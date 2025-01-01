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Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для обеспечения соответствия облачным требованиям - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для обеспечения соответствия облачным требованиям гарантирует соблюдение нормативных стандартов и обеспечивает необходимый контроль соответствия облачной инфраструктуры и сетей. Эти инструменты повышают прозрачность облачных рабочих нагрузок и сетевой активности, что требует постоянного соблюдения требований для защиты от таких угроз, как вредоносное ПО сервера, уязвимости контейнеров и сетевые вторжения. Предприятия используют программное обеспечение для обеспечения соответствия облачным требованиям для постоянного контроля за своими облачными активами, снижая риск облачных угроз. При эффективном внедрении это программное обеспечение помогает постоянно поддерживать оптимальный уровень безопасности организации.