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Программное обеспечение для обеспечения соответствия облачным требованиям - Самые популярные приложения - Норвегия
Программное обеспечение для обеспечения соответствия облачным требованиям гарантирует соблюдение нормативных стандартов и обеспечивает необходимый контроль соответствия облачной инфраструктуры и сетей. Эти инструменты повышают прозрачность облачных рабочих нагрузок и сетевой активности, что требует постоянного соблюдения требований для защиты от таких угроз, как вредоносное ПО сервера, уязвимости контейнеров и сетевые вторжения. Предприятия используют программное обеспечение для обеспечения соответствия облачным требованиям для постоянного контроля за своими облачными активами, снижая риск облачных угроз. При эффективном внедрении это программное обеспечение помогает постоянно поддерживать оптимальный уровень безопасности организации.
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Wiz
wiz.io
Wiz трансформирует облачную безопасность для клиентов, в том числе 40% компаний из списка Fortune 100, путем внедрения новой операционной модели. С помощью Wiz организации могут демократизировать безопасность на протяжении всего жизненного цикла облака, предоставляя командам разработчиков возможност...
Sprinto
sprinto.com
Платформа автоматизации соответствия требованиям безопасности №1. Двигайтесь быстро, не ломая ничего. Амбициозные облачные компании по всему миру доверяют Sprinto поддержку своих программ обеспечения соответствия безопасности и быстро проходят аудиты безопасности, не сбиваясь с пути. В первую очеред...
Red Hat
redhat.com
Red Hat — ведущий мировой поставщик корпоративных решений с открытым исходным кодом, использующий подход сообщества для предоставления высокопроизводительных технологий Linux, гибридного облака, периферии и Kubernetes.
Vanta
vanta.com
Тысячи быстрорастущих компаний доверяют Vanta помощь в создании, масштабировании, управлении и демонстрации своих программ безопасности и соответствия требованиям, а также готовятся к аудиту за недели, а не месяцы. Предлагая наиболее востребованные структуры безопасности и конфиденциальности, такие ...
Sophos Central
sophos.com
Защитите свою организацию от кибератак с помощью адаптивной защиты и опыта Sophos к вашим услугам. Защитите будущее своего бизнеса с уверенностью.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. — американская компания по обеспечению корпоративной безопасности, базирующаяся в Саннивейл, штат Калифорния, которая предоставляет программное обеспечение как услугу и продукты для безопасности входящей электронной почты, предотвращения потери исходящих данных, социальных сетей, мо...
Drata
drata.com
Ведущая платформа автоматизации соответствия. Drata может помочь вам начать работу, масштабировать GRC и улучшить вашу программу безопасности и соответствия требованиям. Drata — это платформа автоматизации безопасности и соответствия требованиям, которая постоянно отслеживает и собирает доказательс...
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR — это комплексное решение для управления уязвимостями на основе рисков, которое количественно определяет киберриски. Оно дает организациям беспрецедентную информацию об их состоянии рисков и предлагает действенные шаги по снижению рисков. Это также дает командам по кибербезопасности и ИТ...
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Очень хорошая безопасность (VGS) позволяет вам работать с конфиденциальными данными без затрат или ответственности за их защиту. VGS также помогает вам получить сертификаты соответствия PCI, SOC2 и другие. VGS — это хранитель конфиденциальных данных, который обеспечивает безопасность «под ключ» без ...
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security останавливает собственные облачные атаки на протяжении всего жизненного цикла приложения и является единственной компанией, гарантирующей это с гарантией Cloud Native Protection Warranty стоимостью 1 миллион долларов США. Будучи пионером в области облачной безопасности, Aqua помогает к...
BMC
bmc.com
BMC помогает клиентам управлять и переосмысливать свой бизнес с помощью открытых, масштабируемых и модульных решений сложных ИТ-проблем. BMC работает с 86% компаний из списка Forbes Global 50, а также с клиентами и партнерами по всему миру, чтобы создавать их будущее. Благодаря нашей истории инновац...
Solvo
solvo.cloud
Solvo — это многомерная платформа облачной безопасности, которая устраняет разрозненность приложений, удостоверений и данных для упреждающего обнаружения и устранения неправильных конфигураций и уязвимостей облака. Адаптивный подход Solvo к обеспечению безопасности основан на непрерывном цикле обнар...
JupiterOne
jupiterone.com
JupiterOne — это платформа анализа киберактивов для обеспечения кибербезопасности, предназначенная для непрерывного сбора, подключения и анализа данных об активах, чтобы команды безопасности могли видеть и защищать всю поверхность атаки с помощью единой платформы.
Hyperproof
hyperproof.app
Платформа операций по обеспечению соответствия. Создан для масштабирования. Получите прозрачность, эффективность и согласованность, необходимые вам и вашей команде, чтобы оставаться в курсе всей вашей работы по обеспечению безопасности и обеспечению соответствия. Программное обеспечение для автомат...
CrowdStrike
crowdstrike.com
Единая облачная безопасность, от конечной точки до облака. Остановите взломы облака и консолидируйте разрозненные точечные продукты с помощью единственного в мире решения CNAPP, основанного на унифицированном агентном и безагентном подходе к облачной безопасности для полной прозрачности и защиты. Мы...
Progress
progress.com
Progress (Nasdaq: PRGS) предоставляет программное обеспечение, которое позволяет организациям разрабатывать и развертывать критически важные приложения и опыт, а также эффективно управлять своими платформами данных, облачной и ИТ-инфраструктурой. Будучи опытным и надежным поставщиком, мы делаем жизн...
Coro
coro.net
Coro — это платформа кибербезопасности нового поколения. Единая платформа, которая защищает всю вашу компанию. Используя Coro, вы защищаете электронную почту, данные, конечные устройства, облачные приложения и даже активность пользователей. С Coro каждый может стать экспертом по кибербезопасности. О...
SafeBase
safebase.io
SafeBase — это ведущая платформа центра управления безопасностью, предназначенная для беспрепятственного анализа безопасности. Благодаря Центру управления безопасностью корпоративного уровня SafeBase автоматизирует процесс проверки безопасности и меняет способы информирования компаний о своей безопа...
Havoc Shield
havocshield.com
Комплексное решение кибербезопасности для финансовых услуг. Создан для удовлетворения требований GLBA, FTC Safeguards, IRS Tax Verified, New York DFS и других требований безопасности финансовой отрасли. Havoc Shield быстро устраняет страх и риск отсутствия программы кибербезопасности, предоставляя с...
Plerion
plerion.com
Plerion предоставляет универсальную платформу облачной безопасности, которая поддерживает рабочие нагрузки в AWS, Azure и GCP, обеспечивая: - Облачную платформу защиты приложений (CNAPP) - Управление состоянием облачной безопасности (CSPM) - Платформу защиты облачных рабочих нагрузок (CWPP) - Управл...
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud — единственная в отрасли платформа контейнерной безопасности со встроенной сетевой безопасностью для предотвращения, обнаружения и устранения нарушений безопасности в мультиоблачных и гибридных развертываниях. Calico Cloud построен на Calico Open Source, наиболее распространенном решени...
Scytale
scytale.ai
Scytale является мировым лидером в области автоматизации соответствия, помогая компаниям обеспечить и поддерживать соответствие таким структурам безопасности, как SOC 1, SOC 2, ISO 27001, HIPAA, GDPR, PCI-DSS и другим, не беспокоясь. Наши эксперты предлагают персонализированные рекомендации по оптим...
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize — это центр передового опыта в области облачной безопасности без кода, который обеспечивает максимальное соответствие требованиям и безопасность в облаке. Получите 360-градусную защиту от архитектурного проектирования до выполнения. CludWize обеспечивает соблюдение правил использования обл...
NetApp BlueXP
bluexp.netapp.com
В мире, полном специалистов широкого профиля, NetApp является специалистом. Мы сосредоточены на одном: помочь вашему бизнесу максимально эффективно использовать ваши данные. NetApp переносит услуги передачи данных корпоративного уровня, на которые вы полагаетесь, в облако, а простую гибкость облака ...
Securiti
securiti.ai
Securiti — пионер Центра управления данными, централизованной платформы, обеспечивающей безопасное использование данных и GenAI. Он обеспечивает унифицированный анализ данных, средства контроля и оркестрации в гибридных мультиоблачных средах. Крупные глобальные предприятия полагаются на Центр управл...
Lightrun
lightrun.com
Компания Lightrun, получившая награду Gartner Cool Vendor 2021, создает платформу наблюдения и отладки на основе IDE, которая позволяет разработчикам безопасно добавлять журналы, метрики и трассировки в производственные и промежуточные среды в режиме реального времени по требованию. Никаких исправле...
nOps
nops.io
nOps — это платформа оптимизации облака AWS, которая позволяет легко распределять и управлять использованием облака, обязательствами и расходами. Наша платформа автоматически распределяет все ваши вычислительные ресурсы, поэтому вы получаете лучшие цены без ущерба для надежности. nOps использует соб...
Regulait
regulait.com
Regulait Compliance — это набор встроенных инструментов, который упрощает и оптимизирует процессы обеспечения соответствия, предлагая такие функции, как виртуальная помощь, инструменты для совместной работы, совместимость с несколькими платформами, автоматизация документации, управление персоналом, ...
HighGround
highground.io
Под давлением совета директоров, требующего защитить бизнес от киберугроз, но при этом у вас недостаточно бюджета? HighGround позволяет вам контролировать свою безопасность с помощью ряда возможностей управления безопасностью. Получите доступ ко всему, что вам нужно для управления всеми элементами в...
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security — ведущий поставщик общедоступных облачных решений для управления идентификацией и доступом. С целью предоставить предприятиям любого размера возможность безопасно и уверенно внедрять инновации, Sonrai Security обеспечивает безопасность идентификации, доступа и разрешений для компани...
Kloudle
kloudle.com
Kloudle — это сканер облачной безопасности для AWS, GCP, DigitalOcean, Kubernetes. Он сканирует ваши облачные учетные записи, серверы и кластеры на наличие более 300 проблем безопасности за считанные минуты. Упрощение облачной безопасности для разработчиков и небольших команд. По сравнению со сканер...
Carbide
carbidesecure.com
Carbide — это платформа управления информационной безопасностью и конфиденциальностью, призванная помочь быстрорастущим компаниям разрабатывать и поддерживать надежную систему безопасности. Воспользуйтесь непрерывным облачным мониторингом Carbide, обучением по вопросам безопасности на платформе чере...
TrustCloud
trustcloud.ai
В качестве платформы обеспечения доверия TrustCloud® использует унифицированную графическую архитектуру, которая объединяет ваши элементы управления, политики и базу знаний в одну единую платформу автоматизации соответствия требованиям и управления рисками. Мы помогаем командам по обеспечению соотве...
Strike Graph
strikegraph.com
Strike Graph — это платформа для обеспечения соответствия требованиям и сертификации, которая позволяет компаниям получать сертификаты безопасности, необходимые им для увеличения доходов и укрепления доверия с клиентами, за небольшую часть затрат и времени по сравнению с традиционными решениями для ...
Apptega
apptega.com
Устали от электронных таблиц, которые не масштабируются и требуют слишком много ручного труда? Вам мешают слишком сложные ИТ-системы GRC, в которых вы работаете? Apptega — это платформа управления кибербезопасностью и соответствием требованиям, которая позволяет легко оценивать, создавать, управлять...
Thoropass
thoropass.com
Thoropass (ранее известный как Laika). Полагаться на программное обеспечение для обеспечения соответствия требованиям, в которое не входит аудитор, — все равно, что покупать автомобиль без двигателя; это выглядит красиво, но не приведет вас туда, куда вам нужно. Thoropass — единственное решение для ...
Orca Security
orca.security
Платформа облачной безопасности Orca выявляет, расставляет приоритеты и устраняет риски и проблемы соответствия требованиям в рабочих нагрузках, конфигурациях и удостоверениях в вашем облачном хранилище, охватывающем AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud и Oracle Cloud. Orca предлагает...
ContraForce
contraforce.com
Разблокируйте службы безопасности Microsoft. Представляем платформу управления услугами SecOps, созданную для поставщиков услуг. С помощью ContraForce организуйте рабочие процессы многопользовательских расследований, автоматизируйте устранение инцидентов безопасности и обеспечивайте превосходное об...
Panoptica
panoptica.app
Panoptica — это мощная облачная платформа защиты приложений Cisco, которая обнаруживает и устраняет уязвимости на всех этапах разработки и производства, обеспечивая безопасность и соответствие вашим приложениям. Благодаря графической технологии платформа способна получить визуальную информацию, крит...
Cypago
cypago.com
Революционная платформа Cypago Cyber GRC Automation (CGA) сочетает в себе мощь архитектуры SaaS и передовых механизмов корреляции, GenAI и автоматизации на основе NLP с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, обеспечивая полный охват всех систем безопасности и ИТ-сред. Платформа позволяе...
Lacework
lacework.com
Lacework предлагает оригинальную и ведущую облачную платформу защиты приложений, управляемую данными (CNAPP). Около 1000 новаторов со всего мира доверяют компании Lacework, обеспечивающей безопасность облака от сборки до запуска. Lacework дает клиентам возможность расставлять приоритеты рисков, быст...