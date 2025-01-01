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Программное обеспечение клиентского портала
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Программное обеспечение клиентского портала - Самые популярные приложения

Программное обеспечение клиентского портала действует как шлюз между бизнесом и его клиентами, облегчая удаленное взаимодействие между обеими сторонами. Эти порталы служат комплексными решениями для предприятий или организаций, которые взаимодействуют с множеством внешних заинтересованных сторон или клиентов. Они позволяют предприятиям обмениваться документами и запрашивать их, предоставлять обновления проектов и счета, собирать отзывы и поддерживать связь с клиентами и заинтересованными сторонами. Конкретные функциональные возможности клиентских порталов могут существенно различаться в зависимости от поставщика и предполагаемых вариантов использования. Некоторые поставщики интегрируют клиентские порталы в качестве дополнительных приложений к своему более крупному программному обеспечению для виртуальных комнат данных или платформам для совместной работы с облачным контентом. Многие клиентские порталы оснащены функциями программного обеспечения для управления проектами, которые позволяют клиентам легко отслеживать ход проекта, а предприятиям обеспечить прозрачность для своих клиентов.

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Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Zoho CRM помогает управлять клиентскими отношениями и оптимизировать бизнес-процессы с помощью интеграции инструментов и автоматизации. Подходит для малых компаний.

FuseBase

FuseBase

nimbusweb.me

FuseBase - это платформа для сотрудничества с клиентами, которая упрощает управление проектами и общение через клиентские порталы и инструменты ИИ.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr Studio позволяет создавать безкодовые приложения и интрасети для бизнеса, интегрируясь с Airtable и Google Sheets.

Flowlu

Flowlu

flowlu.com

Flowlu - это интегрированная платформа для управления проектами, финансами и клиентами, позволяющая эффективно управлять всеми аспектами бизнеса.

Copilot

Copilot

copilot.com

Приложение Copilot предоставляет бизнесу решения для общения с клиентами, платежей, обмена файлами и управления контрактами через единый портал.

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

SuiteDash - облачная платформа для управления бизнесом, объединяющая инструменты для клиентских порталов, проектного управления, CRM и автоматизации.

Moxo

Moxo

moxo.com

Moxo - это платформа для управления проектами и взаимодействиями с клиентами, партнерами и поставщиками, упрощая рабочие процессы и улучшая организацию.

Accelo

Accelo

accelo.com

Accelo - облачная платформа для управления работой с клиентами, проектами и финансами, оптимизирующая бизнес-процессы и повышающая эффективность.

SuperOkay

SuperOkay

superokay.com

SuperOkay — это платформа для создания клиентских порталов, позволяющая обмениваться ссылками и документами, управлять проектами и интегрировать сторонние приложения.

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat — платформа для управления успехом клиентов, объединяющая данные, автоматизирующая процессы и улучшая взаимодействие с клиентами.

Recapped

Recapped

recapped.io

Recapped позволяет командам взаимодействовать с клиентами на завершающем этапе продаж, управляя пилотами и процессом интеграции.

Dock

Dock

dock.us

Dock - платформа для управления доходами, предлагающая рабочие пространства для покупателей и клиентов, библиотеку контента, формы заказов и профили безопасности.

vcita

vcita

vcita.com

vcita - платформа для управления бизнесом, автоматизирующая задачи, связанные с календарём, клиентами и платежами.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps — платформа для поддержки сотрудничества и управления процессами внутри компании с инструментами для связи, работы в командах и обмена документами.

Shape Software

Shape Software

setshape.com

Shape — это программа автоматизации продаж и маркетинга, упрощающая управление проектами, привлечением клиентов и коммуникацией между командами.

Aligned

Aligned

alignedup.com

Aligned – это платформа для совместной работы продаж, объединяющая коммуникацию, контент и процессы в одном цифровом пространстве для клиентов.

Liscio

Liscio

liscio.me

Liscio - это облачное программное обеспечение для безопасной коммуникации и совместной работы между бухгалтерскими фирмами и их клиентами.

Alternative Payments

Alternative Payments

alternativepayments.io

Альтернативные платежи — это платформа B2B для автоматизации и упрощения процессов оплаты с поддержкой различных методов и интеграцией с учетным ПО.

Onehub

Onehub

onehub.com

Onehub — это сервис безопасного хранения и обмена файлами для бизнеса с инструментами управления проектами и поддержкой кастомизации.

Workiro

Workiro

workiro.com

Workiro - это платформа для управления задачами, коммуникацией и документами, включая электронную подпись, для повышения продуктивности команд.

Zendo

Zendo

getzendo.io

Zendo - это программа для автоматизации продаж услуг. Она позволяет управлять клиентскими запросами через чат, генерировать счета и настраивать рабочие процессы.

Service Provider Pro

Service Provider Pro

spp.co

Поставщик услуг Pro - это программное обеспечение для управления клиентами и выставления счетов, предназначенное для агентств и фрилансеров.

Practice

Practice

practice.do

Приложение Practice помогает бизнесам с клиентами оптимизировать расписание, централизовать активность клиентов и объединить инструменты для управления.

Clinked

Clinked

clinked.com

Clinked — облачный портал для клиентов и инструмент для совместной работы, позволяющий командам безопасно обмениваться документами и управлять проектами.

Welcome Spaces

Welcome Spaces

welcomespaces.io

Welcome Spaces — это приложение для профессионалов и их клиентов, предлагающее частные пространства для обмена, совместной работы и централизованного хранения документов.

GuideCX

GuideCX

guidecx.com

GuideCX - это приложение для управления процессом адаптации клиентов, обеспечивающее запланированные задачи и интеграцию с CRM для повышения эффективности.

SuiteFiles

SuiteFiles

suitefiles.com

SuiteFiles — это программа для управления документами, позволяющая создавать, редактировать и подписывать документы, а также сотрудничать с клиентами в одном месте.

OnRamp

OnRamp

onramp.us

OnRamp — это программа для управления onboarding клиентами, упрощающая процесс и повышающая эффективность и качество взаимодействия.

VobeSoft

VobeSoft

vobesoft.com

VobeSoft – это облачная платформа для настройки баз данных и создания приложений, позволяющая компаниям адаптировать системы под свои бизнес-процессы.

Zapa Client Portal

Zapa Client Portal

zapaclientportal.com

Клиентский портал ZAPA упрощает безопасное взаимодействие с клиентами, предоставляя централизованный доступ к услугам и управлению данными.

OneSuite

OneSuite

onesuite.io

OneSuite — это платформа для управления проектами, задачами и выставления счетов для агентств и фрилансеров, обеспечивающая интеграции и поддержку мультивалютности.

Content Snare

Content Snare

contentsnare.com

Content Snare - инструмент для сбора документов и информации от клиентов, упрощая процессы и устраняя необходимость в многоразовых коммуникациях.

EverAfter

EverAfter

everafter.ai

EverAfter помогает компаниям разрабатывать интерфейсы, которые поддерживают клиентов в достижении их целей и повышают эффективность взаимодействия.

Ahsuite

Ahsuite

ahsuite.com

Ahsuite позволяет организовать общение с клиентами в простом портале, где можно делиться отчетами, видео и другими материалами в защищённом формате.

FileInvite

FileInvite

fileinvite.com

FileInvite - приложение для автоматизации сбора и управления документами, улучшающее процессы обмена и хранения информации.

Gatheroo

Gatheroo

gatheroo.io

Gatheroo предлагает портал для клиентов, где они могут загружать нужные документы и информацию через уникальную ссылку с индикатором выполнения.

Arrows

Arrows

arrows.to

Arrows — приложение для управления onboarding-процессами клиентов в HubSpot, позволяющее оптимизировать взаимодействие с ними и улучшать результаты команд.

Hubflo

Hubflo

hubflo.com

Hubflo - приложение для управления бизнесом, объединяющее инструменты для работы с клиентами, проектами и финансами в одной платформе.

Clustdoc

Clustdoc

clustdoc.com

Clustdoc — платформа для автоматизации процессов адаптации клиентов, управления документами и рабочими потоками с возможностью интеграции с другими инструментами.

Virtual Cabinet

Virtual Cabinet

virtualcabinet.com

Virtual Cabinet — это система управления документами с контролем версий и аудита, обеспечивающая безопасное хранение и простую интеграцию с клиентскими записями.

Bright Return

Bright Return

brightreturn.com

BrightReturn — приложение для автоматизации бухгалтерского учета, упрощающее рабочие процессы и управление клиентами, а также обеспечивающее безопасность данных.

Everleagues

Everleagues

everleagues.com

Everleagues — платформа для общения и сотрудничества, объединяющая чаты, голосовые и видео-звонки, обмен файлами и другие инструменты в одном виртуальном пространстве.

Jumppl

Jumppl

jumppl.com

Jumppl — платформа для управления проектами, оптимизирующая рабочие процессы, сотрудничество и общение команды.

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