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Программное обеспечение клиентского портала действует как шлюз между бизнесом и его клиентами, облегчая удаленное взаимодействие между обеими сторонами. Эти порталы служат комплексными решениями для предприятий или организаций, которые взаимодействуют с множеством внешних заинтересованных сторон или клиентов. Они позволяют предприятиям обмениваться документами и запрашивать их, предоставлять обновления проектов и счета, собирать отзывы и поддерживать связь с клиентами и заинтересованными сторонами. Конкретные функциональные возможности клиентских порталов могут существенно различаться в зависимости от поставщика и предполагаемых вариантов использования. Некоторые поставщики интегрируют клиентские порталы в качестве дополнительных приложений к своему более крупному программному обеспечению для виртуальных комнат данных или платформам для совместной работы с облачным контентом. Многие клиентские порталы оснащены функциями программного обеспечения для управления проектами, которые позволяют клиентам легко отслеживать ход проекта, а предприятиям обеспечить прозрачность для своих клиентов.
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Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM помогает управлять клиентскими отношениями и оптимизировать бизнес-процессы с помощью интеграции инструментов и автоматизации. Подходит для малых компаний.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase - это платформа для сотрудничества с клиентами, которая упрощает управление проектами и общение через клиентские порталы и инструменты ИИ.
Softr Studio
softr.io
Softr Studio позволяет создавать безкодовые приложения и интрасети для бизнеса, интегрируясь с Airtable и Google Sheets.
Flowlu
flowlu.com
Flowlu - это интегрированная платформа для управления проектами, финансами и клиентами, позволяющая эффективно управлять всеми аспектами бизнеса.
Copilot
copilot.com
Приложение Copilot предоставляет бизнесу решения для общения с клиентами, платежей, обмена файлами и управления контрактами через единый портал.
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash - облачная платформа для управления бизнесом, объединяющая инструменты для клиентских порталов, проектного управления, CRM и автоматизации.
Moxo
moxo.com
Moxo - это платформа для управления проектами и взаимодействиями с клиентами, партнерами и поставщиками, упрощая рабочие процессы и улучшая организацию.
Accelo
accelo.com
Accelo - облачная платформа для управления работой с клиентами, проектами и финансами, оптимизирующая бизнес-процессы и повышающая эффективность.
SuperOkay
superokay.com
SuperOkay — это платформа для создания клиентских порталов, позволяющая обмениваться ссылками и документами, управлять проектами и интегрировать сторонние приложения.
Planhat
planhat.com
Planhat — платформа для управления успехом клиентов, объединяющая данные, автоматизирующая процессы и улучшая взаимодействие с клиентами.
Recapped
recapped.io
Recapped позволяет командам взаимодействовать с клиентами на завершающем этапе продаж, управляя пилотами и процессом интеграции.
Dock
dock.us
Dock - платформа для управления доходами, предлагающая рабочие пространства для покупателей и клиентов, библиотеку контента, формы заказов и профили безопасности.
vcita
vcita.com
vcita - платформа для управления бизнесом, автоматизирующая задачи, связанные с календарём, клиентами и платежами.
Shape Software
setshape.com
Shape — это программа автоматизации продаж и маркетинга, упрощающая управление проектами, привлечением клиентов и коммуникацией между командами.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps — платформа для поддержки сотрудничества и управления процессами внутри компании с инструментами для связи, работы в командах и обмена документами.
Liscio
liscio.me
Liscio - это облачное программное обеспечение для безопасной коммуникации и совместной работы между бухгалтерскими фирмами и их клиентами.
Alternative Payments
alternativepayments.io
Альтернативные платежи — это платформа B2B для автоматизации и упрощения процессов оплаты с поддержкой различных методов и интеграцией с учетным ПО.
Aligned
alignedup.com
Aligned – это платформа для совместной работы продаж, объединяющая коммуникацию, контент и процессы в одном цифровом пространстве для клиентов.
Onehub
onehub.com
Onehub — это сервис безопасного хранения и обмена файлами для бизнеса с инструментами управления проектами и поддержкой кастомизации.
Workiro
workiro.com
Workiro - это платформа для управления задачами, коммуникацией и документами, включая электронную подпись, для повышения продуктивности команд.
Service Provider Pro
spp.co
Поставщик услуг Pro - это программное обеспечение для управления клиентами и выставления счетов, предназначенное для агентств и фрилансеров.
Practice
practice.do
Приложение Practice помогает бизнесам с клиентами оптимизировать расписание, централизовать активность клиентов и объединить инструменты для управления.
Zendo
getzendo.io
Zendo - это программа для автоматизации продаж услуг. Она позволяет управлять клиентскими запросами через чат, генерировать счета и настраивать рабочие процессы.
Clinked
clinked.com
Clinked — облачный портал для клиентов и инструмент для совместной работы, позволяющий командам безопасно обмениваться документами и управлять проектами.
Welcome Spaces
welcomespaces.io
Welcome Spaces — это приложение для профессионалов и их клиентов, предлагающее частные пространства для обмена, совместной работы и централизованного хранения документов.
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles — это программа для управления документами, позволяющая создавать, редактировать и подписывать документы, а также сотрудничать с клиентами в одном месте.
OnRamp
onramp.us
OnRamp — это программа для управления onboarding клиентами, упрощающая процесс и повышающая эффективность и качество взаимодействия.
GuideCX
guidecx.com
GuideCX - это приложение для управления процессом адаптации клиентов, обеспечивающее запланированные задачи и интеграцию с CRM для повышения эффективности.
VobeSoft
vobesoft.com
VobeSoft – это облачная платформа для настройки баз данных и создания приложений, позволяющая компаниям адаптировать системы под свои бизнес-процессы.
Zapa Client Portal
zapaclientportal.com
Клиентский портал ZAPA упрощает безопасное взаимодействие с клиентами, предоставляя централизованный доступ к услугам и управлению данными.
OneSuite
onesuite.io
OneSuite — это платформа для управления проектами, задачами и выставления счетов для агентств и фрилансеров, обеспечивающая интеграции и поддержку мультивалютности.
EverAfter
everafter.ai
EverAfter помогает компаниям разрабатывать интерфейсы, которые поддерживают клиентов в достижении их целей и повышают эффективность взаимодействия.
FileInvite
fileinvite.com
FileInvite - приложение для автоматизации сбора и управления документами, улучшающее процессы обмена и хранения информации.
Content Snare
contentsnare.com
Content Snare - инструмент для сбора документов и информации от клиентов, упрощая процессы и устраняя необходимость в многоразовых коммуникациях.
Ahsuite
ahsuite.com
Ahsuite позволяет организовать общение с клиентами в простом портале, где можно делиться отчетами, видео и другими материалами в защищённом формате.
Arrows
arrows.to
Arrows — приложение для управления onboarding-процессами клиентов в HubSpot, позволяющее оптимизировать взаимодействие с ними и улучшать результаты команд.
Hubflo
hubflo.com
Hubflo - приложение для управления бизнесом, объединяющее инструменты для работы с клиентами, проектами и финансами в одной платформе.
Clustdoc
clustdoc.com
Clustdoc — платформа для автоматизации процессов адаптации клиентов, управления документами и рабочими потоками с возможностью интеграции с другими инструментами.
Gatheroo
gatheroo.io
Gatheroo предлагает портал для клиентов, где они могут загружать нужные документы и информацию через уникальную ссылку с индикатором выполнения.
Virtual Cabinet
virtualcabinet.com
Виртуальный кабинет является полностью интегрированной системой управления документами с полным контролем версий и аудиторским следом, чтобы обеспечить душевное спокойствие для тех, кто хочет уничтожить свои документы и создать безбумажный офис, придерживаясь стандартов для юридической приемлемости. Виртуальный шкаф предоставляет безопасное хранилище документов со многими дополнительными поисковыми средствами, позволяющими более легко найти ваш документ. Он полностью интегрируется с системами бэк -офиса и имеет возможность просто связывать все формы электронных файлов обратно с клиентской записи. Он предоставляет средства маршрутизации для отсканированных документов через пользователя в лотках, что позволяет распределить отсканированные данные вокруг вашей организации и имеет эксклюзивные средства удаленного сканирования для тех, кто желает сканировать, используя размещенные или тонкие клиентские решения. Виртуальный кабинет позволяет вашей компании контролировать все документы, обмениваться информацией, повысить производительность и надежно архив с мгновенной отдачей от инвестиций
Bright Return
brightreturn.com
BrightReturn предлагает комплексное решение для автоматизации бухгалтерского учета, повышения эффективности, безопасности и производительности. Программное обеспечение BrightReturn, нацеленное на улучшение условий бухгалтерского учета, предлагает ряд функций, предназначенных для оптимизации рабочего процесса, повышения безопасности и обеспечения роста. Привлекательность BrightReturn заключается в его многогранных преимуществах. Бухгалтерские фирмы могут использовать передовое программное обеспечение для управления практикой, которое автоматизирует повседневные задачи, обеспечивает бесперебойную связь и расширяет спектр предлагаемых услуг. Эта трансформация не только способствует росту бизнеса, но и повышает рентабельность инвестиций клиентов, обеспечивая стратегическое преимущество в конкурентной среде. Удержание сотрудников также принесет пользу. Автоматизируя рабочие процессы и способствуя сотрудничеству, программное обеспечение способствует повышению вовлеченности и удовлетворенности сотрудников. Доступные учебные ресурсы способствуют повышению квалификации, повышению удовлетворенности работой и общим инвестициям в сотрудников. Производительность — еще одна отличительная черта BrightReturn. Функции программного обеспечения, позволяющие экономить время, в сочетании с эффективным управлением клиентами, финансовым надзором и инструментами для совместной работы, позволяют компаниям работать более эффективно. С BrightReturn задачи автоматизируются, сроки соблюдаются, а управление финансами упрощается. Возможности BrightReturn: - * Клиентское приложение и портал: расширяйте возможности взаимодействия с клиентами. * Управление документами с использованием ИИ: защищенный обмен данными, извлечение данных с помощью ИИ. * Автоматизированный рабочий процесс: экономия времени и уменьшение количества ошибок. * Гибкое управление проектами: оставайтесь на вершине без особых усилий. * Управление задачами: легко организуйте. * Входящие службы поддержки: унифицируйте общение с клиентами. * Управление клиентами: Укрепление отношений. * Трансляция: Мощная команда и общение с клиентами. * Служба поддержки: Централизованная поддержка клиентов. * Учет времени: эффективное управление временем. * HRMS: управляйте посещаемостью команды, отпусками и праздниками и работайте в одном месте.
Everleagues
everleagues.com
Everleagues - это платформа связи и совместной работы. Его уникальная смесь местных функций и безопасности предприятия обеспечивает беспрепятственный опыт работы в офисе и клиентских услугах, который повышает производительность, сотрудничество, удовлетворенность клиентов и прибыльность. Чат, голос, видео, передача файлов, электронная подпись и большие инструменты производительности находятся в одном виртуальном рабочем пространстве вашей собственной фирмы, оснащенной Everleagues.
Jumppl
jumppl.com
Мощные и централизованные инструменты для того, чтобы ваша команда была ориентирована и информировала клиентов. Jumppl останавливает распространение данных вашей команды повсюду.
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