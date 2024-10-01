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Программное обеспечение Cloud Access Security Broker (CASB) - Самые популярные приложения - Египет

Программное обеспечение Cloud Access Security Broker (CASB) добавляет дополнительный уровень защиты и соблюдения политик для сотрудников, получающих доступ к облачным приложениям. Выступая в качестве шлюза, CASB позволяет компаниям применять политики безопасности за пределами своих локальных систем, обеспечивая безопасные соединения между сотрудниками и поставщиками облачных услуг. Это программное обеспечение помогает компаниям снизить риски, связанные с облачными приложениями и сетевыми подключениями, при этом постоянно отслеживая действия и поведение пользователей. Решения CASB также обнаруживают аномальное поведение внутренних пользователей и предупреждают администраторов о возможном теневом ИТ-отделе и несоблюдении требований. Эти инструменты обычно отслеживают и записывают действия пользователей в CASB, предоставляя данные, которые можно использовать для поведенческого анализа и составления отчетов.

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ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise PSA (ранее ConnectWise Manage), созданная для компаний, которые продают, обслуживают и поддерживают технологии, является ведущей платформой управления бизнесом во всем мире. Поставщики технологических решений (TSP) полагаются на ConnectWise PSA для достижения большей подотчетности, опера...

CloudWize

CloudWize

cloudwize.io

CloudWize — это центр передового опыта в области облачной безопасности без кода, который обеспечивает максимальное соответствие требованиям и безопасность в облаке. Получите 360-градусную защиту от архитектурного проектирования до выполнения. CludWize обеспечивает соблюдение правил использования обл...

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise PSA (ранее ConnectWise Manage), созданная для компаний, которые продают, обслуживают и поддерживают технологии, является ведущей платформой управления бизнесом во всем мире. Поставщики технологических решений (TSP) полагаются на ConnectWise PSA для достижения большей подотчетности, опера...

Citrix Cloud

Citrix Cloud

citrix.com

Citrix — ведущий поставщик безопасных масштабируемых ИТ-решений, которые позволяют организациям оптимизировать свои цифровые рабочие пространства. Платформа Citrix предлагает ряд услуг, включая виртуализацию приложений и настольных компьютеров, управление конечными точками и решения для безопасного ...

Netskope

Netskope

netskope.com

Netskope, мировой лидер SASE, помогает организациям применять принципы нулевого доверия и инновации искусственного интеллекта и машинного обучения для защиты данных и защиты от киберугроз. Быстрая и простая в использовании платформа Netskope обеспечивает оптимизированный доступ и безопасность в реал...

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai — ведущий поставщик сети доставки контента (CDN) и облачных услуг, который фокусируется на оптимизации онлайн-опыта для пользователей и предприятий. Ключевые особенности: * Доставка контента: Akamai ускоряет доставку веб-контента и приложений, обеспечивая быстрый и надежный доступ для пользо...

Nudge Security

Nudge Security

nudgesecurity.com

Nudge Security постоянно обнаруживает и инвентаризирует все облачные и SaaS-приложения, которые ваши сотрудники используют на работе, включая теневые ИТ, чтобы вы могли понимать и управлять состоянием безопасности SaaS. Nudge Security помогает занятым службам безопасности и ИТ-командам работать боле...

Wing Security

Wing Security

wing.security

Wing дает организациям возможность использовать весь потенциал SaaS, обеспечивая при этом надежную безопасность. Наше решение SSPM предлагает беспрецедентные возможности визуализации, контроля и соответствия требованиям, усиливая защиту любой организации от современных угроз, связанных с SaaS. Благо...

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