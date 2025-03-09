Программное обеспечение клиентского портала - Самые популярные приложения - Ватикан

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Программное обеспечение клиентского портала действует как шлюз между бизнесом и его клиентами, облегчая удаленное взаимодействие между обеими сторонами. Эти порталы служат комплексными решениями для предприятий или организаций, которые взаимодействуют с множеством внешних заинтересованных сторон или клиентов. Они позволяют предприятиям обмениваться документами и запрашивать их, предоставлять обновления проектов и счета, собирать отзывы и поддерживать связь с клиентами и заинтересованными сторонами. Конкретные функциональные возможности клиентских порталов могут существенно различаться в зависимости от поставщика и предполагаемых вариантов использования. Некоторые поставщики интегрируют клиентские порталы в качестве дополнительных приложений к своему более крупному программному обеспечению для виртуальных комнат данных или платформам для совместной работы с облачным контентом. Многие клиентские порталы оснащены функциями программного обеспечения для управления проектами, которые позволяют клиентам легко отслеживать ход проекта, а предприятиям обеспечить прозрачность для своих клиентов.
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Content Snare
contentsnare.com
Content Snare — это простой способ привлечь клиентов, собрать документы и получить ответы без бесконечных поисков туда и обратно. Интуитивно понятный и чрезвычайно простой в использовании, это ваш единственный источник достоверной информации при сборе информации от клиентов. Перестаньте теряться в электронной почте, запутанных клиентских порталах и запутанных таблицах. Его любят более 1200 компаний по всему миру, включая бухгалтерские фирмы, маркетинговые агентства и компании, предоставляющие профессиональные услуги. Если вам нужно, чтобы ваши клиенты отправляли вам информацию, Content Snare может помочь.
Shape Software
setshape.com
Shape-это специально разработанное программное обеспечение для автоматизации продаж и маркетинга, которое поставляется с предварительно созданными функциями, которые можно настроить для любого бизнеса. Простой в использовании интерфейс дает возможность вашим командам и объединяет все аспекты вашего бизнеса на одной платформе искусственного интеллекта. Shape Software обеспечивает совместное пространство для ваших команд, чтобы оставаться выровненными и эффективными во всем, что они делают, будь то оптимизация вашего конвейера по продажам, привлекает больше перспектив с маркетинговыми последовательностями и цифровой рекламой, воспитание отношений с клиентами, беспрепятственно общение или отслеживание проектов. Начните увеличить свой доход с формой сегодня.
Zendo
getzendo.io
Zendo — это универсальное программное обеспечение для оптимизации продаж услуг, от заказных и продуктовых до подписок. Это помогает предпринимателям и агентствам ускорить свои внутренние процессы с помощью автоматизации. Создавайте свои собственные рабочие процессы, автоматически создавайте счета и используйте профессионально выглядящий каталог услуг, в котором ваши клиенты смогут легко совершать покупки. Это простое и элегантное решение, которое вместо информационной панели предлагает чат в качестве центра операций, где каждый новый запрос клиента создает цепочку разговоров. Здесь вы отправляете котировки, счета, платежи и сообщения. Полностью забудьте о переключении между вкладками или приложениями и делайте все в одном месте. Zendo можно сделать своим собственным, используя различные варианты «белой этикетки»: от собственного домена до фирменных цветов и даже вашего собственного персонализированного чат-бота! Соберите свою команду и добейтесь процветания своего бизнеса с помощью этого простого в использовании и интуитивно понятного программного обеспечения.
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles — это программа для управления документами, позволяющая создавать, редактировать и подписывать документы, а также сотрудничать с клиентами в одном месте.
Workiro
workiro.com
Workiro - это платформа для управления задачами, коммуникацией и документами, включая электронную подпись, для повышения продуктивности команд.
Aligned
alignedup.com
Команды продаж. Проще говоря, ALIGNED — это цифровой зал продаж, платформа для совместной работы вашей команды и ваших покупателей. Это позволяет вам организовывать сложные сделки, повышать вовлеченность покупателей и сокращать время окупаемости. Как? Aligned оптимизирует все ваши коммуникации с клиентами, контент, процессы и инструменты в одном персонализированном рабочем пространстве для клиентов (да, действительно). Больше не нужно неделю за неделей гоняться за электронными письмами — всего одна ссылка, ведущая в одну цифровую комнату, управляет ими всеми. Вы также получаете доступ к невиданной ранее информации, выявляя «слепые пятна» на пути клиента, что в конечном итоге помогает вам получить больше контроля, привлечь все заинтересованные стороны, повысить эффективность и… быстрее заключить больше сделок. Наш инструмент красив, прост в использовании и имеет бесплатную пробную версию, без кредитной карты или пробного периода — зарегистрируйтесь в Aligned сегодня и убедитесь в этом сами.
Ahsuite
ahsuite.com
Ahsuite позволяет вам организовать общение с клиентами на простом в использовании клиентском портале, чтобы ничего не было пропущено или потеряно. Он имеет чистый минималистичный дизайн с акцентом на работу, которую вы хотите отобразить: информационные панели, доски Figma, слайды, видео, отчеты или что-то еще. Если его можно встроить в iframe, вы можете поделиться им на клиентском портале. Наши клиентские порталы безопасны, организованы и имеют самообслуживание. Попробовав Ahsuite, вы больше никогда не вернетесь к отправке ссылок по электронной почте. Ahsuite поставляется с набором мощных инструментов для совместной работы, созданных специально для цифровых агентств. Это означает, что вы можете попрощаться с Trello, Slack, DropBox и LastPass, потому что Ahsuite позволяет вам делать все это с помощью одного входа в систему. С планом Pro или Agency вы также можете получить доступ к нашей эксклюзивной сети фрилансеров и агентств. Так что вы даже можете использовать Ahsuite для создания своей команды! В план «Старт» входят задачи, файлы, беседы и до десяти порталов БЕСПЛАТНО!
OnRamp
onramp.us
OnRamp — это динамическое программное обеспечение для адаптации клиентов, которое помогает менеджерам по адаптации и внедрению упростить любой процесс адаптации клиентов, требующий активного взаимодействия. Динамическая адаптация с помощью OnRamp сокращает усилия клиентов по выполнению шагов и сокращает количество выполняемых вручную операций для вашей команды. В результате повышается эффективность адаптации, результаты и качество обслуживания клиентов. Расширьте возможности клиентов с помощью восхитительно простого и динамичного плана действий. Планы действий OnRamp помогают клиентам поэтапно выполнять соответствующие задачи, видеоролики, формы, опросы, файлы и другие действия и возможности, основываясь на их входных данных. Каждый шаг отслеживается, и на этом пути собираются отзывы, чтобы держать вас в курсе прогресса клиентов, запускать следующие шаги с вашей стороны и помогать вам совершенствоваться. * Предоставьте своей команде проверенный сценарий для каждого клиента. * Динамически направляйте и помогайте клиентам на каждом этапе процесса. * Получайте отчеты об эффективности, результатах и опыте адаптации. * Оптимизируйте свой путь к предсказуемым и масштабируемым процессам привлечения клиентов. * Привлечение клиентов в 2 раза быстрее и масштабирование без увеличения численности персонала. С помощью OnRamp менеджеры по адаптации и внедрению клиентов могут фактически делать больше с меньшими затратами и обеспечивать адаптацию и внедрение в белых перчатках в больших масштабах.
Alternative Payments
alternativepayments.io
Альтернативные платежи — это платформа B2B для автоматизации и упрощения процессов оплаты с поддержкой различных методов и интеграцией с учетным ПО.
EverAfter
everafter.ai
Масштабируйте успех клиентов, используя одно цифровое прикосновение за раз. С помощью EverAfter вы можете создавать масштабируемые интерфейсы, ориентированные на клиентов, которые направляют, привлекают и дают вашим клиентам возможность работать автономно и достигать своих целей. В отличие от платформ успеха клиентов, которые предназначены для оптимизации внутреннего управления, EverAfter снабжает предприятия инструментами для оптимизации их услуг. для своих клиентов, чтобы повысить производительность и эффективность, гарантируя, что каждое взаимодействие является стратегическим и целенаправленным, путем разработки таких программ, как адаптация, постоянное общение, академия, QBR, планы успеха и многое другое. Внедрив свои клиентские программы с помощью EverAfter, ваши клиенты смогут достичь желаемых результатов, а ваши бизнес-показатели значительно улучшатся. Ощутите ускорение окупаемости, более высокий уровень вовлеченности, превосходное качество настройки, повышенное удержание, улучшенное качество обслуживания клиентов, более широкое внедрение клиентов и снижение оттока клиентов. Все это происходит, когда вы начинаете с клиентом.
Jumppl
jumppl.com
Мощные и централизованные инструменты для того, чтобы ваша команда была ориентирована и информировала клиентов. Jumppl останавливает распространение данных вашей команды повсюду.
Moxo
moxo.com
Moxo - это платформа для управления проектами и взаимодействиями с клиентами, партнерами и поставщиками, упрощая рабочие процессы и улучшая организацию.
Liscio
liscio.me
Liscio - это облачное программное обеспечение для безопасной коммуникации и совместной работы между бухгалтерскими фирмами и их клиентами.
Hubflo
hubflo.com
Поднимите свой сервисный бизнес на новый уровень с помощью фирменного клиентского портала и мощных и простых в использовании приложений. Hubflo объединяет все инструменты, необходимые для выполнения операций бэк-офиса и работы с клиентами: обмен файлами, обмен сообщениями, задачи/проекты, предложения, выставление счетов, CRM и многое другое. Подключайтесь к чему угодно с помощью встраивания, Zapier и встроенных интеграций (Gmail, Outlook, Stripe...) Hubflo поддерживает более 1000 предприятий в 7 странах и привлек 3 миллиона долларов от крупнейших инвесторов.
Everleagues
everleagues.com
Everleagues - это платформа связи и совместной работы. Его уникальная смесь местных функций и безопасности предприятия обеспечивает беспрепятственный опыт работы в офисе и клиентских услугах, который повышает производительность, сотрудничество, удовлетворенность клиентов и прибыльность. Чат, голос, видео, передача файлов, электронная подпись и большие инструменты производительности находятся в одном виртуальном рабочем пространстве вашей собственной фирмы, оснащенной Everleagues.
Arrows
arrows.to
Планы взаимодействия с клиентами, которые прикрепляются к предложениям и билетам внутри HubSpot. Вы ждете, пока ваши клиенты завершат регистрацию? Хватит ждать. Arrows — это инструмент для команд адаптации, продаж и успеха, позволяющий быстрее закрывать доходы и создавать довольных клиентов. Сократите время окупаемости, увеличьте внедрение и откройте для себя возможности роста. Клиенты всегда знают, что их ждет дальше на пути от регистрации к успеху, а ваши команды остаются сосредоточенными на своей самой ценной работе с помощью автоматизации рабочих процессов, напоминаний по электронной почте и подробных отчетов.
OneSuite
onesuite.io
OneSuite — это ваш центральный центр роста, разработанный опытными ветеранами агентств, которые понимают конкретные потребности современных, дальновидных цифровых агентств. Мы своими глазами видели проблемы, связанные с манипулированием несколькими платформами, потерей ценных данных и попытками получить полезную информацию.
Welcome Spaces
welcomespaces.io
Welcome Spaces предлагает профессионалам и их клиентам частные пространства, где они могут обмениваться информацией, делиться информацией и оставаться на связи. Мы размещаем все ваши обмены — все упрощаем, унифицируем и организуем. Если вы маркетинговое агентство, финансовый эксперт, организатор свадеб, веб-дизайнер или юрист – это клиентский портал, о котором вы мечтали. Почему Welcome Spaces? Потому что ведение бизнеса может оказаться запутанным и утомительным как для вас, так и для ваших клиентов! Ключевые особенности: ✅ Простая организация: частные пространства с лентой активности ✅ Персонализированный клиентский опыт: индивидуальный брендинг ✅ Легкий обмен: обмен документами и запрос файлов ✅ Экономия времени: пакеты и шаблоны ✅ Универсальное общение: живой чат, приватный чат, видеозвонок ✅ Централизация: Библиотека документов Начните с нашей бесплатной версии и наслаждайтесь гладкими деловыми отношениями!
Gatheroo
gatheroo.io
Gatheroo предоставляет вашему бизнесу клиентский портал, который поможет вам собирать информацию и документы от ваших клиентов. Каждый клиент получает уникальный URL-адрес со списком всей необходимой от него информации. Индикатор выполнения в сочетании с системой светофора означает, что ваши клиенты контролируют информацию, которой им необходимо поделиться. Автоматические напоминания клиентам означают, что вы можете заняться другими делами и будете уведомлены, когда вся запрошенная вами информация будет передана. Выбирайте текстовые поля, загрузку документов, несколько ответов, одиночный выбор, условные вопросы, списки и таблицы — чтобы получить необходимую информацию в нужном вам формате.
Zapa Client Portal
zapaclientportal.com
Клиентские порталы Zapa были созданы на основе идеи, что для бизнеса безопасная отправка и получение файлов с вашими клиентами не должна быть болезненной или обременительной. Это должно быть быстро, легко и приятно как для компании, так и для ее клиентов. Благодаря возможности настраивать электронные письма и использовать собственный логотип Zapa, клиенты никогда не будут чувствовать, что имеют дело не с вами напрямую. Получите 30-дневную бесплатную пробную версию, попробуйте и убедитесь, насколько это просто!
Bright Return
brightreturn.com
BrightReturn предлагает комплексное решение для автоматизации бухгалтерского учета, повышения эффективности, безопасности и производительности. Программное обеспечение BrightReturn, нацеленное на улучшение условий бухгалтерского учета, предлагает ряд функций, предназначенных для оптимизации рабочего процесса, повышения безопасности и обеспечения роста. Привлекательность BrightReturn заключается в его многогранных преимуществах. Бухгалтерские фирмы могут использовать передовое программное обеспечение для управления практикой, которое автоматизирует повседневные задачи, обеспечивает бесперебойную связь и расширяет спектр предлагаемых услуг. Эта трансформация не только способствует росту бизнеса, но и повышает рентабельность инвестиций клиентов, обеспечивая стратегическое преимущество в конкурентной среде. Удержание сотрудников также принесет пользу. Автоматизируя рабочие процессы и способствуя сотрудничеству, программное обеспечение способствует повышению вовлеченности и удовлетворенности сотрудников. Доступные учебные ресурсы способствуют повышению квалификации, повышению удовлетворенности работой и общим инвестициям в сотрудников. Производительность — еще одна отличительная черта BrightReturn. Функции программного обеспечения, позволяющие экономить время, в сочетании с эффективным управлением клиентами, финансовым надзором и инструментами для совместной работы, позволяют компаниям работать более эффективно. С BrightReturn задачи автоматизируются, сроки соблюдаются, а управление финансами упрощается. Возможности BrightReturn: - * Клиентское приложение и портал: расширяйте возможности взаимодействия с клиентами. * Управление документами с использованием ИИ: защищенный обмен данными, извлечение данных с помощью ИИ. * Автоматизированный рабочий процесс: экономия времени и уменьшение количества ошибок. * Гибкое управление проектами: оставайтесь на вершине без особых усилий. * Управление задачами: легко организуйте. * Входящие службы поддержки: унифицируйте общение с клиентами. * Управление клиентами: Укрепление отношений. * Трансляция: Мощная команда и общение с клиентами. * Служба поддержки: Централизованная поддержка клиентов. * Учет времени: эффективное управление временем. * HRMS: управляйте посещаемостью команды, отпусками и праздниками и работайте в одном месте.
Virtual Cabinet
virtualcabinet.com
Виртуальный кабинет является полностью интегрированной системой управления документами с полным контролем версий и аудиторским следом, чтобы обеспечить душевное спокойствие для тех, кто хочет уничтожить свои документы и создать безбумажный офис, придерживаясь стандартов для юридической приемлемости. Виртуальный шкаф предоставляет безопасное хранилище документов со многими дополнительными поисковыми средствами, позволяющими более легко найти ваш документ. Он полностью интегрируется с системами бэк -офиса и имеет возможность просто связывать все формы электронных файлов обратно с клиентской записи. Он предоставляет средства маршрутизации для отсканированных документов через пользователя в лотках, что позволяет распределить отсканированные данные вокруг вашей организации и имеет эксклюзивные средства удаленного сканирования для тех, кто желает сканировать, используя размещенные или тонкие клиентские решения. Виртуальный кабинет позволяет вашей компании контролировать все документы, обмениваться информацией, повысить производительность и надежно архив с мгновенной отдачей от инвестиций
Service Provider Pro
spp.co
Поставщик услуг Pro - это программное обеспечение для управления клиентами и выставления счетов, предназначенное для агентств и фрилансеров.
Clinked
clinked.com
Clinked — облачный портал для клиентов и инструмент для совместной работы, позволяющий командам безопасно обмениваться документами и управлять проектами.
Clustdoc
clustdoc.com
Новый способ управления предпроектным этапом и рабочими процессами адаптации. Приглашайте третьих лиц присоединиться к вашему проекту с пользовательского портала, рассказывайте им, что необходимо сделать, просматривайте предоставленную информацию вместе со своей командой, легко подписывайте контракты и соглашения о неразглашении и выполняйте задачи с помощью мобильного приложения для управления клиентами!
FileInvite
fileinvite.com
FileInvite автоматизирует сбор клиентской информации для рабочих процессов с большим количеством документов. Создайте безупречный цифровой опыт для своих клиентов с помощью наших фирменных клиентских порталов, оснащенных встроенным чатом, электронными подписями, преобразованием PDF-файлов, синхронизацией облачного хранилища, интеграцией CRM, автоматическим отслеживанием текстовых сообщений и электронной почты и многим другим, чтобы вы могли тратить свое время где это действительно важно. Откройте для себя инструмент, которому доверяют тысячи клиентов по всему миру, и который ведущие профессионалы используют для автоматизации сбора документов.
Flowlu
flowlu.com
Flowlu - это интегрированная платформа для управления проектами, финансами и клиентами, позволяющая эффективно управлять всеми аспектами бизнеса.
GuideCX
guidecx.com
GuideCX - это приложение для управления процессом адаптации клиентов, обеспечивающее запланированные задачи и интеграцию с CRM для повышения эффективности.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps — платформа для поддержки сотрудничества и управления процессами внутри компании с инструментами для связи, работы в командах и обмена документами.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase - это платформа для сотрудничества с клиентами, которая упрощает управление проектами и общение через клиентские порталы и инструменты ИИ.
Onehub
onehub.com
Onehub — это сервис безопасного хранения и обмена файлами для бизнеса с инструментами управления проектами и поддержкой кастомизации.
Planhat
planhat.com
Planhat — платформа для управления успехом клиентов, объединяющая данные, автоматизирующая процессы и улучшая взаимодействие с клиентами.
Recapped
recapped.io
Recapped позволяет командам напрямую сотрудничать со своими клиентами на протяжении последней мили продаж, включая пилотное управление и адаптацию. Загрузите соответствующий контент для клиентов, назначьте следующие шаги для клиентов с указанием сроков выполнения (и автоматическими напоминаниями) и убедитесь, что все, наконец, остаются на одной странице.
Accelo
accelo.com
Accelo - облачная платформа для управления работой с клиентами, проектами и финансами, оптимизирующая бизнес-процессы и повышающая эффективность.
Softr Studio
softr.io
Softr Studio позволяет создавать безкодовые приложения и интрасети для бизнеса, интегрируясь с Airtable и Google Sheets.
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash - облачная платформа для управления бизнесом, объединяющая инструменты для клиентских порталов, проектного управления, CRM и автоматизации.
SuperOkay
superokay.com
SuperOkay — это платформа для создания клиентских порталов, позволяющая обмениваться ссылками и документами, управлять проектами и интегрировать сторонние приложения.
vcita
vcita.com
vcita - платформа для управления бизнесом, автоматизирующая задачи, связанные с календарём, клиентами и платежами.
VobeSoft
vobesoft.com
VobeSoft – это облачная платформа для настройки баз данных и создания приложений, позволяющая компаниям адаптировать системы под свои бизнес-процессы.
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM помогает управлять клиентскими отношениями и оптимизировать бизнес-процессы с помощью интеграции инструментов и автоматизации. Подходит для малых компаний.
Dock
dock.us
Dock — это платформа для увеличения дохода, которую любят клиенты. Что вы получаете с Dock: Рабочие пространства для покупателей и клиентов Библиотека контента для продаж Формы заказов с электронной подписью Профили безопасности с NDA Dock упрощает настройку цифровых залов продаж, планов адаптации, клиентских порталов и центров проектов. Узнайте больше на сайте Dock.us.
Practice
practice.do
Практика помогает клиентским компаниям сократить свою административную работу за счет оптимизации планирования и выполнения заказов, централизации деятельности клиентов и консолидации инструментов. Создан для владельцев бизнеса, работающих с подрядчиками и клиентами.
Copilot
copilot.com
Пакет продуктов Copilot предоставляет бизнесу комплексное решение для общения с клиентами, платежей, обмена файлами, контрактов, форм, справочных служб и многого другого. Кроме того, Copilot позволяет компаниям предлагать своим клиентам унифицированный интерфейс с фирменным клиентским порталом. Сегодня сотни компаний, предоставляющих технологические услуги, работающих в сфере технологий, маркетинга, финансовых услуг и других отраслей, работают на Copilot. Copilot была основана в 2020 году, в 2022 году привлекла $10 млн в серии A, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке.
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