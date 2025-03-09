Программное обеспечение Cloud Access Security Broker (CASB) - Самые популярные приложения - Ватикан

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Программное обеспечение Cloud Access Security Broker (CASB) добавляет дополнительный уровень защиты и соблюдения политик для сотрудников, получающих доступ к облачным приложениям. Выступая в качестве шлюза, CASB позволяет компаниям применять политики безопасности за пределами своих локальных систем, обеспечивая безопасные соединения между сотрудниками и поставщиками облачных услуг. Это программное обеспечение помогает компаниям снизить риски, связанные с облачными приложениями и сетевыми подключениями, при этом постоянно отслеживая действия и поведение пользователей. Решения CASB также обнаруживают ненормальное поведение внутренних пользователей и предупреждают администраторов о потенциальном теневом ИТ-отделе и несоблюдении требований. Эти инструменты обычно отслеживают и записывают действия пользователей в CASB, предоставляя данные, которые можно использовать для поведенческого анализа и составления отчетов.
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Akamai
akamai.com
Akamai - ведущий провайдер CDN и облачных услуг, обеспечивающий быструю доставку контента, безопасность и возможности вычислений на краю.
Citrix Cloud
citrix.com
Citrix Cloud — это платформа для управления и виртуализации приложений и рабочих столов, обеспечивающая безопасный доступ с различных устройств.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise Home - приложение для оптимизации ИТ-операций, управления безопасностью, мониторинга и автоматизации для поставщиков ИТ-услуг.
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage - платформа для управления бизнесом, обеспечивающая автоматизацию процессов, поддержку клиентов и управление проектами для технологических компаний.
Netskope
netskope.com
Netskope - платформа облачной безопасности, обеспечивающая видимость и контроль доступа к данным и приложениям с поддержкой принципов нулевой доверия.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize — это центр передового опыта в области облачной безопасности без кода, который обеспечивает максимальное соответствие требованиям и безопасность в облаке. Получите 360-градусную защиту от архитектурного проектирования до выполнения. CludWize обеспечивает соблюдение правил использования облачных технологий, обеспечивая непрерывное выполнение более 1 тыс. правил, сканирует уязвимости вашего облака и автоматически устраняет их. Благодаря нашему уникальному графическому механизму расследования вы можете обнаруживать и устранять проблемы в облаке за считанные минуты, а не дни и недели. Это комплексное решение предлагает тест на проникновение веб-приложений «черный ящик», развитое IAM (управление доступом к идентификационным данным), сканирование рисков IaC (инфраструктура как код), управление состоянием безопасности данных и многое другое. Зачем иметь дело с множеством инструментов, если все можно иметь в одном месте? CNAPP + WAAP + KSPM – CSPM + CWPP + CIEM + CASB + DSPM + CNSP = CloudWize (CSCoE)
Nudge Security
nudgesecurity.com
Nudge Security постоянно обнаруживает и инвентаризирует все облачные и SaaS-приложения, которые ваши сотрудники используют на работе, включая теневые ИТ-инфраструктуры, чтобы вы могли понимать и управлять состоянием безопасности SaaS. Nudge Security помогает занятым службам безопасности и ИТ-командам работать более эффективно с помощью автоматизированных сценариев, которые ускоряют проверку доступа SOC 2, увольнение сотрудников и внедрение единого входа. Когда приложение в вашей цепочке поставок SaaS подвергается взлому, Nudge Security предупреждает вас о риске и помогает вмешаться, чтобы защитить потенциально затронутые учетные записи.
Wing Security
wing.security
Wing дает организациям возможность использовать весь потенциал SaaS, обеспечивая при этом надежную безопасность. Наше решение SSPM предлагает беспрецедентные возможности визуализации, контроля и соответствия требованиям, усиливая защиту любой организации от современных угроз, связанных с SaaS. Благодаря автоматизированным возможностям обеспечения безопасности Wing директора по информационной безопасности, группы безопасности и ИТ-специалисты экономят недели работы, которые ранее тратились на ручные и подверженные ошибкам процессы. Wing, которому доверяют сотни компаний по всему миру, предоставляет действенную информацию о безопасности, полученную из нашей ведущей в отрасли базы данных приложений SaaS, охватывающей более 280 000 поставщиков SaaS. Это приводит к наиболее безопасному и эффективному способу использования SaaS. Компания Wing Security была основана бывшим директором по информационной безопасности и главой отдела киберзащиты Сил обороны Израиля с целью предоставления пользователям автоматизированных инструментов самообслуживания, необходимых им для безопасности приложений SaaS.
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