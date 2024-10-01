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Программное обеспечение Cloud Access Security Broker (CASB) - Самые популярные приложения - Малави
Программное обеспечение Cloud Access Security Broker (CASB) добавляет дополнительный уровень защиты и соблюдения политик для сотрудников, получающих доступ к облачным приложениям. Выступая в качестве шлюза, CASB позволяет компаниям применять политики безопасности за пределами своих локальных систем, обеспечивая безопасные соединения между сотрудниками и поставщиками облачных услуг. Это программное обеспечение помогает компаниям снизить риски, связанные с облачными приложениями и сетевыми подключениями, при этом постоянно отслеживая действия и поведение пользователей. Решения CASB также обнаруживают аномальное поведение внутренних пользователей и предупреждают администраторов о возможном теневом ИТ-отделе и несоблюдении требований. Эти инструменты обычно отслеживают и записывают действия пользователей в CASB, предоставляя данные, которые можно использовать для поведенческого анализа и составления отчетов.
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ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA (ранее ConnectWise Manage), созданная для компаний, которые продают, обслуживают и поддерживают технологии, является ведущей платформой управления бизнесом во всем мире. Поставщики технологических решений (TSP) полагаются на ConnectWise PSA для достижения большей подотчетности, опера...
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise PSA (ранее ConnectWise Manage), созданная для компаний, которые продают, обслуживают и поддерживают технологии, является ведущей платформой управления бизнесом во всем мире. Поставщики технологических решений (TSP) полагаются на ConnectWise PSA для достижения большей подотчетности, опера...
Citrix Cloud
citrix.com
Citrix — ведущий поставщик безопасных масштабируемых ИТ-решений, которые позволяют организациям оптимизировать свои цифровые рабочие пространства. Платформа Citrix предлагает ряд услуг, включая виртуализацию приложений и настольных компьютеров, управление конечными точками и решения для безопасного ...
Netskope
netskope.com
Netskope, мировой лидер SASE, помогает организациям применять принципы нулевого доверия и инновации искусственного интеллекта и машинного обучения для защиты данных и защиты от киберугроз. Быстрая и простая в использовании платформа Netskope обеспечивает оптимизированный доступ и безопасность в реал...
Akamai
akamai.com
Akamai — ведущий поставщик сети доставки контента (CDN) и облачных услуг, который фокусируется на оптимизации онлайн-опыта для пользователей и предприятий. Ключевые особенности: * Доставка контента: Akamai ускоряет доставку веб-контента и приложений, обеспечивая быстрый и надежный доступ для пользо...
Nudge Security
nudgesecurity.com
Nudge Security постоянно обнаруживает и инвентаризирует все облачные и SaaS-приложения, которые ваши сотрудники используют на работе, включая теневые ИТ, чтобы вы могли понимать и управлять состоянием безопасности SaaS. Nudge Security помогает занятым службам безопасности и ИТ-командам работать боле...
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize — это центр передового опыта в области облачной безопасности без кода, который обеспечивает максимальное соответствие требованиям и безопасность в облаке. Получите 360-градусную защиту от архитектурного проектирования до выполнения. CludWize обеспечивает соблюдение правил использования обл...
Wing Security
wing.security
Wing дает организациям возможность использовать весь потенциал SaaS, обеспечивая при этом надежную безопасность. Наше решение SSPM предлагает беспрецедентные возможности визуализации, контроля и соответствия требованиям, усиливая защиту любой организации от современных угроз, связанных с SaaS. Благо...