsoft как часть веб-версии Office. Впервые запущенный в августе 2007 года, OneDrive позволяет пользователям хранить файлы и личные данные, такие как настройки Windows или ключи восс...
Bitrix24
bitrix24.com
Битрикс24 — это программное обеспечение, которое помогает компаниям и предпринимателям повысить свою эффективность внутри и снаружи. Наша платформа предлагает CRM, Контакт-центр, конструктор сайтов, интернет-магазин, маркетинговые кампании и другие инструменты продаж. Кроме того, есть безопасный инт...
Dropbox
dropbox.com
Dropbox — это служба хостинга файлов, управляемая американской компанией Dropbox, Inc. со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, которая предлагает облачное хранилище, синхронизацию файлов, личное облако и клиентское программное обеспечение. Dropbox был основан в 2007 году студентами Массачусет...
pCloud
pcloud.com
pCloud — это безопасное облачное хранилище, где вы можете хранить, делиться и работать со всеми своими файлами. Вы можете получить к ним доступ на любом устройстве, где бы вы ни находились! Получите 10 ГБ бесплатно!
Box
box.com
Box, Inc. (ранее Box.net) — американская интернет-компания, базирующаяся в Редвуд-Сити, Калифорния. Компания специализируется на облачном управлении контентом и сервисе обмена файлами для бизнеса. Официальные клиенты и приложения доступны для Windows, macOS и нескольких мобильных платформ. Компания...
Zoho WorkDrive
zoho.com
Онлайн-управление файлами для команд, работающих вместе. Измените совместную работу вашей команды: предоставьте им безопасное общее рабочее пространство, чтобы их идеи находились в доме от замысла до реализации. Создавайте, сотрудничайте и обеспечивайте командную работу.
Nextcloud
nextcloud.org
Nextcloud — это пакет клиент-серверного программного обеспечения для создания и использования файловых хостингов. Nextcloud бесплатен и имеет открытый исходный код, что означает, что любой может установить и использовать его на своих частных серверных устройствах. Приложение Nextcloud функционально...
Zoho Docs
zoho.com
Онлайн-управление файлами для команд и отдельных лиц. Переведите свою команду в безопасное рабочее пространство для совместной работы, где все доступно каждому в режиме реального времени. Создавайте, сотрудничайте и выполняйте работу безопасно.
Koofr
koofr.net
Koofr предлагает безопасное облачное хранилище в ЕС с бесплатным пожизненным пространством для хранения и возможностью подключения нескольких облачных учетных записей (Dropbox, Google Drive, OneDrive) и ваших личных хранилищ. Откройте для себя лучший способ хранения, доступа и обмена фотографиями, в...
Sync
sync.com
Sync — это платформа для хранения файлов и совместной работы с документами, которая помогает командам оставаться в безопасности, защищенности и связи в облаке. С 2011 года Sync.com ставит перед собой задачу предоставить всему миру безопасное пространство для сотрудничества. Сегодня более миллиона к...
Starchive
starchive.io
Управление цифровыми активами, созданное креативщиками и для креативщиков. Храните свои файлы в облаке, используйте метаданные на основе искусственного интеллекта, делитесь большими файлами в мгновение ока.
odrive
odrive.com
Единый доступ ко всему хранилищу, позволяющий синхронизировать, делиться, создавать резервные копии и шифровать файлы на Amazon Drive, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box, S3, WebDAV, FTP и т. д.
Copilot
copilot.com
Пакет продуктов Copilot предоставляет бизнесу комплексное решение для общения с клиентами, платежей, обмена файлами, контрактов, форм, справочных служб и многого другого. Кроме того, Copilot позволяет компаниям предлагать своим клиентам унифицированный интерфейс с фирменным клиентским порталом. Сего...
Digiboxx
digiboxx.com
DigiBoxx — это SaaS-стартап, который предоставляет цифровое хранилище и платформу управления активами для частных лиц, сотрудников, малых и средних предприятий и корпораций. Это услуга «Сделано в Индии», интуитивно понятная, безопасная и обеспечивающая эффективное сотрудничество. С момента своего со...
Tresorit
tresorit.com
Tresorit — это платформа для совместной работы с контентом со сквозным шифрованием и нулевым разглашением данных, которая позволяет компаниям, заботящимся о безопасности, безопасно управлять, синхронизировать, подписывать и делиться своими файлами. В отличие от других поставщиков общедоступных облак...
Moxo
moxo.com
Оптимизируйте внешние проекты с клиентами, поставщиками и партнерами. С помощью Moxo ускорьте рабочие процессы от приобретения учетной записи до регистрации и обслуживания. Координируйте свои действия с клиентами, поставщиками и партнерами для достижения совместных результатов, отслеживайте основные...
Datto
datto.com
Компания Datto, входящая в состав Kaseya, ведущий мировой поставщик решений по обеспечению безопасности и облачных программных решений, специально созданных для MSP, считает, что нет предела тому, чего малый и средний бизнес может достичь с помощью правильной технологии. Проверенные решения Datto дл...
CAYA
getcaya.com
Получайте, систематизируйте и редактируйте все документы с помощью CAYA. Более 20 000 клиентов уже используют CAYA в качестве центра обработки документов в облаке и для оцифровки своей ежедневной почты.
DropSend
dropsend.com
Отправляйте большие файлы с помощью DropSend бесплатно. Отправляйте файлы по электронной почте, храните файлы в Интернете, управляйте отправкой и загрузкой и используйте DropSend для своего бизнеса.
ShareFile
sharefile.com
Безопасно делитесь контентом и сотрудничайте с клиентами и внутренними командами с любого устройства и из любого места с помощью ShareFile. Департаментам и малым предприятиям нужны простые и безопасные решения для совместной работы с клиентами и друг с другом. С помощью ShareFile используйте любое у...
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync — это простой, мощный и удобный в использовании облачный сервис обмена файлами, синхронизации файлов и онлайн-резервного копирования. В отличие от Dropbox, SugarSync позволяет создавать резервные копии существующей структуры папок. Попробуйте БЕСПЛАТНО в течение 30 дней и начните уже сегод...
Onehub
onehub.com
Onehub — это безопасный сервис хранения и обмена файлами, созданный для предприятий любого размера. Шифрование ваших данных на уровне банка, а также наша детальная структура разрешений на основе ролей означает, что вы можете контролировать, кто имеет доступ к вашему контенту, и с уверенностью делить...
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это онлайн-инструмент и настольное программное обеспечение для создания профессиональных цифровых флипбуков. Он делает ваши электронные книги в формате PDF, электронные каталоги, цифровые брошюры, годовые отчеты, презентации, журналы и сопутствующие материалы интерактивными. Более 50 ...
Egnyte
egnyte.com
Egnyte — это безопасная мультиоблачная платформа для обеспечения безопасности и управления контентом, которая позволяет организациям лучше защищать и совместно работать над наиболее ценным контентом. Основанная в 2008 году, компания Egnyte демократизировала безопасность облачного контента для более ...
Cubbit
cubbit.io
Cubbit for Teams — это облачное хранилище SaaS для компаний, первое, кто полагается на p2p-инфраструктуру с нулевым разглашением данных вместо традиционных центров обработки данных. В отличие от ведущих поставщиков облачных услуг, он предлагает высочайший уровень конфиденциальности: никто, даже Cubb...
Scan123
scan123.com
Scan123 позволяет вам тратить меньше времени на оформление документов и больше времени на то, что ваш бизнес делает лучше всего. Scan123 — это решение для управления документами, которое поможет вам оцифровать бумажные файлы, защитить документы в облаке, быстро найти то, что вы ищете, и мгновенно по...
Smint.io
smint.io
Портал вашего бренда, Медиацентр, Пресс-портал, Портал покупки контента для Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint/OneDrive, Tenovos, Thron, DAM/Digital Asset Management и нескольких источников. Бизнес процветает, когда его контент жив. Активируйте свой контент...
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche — ведущий поставщик SaaS-решений для управления корпоративным контентом (ECM) и автоматизации бизнес-процессов. Благодаря мощным рабочим процессам, электронным формам, управлению документами и аналитике Laserfiche ускоряет ведение бизнеса. Laserfiche стала пионером в области безбумажного ...
Cloudup
cloudup.com
Делитесь потоками чего угодно — видео, фотографий, музыки, ссылок и файлов — мгновенно и легко с помощью Cloudup.
Wimi
wimi-teamwork.com
Wimi — лучший универсальный инструмент для совместной работы для бизнеса. Это не просто слова, Wimi включает в выделенные рабочие области: социальные сети, обмен файлами и дисками, управление задачами, общий доступ к календарю, обмен мгновенными сообщениями и видеоконференции. Благодаря этому полном...
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense — это то, как самые опытные компании в мире устраняют неопределенность при принятии решений. Благодаря анализу рынка и поиску, основанным на проверенном искусственном интеллекте, AlphaSense быстро предоставляет актуальную информацию из заслуживающей доверия вселенной общедоступного и част...
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect для HoloLens использует смешанную реальность для координации проекта, обеспечивая точное выравнивание голографических данных на рабочей площадке, позволяя работникам просматривать свои модели, наложенные на них, в контексте физической среды.
FilesAnywhere
filesanywhere.com
FilesAnywhere со штаб-квартирой в Бедфорде, штат Техас, представляет собой облачную службу управления контентом и обмена файлами для предприятий, которая предлагает облачное хранилище, синхронизацию файлов, личное облако и клиентское программное обеспечение.
Virtru
virtru.com
Virtru значительно упрощает шифрование военного уровня. От крупнейших банков мира до самых маленьких медицинских учреждений — Virtru помогает организациям любого размера взять под контроль свои данные с помощью гибкого сквозного шифрования для ваших повседневных бизнес-приложений. Программное обеспе...
EZ File Drop
ezfiledrop.com
EZ File Drop — самый простой способ получить файлы. От кого угодно. С помощью EZ File Drop любой может отправлять вам файлы без необходимости загружать приложение, создавать учетную запись или беспокоиться о правах доступа к файлам. Файлы попадают прямо в вашу учетную запись Google Drive, OneDrive, ...
Samepage
samepage.io
Samepage упрощает общение, управление проектами, проведение встреч, совместную работу в Интернете и многое другое, объединяя командный чат, видеоконференции, совместное использование экрана, управление задачами, общий доступ к файлам и... Показать больше рабочее пространство.
CloudFiles
cloudfiles.io
CloudFiles позволяет вам получить доступ к существующим библиотекам документов и создавать мощные ссылки для ваших файлов и папок. Вы можете собирать аналитику, обеспечивать безопасность и выполнять все виды автоматизации в HubSpot, а Salesforce CloudFiles предоставляет вам простой набор функций: Си...
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe помогает защитить и автоматизировать общение с клиентами, подписание и обмен документами, а также улучшить соблюдение требований. Мы защищаем документы и автоматизируем документооборот. От мощной электронной подписи до гибкого механизма электронных форм и настраиваемых клиентских порталов...
JUMBOmail
jumbomail.me
Ведущая онлайн-платформа, специализирующаяся на обмене контентом. Обеспечивает новый подход к отправке файлов, превращая обычный обмен файлами во впечатляющую целевую страницу галереи с личным брендом. Компания JUMBOmail Thenologies Ltd, основанная в 2010 году, предоставляет облачные услуги передачи...
SuiteFiles
suitefiles.com
Создание документов, совместная работа и подписание — все в одном месте. SuiteFiles — это мощное, но простое программное обеспечение для управления документами для бухгалтерских фирм и фирм, предоставляющих профессиональные услуги. Наши рабочие процессы — это именно то, что нужно малым и средним фир...
Clinked
clinked.com
Clinked — это облачный клиентский портал и инструмент для совместной работы. Оно позволяет командам, проектным группам и бизнес-клиентам эффективно сотрудничать над документами и файлами в безопасной облачной среде. Мы предлагаем 3 основных варианта портала: 1. Простой (готовый легко настраиваемый п...
DRACOON
dracoon.com
DRACOON — лидер рынка корпоративного обмена файлами в немецкоязычном регионе и одна из самых быстрорастущих SaaS-компаний в Германии. Независимое от платформы программное обеспечение доступно в облачной, гибридной и локальной версиях. Независимые аналитики назвали его лидером.
LucidLink
lucidlink.com
Сочетая в себе простоту локального диска с мощью облака, LucidLink позволяет вашей команде сотрудничать и редактировать файлы мгновенно, безопасно и из любого места с помощью единого общего файлового пространства. • Совместная работа везде и мгновенно. Работайте вместе, где бы вы ни находились. Полу...
TransferChain
transferchain.io
TransferChain предоставляет предприятиям самое безопасное облачное хранилище, передачу файлов и возможности запроса файлов — посредством шифрования с нулевым разглашением, разделения файлов, распределенных облачных архитектур и авторизации блокчейна. Ни TransferChain, ни какие-либо несанкционированн...
Cocoon Data
cocoondata.com
Мы работаем с правительствами, предприятиями и предприятиями малого и среднего бизнеса по всему миру, чтобы обеспечить безопасность регулируемых и коммерчески конфиденциальных данных. Наша запатентованная платформа безопасного обмена данными (SDSP) позволяет пользователям сотрудничать, обмениваться ...
TitanFile
titanfile.com
TitanFile — это отмеченная наградами платформа для безопасного обмена файлами и совместной работы с клиентами. TitanFile так же прост в использовании, как и электронная почта, что приводит к повышению эффективности, экономии средств и повышению удовлетворенности клиентов, а также повышению безопасно...
Ftopia
ftopia.io
Решение для обмена документами в Интернете, которое помогает предприятиям создать частное рабочее пространство для обмена документами и файлами с несколькими пользователями.
Kloud
kloud.com
Kloud LiveDoc — это интерактивный документ, который можно воспроизводить как фильм. Синхронизации или собрания сохраняются в этих документах и могут быть представлены позже через Kloud Meeting.
TakeTurns
taketurns.com
TakeTurns меняет способ совместной работы над документами и файлами с внешними заинтересованными сторонами, такими как клиенты, поставщики, партнеры — по одному шагу за раз. TakeTurns — это пошаговое приложение для совместной работы, в котором две стороны по очереди делятся, запрашивают или обновляю...
FileString
filestring.com
Контролируйте распространение важного контента с помощью простой в использовании службы управления файлами.
Aeroplicity
aeroplicity.com
Aeroplicity — это платформа, созданная для аэрокосмической отрасли, которая снижает эксплуатационные расходы, улучшает отслеживаемость и повышает кибербезопасность, одновременно помогая цепочкам поставок стать экологичными и выделиться на рынке. Мы — лучший способ сэкономить время и деньги благодаря...
FutureVault
futurevault.com
Интеллектуальные решения для цифровых хранилищ для компаний, готовых к будущему. FutureVault — лидер отрасли в области безопасного обмена документами и решений Digital Vault для финансовых служб и организаций по управлению активами, меняющих парадигму управления документами и информацией с помощью P...
ShareDocView
sharedocview.com
ShareDocView.com — это инструмент для увеличения продаж, который позволяет обмениваться документами с помощью ссылок, чтобы получать потенциальных клиентов по электронной почте, аналитику и многие другие преимущества. Загрузите файлы PDF, Doc и PPT, чтобы создавать ссылки, которые могут варьироватьс...
My MX Data
mymxdata.com
MX — это быстрое, простое и безопасное решение для обмена данными для бизнеса. наша запатентованная технология обеспечивает полную секретность конфиденциальных данных, а наш многостратегический подход защищает ваши данные от угроз.
Everleagues
everleagues.com
Everleagues — это платформа для общения и сотрудничества. Его уникальное сочетание встроенных функций и безопасности корпоративного уровня обеспечивает бесперебойную работу в офисе и при обслуживании клиентов, что повышает производительность, совместную работу, удовлетворенность клиентов и прибыльно...
Pigeon
pigeondocuments.com
Сбор клиентских документов стал простым, организованным и безопасным. Pigeon ускоряет процесс сбора документов и устраняет необходимость в обременительных последующих действиях.
AvePoint
avepoint.com
Сотрудничайте с уверенностью. AvePoint предоставляет самую передовую платформу для оптимизации операций SaaS и безопасного сотрудничества. Более 17 000 клиентов по всему миру полагаются на наши решения для модернизации цифровых рабочих мест в Microsoft, Google, Salesforce и других средах совместной ...
AODocs
aodocs.com
AODocs — это платформа контент-сервисов на базе искусственного интеллекта, предназначенная для оптимизации управления документами и процессов обработки контента. Эта платформа, созданная в облаке, обеспечивает гибкость и масштабируемость, что позволяет адаптировать ее к меняющимся потребностям бизне...