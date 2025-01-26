Программное обеспечение для обеспечения соответствия облачным требованиям - Самые популярные приложения - Армения

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Программное обеспечение для обеспечения соответствия облачным требованиям гарантирует соблюдение нормативных стандартов и обеспечивает необходимый контроль соответствия облачной инфраструктуры и сетей. Эти инструменты повышают прозрачность облачных рабочих нагрузок и сетевой активности, что требует постоянного соблюдения требований для защиты от таких угроз, как вредоносное ПО сервера, уязвимости контейнеров и сетевые вторжения. Предприятия используют программное обеспечение для обеспечения соответствия облачным требованиям для постоянного контроля за своими облачными активами, снижая риск облачных угроз. При эффективном внедрении это программное обеспечение помогает постоянно поддерживать оптимальный уровень безопасности организации.
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Strike Graph
strikegraph.com
Strike Graph — это платформа для обеспечения соответствия требованиям и сертификации, которая позволяет компаниям получать сертификаты безопасности, необходимые им для увеличения доходов и укрепления доверия с клиентами, за небольшую часть затрат и времени по сравнению с традиционными решениями для аудита.
ContraForce
contraforce.com
Разблокируйте службы безопасности Microsoft. Представляем платформу управления услугами SecOps, созданную для поставщиков услуг. С помощью ContraForce организуйте рабочие процессы многопользовательских расследований, автоматизируйте устранение инцидентов безопасности и обеспечивайте превосходное обслуживание безопасности.
Progress
progress.com
Progress (Nasdaq: PRGS) предоставляет программное обеспечение, которое позволяет организациям разрабатывать и развертывать критически важные приложения и опыт, а также эффективно управлять своими платформами данных, облачной и ИТ-инфраструктурой. Будучи опытным и надежным поставщиком, мы делаем жизнь специалистов в области технологий проще. От «Прогресса» зависят более 4 миллионов разработчиков и технологов на сотнях тысяч предприятий. Узнайте больше на сайте www.progress.com и подписывайтесь на нас в LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook и Instagram.
JupiterOne
jupiterone.com
JupiterOne — это платформа анализа киберактивов для обеспечения кибербезопасности, предназначенная для непрерывного сбора, подключения и анализа данных об активах, чтобы команды безопасности могли видеть и защищать всю поверхность атаки с помощью единой платформы.
CrowdStrike
crowdstrike.com
Единая облачная безопасность, от конечной точки до облака. Остановите взломы облака и консолидируйте разрозненные точечные продукты с помощью единственного в мире решения CNAPP, основанного на унифицированном агентном и безагентном подходе к облачной безопасности для полной прозрачности и защиты. Мы защитим ваше облако. Вы ведете свой бизнес.
Orca Security
orca.security
Платформа облачной безопасности Orca выявляет, расставляет приоритеты и устраняет риски и проблемы соответствия требованиям в рабочих нагрузках, конфигурациях и удостоверениях в вашем облачном хранилище, охватывающем AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud и Oracle Cloud. Orca предлагает самое комплексное в отрасли решение облачной безопасности на единой платформе, что устраняет необходимость развертывания и обслуживания нескольких точечных решений. Orca работает без агентов и подключается к вашей среде за считанные минуты с помощью запатентованной технологии SideScanning™ компании Orca, которая обеспечивает глубокий и широкий обзор вашей облачной среды без использования агентов. Кроме того, Orca может интегрироваться со сторонними агентами для обеспечения видимости во время выполнения и защиты критически важных рабочих нагрузок. Orca находится на переднем крае использования генеративного искусственного интеллекта для упрощения расследований и ускорения устранения проблем, снижая требуемый уровень квалификации и экономя время и усилия групп облачной безопасности, DevOps и разработчиков, одновременно значительно улучшая результаты в области безопасности. В качестве облачной платформы защиты приложений (CNAPP) Orca объединяет множество точечных решений на одной платформе, в том числе: CSPM, CWPP, CIEM, управление уязвимостями, безопасность контейнеров и Kubernetes, DSPM, безопасность API, CDR, соответствие требованиям нескольких облаков, сдвиг влево. Безопасность и AI-SPM.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize — это центр передового опыта в области облачной безопасности без кода, который обеспечивает максимальное соответствие требованиям и безопасность в облаке. Получите 360-градусную защиту от архитектурного проектирования до выполнения. CludWize обеспечивает соблюдение правил использования облачных технологий, обеспечивая непрерывное выполнение более 1 тыс. правил, сканирует уязвимости вашего облака и автоматически устраняет их. Благодаря нашему уникальному графическому механизму расследования вы можете обнаруживать и устранять проблемы в облаке за считанные минуты, а не дни и недели. Это комплексное решение предлагает тест на проникновение веб-приложений «черный ящик», развитое IAM (управление доступом к идентификационным данным), сканирование рисков IaC (инфраструктура как код), управление состоянием безопасности данных и многое другое. Зачем иметь дело с множеством инструментов, если все можно иметь в одном месте? CNAPP + WAAP + KSPM – CSPM + CWPP + CIEM + CASB + DSPM + CNSP = CloudWize (CSCoE)
Thoropass
thoropass.com
Thoropass (ранее известный как Laika). Полагаться на программное обеспечение для обеспечения соответствия требованиям, в которое не входит аудитор, — все равно, что покупать автомобиль без двигателя; это выглядит красиво, но не приведет вас туда, куда вам нужно. Thoropass — единственное решение для обеспечения соответствия и аудита, которое действительно дает вам все, что вам нужно, без сюрпризов и пробелов: внутренние аудиторы и автоматизация сбора доказательств в одном процессе и в одном месте. С первого дня вы используете единую платформу для реализации, управления и мониторинга вашей политики соблюдения требований и безопасности, в то время как наши одобренные аудитором средства мониторинга автоматически собирают доказательства для аудита, проводимого одним из наших опытных штатных аудиторов. Благодаря автоматизации и интеграции вы можете продемонстрировать соответствие нескольким платформам, включая SOC 1, SOC 2, HITRUST, ISO 2700X и PCI, в рамках одного аудита на одной платформе. Сотрудничая с Thoropass, вы можете быть уверены, что сложный процесс будет простым и предсказуемым, что позволит вам сократить расходы, укрепить доверие и сосредоточиться на вещах, которые наиболее важны для вашего бизнеса.
Coro
coro.net
Coro — это платформа кибербезопасности нового поколения. Единая платформа, которая защищает всю вашу компанию. Используя Coro, вы защищаете электронную почту, данные, конечные устройства, облачные приложения и даже активность пользователей. С Coro каждый может стать экспертом по кибербезопасности. Освоение Coro занимает несколько минут и предназначено для того, чтобы исключить кибербезопасность из вашего списка дел. Coro оснащен искусственным интеллектом, который делает всю работу за вас. Наш ИИ устраняет 95% угроз, с остальными вы можете справиться с помощью уникальной технологии Coro «Решение в один клик». Коро считает, что вы имеете право на кибербезопасность корпоративного уровня, независимо от вашего размера. Получите кибербезопасность, какой вы еще никогда не видели. Попробуйте Коро сегодня.
Scytale
scytale.ai
Scytale является мировым лидером в области автоматизации соответствия, помогая компаниям обеспечить и поддерживать соответствие таким структурам безопасности, как SOC 1, SOC 2, ISO 27001, HIPAA, GDPR, PCI-DSS и другим, не беспокоясь. Наши эксперты предлагают персонализированные рекомендации по оптимизации соблюдения требований, обеспечивая более быстрый рост и повышая доверие клиентов. Scytale — единственный центр полного соответствия требованиям, включающий другие ключевые решения, такие как тестирование на проникновение и анкеты по безопасности искусственного интеллекта.
Apptega
apptega.com
Устали от электронных таблиц, которые не масштабируются и требуют слишком много усилий вручную? Вам мешают слишком сложные ИТ-системы GRC, в которых вы работаете? Apptega — это платформа управления кибербезопасностью и соответствием требованиям, которая позволяет легко оценивать, создавать, управлять вашей программой кибербезопасности и соответствия требованиям и составлять отчеты. Организации во всех отраслях и MSSP полагаются на Apptega для решения задач кибербезопасности и соблюдения требований более эффективно и с меньшими затратами, чем любой другой подход. Включает более 25 платформ, включая SOC 2, NIST, CMMC, ISO, CIS, PCI, GDPR, HIPAA и другие, и управляете своей программой с помощью: - Мультитенантности - Оценок - Оценка соответствия - Управление рисками - Управление рисками поставщиков - Управление аудитом - Отчетность - Интеграции
NetApp BlueXP
bluexp.netapp.com
В мире, полном специалистов широкого профиля, NetApp является специалистом. Основное внимание уделяется одному: помочь вашему бизнесу получить максимальную отдачу от ваших данных. NetApp переносит услуги передачи данных корпоративного уровня, на которые вы полагаетесь, в облако, а простую гибкость облака — в центр обработки данных. Ее ведущие в отрасли решения работают в различных клиентских средах и крупнейших в мире публичных облаках. Только компания NetApp, занимающаяся разработкой программного обеспечения с использованием облачных технологий и данных, может помочь вам создать уникальную структуру данных, упростить и подключить ваше облако, а также безопасно доставлять нужные данные, услуги и приложения нужным людям — в любое время и в любом месте.
TrustCloud
trustcloud.ai
В качестве платформы обеспечения доверия TrustCloud® использует унифицированную графическую архитектуру, которая объединяет ваши элементы управления, политики и базу знаний в одну единую платформу автоматизации соответствия требованиям и управления рисками. Мы помогаем командам по обеспечению соответствия: - Сокращать затраты и время на управление контролем и подготовку к аудиту - Ускорять сделки по продажам за счет более быстрых проверок безопасности - Управлять и количественно оценивать риски , обязательства перед клиентами и риски. Станьте стратегическими партнерами совета директоров и руководства. TrustCloud — это быстрая, доступная и точная платформа для обеспечения соответствия требованиям и управления рисками, которая динамически адаптируется к вашим целям по мере изменения правил и роста вашего бизнеса.
Carbide
carbidesecure.com
Carbide — это платформа управления информационной безопасностью и конфиденциальностью, призванная помочь быстрорастущим компаниям разрабатывать и поддерживать надежную систему безопасности. Воспользуйтесь непрерывным облачным мониторингом Carbide, обучением по вопросам безопасности на платформе через Carbide Academy и более чем 100 техническими интеграциями, чтобы сэкономить время и ресурсы при сборе доказательств и соблюдении мер безопасности и требований для прохождения проверок безопасности. В отличие от решений по обеспечению соответствия требованиям в стиле «флажка», наше решение основано на универсальных передовых практиках, позволяющих клиентам постоянно создавать, внедрять и доказывать свою приверженность безопасности с помощью поддерживаемых Carbide инфраструктур безопасности: SOC 2, ISO, 27001, NIST 800-53. , NIST 800-171, FedRAMP, HIPAA и другие. Упрощая внедрение безопасности и конфиденциальности в ДНК вашей организации, Carbide может помочь повысить вашу конкурентоспособность и ускорить траекторию роста вашей компании.
Kloudle
kloudle.com
Kloudle — это сканер облачной безопасности для AWS, GCP, DigitalOcean, Kubernetes. Он сканирует ваши облачные учетные записи, серверы и кластеры на наличие более 300 проблем безопасности за считанные минуты. Упрощение облачной безопасности для разработчиков и небольших команд. По сравнению со сканерами с открытым исходным кодом сканирование Kloudle выполняется менее чем за 30 минут. Не нужно ничего устанавливать или настраивать. Рассчитывая проблемы и их серьезность, Kloudle позволяет легко понять, что необходимо исправить. Помимо простого предоставления вам списка проблем безопасности, Kloudle предлагает простые шаги по устранению всех обнаруженных проблем безопасности. Он также содержит потенциальные ловушки для некоторых исправлений. Позволяя вам сделать правильный выбор с точки зрения того, что исправлять, а что нет. Благодаря мощным функциям, позволяющим отмечать проблемы как ложноположительные, генератору отчетов для получения отчетов в формате CSV, поддерживаемому Excel, или удобному для обмена PDF-файлу, Kloudle сосредоточен на том, чтобы сделать облачную безопасность легкой для своих пользователей. Благодаря модели оплаты по факту покупки и получения выгоды от потраченных денег также очень легко и без проблем. Никогда не придется беспокоиться об использовании и т. д. Цены на сканирование начинаются от 30 долларов США.
Solvo
solvo.cloud
Solvo — это многомерная платформа облачной безопасности, которая устраняет разрозненность приложений, удостоверений и данных для упреждающего обнаружения и устранения неправильных конфигураций и уязвимостей облака. Адаптивный подход Solvo к безопасности основан на непрерывном цикле обнаружения, анализа и определения приоритетов угроз, за которым следует оптимизация, проверка и мониторинг политики наименьших привилегий. Закажите бесплатную демо-версию: https://www.solvo.cloud/request-a-demo/ Попробуйте Solvo бесплатно в течение 14 дней: https://www.solvo.cloud/freetrial/
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud — единственная в отрасли платформа контейнерной безопасности со встроенной сетевой безопасностью для предотвращения, обнаружения и устранения нарушений безопасности в мультиоблачных и гибридных развертываниях. Calico Cloud построен на Calico Open Source, наиболее распространенном решении для контейнерных сетей и безопасности.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security — ведущий поставщик общедоступных облачных решений для управления идентификацией и доступом. С целью предоставить предприятиям любого размера возможность безопасно и уверенно внедрять инновации, Sonrai Security обеспечивает безопасность идентификации, доступа и разрешений для компаний, работающих на платформах AWS, Azure и Google Cloud. Компания известна тем, что разработала брандмауэр Cloud Permissions Firewall, обеспечивающий минимум привилегий одним щелчком мыши и обеспечивающий бесперебойный доступ разработчиков. Sonrai Security, которой доверяют ведущие компании в различных отраслях, стремится внедрять инновации и совершенствовать облачную безопасность. Компании доверяют команды облачных операций, разработки и безопасности. Брандмауэр облачных разрешений удаляет все неиспользуемые конфиденциальные разрешения, помещает в карантин неиспользуемые удостоверения и отключает неиспользуемые службы и регионы — и все это в один клик. В бизнесе нет никаких нарушений, поскольку все пользователи, использующие конфиденциальные разрешения, сохраняют свой доступ, а любой новый доступ беспрепятственно предоставляется через автоматизированный рабочий процесс Chatops. Команды SecOps тратят на 97% меньше времени на достижение минимальных привилегий и сокращают поверхность атаки на 92%. После достижения минимальных привилегий на уровне всей платформы решение Sonrai CIEM+ обнаруживает токсичные комбинации разрешений и блокирует пути непреднамеренных атак, которые они создают, с помощью автоматического или подробного исправления.
HighGround
highground.io
Под давлением совета директоров, требующего защитить бизнес от киберугроз, но при этом у вас недостаточно бюджета? HighGround позволяет вам контролировать свою безопасность с помощью ряда возможностей управления безопасностью. Получите доступ ко всему, что вам нужно для управления всеми элементами вашей кибербезопасности в зависимости от того, что вам нужно и когда вам это нужно. Ключевые функции включают Cyber Score, Integration, Cyber Compliance Manager и инструменты рентабельности инвестиций, которые помогают оправдать инвестиции в безопасность и позволяют вам стать экспертами в конкретной области. Почувствуйте себя кибер-супергероем и, в свою очередь, спите немного лучше.
Plerion
plerion.com
Plerion предоставляет универсальную платформу облачной безопасности, которая поддерживает рабочие нагрузки в AWS, Azure и GCP, обеспечивая: - Облачную платформу защиты приложений (CNAPP) - Управление состоянием облачной безопасности (CSPM) - Платформу защиты облачных рабочих нагрузок (CWPP) - Управление правами на облачную инфраструктуру (CIEM) - Анализ путей атак - Инвентаризация облачных активов - Обнаружение и реагирование в облаке (CDR) - Спецификация программного обеспечения (SBOM) - Сдвиг влево в области безопасности - Обширная и непрерывная отчетность о соответствии требованиям Plerion, ориентированная на риски и угрозы , а контекстно-ориентированный подход помогает организациям устранить разрозненность, снизить усталость от оповещений и устранить наиболее важные риски облачной безопасности. Посетите https://plerion.com/ для получения дополнительной информации.
Regulait
regulait.com
Regulait Compliance — это набор встроенных инструментов, который упрощает и оптимизирует процессы обеспечения соответствия, предлагая такие функции, как виртуальная помощь, инструменты для совместной работы, совместимость с несколькими платформами, автоматизация документации, управление персоналом, контроль доступа, надзор за поставщиками, отслеживание активов и многое другое. Это комплексное решение для организаций в каждом секторе, стремящихся ориентироваться в нормативно-правовой среде, поскольку Regulait не зависит от структуры. Используя Regulait Compliance Suite, организации могут сэкономить время, сократить затраты на соблюдение требований и минимизировать риски, сохраняя при этом надежный уровень соблюдения требований.
Drata
drata.com
Ведущая платформа автоматизации соответствия. Drata может помочь вам начать работу, масштабировать GRC и улучшить вашу программу безопасности и соответствия требованиям. Drata — это платформа автоматизации безопасности и соответствия требованиям, которая постоянно отслеживает и собирает доказательства контроля безопасности компании, одновременно оптимизируя рабочие процессы для обеспечения готовности к аудиту.
Hyperproof
hyperproof.app
Платформа операций по обеспечению соответствия. Создан для масштабирования. Получите прозрачность, эффективность и согласованность, необходимые вам и вашей команде, чтобы оставаться в курсе всей вашей работы по обеспечению безопасности и обеспечению соответствия. Программное обеспечение для автоматического управления соответствием требованиям, которое поможет вам эффективно перейти от одной инфраструктуры безопасности к нескольким, включая SOC 2, ISO 27001, NIST и PCI.
Lacework
lacework.com
Lacework предлагает оригинальную и ведущую облачную платформу защиты приложений, управляемую данными (CNAPP). Около 1000 новаторов со всего мира доверяют компании Lacework, обеспечивающей безопасность облака от сборки до запуска. Lacework дает клиентам возможность расставлять приоритеты рисков, быстрее находить известные и неизвестные угрозы, обеспечивать постоянное соответствие облачным требованиям и разрабатывать безопасный код без замедления — и все это на одной унифицированной платформе. С момента своего основания в 2017 году Lacework совершенствует единую облачную платформу, позволяющую принимать и анализировать как можно больше данных, чтобы обеспечить максимально возможную безопасность — как с помощью агентов, так и без агентов. Наша унифицированная платформа затем использует эти данные для выполнения распространенных сценариев использования облака: управление состоянием, защита рабочих нагрузок, управление уязвимостями, обеспечение соответствия требованиям, безопасность контейнеров и многое другое. Клиенты полагаются на Lacework в плане увеличения доходов, более быстрого и безопасного вывода продуктов на рынок, а также консолидации решений по обеспечению безопасности точек на единой платформе. Наша платформа в среднем заменяет от 2 до 5 точечных инструментов. Благодаря нашей запатентованной технологии обнаружения аномалий клиенты в среднем снижают уровень шума в соотношении 100:1. А пользователи Lacework стали проводить расследования на 80 % быстрее благодаря нашим контекстно-ориентированным оповещениям.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. — американская компания по обеспечению корпоративной безопасности, базирующаяся в Саннивейле, Калифорния, которая предоставляет программное обеспечение как услугу и продукты для безопасности входящей электронной почты, предотвращения потери исходящих данных, социальных сетей, мобильных устройств, цифровых рисков, шифрования электронной почты, электронного обнаружения и электронной почты. архивирование.
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR — это комплексное решение для управления уязвимостями на основе рисков, которое количественно определяет киберриски. Это дает организациям беспрецедентную информацию об их риске и предлагает действенные шаги по снижению риска. Это также дает командам по кибербезопасности и ИТ-отделам общую платформу для совместной работы, а также возможность быстро согласовывать и автоматизировать рабочие процессы без написания кода для реагирования на угрозы с помощью автоматического исправления и интеграции с решениями ITSM, такими как ServiceNow.
Sophos Central
sophos.com
Защитите свою организацию от кибератак с помощью адаптивной защиты и опыта Sophos к вашим услугам. Защитите будущее своего бизнеса с уверенностью.
Vanta
vanta.com
Тысячи быстрорастущих компаний доверяют Vanta помощь в создании, масштабировании, управлении и демонстрации своих программ безопасности и соответствия требованиям, а также готовятся к аудиту за недели, а не месяцы. Предлагая наиболее востребованные структуры безопасности и конфиденциальности, такие как SOC 2, ISO 27001, HIPAA и многие другие, Vanta помогает компаниям получать отчеты, необходимые им для ускорения роста, построения эффективных процессов обеспечения соответствия, снижения рисков для своего бизнеса и построения доверие со стороны внешних заинтересованных сторон. Просто подключите существующие инструменты к Vanta, следуйте предписанным инструкциям, чтобы устранить пробелы, а затем обратитесь к проверенному Vanta аудитору для завершения аудита.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Very Good Security (VGS) позволяет работать с конфиденциальными данными без затрат или ответственности за их защиту. VGS также помогает компании получить сертификаты соответствия PCI, SOC2 и другие. VGS — это хранитель конфиденциальных данных, который обеспечивает безопасность «под ключ» без внесения изменений в существующие продукты или системы. Это ускоряет вывод продукта на рынок и упрощает использование конфиденциальных данных, устраняя при этом риск взлома. В конце концов, хакеры не могут украсть то, чего нет. VGS — мировой лидер в области токенизации платежей. Организации из списка Fortune 500, в том числе торговцы, финтех-компании и банки, доверяют ему хранение и обогащение конфиденциальных платежных данных по картам, банковским счетам и цифровым кошелькам. Обладая более чем 4 миллиардами токенов, управляемых по всему миру, VGS предлагает пакет решений с составной платформой управления картами, PCI-совместимым хранилищем и дополнительными сетевыми услугами, такими как сетевые токены, средство обновления учетных записей и атрибуты карт. Ее решения увеличивают доходы за счет более высоких показателей авторизации, снижения уровня мошенничества и операционной эффективности, а также органично интегрируются с существующими стеками технологий. Он хранит 70% всех карт США и решает важные проблемы приема платежей, включая управление несколькими PSP, обеспечение оркестрации, соответствие PCI и защиту личных данных. VGS предоставляет клиентам возможность владеть, контролировать и анализировать платежные данные, ускоряя рост и улучшая качество обслуживания пользователей в разных отраслях.
Wiz
wiz.io
Wiz трансформирует облачную безопасность для клиентов, в том числе 40% компаний из списка Fortune 100, путем внедрения новой операционной модели. С помощью Wiz организации могут демократизировать безопасность на протяжении всего жизненного цикла облака, предоставляя командам разработчиков возможность быстро и безопасно создавать решения. Ее облачная платформа защиты приложений (CNAPP) обеспечивает прозрачность, определение приоритетов рисков и гибкость бизнеса и занимает первое место по отзывам клиентов. CNAPP от Wiz объединяет и сопоставляет риски для нескольких решений облачной безопасности на действительно интегрированной платформе, включая CSPM, KSPM, CWPP, управление уязвимостями, сканирование IaC, CIEM, DSPM, безопасность контейнеров, AI SPM, безопасность кода и CDR в единую платформу. Сотни организаций по всему миру, в том числе 40 процентов из списка Fortune 100, быстро выявляют и устраняют критические риски в облачных средах. В число ее клиентов входят Salesforce, Slack, Mars, BMW, Avery Dennison, Priceline, Cushman & Wakefield, DocuSign, Plaid и Agoda и другие. Wiz поддерживают Sequoia, Index Ventures, Insight Partners, Salesforce, Blackstone, Advent, Greenoaks, Lightspeed и Aglaé. Посетите https://www.wiz.io для получения дополнительной информации.
Sprinto
sprinto.com
Платформа автоматизации соответствия требованиям безопасности №1. Двигайтесь быстро, не ломая ничего. Амбициозные облачные компании по всему миру доверяют Sprinto поддержку своих программ обеспечения соответствия безопасности и быстро проходят аудиты безопасности, не сбиваясь с пути. В первую очередь интеграция. Автоматизация. Согласование с аудитом. Более 1 миллиона проверок соответствия, проводимых каждый месяц. Соблюдение требований безопасности не должно быть сложным. Широкий характер...
Havoc Shield
havocshield.com
Комплексное решение кибербезопасности для финансовых услуг. Создан для удовлетворения требований GLBA, FTC Safeguards, IRS Tax Verified, New York DFS и других требований безопасности финансовой отрасли. Havoc Shield быстро устраняет страх и риск отсутствия программы кибербезопасности, предоставляя соответствующий отраслевому плану, экспертное руководство и профессиональные инструменты безопасности на единой платформе.
Cypago
cypago.com
Революционная платформа Cypago Cyber GRC Automation (CGA) сочетает в себе мощь архитектуры SaaS и передовых механизмов корреляции, GenAI и автоматизации на основе NLP с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, обеспечивая полный охват всех систем безопасности и ИТ-сред. Платформа позволяет организациям повысить безопасность и зрелость GRC за счет упрощения межфункциональных рабочих процессов, сокращения ручного труда и снижения затрат, одновременно укрепляя доверие со своими клиентами и заинтересованными сторонами.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security останавливает собственные облачные атаки на протяжении всего жизненного цикла приложения и является единственной компанией, имеющей гарантию Cloud Native Protection Warranty стоимостью 1 миллион долларов США, которая гарантирует это. Будучи пионером в области облачной безопасности, Aqua помогает клиентам снизить риски и построить будущее своего бизнеса. Платформа Aqua — это наиболее интегрированная в отрасли облачная платформа защиты приложений (CNAPP), защищающая жизненный цикл приложения от кода до облака и обратно. Компания Aqua, основанная в 2015 году, имеет штаб-квартиру в Бостоне, штат Массачусетс, и Рамат-Гане, штат Иллинойс, и имеет клиентов из списка Fortune 1000 в более чем 40 странах.
nOps
nops.io
nOps — это платформа оптимизации облака AWS, которая позволяет легко распределять и управлять использованием облака, обязательствами и расходами. Наша платформа автоматически распределяет все ваши вычислительные ресурсы, поэтому вы получаете лучшие цены без ущерба для надежности. nOps использует собственное моделирование машинного обучения, основанное на расходах AWS на сумму более 1 миллиарда долларов, чтобы предоставить вашей организации правильное сочетание зарезервированных инстансов, планов экономии и спотовых сервисов. И все это без необходимости выделять ресурсы вручную, чтобы ваша команда могла сосредоточиться на создании и инновациях. Бизнес-контекст Управление облаком nOps позволяет легко получить полную информацию о расходах и использовании облака, поэтому ваши счета никогда не станут сюрпризом или загадкой. Это также упрощает распределение затрат по всему бизнесу. Управление обязательствами Управление обязательствами nOps позволяет легко управлять всеми текущими обязательствами AWS и полностью использовать их. Мы гарантируем 100% выполнение ваших обязательств или вернем их вам. Compute Copilot Compute Copilot — это интеллектуальный поставщик рабочей нагрузки для всех ваших облачных приложений. Основанный на искусственном интеллекте, он предоставляет вычислительные ресурсы по оптимальной цене, не жертвуя при этом надежностью. Представьте себе мир, в котором вы можете получить надежность On-demand за счет Spot. Основы облачной оптимизации. Коллекция инструментов автоматизации и готовых инструментов nOps для быстрого решения утомительных и текущих задач, связанных с улучшением инфраструктуры AWS.
SafeBase
safebase.io
SafeBase — это ведущая платформа центра управления безопасностью, предназначенная для беспрепятственного анализа безопасности. Благодаря Центру управления безопасностью корпоративного уровня SafeBase автоматизирует процесс проверки безопасности и меняет способы информирования компаний о своей безопасности и состоянии доверия. Если вы хотите увидеть, как быстрорастущие компании, такие как LinkedIn, Asana и Jamf, экономят время, которое их команды тратят на анкеты по безопасности, создают лучший опыт покупок и позиционируют безопасность как источник дохода, запланируйте демонстрацию на Safebase. ио.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica — это мощная облачная платформа защиты приложений Cisco, которая обнаруживает и устраняет уязвимости на всех этапах разработки и производства, обеспечивая безопасность и соответствие вашим приложениям. Благодаря графической технологии платформа способна получить визуальную информацию, критические пути атак и ускорить восстановление, чтобы защитить ваши современные приложения на нескольких гибридных облачных платформах. Посетите https://www.panoptica.app Ключевые особенности: - Видимость и контекст: Panoptica предлагает четкую видимость и контекст, определяя пути атак и расставляя приоритеты рисков, помогая вам принимать обоснованные решения. - Целостное и полное покрытие: легко управляйте своими облачными средами с помощью интегрированной платформы безопасности Panoptica, сокращая пробелы, часто возникающие из-за использования отдельных разрозненных решений. - Расширенный анализ: используйте расширенные методы анализа путей атаки и первопричин, чтобы выявить потенциальные риски с точки зрения злоумышленника. - Сканирование без агентов. Безагентная технология Panoptica сканирует любую облачную среду — Azure, AWS, GCP, Kubernetes или их комбинацию. - Комплексная визуализация: сопоставьте активы и связи с расширенной графовой базой данных для полного визуального представления вашего облачного стека. Преимущества — Расширенный CNAPP: Panoptica расширяет возможности облачной платформы защиты приложений. - Соответствие требованиям нескольких облачных сред: обеспечьте соответствие требованиям различных облачных платформ. - Комплексная визуализация: получите представление обо всем стеке облачных приложений. - Динамическое исправление: используйте динамические методы для эффективного решения проблем. - Повышенная эффективность: оптимизируйте процессы обеспечения безопасности и сократите время реагирования. - Сокращение накладных расходов: минимизируйте затраты ресурсов при оптимизации безопасности.
Lightrun
lightrun.com
Компания Lightrun, получившая награду Gartner Cool Vendor 2021, создает платформу наблюдения и отладки на основе IDE, которая позволяет разработчикам безопасно добавлять журналы, метрики и трассировки в производственные и промежуточные среды в режиме реального времени по требованию. Никаких исправлений, передислокаций или перезапусков не требуется. Разработчики используют Lightrun для различных задач наблюдения на уровне кода, включая: * Оповещения на уровне кода (Java, Node.js, Python, .NET) * Проверка функций * Тестирование/отладка в рабочей среде * Устранение неполадок в облачных приложениях, бессерверных приложениях и т. д. * Возможности оптимизации журналов с помощью Log Optimizer™. Устраняя необходимость локального воспроизведения ошибок или выпуска новой версии программного обеспечения для добавления новых журналов или показателей для устранения производственных проблем, клиенты Lightrun последовательно сокращают свои затраты. MTTR на 50-60% и существенно повысить производительность разработки. Проблемы, на решение которых раньше требовалось 1–2 недели, теперь нашим клиентам требуется в среднем менее часа на решение. Lightrun расширяет возможности разработчиков наших клиентов, устраняя необходимость в дорогостоящих операциях жизненного цикла разработчиков, таких как локальное воспроизведение или выпуск новой версии программного обеспечения только для добавления новых журналов или показателей. В число наших клиентов, выполняющих рабочие нагрузки петабайтного масштаба с QPS в 100 тысяч на тысячах рабочих серверов, входят компании, которые охватывают 44,5% населения Интернета, а также крупные публичные компании, занимающиеся кибербезопасностью.
Red Hat
redhat.com
Red Hat — ведущий мировой поставщик корпоративных решений с открытым исходным кодом, использующий подход сообщества для предоставления высокопроизводительных технологий Linux, гибридного облака, периферии и Kubernetes.
Securiti
securiti.ai
Securiti — пионер Центра управления данными, централизованной платформы, обеспечивающей безопасное использование данных и GenAI. Он обеспечивает унифицированный анализ данных, средства контроля и оркестрации в гибридных мультиоблачных средах. Крупные глобальные предприятия полагаются на Центр управления данными Securiti для обеспечения безопасности данных, конфиденциальности, управления и соответствия требованиям. Securiti была отмечена многочисленными отраслевыми и аналитическими наградами, в том числе «Самым инновационным стартапом» по версии RSA, «25 лучших стартапов по машинному обучению» по версии Forbes, «Самым инновационным компаниям в области искусственного интеллекта» по версии CB Insights, «Крутому поставщику в области безопасности данных» по версии Gartner, и «Лидер волны управления конфиденциальностью» от Forrester.
BMC
bmc.com
BMC помогает клиентам управлять и переосмысливать свой бизнес с помощью открытых, масштабируемых и модульных решений сложных ИТ-проблем. BMC работает с 86% компаний из списка Forbes Global 50, а также с клиентами и партнерами по всему миру, чтобы создавать их будущее. Благодаря нашей истории инноваций, ведущим в отрасли решениям для автоматизации, операций и управления услугами в сочетании с непревзойденной гибкостью мы помогаем организациям освободить время и пространство, чтобы стать автономным цифровым предприятием, которое использует будущие возможности.
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