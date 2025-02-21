Программное обеспечение для обеспечения соответствия облачным требованиям - Самые популярные приложения - Того

Thoropass

thoropass.com

Thoropass (ранее известный как Laika). Полагаться на программное обеспечение для обеспечения соответствия требованиям, в которое не входит аудитор, — все равно, что покупать автомобиль без двигателя; это выглядит красиво, но не приведет вас туда, куда вам нужно. Thoropass — единственное решение для обеспечения соответствия и аудита, которое действительно дает вам все, что вам нужно, без сюрпризов и пробелов: внутренние аудиторы и автоматизация сбора доказательств в одном процессе и в одном месте. С первого дня вы используете единую платформу для реализации, управления и мониторинга вашей политики соблюдения требований и безопасности, в то время как наши одобренные аудитором средства мониторинга автоматически собирают доказательства для аудита, проводимого одним из наших опытных штатных аудиторов. Благодаря автоматизации и интеграции вы можете продемонстрировать соответствие нескольким платформам, включая SOC 1, SOC 2, HITRUST, ISO 2700X и PCI, в рамках одного аудита на одной платформе. Сотрудничая с Thoropass, вы можете быть уверены, что сложный процесс будет простым и предсказуемым, что позволит вам сократить расходы, укрепить доверие и сосредоточиться на вещах, которые наиболее важны для вашего бизнеса.