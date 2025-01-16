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Программное обеспечение Cloud Access Security Broker (CASB) - Самые популярные приложения - Португалия
Программное обеспечение Cloud Access Security Broker (CASB) добавляет дополнительный уровень защиты и соблюдения политик для сотрудников, получающих доступ к облачным приложениям. Выступая в качестве шлюза, CASB позволяет компаниям применять политики безопасности за пределами своих локальных систем, обеспечивая безопасные соединения между сотрудниками и поставщиками облачных услуг. Это программное обеспечение помогает компаниям снизить риски, связанные с облачными приложениями и сетевыми подключениями, при этом постоянно отслеживая действия и поведение пользователей. Решения CASB также обнаруживают ненормальное поведение внутренних пользователей и предупреждают администраторов о потенциальном теневом ИТ-отделе и несоблюдении требований. Эти инструменты обычно отслеживают и записывают действия пользователей в CASB, предоставляя данные, которые можно использовать для поведенческого анализа и составления отчетов.
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ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA (ранее ConnectWise Manage), созданная для компаний, которые продают, обслуживают и поддерживают технологии, является ведущей платформой управления бизнесом во всем мире. Поставщики технологических решений (TSP) полагаются на ConnectWise PSA для достижения большей подотчетности, операционной эффективности и прибыльности. Используя облако, ConnectWise PSA упрощает автоматизацию бизнес-процессов, управление службой поддержки и обслуживанием клиентов, продажи, маркетинг, управление проектами и бизнес-аналитику, что значительно оптимизирует деятельность компании. ConnectWise PSA — это централизованный центр, который предоставляет TSP комплексное представление и полный контроль над своим бизнесом. ConnectWise PSA также предоставляет своим пользователям доступ к мощной сети идей, экспертов и решений. Ветеран индустрии технологических услуг ConnectWise PSA уже более 15 лет является ведущей платформой управления бизнесом для технологических компаний.
Akamai
akamai.com
Akamai — ведущий поставщик сети доставки контента (CDN) и облачных услуг, который фокусируется на оптимизации онлайн-опыта для пользователей и предприятий. Ключевые особенности: * Доставка контента: Akamai ускоряет доставку веб-контента и приложений, обеспечивая быстрый и надежный доступ для пользователей по всему миру. * Решения по безопасности. Платформа предлагает надежные функции безопасности, включая защиту от DDoS-атак и брандмауэры веб-приложений для защиты от онлайн-угроз. * Периферийные вычисления: Akamai использует периферийные вычисления для обработки данных ближе к пользователям, повышая производительность и сокращая задержки. * Масштабируемость. Компании могут легко масштабировать свои онлайн-операции с помощью гибких решений Akamai, адаптированных к различным потребностям.
Citrix Cloud
citrix.com
Citrix — ведущий поставщик безопасных масштабируемых ИТ-решений, которые позволяют организациям оптимизировать свои цифровые рабочие пространства. Платформа Citrix предлагает ряд услуг, включая виртуализацию приложений и настольных компьютеров, управление конечными точками и решения для безопасного доступа, предназначенные для повышения производительности и оптимизации управления ИТ. Ориентируясь на поддержку гибридных сотрудников, Citrix позволяет предприятиям безопасно доставлять критически важные приложения и данные на любое устройство, одновременно упрощая управление устройствами и повышая удобство работы пользователей. Платформа также уделяет особое внимание безопасности за счет доступа с нулевым доверием и наблюдаемости, помогая организациям защитить конфиденциальную информацию и обеспечить соответствие требованиям. Citrix обслуживает различные отрасли, включая здравоохранение, финансовые услуги, правительство и образование, предоставляя индивидуальные решения для удовлетворения конкретных потребностей бизнеса. Благодаря инновациям и сотрудничеству Citrix продолжает совершенствовать облачные и локальные ИТ-среды.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise PSA (ранее ConnectWise Manage), созданная для компаний, которые продают, обслуживают и поддерживают технологии, является ведущей платформой управления бизнесом во всем мире. Поставщики технологических решений (TSP) полагаются на ConnectWise PSA для достижения большей подотчетности, операционной эффективности и прибыльности. Используя облако, ConnectWise PSA упрощает автоматизацию бизнес-процессов, управление службой поддержки и обслуживанием клиентов, продажи, маркетинг, управление проектами и бизнес-аналитику, что значительно оптимизирует деятельность компании. ConnectWise PSA — это централизованный центр, который предоставляет TSP комплексное представление и полный контроль над своим бизнесом. ConnectWise PSA также предоставляет своим пользователям доступ к мощной сети идей, экспертов и решений. Ветеран индустрии технологических услуг ConnectWise PSA уже более 15 лет является ведущей платформой управления бизнесом для технологических компаний.
Netskope
netskope.com
Netskope, мировой лидер SASE, помогает организациям применять принципы нулевого доверия и инновации искусственного интеллекта и машинного обучения для защиты данных и защиты от киберугроз. Быстрая и простая в использовании платформа Netskope обеспечивает оптимизированный доступ и безопасность в реальном времени для людей, устройств и данных, где бы они ни находились. Netskope помогает клиентам снизить риски, повысить производительность и получить непревзойденную прозрачность любой активности в облаке, Интернете и частных приложениях. Тысячи клиентов доверяют Netskope и ее мощной сети NewEdge в борьбе с развивающимися угрозами, новыми рисками, технологическими сдвигами, организационными и сетевыми изменениями, а также новыми нормативными требованиями.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize — это центр передового опыта в области облачной безопасности без кода, который обеспечивает максимальное соответствие требованиям и безопасность в облаке. Получите 360-градусную защиту от архитектурного проектирования до выполнения. CludWize обеспечивает соблюдение правил использования облачных технологий, обеспечивая непрерывное выполнение более 1 тыс. правил, сканирует уязвимости вашего облака и автоматически устраняет их. Благодаря нашему уникальному графическому механизму расследования вы можете обнаруживать и устранять проблемы в облаке за считанные минуты, а не дни и недели. Это комплексное решение предлагает тест на проникновение веб-приложений «черный ящик», развитое IAM (управление доступом к идентификационным данным), сканирование рисков IaC (инфраструктура как код), управление состоянием безопасности данных и многое другое. Зачем иметь дело с множеством инструментов, если все можно иметь в одном месте? CNAPP + WAAP + KSPM – CSPM + CWPP + CIEM + CASB + DSPM + CNSP = CloudWize (CSCoE)
Nudge Security
nudgesecurity.com
Nudge Security постоянно обнаруживает и инвентаризирует все облачные и SaaS-приложения, которые ваши сотрудники используют на работе, включая теневые ИТ-инфраструктуры, чтобы вы могли понимать и управлять состоянием безопасности SaaS. Nudge Security помогает занятым службам безопасности и ИТ-командам работать более эффективно с помощью автоматизированных сценариев, которые ускоряют проверку доступа SOC 2, увольнение сотрудников и внедрение единого входа. Когда приложение в вашей цепочке поставок SaaS подвергается взлому, Nudge Security предупреждает вас о риске и помогает вмешаться, чтобы защитить потенциально затронутые учетные записи.
Wing Security
wing.security
Wing дает организациям возможность использовать весь потенциал SaaS, обеспечивая при этом надежную безопасность. Наше решение SSPM предлагает беспрецедентные возможности визуализации, контроля и соответствия требованиям, усиливая защиту любой организации от современных угроз, связанных с SaaS. Благодаря автоматизированным возможностям обеспечения безопасности Wing директора по информационной безопасности, группы безопасности и ИТ-специалисты экономят недели работы, которые ранее тратились на ручные и подверженные ошибкам процессы. Wing, которому доверяют сотни компаний по всему миру, предоставляет действенную информацию о безопасности, полученную из нашей ведущей в отрасли базы данных приложений SaaS, охватывающей более 280 000 поставщиков SaaS. Это приводит к наиболее безопасному и эффективному способу использования SaaS. Компания Wing Security была основана бывшим директором по информационной безопасности и главой отдела киберзащиты Сил обороны Израиля с целью предоставления пользователям автоматизированных инструментов самообслуживания, необходимых им для безопасности приложений SaaS.