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Программное обеспечение для обеспечения соответствия облачным требованиям гарантирует соблюдение нормативных стандартов и обеспечивает необходимый контроль соответствия облачной инфраструктуры и сетей. Эти инструменты повышают прозрачность облачных рабочих нагрузок и сетевой активности, что требует постоянного соблюдения требований для защиты от таких угроз, как вредоносное ПО сервера, уязвимости контейнеров и сетевые вторжения. Предприятия используют программное обеспечение для обеспечения соответствия облачным требованиям для постоянного контроля за своими облачными активами, снижая риск облачных угроз. При эффективном внедрении это программное обеспечение помогает постоянно поддерживать оптимальный уровень безопасности организации.
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Wiz
wiz.io
Wiz - платформа для обеспечения безопасности облачных сред, объединяющая управление уязвимостями и рисками, позволяя организациям быстро выявлять и устранять угрозы.
Sprinto
sprinto.com
Sprinto - платформа для автоматизации процессов соответствия безопасности, интегрирующаяся с облачными сервисами и позволяющая управлять аудитами и рисками.
Red Hat
redhat.com
Приложение Red Hat предоставляет доступ к решениям с открытым исходным кодом, включая Linux, Cloud, Container и Kubernetes для управления ИТ-средами.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central — это платформа кибербезопасности для управления и защиты устройств от кибератак с использованием AI и автоматизированных процессов.
Drata
drata.com
Drata - это платформа автоматизации безопасности и соответствия, обеспечивающая мониторинг, управление рисками и подготовку к аудитам.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint - это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, предотвращение утечек данных и соответствие нормативам.
Vanta
vanta.com
Vanta помогает компаниям управлять программами безопасности и соответствия, интегрируя инструменты и автоматизируя процессы аудита.
JupiterOne
jupiterone.com
JupiterOne - платформа для анализа кибер-активов, позволяющая собирать и анализировать данные для управления кибербезопасностью организации.
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR предоставляет управление уязвимостями и анализ киберрисков для эффективного повышения безопасности и соблюдения нормативов.
BMC
bmc.com
Приложение BMC управляет ИТ-услугами, оптимизируя процессы с помощью автоматизации и интеграции с другими системами.
Hyperproof
hyperproof.app
Hyperproof - облачная платформа для автоматизации управления соответствием, поддерживающая различные стандарты и оптимизирующая процессы для организаций.
Progress
progress.com
Приложение Progress упрощает разработку и развертывание критически важных приложений, улучшая взаимодействие на различных платформах и управление данными.
SafeBase
safebase.io
SafeBase — платформа для автоматизации процессов безопасности и соблюдения норм, обеспечивая централизованное управление анкетами и аудитами.
Solvo
solvo.cloud
Solvo — это облачная платформа безопасности, которая обнаруживает и устраняет неправильные настройки и уязвимости приложений и данных.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security обеспечивает защиту облачных приложений и контейнеров, контролируя уязвимости и угрозы на всех этапах жизненного цикла приложений.
Coro
coro.net
Coro — это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, данных и устройств с использованием искусственного интеллекта.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Приложение Very Good Security обеспечивает безопасную обработку и хранение конфиденциальных данных, помогая в соблюдении стандартов безопасности и снижая риски утечек.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike — платформа кибербезопасности для защиты организаций от угроз и breaches в облаке и на конечных точках, обеспечивая видимость и защиту.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize — платформа для обеспечения безопасности облачных сред, которая автоматически обнаруживает и устраняет уязвимости, управляет безопасностью и соблюдением норм.
Securiti
securiti.ai
Securiti — это приложение для безопасного управления данными, обеспечивающее их классификацию, мониторинг и соблюдение норм конфиденциальности и безопасности.
nOps
nops.io
nOps — платформа для оптимизации облачных расходов AWS, которая управляет ресурсами и анализирует затраты, обеспечивая эффективное использование облака.
Plerion
plerion.com
Plerion - облачная платформа безопасности, обеспечивающая защиту рабочих нагрузок в AWS, Azure и GCP, включая управление уязвимостями и соответствием.
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud обеспечивает безопасность контейнеров и сетей в многоклаудной среде, управляя сетевыми политиками для защиты Kubernetes-кластеров.
TrustCloud
trustcloud.ai
TrustCloud — платформа для автоматизации соблюдения норм и управления рисками, объединяющая контроль, политику и базу знаний.
Apptega
apptega.com
Apptega - платформа управления кибербезопасностью и соответствием, позволяющая оценивать, строить и управлять программами для соблюдения нормативных стандартов.
Scytale
scytale.ai
Scytale - платформа автоматизации соответствия, помогающая компаниям достигать и поддерживать стандарты безопасности и конфиденциальности.
ContraForce
contraforce.com
Разблокируйте службы безопасности Microsoft. Представляем платформу управления услугами SecOps, созданную для поставщиков услуг. С помощью ContraForce организуйте рабочие процессы многопользовательских расследований, автоматизируйте устранение инцидентов безопасности и обеспечивайте превосходное обслуживание безопасности.
NetApp BlueXP
bluexp.netapp.com
В мире, полном специалистов широкого профиля, NetApp является специалистом. Основное внимание уделяется одному: помочь вашему бизнесу получить максимальную отдачу от ваших данных. NetApp переносит услуги передачи данных корпоративного уровня, на которые вы полагаетесь, в облако, а простую гибкость облака — в центр обработки данных. Ее ведущие в отрасли решения работают в различных клиентских средах и крупнейших в мире публичных облаках. Только компания NetApp, занимающаяся разработкой программного обеспечения с использованием облачных технологий и данных, может помочь вам создать уникальную структуру данных, упростить и подключить ваше облако, а также безопасно доставлять нужные данные, услуги и приложения нужным людям — в любое время и в любом месте.
Lightrun
lightrun.com
Компания Lightrun, получившая награду Gartner Cool Vendor 2021, создает платформу наблюдения и отладки на основе IDE, которая позволяет разработчикам безопасно добавлять журналы, метрики и трассировки в производственные и промежуточные среды в режиме реального времени по требованию. Никаких исправлений, передислокаций или перезапусков не требуется. Разработчики используют Lightrun для различных задач наблюдения на уровне кода, включая: * Оповещения на уровне кода (Java, Node.js, Python, .NET) * Проверка функций * Тестирование/отладка в рабочей среде * Устранение неполадок в облачных приложениях, бессерверных приложениях и т. д. * Возможности оптимизации журналов с помощью Log Optimizer™. Устраняя необходимость локального воспроизведения ошибок или выпуска новой версии программного обеспечения для добавления новых журналов или показателей для устранения производственных проблем, клиенты Lightrun последовательно сокращают свои затраты. MTTR на 50-60% и существенно повысить производительность разработки. Проблемы, на решение которых раньше требовалось 1–2 недели, теперь нашим клиентам требуется в среднем менее часа на решение. Lightrun расширяет возможности разработчиков наших клиентов, устраняя необходимость в дорогостоящих операциях жизненного цикла разработчиков, таких как локальное воспроизведение или выпуск новой версии программного обеспечения только для добавления новых журналов или показателей. В число наших клиентов, выполняющих рабочие нагрузки петабайтного масштаба с QPS в 100 тысяч на тысячах рабочих серверов, входят компании, которые охватывают 44,5% населения Интернета, а также крупные публичные компании, занимающиеся кибербезопасностью.
Cypago
cypago.com
Революционная платформа Cypago Cyber GRC Automation (CGA) сочетает в себе мощь архитектуры SaaS и передовых механизмов корреляции, GenAI и автоматизации на основе NLP с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, обеспечивая полный охват всех систем безопасности и ИТ-сред. Платформа позволяет организациям повысить безопасность и зрелость GRC за счет упрощения межфункциональных рабочих процессов, сокращения ручного труда и снижения затрат, одновременно укрепляя доверие со своими клиентами и заинтересованными сторонами.
Havoc Shield
havocshield.com
Havoc Shield — комплексное решение для кибербезопасности в финансовых услугах, соответствующее основным требованиям безопасности и предоставляющее необходимые инструменты.
Regulait
regulait.com
Regulait Compliance — это набор встроенных инструментов, который упрощает и оптимизирует процессы обеспечения соответствия, предлагая такие функции, как виртуальная помощь, инструменты для совместной работы, совместимость с несколькими платформами, автоматизация документации, управление персоналом, контроль доступа, надзор за поставщиками, отслеживание активов и многое другое. Это комплексное решение для организаций в каждом секторе, стремящихся ориентироваться в нормативно-правовой среде, поскольку Regulait не зависит от структуры. Используя Regulait Compliance Suite, организации могут сэкономить время, сократить затраты на соблюдение требований и минимизировать риски, сохраняя при этом надежный уровень соблюдения требований.
HighGround
highground.io
Под давлением совета директоров, требующего защитить бизнес от киберугроз, но при этом у вас недостаточно бюджета? HighGround позволяет вам контролировать свою безопасность с помощью ряда возможностей управления безопасностью. Получите доступ ко всему, что вам нужно для управления всеми элементами вашей кибербезопасности в зависимости от того, что вам нужно и когда вам это нужно. Ключевые функции включают Cyber Score, Integration, Cyber Compliance Manager и инструменты рентабельности инвестиций, которые помогают оправдать инвестиции в безопасность и позволяют вам стать экспертами в конкретной области. Почувствуйте себя кибер-супергероем и, в свою очередь, спите немного лучше.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security — ведущий поставщик общедоступных облачных решений для управления идентификацией и доступом. С целью предоставить предприятиям любого размера возможность безопасно и уверенно внедрять инновации, Sonrai Security обеспечивает безопасность идентификации, доступа и разрешений для компаний, работающих на платформах AWS, Azure и Google Cloud. Компания известна тем, что разработала брандмауэр Cloud Permissions Firewall, обеспечивающий минимум привилегий одним щелчком мыши и обеспечивающий бесперебойный доступ разработчиков. Sonrai Security, которой доверяют ведущие компании в различных отраслях, стремится внедрять инновации и совершенствовать облачную безопасность. Компании доверяют команды облачных операций, разработки и безопасности. Брандмауэр облачных разрешений удаляет все неиспользуемые конфиденциальные разрешения, помещает в карантин неиспользуемые удостоверения и отключает неиспользуемые службы и регионы — и все это в один клик. В бизнесе нет никаких нарушений, поскольку все пользователи, использующие конфиденциальные разрешения, сохраняют свой доступ, а любой новый доступ беспрепятственно предоставляется через автоматизированный рабочий процесс Chatops. Команды SecOps тратят на 97% меньше времени на достижение минимальных привилегий и сокращают поверхность атаки на 92%. После достижения минимальных привилегий на уровне всей платформы решение Sonrai CIEM+ обнаруживает токсичные комбинации разрешений и блокирует пути непреднамеренных атак, которые они создают, с помощью автоматического или подробного исправления.
Kloudle
kloudle.com
Kloudle — это сканер облачной безопасности для AWS, GCP, DigitalOcean, Kubernetes. Он сканирует ваши облачные учетные записи, серверы и кластеры на наличие более 300 проблем безопасности за считанные минуты. Упрощение облачной безопасности для разработчиков и небольших команд. По сравнению со сканерами с открытым исходным кодом сканирование Kloudle выполняется менее чем за 30 минут. Не нужно ничего устанавливать или настраивать. Рассчитывая проблемы и их серьезность, Kloudle позволяет легко понять, что необходимо исправить. Помимо простого предоставления вам списка проблем безопасности, Kloudle предлагает простые шаги по устранению всех обнаруженных проблем безопасности. Он также содержит потенциальные ловушки для некоторых исправлений. Позволяя вам сделать правильный выбор с точки зрения того, что исправлять, а что нет. Благодаря мощным функциям, позволяющим отмечать проблемы как ложноположительные, генератору отчетов для получения отчетов в формате CSV, поддерживаемому Excel, или удобному для обмена PDF-файлу, Kloudle сосредоточен на том, чтобы сделать облачную безопасность легкой для своих пользователей. Благодаря модели оплаты по факту покупки и получения выгоды от потраченных денег также очень легко и без проблем. Никогда не придется беспокоиться об использовании и т. д. Цены на сканирование начинаются от 30 долларов США.
Carbide
carbidesecure.com
Carbide — это платформа управления информационной безопасностью и конфиденциальностью, призванная помочь быстрорастущим компаниям разрабатывать и поддерживать надежную систему безопасности. Воспользуйтесь непрерывным облачным мониторингом Carbide, обучением по вопросам безопасности на платформе через Carbide Academy и более чем 100 техническими интеграциями, чтобы сэкономить время и ресурсы при сборе доказательств и соблюдении мер безопасности и требований для прохождения проверок безопасности. В отличие от решений по обеспечению соответствия требованиям в стиле «флажка», наше решение основано на универсальных передовых практиках, позволяющих клиентам постоянно создавать, внедрять и доказывать свою приверженность безопасности с помощью поддерживаемых Carbide инфраструктур безопасности: SOC 2, ISO, 27001, NIST 800-53. , NIST 800-171, FedRAMP, HIPAA и другие. Упрощая внедрение безопасности и конфиденциальности в ДНК вашей организации, Carbide может помочь повысить вашу конкурентоспособность и ускорить траекторию роста вашей компании.
Strike Graph
strikegraph.com
Strike Graph — это платформа для обеспечения соответствия требованиям и сертификации, которая позволяет компаниям получать сертификаты безопасности, необходимые им для увеличения доходов и укрепления доверия с клиентами, за небольшую часть затрат и времени по сравнению с традиционными решениями для аудита.
Thoropass
thoropass.com
Thoropass (ранее известный как Laika). Полагаться на программное обеспечение для обеспечения соответствия требованиям, в которое не входит аудитор, — все равно, что покупать автомобиль без двигателя; это выглядит красиво, но не приведет вас туда, куда вам нужно. Thoropass — единственное решение для обеспечения соответствия и аудита, которое действительно дает вам все, что вам нужно, без сюрпризов и пробелов: внутренние аудиторы и автоматизация сбора доказательств в одном процессе и в одном месте. С первого дня вы используете единую платформу для реализации, управления и мониторинга вашей политики соблюдения требований и безопасности, в то время как наши одобренные аудитором средства мониторинга автоматически собирают доказательства для аудита, проводимого одним из наших опытных штатных аудиторов. Благодаря автоматизации и интеграции вы можете продемонстрировать соответствие нескольким платформам, включая SOC 1, SOC 2, HITRUST, ISO 2700X и PCI, в рамках одного аудита на одной платформе. Сотрудничая с Thoropass, вы можете быть уверены, что сложный процесс будет простым и предсказуемым, что позволит вам сократить расходы, укрепить доверие и сосредоточиться на вещах, которые наиболее важны для вашего бизнеса.
Orca Security
orca.security
Платформа облачной безопасности Orca выявляет, расставляет приоритеты и устраняет риски и проблемы соответствия требованиям в рабочих нагрузках, конфигурациях и удостоверениях в вашем облачном хранилище, охватывающем AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud и Oracle Cloud. Orca предлагает самое комплексное в отрасли решение облачной безопасности на единой платформе, что устраняет необходимость развертывания и обслуживания нескольких точечных решений. Orca работает без агентов и подключается к вашей среде за считанные минуты с помощью запатентованной технологии SideScanning™ компании Orca, которая обеспечивает глубокий и широкий обзор вашей облачной среды без использования агентов. Кроме того, Orca может интегрироваться со сторонними агентами для обеспечения видимости во время выполнения и защиты критически важных рабочих нагрузок. Orca находится на переднем крае использования генеративного искусственного интеллекта для упрощения расследований и ускорения устранения проблем, снижая требуемый уровень квалификации и экономя время и усилия групп облачной безопасности, DevOps и разработчиков, одновременно значительно улучшая результаты в области безопасности. В качестве облачной платформы защиты приложений (CNAPP) Orca объединяет множество точечных решений на одной платформе, в том числе: CSPM, CWPP, CIEM, управление уязвимостями, безопасность контейнеров и Kubernetes, DSPM, безопасность API, CDR, соответствие требованиям нескольких облаков, сдвиг влево. Безопасность и AI-SPM.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica — это мощная облачная платформа защиты приложений Cisco, которая обнаруживает и устраняет уязвимости на всех этапах разработки и производства, обеспечивая безопасность и соответствие вашим приложениям. Благодаря графической технологии платформа способна получить визуальную информацию, критические пути атак и ускорить восстановление, чтобы защитить ваши современные приложения на нескольких гибридных облачных платформах. Посетите https://www.panoptica.app Ключевые особенности: - Видимость и контекст: Panoptica предлагает четкую видимость и контекст, определяя пути атак и расставляя приоритеты рисков, помогая вам принимать обоснованные решения. - Целостное и полное покрытие: легко управляйте своими облачными средами с помощью интегрированной платформы безопасности Panoptica, сокращая пробелы, часто возникающие из-за использования отдельных разрозненных решений. - Расширенный анализ: используйте расширенные методы анализа путей атаки и первопричин, чтобы выявить потенциальные риски с точки зрения злоумышленника. - Сканирование без агентов. Безагентная технология Panoptica сканирует любую облачную среду — Azure, AWS, GCP, Kubernetes или их комбинацию. - Комплексная визуализация: сопоставьте активы и связи с расширенной графовой базой данных для полного визуального представления вашего облачного стека. Преимущества — Расширенный CNAPP: Panoptica расширяет возможности облачной платформы защиты приложений. - Соответствие требованиям нескольких облачных сред: обеспечьте соответствие требованиям различных облачных платформ. - Комплексная визуализация: получите представление обо всем стеке облачных приложений. - Динамическое исправление: используйте динамические методы для эффективного решения проблем. - Повышенная эффективность: оптимизируйте процессы обеспечения безопасности и сократите время реагирования. - Сокращение накладных расходов: минимизируйте затраты ресурсов при оптимизации безопасности.
Lacework
lacework.com
Lacework предлагает оригинальную и ведущую облачную платформу защиты приложений, управляемую данными (CNAPP). Около 1000 новаторов со всего мира доверяют компании Lacework, обеспечивающей безопасность облака от сборки до запуска. Lacework дает клиентам возможность расставлять приоритеты рисков, быстрее находить известные и неизвестные угрозы, обеспечивать постоянное соответствие облачным требованиям и разрабатывать безопасный код без замедления — и все это на одной унифицированной платформе. С момента своего основания в 2017 году Lacework совершенствует единую облачную платформу, позволяющую принимать и анализировать как можно больше данных, чтобы обеспечить максимально возможную безопасность — как с помощью агентов, так и без агентов. Наша унифицированная платформа затем использует эти данные для выполнения распространенных сценариев использования облака: управление состоянием, защита рабочих нагрузок, управление уязвимостями, обеспечение соответствия требованиям, безопасность контейнеров и многое другое. Клиенты полагаются на Lacework в плане увеличения доходов, более быстрого и безопасного вывода продуктов на рынок, а также консолидации решений по обеспечению безопасности точек на единой платформе. Наша платформа в среднем заменяет от 2 до 5 точечных инструментов. Благодаря нашей запатентованной технологии обнаружения аномалий клиенты в среднем снижают уровень шума в соотношении 100:1. А пользователи Lacework стали проводить расследования на 80 % быстрее благодаря нашим контекстно-ориентированным оповещениям.
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