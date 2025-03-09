Программное обеспечение клиентского портала - Самые популярные приложения - Ватикан

Ahsuite

ahsuite.com

Ahsuite позволяет вам организовать общение с клиентами на простом в использовании клиентском портале, чтобы ничего не было пропущено или потеряно. Он имеет чистый минималистичный дизайн с акцентом на работу, которую вы хотите отобразить: информационные панели, доски Figma, слайды, видео, отчеты или что-то еще. Если его можно встроить в iframe, вы можете поделиться им на клиентском портале. Наши клиентские порталы безопасны, организованы и имеют самообслуживание. Попробовав Ahsuite, вы больше никогда не вернетесь к отправке ссылок по электронной почте. Ahsuite поставляется с набором мощных инструментов для совместной работы, созданных специально для цифровых агентств. Это означает, что вы можете попрощаться с Trello, Slack, DropBox и LastPass, потому что Ahsuite позволяет вам делать все это с помощью одного входа в систему. С планом Pro или Agency вы также можете получить доступ к нашей эксклюзивной сети фрилансеров и агентств. Так что вы даже можете использовать Ahsuite для создания своей команды! В план «Старт» входят задачи, файлы, беседы и до десяти порталов БЕСПЛАТНО!