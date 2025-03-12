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Программное обеспечение для обеспечения соответствия облачным требованиям
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Программное обеспечение для обеспечения соответствия облачным требованиям - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для обеспечения соответствия облачным требованиям гарантирует соблюдение нормативных стандартов и обеспечивает необходимый контроль соответствия облачной инфраструктуры и сетей. Эти инструменты повышают прозрачность облачных рабочих нагрузок и сетевой активности, что требует постоянного соблюдения требований для защиты от таких угроз, как вредоносное ПО сервера, уязвимости контейнеров и сетевые вторжения. Предприятия используют программное обеспечение для обеспечения соответствия облачным требованиям для постоянного контроля за своими облачными активами, снижая риск облачных угроз. При эффективном внедрении это программное обеспечение помогает постоянно поддерживать оптимальный уровень безопасности организации.

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Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz - платформа для обеспечения безопасности облачных сред, объединяющая управление уязвимостями и рисками, позволяя организациям быстро выявлять и устранять угрозы.

Sprinto

Sprinto

sprinto.com

Sprinto - платформа для автоматизации процессов соответствия безопасности, интегрирующаяся с облачными сервисами и позволяющая управлять аудитами и рисками.

Red Hat

Red Hat

redhat.com

Приложение Red Hat предоставляет доступ к решениям с открытым исходным кодом, включая Linux, Cloud, Container и Kubernetes для управления ИТ-средами.

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central — это платформа кибербезопасности для управления и защиты устройств от кибератак с использованием AI и автоматизированных процессов.

Drata

Drata

drata.com

Drata - это платформа автоматизации безопасности и соответствия, обеспечивающая мониторинг, управление рисками и подготовку к аудитам.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint - это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, предотвращение утечек данных и соответствие нормативам.

Vanta

Vanta

vanta.com

Vanta помогает компаниям управлять программами безопасности и соответствия, интегрируя инструменты и автоматизируя процессы аудита.

JupiterOne

JupiterOne

jupiterone.com

JupiterOne - платформа для анализа кибер-активов, позволяющая собирать и анализировать данные для управления кибербезопасностью организации.

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys VMDR предоставляет управление уязвимостями и анализ киберрисков для эффективного повышения безопасности и соблюдения нормативов.

Solvo

Solvo

solvo.cloud

Solvo — это облачная платформа безопасности, которая обнаруживает и устраняет неправильные настройки и уязвимости приложений и данных.

BMC

BMC

bmc.com

Приложение BMC управляет ИТ-услугами, оптимизируя процессы с помощью автоматизации и интеграции с другими системами.

Hyperproof

Hyperproof

hyperproof.app

Hyperproof - облачная платформа для автоматизации управления соответствием, поддерживающая различные стандарты и оптимизирующая процессы для организаций.

Progress

Progress

progress.com

Приложение Progress упрощает разработку и развертывание критически важных приложений, улучшая взаимодействие на различных платформах и управление данными.

SafeBase

SafeBase

safebase.io

SafeBase — платформа для автоматизации процессов безопасности и соблюдения норм, обеспечивая централизованное управление анкетами и аудитами.

Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

Aqua Security обеспечивает защиту облачных приложений и контейнеров, контролируя уязвимости и угрозы на всех этапах жизненного цикла приложений.

Coro

Coro

coro.net

Coro — это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, данных и устройств с использованием искусственного интеллекта.

Very Good Security

Very Good Security

verygoodsecurity.com

Приложение Very Good Security обеспечивает безопасную обработку и хранение конфиденциальных данных, помогая в соблюдении стандартов безопасности и снижая риски утечек.

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike — платформа кибербезопасности для защиты организаций от угроз и breaches в облаке и на конечных точках, обеспечивая видимость и защиту.

CloudWize

CloudWize

cloudwize.io

CloudWize — платформа для обеспечения безопасности облачных сред, которая автоматически обнаруживает и устраняет уязвимости, управляет безопасностью и соблюдением норм.

Securiti

Securiti

securiti.ai

Securiti — это приложение для безопасного управления данными, обеспечивающее их классификацию, мониторинг и соблюдение норм конфиденциальности и безопасности.

nOps

nOps

nops.io

nOps — платформа для оптимизации облачных расходов AWS, которая управляет ресурсами и анализирует затраты, обеспечивая эффективное использование облака.

Plerion

Plerion

plerion.com

Plerion - облачная платформа безопасности, обеспечивающая защиту рабочих нагрузок в AWS, Azure и GCP, включая управление уязвимостями и соответствием.

Calico Cloud

Calico Cloud

calicocloud.io

Calico Cloud обеспечивает безопасность контейнеров и сетей в многоклаудной среде, управляя сетевыми политиками для защиты Kubernetes-кластеров.

TrustCloud

TrustCloud

trustcloud.ai

TrustCloud — платформа для автоматизации соблюдения норм и управления рисками, объединяющая контроль, политику и базу знаний.

Apptega

Apptega

apptega.com

Apptega - платформа управления кибербезопасностью и соответствием, позволяющая оценивать, строить и управлять программами для соблюдения нормативных стандартов.

Scytale

Scytale

scytale.ai

Scytale - платформа автоматизации соответствия, помогающая компаниям достигать и поддерживать стандарты безопасности и конфиденциальности.

ContraForce

ContraForce

contraforce.com

ContraForce — платформа для управления кибербезопасностью, автоматизирующая процессы расследования и реагирования на инциденты безопасности для поставщиков услуг.

NetApp BlueXP

NetApp BlueXP

bluexp.netapp.com

NetApp BlueXP - облачная платформа для управления данными в гибридных средах, обеспечивающая контроль доступа и оптимизацию ресурсов.

Lightrun

Lightrun

lightrun.com

Lightrun — платформа для наблюдения и отладки, позволяющая разработчикам добавлять журналы и метрики в работающие приложения в реальном времени без перезапусков.

Cypago

Cypago

cypago.com

Cypago - платформа автоматизации кибернетического GRC, обеспечивающая простые рабочие процессы и повышающая безопасность и зрелость управления рисками.

Havoc Shield

Havoc Shield

havocshield.com

Havoc Shield — комплексное решение для кибербезопасности в финансовых услугах, соответствующее основным требованиям безопасности и предоставляющее необходимые инструменты.

Regulait

Regulait

regulait.com

Regulait - приложение для управления соблюдением норм и автоматизации процессов, включая контроль доступа, управление документами и аналитические инструменты.

HighGround

HighGround

highground.io

HighGround помогает управлять кибербезопасностью, предоставляя инструменты для оценки рисков и соблюдения стандартов с учетом бюджета.

Sonrai Security

Sonrai Security

sonraisecurity.com

Sonrai Security предлагает управление идентификацией и доступом в облачных средах, обеспечивая защиту данных и минимизацию рисков без нарушения работы.

Kloudle

Kloudle

kloudle.com

Kloudle - сканер безопасности облаков для AWS, GCP, DigitalOcean и Kubernetes, проверяющий учетные записи на 300+ уязвимостей за считанные минуты.

Carbide

Carbide

carbidesecure.com

Carbide — платформа для управления информационной безопасностью и конфиденциальностью, помогает компаниям поддерживать высокий уровень безопасности и соответствие требованиям.

Strike Graph

Strike Graph

strikegraph.com

Strike Graph — платформа для управления соответствием и сертификацией, помогающая компаниям достигать стандартов безопасности и управлять рисками в реальном времени.

Thoropass

Thoropass

thoropass.com

Thoropass — платформа для управления соответствием и аудита, автоматизирующая сбор доказательств и поддерживающая различные стандарты без дублирования усилий.

Orca Security

Orca Security

orca.security

Orca Security — платформа для выявления и управления рисками в облаке, обеспечивая видимость конфигураций и идентификаторов без установки агентов.

Panoptica

Panoptica

panoptica.app

Panoptica — облачная платформа защиты приложений, выявляющая уязвимости и обеспечивающая безопасность с помощью анализа атак и управления доступом.

Lacework

Lacework

lacework.com

Lacework — платформа для облачной безопасности, обеспечивающая управление рисками, обнаружение угроз и соответствие в облачных средах.

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