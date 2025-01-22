Программное обеспечение Cloud Access Security Broker (CASB) - Самые популярные приложения - Россия

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Программное обеспечение Cloud Access Security Broker (CASB) добавляет дополнительный уровень защиты и соблюдения политик для сотрудников, получающих доступ к облачным приложениям. Выступая в качестве шлюза, CASB позволяет компаниям применять политики безопасности за пределами своих локальных систем, обеспечивая безопасные соединения между сотрудниками и поставщиками облачных услуг. Это программное обеспечение помогает компаниям снизить риски, связанные с облачными приложениями и сетевыми подключениями, при этом постоянно отслеживая действия и поведение пользователей. Решения CASB также обнаруживают ненормальное поведение внутренних пользователей и предупреждают администраторов о потенциальном теневом ИТ-отделе и несоблюдении требований. Эти инструменты обычно отслеживают и записывают действия пользователей в CASB, предоставляя данные, которые можно использовать для поведенческого анализа и составления отчетов.
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ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA (ранее ConnectWise Manage), созданная для компаний, которые продают, обслуживают и поддерживают технологии, является ведущей платформой управления бизнесом во всем мире. Поставщики технологических решений (TSP) полагаются на ConnectWise PSA для достижения большей подотчетности, операционной эффективности и прибыльности. Используя облако, ConnectWise PSA упрощает автоматизацию бизнес-процессов, управление службой поддержки и обслуживанием клиентов, продажи, маркетинг, управление проектами и бизнес-аналитику, что значительно оптимизирует деятельность компании. ConnectWise PSA — это централизованный центр, который предоставляет TSP комплексное представление и полный контроль над своим бизнесом. ConnectWise PSA также предоставляет своим пользователям доступ к мощной сети идей, экспертов и решений. Ветеран индустрии технологических услуг ConnectWise PSA уже более 15 лет является ведущей платформой управления бизнесом для технологических компаний.
Nudge Security
nudgesecurity.com
Nudge Security постоянно обнаруживает и инвентаризирует все облачные и SaaS-приложения, которые ваши сотрудники используют на работе, включая теневые ИТ-инфраструктуры, чтобы вы могли понимать и управлять состоянием безопасности SaaS. Nudge Security помогает занятым службам безопасности и ИТ-командам работать более эффективно с помощью автоматизированных сценариев, которые ускоряют проверку доступа SOC 2, увольнение сотрудников и внедрение единого входа. Когда приложение в вашей цепочке поставок SaaS подвергается взлому, Nudge Security предупреждает вас о риске и помогает вмешаться, чтобы защитить потенциально затронутые учетные записи.
Akamai
akamai.com
Akamai — ведущий поставщик сети доставки контента (CDN) и облачных услуг, который фокусируется на оптимизации онлайн-опыта для пользователей и предприятий. Ключевые особенности: * Доставка контента: Akamai ускоряет доставку веб-контента и приложений, обеспечивая быстрый и надежный доступ для пользователей по всему миру. * Решения по безопасности. Платформа предлагает надежные функции безопасности, включая защиту от DDoS-атак и брандмауэры веб-приложений для защиты от онлайн-угроз. * Периферийные вычисления: Akamai использует периферийные вычисления для обработки данных ближе к пользователям, повышая производительность и сокращая задержки. * Масштабируемость. Компании могут легко масштабировать свои онлайн-операции с помощью гибких решений Akamai, адаптированных к различным потребностям.
Citrix Cloud
citrix.com
Citrix — ведущий поставщик безопасных масштабируемых ИТ-решений, которые позволяют организациям оптимизировать свои цифровые рабочие пространства. Платформа Citrix предлагает ряд услуг, включая виртуализацию приложений и настольных компьютеров, управление конечными точками и решения для безопасного доступа, предназначенные для повышения производительности и оптимизации управления ИТ. Ориентируясь на поддержку гибридных сотрудников, Citrix позволяет предприятиям безопасно доставлять критически важные приложения и данные на любое устройство, одновременно упрощая управление устройствами и повышая удобство работы пользователей. Платформа также уделяет особое внимание безопасности за счет доступа с нулевым доверием и наблюдаемости, помогая организациям защитить конфиденциальную информацию и обеспечить соответствие требованиям. Citrix обслуживает различные отрасли, включая здравоохранение, финансовые услуги, правительство и образование, предоставляя индивидуальные решения для удовлетворения конкретных потребностей бизнеса. Благодаря инновациям и сотрудничеству Citrix продолжает совершенствовать облачные и локальные ИТ-среды.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise PSA (ранее ConnectWise Manage), созданная для компаний, которые продают, обслуживают и поддерживают технологии, является ведущей платформой управления бизнесом во всем мире. Поставщики технологических решений (TSP) полагаются на ConnectWise PSA для достижения большей подотчетности, операционной эффективности и прибыльности. Используя облако, ConnectWise PSA упрощает автоматизацию бизнес-процессов, управление службой поддержки и обслуживанием клиентов, продажи, маркетинг, управление проектами и бизнес-аналитику, что значительно оптимизирует деятельность компании. ConnectWise PSA — это централизованный центр, который предоставляет TSP комплексное представление и полный контроль над своим бизнесом. ConnectWise PSA также предоставляет своим пользователям доступ к мощной сети идей, экспертов и решений. Ветеран индустрии технологических услуг ConnectWise PSA уже более 15 лет является ведущей платформой управления бизнесом для технологических компаний.
Netskope
netskope.com
Netskope, мировой лидер SASE, помогает организациям применять принципы нулевого доверия и инновации искусственного интеллекта и машинного обучения для защиты данных и защиты от киберугроз. Быстрая и простая в использовании платформа Netskope обеспечивает оптимизированный доступ и безопасность в реальном времени для людей, устройств и данных, где бы они ни находились. Netskope помогает клиентам снизить риски, повысить производительность и получить непревзойденную прозрачность любой активности в облаке, Интернете и частных приложениях. Тысячи клиентов доверяют Netskope и ее мощной сети NewEdge в борьбе с развивающимися угрозами, новыми рисками, технологическими сдвигами, организационными и сетевыми изменениями, а также новыми нормативными требованиями.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize — это центр передового опыта в области облачной безопасности без кода, который обеспечивает максимальное соответствие требованиям и безопасность в облаке. Получите 360-градусную защиту от архитектурного проектирования до выполнения. CludWize обеспечивает соблюдение правил использования облачных технологий, обеспечивая непрерывное выполнение более 1 тыс. правил, сканирует уязвимости вашего облака и автоматически устраняет их. Благодаря нашему уникальному графическому механизму расследования вы можете обнаруживать и устранять проблемы в облаке за считанные минуты, а не дни и недели. Это комплексное решение предлагает тест на проникновение веб-приложений «черный ящик», развитое IAM (управление доступом к идентификационным данным), сканирование рисков IaC (инфраструктура как код), управление состоянием безопасности данных и многое другое. Зачем иметь дело с множеством инструментов, если все можно иметь в одном месте? CNAPP + WAAP + KSPM – CSPM + CWPP + CIEM + CASB + DSPM + CNSP = CloudWize (CSCoE)
Wing Security
wing.security
Wing дает организациям возможность использовать весь потенциал SaaS, обеспечивая при этом надежную безопасность. Наше решение SSPM предлагает беспрецедентные возможности визуализации, контроля и соответствия требованиям, усиливая защиту любой организации от современных угроз, связанных с SaaS. Благодаря автоматизированным возможностям обеспечения безопасности Wing директора по информационной безопасности, группы безопасности и ИТ-специалисты экономят недели работы, которые ранее тратились на ручные и подверженные ошибкам процессы. Wing, которому доверяют сотни компаний по всему миру, предоставляет действенную информацию о безопасности, полученную из нашей ведущей в отрасли базы данных приложений SaaS, охватывающей более 280 000 поставщиков SaaS. Это приводит к наиболее безопасному и эффективному способу использования SaaS. Компания Wing Security была основана бывшим директором по информационной безопасности и главой отдела киберзащиты Сил обороны Израиля с целью предоставления пользователям автоматизированных инструментов самообслуживания, необходимых им для безопасности приложений SaaS.
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