Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение Cloud Access Security Broker (CASB) - Самые популярные приложения - Гана

Программное обеспечение Cloud Access Security Broker (CASB) добавляет дополнительный уровень защиты и соблюдения политик для сотрудников, получающих доступ к облачным приложениям. Выступая в качестве шлюза, CASB позволяет компаниям применять политики безопасности за пределами своих локальных систем, обеспечивая безопасные соединения между сотрудниками и поставщиками облачных услуг. Это программное обеспечение помогает компаниям снизить риски, связанные с облачными приложениями и сетевыми подключениями, при этом постоянно отслеживая действия и поведение пользователей. Решения CASB также обнаруживают ненормальное поведение внутренних пользователей и предупреждают администраторов о потенциальном теневом ИТ-отделе и несоблюдении требований. Эти инструменты обычно отслеживают и записывают действия пользователей в CASB, предоставляя данные, которые можно использовать для поведенческого анализа и составления отчетов.