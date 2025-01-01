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Программное обеспечение клиентского портала действует как шлюз между бизнесом и его клиентами, облегчая удаленное взаимодействие между обеими сторонами. Эти порталы служат комплексными решениями для предприятий или организаций, которые взаимодействуют с множеством внешних заинтересованных сторон или клиентов. Они позволяют предприятиям обмениваться документами и запрашивать их, предоставлять обновления проектов и счета, собирать отзывы и поддерживать связь с клиентами и заинтересованными сторонами. Конкретные функциональные возможности клиентских порталов могут существенно различаться в зависимости от поставщика и предполагаемых вариантов использования. Некоторые поставщики интегрируют клиентские порталы в качестве дополнительных приложений к своему более крупному программному обеспечению для виртуальных комнат данных или платформам для совместной работы с облачным контентом. Многие клиентские порталы оснащены функциями программного обеспечения для управления проектами, которые позволяют клиентам легко отслеживать ход проекта, а предприятиям обеспечить прозрачность для своих клиентов.
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Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM помогает управлять клиентскими отношениями и оптимизировать бизнес-процессы с помощью интеграции инструментов и автоматизации. Подходит для малых компаний.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase - это платформа для сотрудничества с клиентами, которая упрощает управление проектами и общение через клиентские порталы и инструменты ИИ.
Softr Studio
softr.io
Softr Studio позволяет создавать безкодовые приложения и интрасети для бизнеса, интегрируясь с Airtable и Google Sheets.
Flowlu
flowlu.com
Flowlu - это интегрированная платформа для управления проектами, финансами и клиентами, позволяющая эффективно управлять всеми аспектами бизнеса.
Copilot
copilot.com
Приложение Copilot предоставляет бизнесу решения для общения с клиентами, платежей, обмена файлами и управления контрактами через единый портал.
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash - облачная платформа для управления бизнесом, объединяющая инструменты для клиентских порталов, проектного управления, CRM и автоматизации.
Moxo
moxo.com
Moxo - это платформа для управления проектами и взаимодействиями с клиентами, партнерами и поставщиками, упрощая рабочие процессы и улучшая организацию.
Accelo
accelo.com
Accelo - облачная платформа для управления работой с клиентами, проектами и финансами, оптимизирующая бизнес-процессы и повышающая эффективность.
SuperOkay
superokay.com
SuperOkay — это платформа для создания клиентских порталов, позволяющая обмениваться ссылками и документами, управлять проектами и интегрировать сторонние приложения.
Planhat
planhat.com
Planhat — платформа для управления успехом клиентов, объединяющая данные, автоматизирующая процессы и улучшая взаимодействие с клиентами.
Recapped
recapped.io
Recapped позволяет командам взаимодействовать с клиентами на завершающем этапе продаж, управляя пилотами и процессом интеграции.
Dock
dock.us
Dock - платформа для управления доходами, предлагающая рабочие пространства для покупателей и клиентов, библиотеку контента, формы заказов и профили безопасности.
vcita
vcita.com
vcita - платформа для управления бизнесом, автоматизирующая задачи, связанные с календарём, клиентами и платежами.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps — платформа для поддержки сотрудничества и управления процессами внутри компании с инструментами для связи, работы в командах и обмена документами.
Shape Software
setshape.com
Shape — это программа автоматизации продаж и маркетинга, упрощающая управление проектами, привлечением клиентов и коммуникацией между командами.
Aligned
alignedup.com
Aligned – это платформа для совместной работы продаж, объединяющая коммуникацию, контент и процессы в одном цифровом пространстве для клиентов.
Liscio
liscio.me
Liscio - это облачное программное обеспечение для безопасной коммуникации и совместной работы между бухгалтерскими фирмами и их клиентами.
Alternative Payments
alternativepayments.io
Альтернативные платежи — это платформа B2B для автоматизации и упрощения процессов оплаты с поддержкой различных методов и интеграцией с учетным ПО.
Onehub
onehub.com
Onehub — это сервис безопасного хранения и обмена файлами для бизнеса с инструментами управления проектами и поддержкой кастомизации.
Workiro
workiro.com
Workiro - это платформа для управления задачами, коммуникацией и документами, включая электронную подпись, для повышения продуктивности команд.
Service Provider Pro
spp.co
Поставщик услуг Pro - это программное обеспечение для управления клиентами и выставления счетов, предназначенное для агентств и фрилансеров.
Zendo
getzendo.io
Zendo - это программа для автоматизации продаж услуг. Она позволяет управлять клиентскими запросами через чат, генерировать счета и настраивать рабочие процессы.
Practice
practice.do
Приложение Practice помогает бизнесам с клиентами оптимизировать расписание, централизовать активность клиентов и объединить инструменты для управления.
Clinked
clinked.com
Clinked — облачный портал для клиентов и инструмент для совместной работы, позволяющий командам безопасно обмениваться документами и управлять проектами.
Welcome Spaces
welcomespaces.io
Welcome Spaces — это приложение для профессионалов и их клиентов, предлагающее частные пространства для обмена, совместной работы и централизованного хранения документов.
GuideCX
guidecx.com
GuideCX - это приложение для управления процессом адаптации клиентов, обеспечивающее запланированные задачи и интеграцию с CRM для повышения эффективности.
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles — это программа для управления документами, позволяющая создавать, редактировать и подписывать документы, а также сотрудничать с клиентами в одном месте.
OnRamp
onramp.us
OnRamp — это программа для управления onboarding клиентами, упрощающая процесс и повышающая эффективность и качество взаимодействия.
VobeSoft
vobesoft.com
VobeSoft – это облачная платформа для настройки баз данных и создания приложений, позволяющая компаниям адаптировать системы под свои бизнес-процессы.
Zapa Client Portal
zapaclientportal.com
Клиентский портал ZAPA упрощает безопасное взаимодействие с клиентами, предоставляя централизованный доступ к услугам и управлению данными.
OneSuite
onesuite.io
OneSuite — это платформа для управления проектами, задачами и выставления счетов для агентств и фрилансеров, обеспечивающая интеграции и поддержку мультивалютности.
Content Snare
contentsnare.com
Content Snare - инструмент для сбора документов и информации от клиентов, упрощая процессы и устраняя необходимость в многоразовых коммуникациях.
EverAfter
everafter.ai
EverAfter помогает компаниям разрабатывать интерфейсы, которые поддерживают клиентов в достижении их целей и повышают эффективность взаимодействия.
Ahsuite
ahsuite.com
Ahsuite позволяет организовать общение с клиентами в простом портале, где можно делиться отчетами, видео и другими материалами в защищённом формате.
FileInvite
fileinvite.com
FileInvite - приложение для автоматизации сбора и управления документами, улучшающее процессы обмена и хранения информации.
Gatheroo
gatheroo.io
Gatheroo предлагает портал для клиентов, где они могут загружать нужные документы и информацию через уникальную ссылку с индикатором выполнения.
Arrows
arrows.to
Arrows — приложение для управления onboarding-процессами клиентов в HubSpot, позволяющее оптимизировать взаимодействие с ними и улучшать результаты команд.
Hubflo
hubflo.com
Hubflo - приложение для управления бизнесом, объединяющее инструменты для работы с клиентами, проектами и финансами в одной платформе.
Clustdoc
clustdoc.com
Clustdoc — платформа для автоматизации процессов адаптации клиентов, управления документами и рабочими потоками с возможностью интеграции с другими инструментами.
Virtual Cabinet
virtualcabinet.com
Virtual Cabinet — это система управления документами с контролем версий и аудита, обеспечивающая безопасное хранение и простую интеграцию с клиентскими записями.
Bright Return
brightreturn.com
BrightReturn — приложение для автоматизации бухгалтерского учета, упрощающее рабочие процессы и управление клиентами, а также обеспечивающее безопасность данных.
Everleagues
everleagues.com
Everleagues — платформа для общения и сотрудничества, объединяющая чаты, голосовые и видео-звонки, обмен файлами и другие инструменты в одном виртуальном пространстве.
Jumppl
jumppl.com
Jumppl — платформа для управления проектами, оптимизирующая рабочие процессы, сотрудничество и общение команды.
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