Программное обеспечение клиентского портала - Самые популярные приложения - Словения

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Программное обеспечение клиентского портала действует как шлюз между бизнесом и его клиентами, облегчая удаленное взаимодействие между обеими сторонами. Эти порталы служат комплексными решениями для предприятий или организаций, которые взаимодействуют с множеством внешних заинтересованных сторон или клиентов. Они позволяют предприятиям обмениваться документами и запрашивать их, предоставлять обновления проектов и счета, собирать отзывы и поддерживать связь с клиентами и заинтересованными сторонами. Конкретные функциональные возможности клиентских порталов могут существенно различаться в зависимости от поставщика и предполагаемых вариантов использования. Некоторые поставщики интегрируют клиентские порталы в качестве дополнительных приложений к своему более крупному программному обеспечению для виртуальных комнат данных или платформам для совместной работы с облачным контентом. Многие клиентские порталы оснащены функциями программного обеспечения для управления проектами, которые позволяют клиентам легко отслеживать ход проекта, а предприятиям обеспечить прозрачность для своих клиентов.
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SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash — это не просто программное обеспечение клиентского портала, это полностью интегрированная облачная платформа, которая полностью удовлетворит потребности в программном обеспечении большинства малых и средних предприятий. К сожалению, многие владельцы бизнеса невероятно разочаровались в программном обеспечении, потому что потратили слишком много времени и денег, пытаясь изучить несколько систем, а затем заставить эти несколько систем работать вместе. SuiteDash решает эту проблему, объединяя наиболее часто используемые бизнес-инструменты в один.
Jumppl
jumppl.com
Мощные и централизованные инструменты, позволяющие сосредоточить внимание вашей команды и информировать клиентов. Jumppl предотвращает распространение данных вашей команды повсюду.
Shape Software
setshape.com
Shape — это специальное программное обеспечение для автоматизации продаж и маркетинга, которое поставляется со встроенными функциями, которые можно настроить для любого бизнеса. Простой в использовании интерфейс расширяет возможности ваших команд и объединяет все аспекты вашего бизнеса на одной платформе искусственного интеллекта. Shape Software предоставляет вашим командам пространство для совместной работы, позволяющее им оставаться согласованными и эффективными во всем, что они делают, будь то оптимизация вашей воронки продаж, привлечение большего количества потенциальных клиентов с помощью маркетинговых последовательностей и цифровой рекламы, развитие отношений с клиентами, бесперебойное общение или отслеживание проектов. Начните увеличивать свой доход с помощью Shape сегодня.
Zendo
getzendo.io
Zendo — это универсальное программное обеспечение для оптимизации продаж услуг, от заказных и продуктовых до подписок. Это помогает предпринимателям и агентствам ускорить свои внутренние процессы с помощью автоматизации. Создавайте свои собственные рабочие процессы, автоматически создавайте счета и используйте профессионально выглядящий каталог услуг, в котором ваши клиенты смогут легко совершать покупки. Это простое и элегантное решение, которое вместо информационной панели предлагает чат в качестве центра операций, где каждый новый запрос клиента создает цепочку разговоров. Здесь вы отправляете котировки, счета, платежи и сообщения. Полностью забудьте о переключении между вкладками или приложениями и делайте все в одном месте. Zendo можно сделать своим собственным, используя различные варианты «белой этикетки»: от собственного домена до фирменных цветов и даже вашего собственного персонализированного чат-бота! Соберите свою команду и добейтесь процветания своего бизнеса с помощью этого простого в использовании и интуитивно понятного программного обеспечения.
SuiteFiles
suitefiles.com
Создание документов, совместная работа и подписание — все в одном месте. SuiteFiles — это мощное, но простое программное обеспечение для управления документами для бухгалтерских фирм и фирм, предоставляющих профессиональные услуги. Наши рабочие процессы — это именно то, что нужно малым и средним фирмам для роста вместе со своими клиентами. Мы поддерживаем вашу повседневную деятельность, интегрируясь с Xero, Karbon, QuickBooks Online, Microsoft 365 и другими. Наша миссия — предоставлять компаниям любого размера решения и услуги корпоративного уровня, которые удовлетворят их потребности на любом этапе траектории роста. Результат? Удобная, масштабируемая и надежная платформа, которую ваша команда и клиенты действительно получат удовольствие от использования. Наши команды по разработке продуктов и поддержке клиентов всегда готовы к реагированию — это означает, что у вас есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы вы получили максимальную отдачу от SuiteFiles. SuiteFiles позаботится о ваших потребностях в управлении документами и облегчит нагрузку на ИТ, что позволит вам увеличить оплачиваемые часы и укрепить отношения с клиентами. Учитывая, что более 1000 компаний, предоставляющих профессиональные услуги, ориентированных на эффективность, улучшают свой бизнес с помощью SuiteFiles (и коэффициент продления 99,6%), мы — очевидный выбор для вас. Распределите свои операции между собой с помощью комплексных решений для рабочих процессов и обширной интеграции, позволяющей подключаться к ведущим в отрасли приложениям. Комплексные функции и возможности SuiteFiles были разработаны для команд численностью от 10 до 500 человек с учетом удовлетворения ваших сотрудников. За прошедшие годы мы усовершенствовали наше программное обеспечение для ваших комплексных процессов за счет интеграции, автоматизации, подписания и управления электронной почтой, устраняя необходимость переключения приложений и множественную абонентскую плату, которая вам в противном случае потребовалась бы. Мы сочетаем простой обмен данными с третьими лицами с передовой безопасностью, не лишая вас права собственности на данные. Мы упростили организацию, централизацию и использование информации, необходимой вашей фирме для ежедневной обработки. Вы должны тратить свое рабочее время на обслуживание клиентов и развитие своего бизнеса, а не на борьбу с файлами. Поэтому мы разработали SuiteFiles с возможностью быстрой и полной миграции данных и адаптации, чтобы ваша команда могла начать работу всего за два дня. Кроме того, наш интеллектуальный интерфейс прост в использовании и постоянно совершенствуется. За счет устранения ненужных перемещений, задержек процессов, накладных расходов на совместную работу и переключения между несколькими инструментами мы экономим время. Наши клиенты сообщают об экономии 5 часов в неделю на одного сотрудника. Это 6 ½ FTE недель на одного сотрудника в год!
Workiro
workiro.com
Приложение нового поколения, которое уникальным образом сочетает в себе возможности управления задачами, общением и документами, включая электронную подпись, помогая вам лучше выполнять любую работу с кем угодно.
Aligned
alignedup.com
Команды продаж. Проще говоря, ALIGNED — это цифровой зал продаж, платформа для совместной работы вашей команды и ваших покупателей. Это позволяет вам организовывать сложные сделки, повышать вовлеченность покупателей и сокращать время окупаемости. Как? Aligned оптимизирует все ваши коммуникации с клиентами, контент, процессы и инструменты в одном персонализированном рабочем пространстве для клиентов (да, действительно). Больше не нужно неделю за неделей гоняться за электронными письмами — всего одна ссылка, ведущая в одну цифровую комнату, управляет ими всеми. Вы также получаете доступ к невиданной ранее информации, выявляя «слепые пятна» на пути клиента, что в конечном итоге помогает вам получить больше контроля, привлечь все заинтересованные стороны, повысить эффективность и… быстрее заключить больше сделок. Наш инструмент красив, прост в использовании и имеет бесплатную пробную версию, без кредитной карты или пробного периода — зарегистрируйтесь в Aligned сегодня и убедитесь в этом сами.
Ahsuite
ahsuite.com
Ahsuite позволяет вам организовать общение с клиентами на простом в использовании клиентском портале, чтобы ничего не было пропущено или потеряно. Он имеет чистый минималистичный дизайн с акцентом на работу, которую вы хотите отобразить: информационные панели, доски Figma, слайды, видео, отчеты или что-то еще. Если его можно встроить в iframe, вы можете поделиться им на клиентском портале. Наши клиентские порталы безопасны, организованы и имеют самообслуживание. Попробовав Ahsuite, вы больше никогда не вернетесь к отправке ссылок по электронной почте. Ahsuite поставляется с набором мощных инструментов для совместной работы, созданных специально для цифровых агентств. Это означает, что вы можете попрощаться с Trello, Slack, DropBox и LastPass, потому что Ahsuite позволяет вам делать все это с помощью одного входа в систему. С планом Pro или Agency вы также можете получить доступ к нашей эксклюзивной сети фрилансеров и агентств. Так что вы даже можете использовать Ahsuite для создания своей команды! В план «Старт» входят задачи, файлы, беседы и до десяти порталов БЕСПЛАТНО!
OnRamp
onramp.us
OnRamp — это динамическое программное обеспечение для адаптации клиентов, которое помогает менеджерам по адаптации и внедрению упростить любой процесс адаптации клиентов, требующий активного взаимодействия. Динамическая адаптация с помощью OnRamp сокращает усилия клиентов по выполнению шагов и сокращает количество выполняемых вручную операций для вашей команды. В результате повышается эффективность адаптации, результаты и качество обслуживания клиентов. Расширьте возможности клиентов с помощью восхитительно простого и динамичного плана действий. Планы действий OnRamp помогают клиентам поэтапно выполнять соответствующие задачи, видеоролики, формы, опросы, файлы и другие действия и возможности, основываясь на их входных данных. Каждый шаг отслеживается, и на этом пути собираются отзывы, чтобы держать вас в курсе прогресса клиентов, запускать следующие шаги с вашей стороны и помогать вам совершенствоваться. * Предоставьте своей команде проверенный сценарий для каждого клиента. * Динамически направляйте и помогайте клиентам на каждом этапе процесса. * Получайте отчеты об эффективности, результатах и опыте адаптации. * Оптимизируйте свой путь к предсказуемым и масштабируемым процессам привлечения клиентов. * Привлечение клиентов в 2 раза быстрее и масштабирование без увеличения численности персонала. С помощью OnRamp менеджеры по адаптации и внедрению клиентов могут фактически делать больше с меньшими затратами и обеспечивать адаптацию и внедрение в белых перчатках в больших масштабах.
Alternative Payments
alternativepayments.io
Альтернативные платежи — это платежная платформа B2B с полным спектром услуг, которая упрощает и автоматизирует платежи для вас и ваших клиентов. Предложите своим клиентам безопасную платформу с белой маркировкой для оплаты счетов различными способами оплаты (ACH, кредитные карты и оплата в рассрочку). Интегрируйтесь с ведущими программными решениями для бухгалтерского учета и PSA, чтобы синхронизировать счета и упростить автоматическую сверку. Включите такие средства автоматизации, как автоматическая оплата и автоматические напоминания по электронной почте, чтобы сэкономить время и быстрее собирать счета, а также получить доступ к ценным данным, чтобы обеспечить полную прозрачность платежей и лучше прогнозировать движение денежных средств. Все на одной платформе.
EverAfter
everafter.ai
Масштабируйте успех клиентов, используя одно цифровое прикосновение за раз. С помощью EverAfter вы можете создавать масштабируемые интерфейсы, ориентированные на клиентов, которые направляют, привлекают и дают вашим клиентам возможность работать автономно и достигать своих целей. В отличие от платформ успеха клиентов, которые предназначены для оптимизации внутреннего управления, EverAfter снабжает предприятия инструментами для оптимизации их услуг. для своих клиентов, чтобы повысить производительность и эффективность, гарантируя, что каждое взаимодействие является стратегическим и целенаправленным, путем разработки таких программ, как адаптация, постоянное общение, академия, QBR, планы успеха и многое другое. Внедрив свои клиентские программы с помощью EverAfter, ваши клиенты смогут достичь желаемых результатов, а ваши бизнес-показатели значительно улучшатся. Ощутите ускорение окупаемости, более высокий уровень вовлеченности, превосходное качество настройки, повышенное удержание, улучшенное качество обслуживания клиентов, более широкое внедрение клиентов и снижение оттока клиентов. Все это происходит, когда вы начинаете с клиентом.
Moxo
moxo.com
Оптимизируйте внешние проекты с клиентами, поставщиками и партнерами. С помощью Moxo ускорьте рабочие процессы от приобретения учетной записи до регистрации и обслуживания. Координируйте свои действия с клиентами, поставщиками и партнерами для достижения совместных результатов, отслеживайте основные этапы, обменивайтесь документами, собирайте одобрения и многое другое. Moxo обеспечивает рабочие места для проектов в самых разных отраслях, включая финансовые услуги, консалтинг, юриспруденцию, бухгалтерский учет, здравоохранение и многое другое. Среди наших клиентов такие компании, как Citibank, FIS, Balfour Homes, AMCK Models, Hibernia College, BNP Paribas и другие. Наша команда имеет богатую историю новаторства в сфере взаимодействия: соучредитель и генеральный директор Moxo Субра Ияр был соучредителем и генеральным директором Webex, а соучредитель и технический директор Moxo Стэнли Хуанг занимал руководящие инженерно-управленческие должности в компании Moxo. Cisco Systems и WebEx.
Content Snare
contentsnare.com
Content Snare — это простой способ привлечь клиентов, собрать документы и получить ответы без бесконечных поисков туда и обратно. Интуитивно понятный и чрезвычайно простой в использовании, это ваш единственный источник достоверной информации при сборе информации от клиентов. Перестаньте теряться в электронной почте, запутанных клиентских порталах и запутанных таблицах. Его любят более 1200 компаний по всему миру, включая бухгалтерские фирмы, маркетинговые агентства и компании, предоставляющие профессиональные услуги. Если вам нужно, чтобы ваши клиенты отправляли вам информацию, Content Snare может помочь.
Liscio
liscio.me
Liscio — это безопасное облачное программное решение для Интернета и мобильных устройств, которое упрощает общение и совместную работу клиентов. Благодаря таким функциям, как безопасный обмен сообщениями, безопасный обмен и хранение файлов, FirmView, служба Firm-to-One, мобильное приложение, регистрация FrontDesk, электронные подписи и многое другое, Liscio заменяет уязвимую электронную почту и документы зашифрованной платформой взаимодействия с клиентами, доступной только по приглашению. это позволит вам стать активной и современной фирмой, которой заслуживают ваши клиенты.
Hubflo
hubflo.com
Поднимите свой сервисный бизнес на новый уровень с помощью фирменного клиентского портала и мощных и простых в использовании приложений. Hubflo объединяет все инструменты, необходимые для выполнения операций бэк-офиса и работы с клиентами: обмен файлами, обмен сообщениями, задачи/проекты, предложения, выставление счетов, CRM и многое другое. Подключайтесь к чему угодно с помощью встраивания, Zapier и встроенных интеграций (Gmail, Outlook, Stripe...) Hubflo поддерживает более 1000 предприятий в 7 странах и привлек 3 миллиона долларов от крупнейших инвесторов.
Everleagues
everleagues.com
Everleagues — это платформа для общения и сотрудничества. Его уникальное сочетание встроенных функций и безопасности корпоративного уровня обеспечивает бесперебойную работу в офисе и при обслуживании клиентов, что повышает производительность, совместную работу, удовлетворенность клиентов и прибыльность. Чат, голосовая связь, видео, передача файлов, электронная подпись и другие инструменты повышения производительности находятся в одном виртуальном рабочем пространстве вашей собственной фирмы на базе Everleagues.
Arrows
arrows.to
Планы взаимодействия с клиентами, которые прикрепляются к предложениям и билетам внутри HubSpot. Вы ждете, пока ваши клиенты завершат регистрацию? Хватит ждать. Arrows — это инструмент для команд адаптации, продаж и успеха, позволяющий быстрее закрывать доходы и создавать довольных клиентов. Сократите время окупаемости, увеличьте внедрение и откройте для себя возможности роста. Клиенты всегда знают, что их ждет дальше на пути от регистрации к успеху, а ваши команды остаются сосредоточенными на своей самой ценной работе с помощью автоматизации рабочих процессов, напоминаний по электронной почте и подробных отчетов.
OneSuite
onesuite.io
OneSuite — это ваш центральный центр роста, разработанный опытными ветеранами агентств, которые понимают конкретные потребности современных, дальновидных цифровых агентств. Мы своими глазами видели проблемы, связанные с манипулированием несколькими платформами, потерей ценных данных и попытками получить полезную информацию.
Welcome Spaces
welcomespaces.io
Welcome Spaces предлагает профессионалам и их клиентам частные пространства, где они могут обмениваться информацией, делиться информацией и оставаться на связи. Мы размещаем все ваши обмены — все упрощаем, унифицируем и организуем. Если вы маркетинговое агентство, финансовый эксперт, организатор свадеб, веб-дизайнер или юрист – это клиентский портал, о котором вы мечтали. Почему Welcome Spaces? Потому что ведение бизнеса может оказаться запутанным и утомительным как для вас, так и для ваших клиентов! Ключевые особенности: ✅ Простая организация: частные пространства с лентой активности ✅ Персонализированный клиентский опыт: индивидуальный брендинг ✅ Легкий обмен: обмен документами и запрос файлов ✅ Экономия времени: пакеты и шаблоны ✅ Универсальное общение: живой чат, приватный чат, видеозвонок ✅ Централизация: Библиотека документов Начните с нашей бесплатной версии и наслаждайтесь гладкими деловыми отношениями!
Gatheroo
gatheroo.io
Gatheroo предоставляет вашему бизнесу клиентский портал, который поможет вам собирать информацию и документы от ваших клиентов. Каждый клиент получает уникальный URL-адрес со списком всей необходимой от него информации. Индикатор выполнения в сочетании с системой светофора означает, что ваши клиенты контролируют информацию, которой им необходимо поделиться. Автоматические напоминания клиентам означают, что вы можете заняться другими делами и будете уведомлены, когда вся запрошенная вами информация будет передана. Выбирайте текстовые поля, загрузку документов, несколько ответов, одиночный выбор, условные вопросы, списки и таблицы — чтобы получить необходимую информацию в нужном вам формате.
Zapa Client Portal
zapaclientportal.com
Клиентские порталы Zapa были созданы на основе идеи, что для бизнеса безопасная отправка и получение файлов с вашими клиентами не должна быть болезненной или обременительной. Это должно быть быстро, легко и приятно как для компании, так и для ее клиентов. Благодаря возможности настраивать электронные письма и использовать собственный логотип Zapa, клиенты никогда не будут чувствовать, что имеют дело не с вами напрямую. Получите 30-дневную бесплатную пробную версию, попробуйте и убедитесь, насколько это просто!
Bright Return
brightreturn.com
BrightReturn предлагает комплексное решение для автоматизации бухгалтерского учета, повышения эффективности, безопасности и производительности. Программное обеспечение BrightReturn, нацеленное на улучшение условий бухгалтерского учета, предлагает ряд функций, предназначенных для оптимизации рабочего процесса, повышения безопасности и обеспечения роста. Привлекательность BrightReturn заключается в его многогранных преимуществах. Бухгалтерские фирмы могут использовать передовое программное обеспечение для управления практикой, которое автоматизирует повседневные задачи, обеспечивает бесперебойную связь и расширяет спектр предлагаемых услуг. Эта трансформация не только способствует росту бизнеса, но и повышает рентабельность инвестиций клиентов, обеспечивая стратегическое преимущество в конкурентной среде. Удержание сотрудников также принесет пользу. Автоматизируя рабочие процессы и способствуя сотрудничеству, программное обеспечение способствует повышению вовлеченности и удовлетворенности сотрудников. Доступные учебные ресурсы способствуют повышению квалификации, повышению удовлетворенности работой и общим инвестициям в сотрудников. Производительность — еще одна отличительная черта BrightReturn. Функции программного обеспечения, позволяющие экономить время, в сочетании с эффективным управлением клиентами, финансовым надзором и инструментами для совместной работы, позволяют компаниям работать более эффективно. С BrightReturn задачи автоматизируются, сроки соблюдаются, а управление финансами упрощается. Возможности BrightReturn: - * Клиентское приложение и портал: расширяйте возможности взаимодействия с клиентами. * Управление документами с использованием ИИ: защищенный обмен данными, извлечение данных с помощью ИИ. * Автоматизированный рабочий процесс: экономия времени и уменьшение количества ошибок. * Гибкое управление проектами: оставайтесь на вершине без особых усилий. * Управление задачами: легко организуйте. * Входящие службы поддержки: унифицируйте общение с клиентами. * Управление клиентами: Укрепление отношений. * Трансляция: Мощная команда и общение с клиентами. * Служба поддержки: Централизованная поддержка клиентов. * Учет времени: эффективное управление временем. * HRMS: управляйте посещаемостью команды, отпусками и праздниками и работайте в одном месте.
Recapped
recapped.io
Recapped позволяет командам напрямую сотрудничать со своими клиентами на протяжении последней мили продаж, включая пилотное управление и адаптацию. Загрузите соответствующий контент для клиентов, назначьте следующие шаги для клиентов с указанием сроков выполнения (и автоматическими напоминаниями) и убедитесь, что все, наконец, остаются на одной странице.
Clinked
clinked.com
Clinked — это облачный клиентский портал и инструмент для совместной работы. Оно позволяет командам, проектным группам и бизнес-клиентам эффективно сотрудничать над документами и файлами в безопасной облачной среде. Мы предлагаем 3 основных варианта портала: 1. Простота (готовый легко настраиваемый портал). 2. Индивидуальный (индивидуальный портал, созданный на основе инфраструктуры Clinked в соответствии с вашими конкретными требованиями). 3. Виртуальная комната данных. Все порталы предлагают широкий спектр функций, некоторые из которых перечислены ниже. Улучшите свой бизнес-имидж * Клиентский портал Clinked может быть настроен и снабжен белой маркировкой. * Используйте свой собственный URL-адрес, например. https://clients.yourcompany.com. * Фирменные мобильные приложения доступны для Android и iOS. Сотрудничать и общаться * Обновляйте клиентов с помощью потоков активности в реальном времени и управления ходом проекта. * Назначайте задачи отдельным членам команды или делите рабочую нагрузку с несколькими пользователями. * Проводите эффективные дискуссии, общайтесь с помощью @mentions, мгновенных 1-2-1, группового чата и микроблогов. * Полнотекстовый поиск. Безопасный клиентский портал * 256-битный SSL при передаче и шифрование AES в состоянии покоя. * Двухфакторная аутентификация для безопасного доступа к вашему решению. * Администраторы учетных записей могут просматривать всю активность пользователей в журнале аудита. Альтернатива FTP №1 * Перетаскивайте файлы и папки, чтобы делиться большими файлами. * Находите и открывайте файлы и папки с помощью универсальной панели поиска. * Просматривайте свои документы в режиме реального времени без необходимости их загрузки. Интеграции * Встроенная интеграция с Google Workspace. * Встроенная интеграция с AdobeSign, DocuSign и JotForm. * Автоматизируйте задачи и действия с помощью более чем 3000 приложений через Zapier. * Публичный API. Полностью индивидуальный портал, созданный по вашим спецификациям * Построен на надежной инфраструктуре, сертифицированной Clinked ISO. * Выбирайте из огромного множества существующих функций. * Добавляйте новые уникальные функции, необходимые вашему бизнесу. * Пользовательский интерфейс, соответствующий вашему варианту использования и рабочему процессу. * Простой процесс проектирования. * Быстрая доставка.
Clustdoc
clustdoc.com
Новый способ управления предпроектным этапом и рабочими процессами адаптации. Приглашайте третьих лиц присоединиться к вашему проекту с пользовательского портала, рассказывайте им, что необходимо сделать, просматривайте предоставленную информацию вместе со своей командой, легко подписывайте контракты и соглашения о неразглашении и выполняйте задачи с помощью мобильного приложения для управления клиентами!
FileInvite
fileinvite.com
FileInvite автоматизирует сбор клиентской информации для рабочих процессов с большим количеством документов. Создайте безупречный цифровой опыт для своих клиентов с помощью наших фирменных клиентских порталов, оснащенных встроенным чатом, электронными подписями, преобразованием PDF-файлов, синхронизацией облачного хранилища, интеграцией CRM, автоматическим отслеживанием текстовых сообщений и электронной почты и многим другим, чтобы вы могли тратить свое время где это действительно важно. Откройте для себя инструмент, которому доверяют тысячи клиентов по всему миру, и который ведущие профессионалы используют для автоматизации сбора документов.
Flowlu
flowlu.com
Flowlu — это универсальная бизнес-платформа, содержащая все необходимые инструменты для управления проектами, задачами, финансами и клиентами. Flowlu предоставляет вам подробный обзор всего, что происходит в вашей компании. Вы можете отслеживать каждую часть вашего бизнеса: от времени, затраченного вашей командой и ее рабочей нагрузкой, до общих затрат и счетов клиентов.
GuideCX
guidecx.com
GUIDEcx — это ведущее в мире решение для адаптации клиентов, которое обеспечивает плавный переход между процессом продаж и внедрением. Имея более пяти лет и 300 000 успешных завершенных проектов по адаптации, мы знаем, как использовать нашу мудрость для обеспечения стабильного опыта адаптации клиентов. Наш процесс предназначен для стимулирования взаимодействия, повышения эффективности и расширения возможностей без ущерба для качества обслуживания. GUIDEcx легко интегрируется в существующую CRM и имеет настраиваемые шаблоны, различные представления клиентов для каждой роли, специальные интеграции и надежные отчеты. Мы не просто переносим ваш процесс на наше программное обеспечение: наша команда профессиональных услуг и ресурсы Университета гидов всегда готовы направлять и поддерживать вас на каждом этапе процесса, чтобы ускорить окупаемость и максимизировать производительность вашей команды по адаптации. Свяжитесь с нами сегодня, и мы поможем вам вывести процесс адаптации клиентов на новую высоту.
MangoApps
mangoapps.com
Вовлекайте, волнуйте и объединяйте всю свою компанию! MangoApps — это унифицированная платформа для взаимодействия с сотрудниками, объединяющая интрасеть, обучение, командную работу и управление контентом в информационной панели и рабочем пространстве. Наш удобный, бесконечно настраиваемый подход вписывается в то, как ваша компания уже ведет бизнес, создавая единый цифровой центр, который устраняет разрыв между вашим рабочим столом и рядовыми сотрудниками. Сотрудники могут найти всю необходимую им информацию о компании, а также инструменты общения и совместной работы на настраиваемой информационной панели на основе виджетов, которая служит единым источником достоверной информации. Наш продукт подходит для команд любого размера в различных отраслях и обладает всеми функциями безопасности, необходимыми для развертывания в масштабе предприятия. Интерфейс MangoApps основан на современных социальных сетях с тредами, комментариями, реакциями в виде смайлов, а также группами команд и проектов. Таким образом, сотрудники наших клиентов сразу же находят его интуитивно понятным и удобным для пользователя. Кроме того, размещение всех этих инструментов и интеграция с большинством других корпоративных и корпоративных инструментов экономит время и избавляет от разочарований. Имея фирменный знак вашей компании, ваша команда может даже не осознавать, что MangoApps — это внешний инструмент: оно кажется естественной частью их дня и рабочего процесса. Сегодня слишком многие организации полагаются на устаревшие интрасети и средства связи, теряя время и информацию в «черную дыру», которой является почтовый ящик электронной почты. MangoApps дает вам уникальную возможность объединить все ваши команды, от рядовых сотрудников до корпоративных офисов, в один центральный узел, который будет держать их всех в курсе событий и быть на высоте.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase (ранее Nimbus) — это универсальный инструмент для совместной работы с клиентами на базе искусственного интеллекта, призванный помочь профессиональным службам оптимизировать рабочий процесс и обеспечить превосходное качество обслуживания клиентов с помощью клиентских порталов. Эта платформа расширяет возможности профессиональных услуг с помощью сотен продвинутых, но интуитивно понятных функций для совместной работы в режиме реального времени, управления проектами и информацией и даже создания контента. Предлагайте услуги под своим брендом и обеспечивайте исключительное персонализированное обслуживание клиентов с помощью клиентских порталов с белой маркировкой, которые централизуют общение, отслеживание хода выполнения проекта и управление знаниями. Используйте инновационный конструктор документов с возможностью перетаскивания для создания интерактивных супердокументов с любыми форматами файлов и встраивания из более чем 2000 поддерживаемых интеграций. Попробуйте канбан-доски, инструменты отслеживания проектов, редактирование в реальном времени и другие функции в рабочих пространствах команд FuseBase (ранее Nimbus) для продуктивного сотрудничества. Оптимизируйте повседневные операции с помощью усовершенствованного ИИ-помощника FuseBase (ранее Nimbus), автоматизируйте такие задачи, как создание и перевод контента, получайте ценную информацию для принятия решений на основе данных и освободите время для масштабирования бизнеса.
Onehub
onehub.com
Onehub — это безопасный сервис хранения и обмена файлами, созданный для предприятий любого размера. Шифрование ваших данных на уровне банка, а также наша детальная структура разрешений на основе ролей означает, что вы можете контролировать, кто имеет доступ к вашему контенту, и с уверенностью делиться важными бизнес-файлами. Onehub предлагает набор надежных бизнес-инструментов, таких как виртуальные комнаты данных, клиентские порталы, интеграция с Google Docs, автоматическое нанесение водяных знаков, фирменные рабочие пространства и специальные соглашения для улучшения и расширения обмена файлами. Настройте свое рабочее пространство Onehub, чтобы придать обмену контентом более профессиональный и безупречный вид, и создайте собственный клиентский портал. Виртуальные комнаты данных Onehub обеспечат вашим самым важным сделкам необходимую безопасность и конфиденциальность.
Planhat
planhat.com
Planhat — это клиентская платформа, созданная для предоставления аналитической информации, управления рабочими процессами и повышения качества обслуживания клиентов. Planhat помогает сотням современных технологических компаний по всему миру сосредоточить свой бизнес на своих клиентах, чтобы максимизировать успех клиентов и их пожизненную ценность. Платформа, созданная для всех, от CSM до высшего руководства, позволяет унифицировать данные о ваших клиентах, ставить цели и идеальные результаты, а также улучшать взаимодействие с клиентом с помощью таких функций, как сценарии, автоматизация и совместная работа. Компания была основана в Стокгольме, Швеция, в 2014 году, и ее команда насчитывает более 100 человек в Европе, Северной Америке, Южной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подробности читайте на сайте www.planhat.com.
Accelo
accelo.com
Accelo используется и любим профессиональными сервисными компаниями по всему миру для прибыльного управления работой своих клиентов. Комплексная облачная платформа управляет всеми аспектами работы с клиентами, от поиска клиентов до оплаты, включая продажи, проекты, билеты, гонорары, расписания, ресурсы и многое другое, независимо от того, где вы находитесь. Платформа управления работой с клиентами, уделяя особое внимание времени и деньгам, дает вам целостное представление о ваших самых актуальных бизнес-данных и финансовых показателях. Централизовав коммуникации, действия и работу с клиентами на единой платформе, вы всегда знаете, где что находится, без необходимости запрашивать обновление статуса. Accelo оптимизирует рабочие процессы и повышает эффективность бизнеса и команд, улучшая прозрачность и координацию, помогая лидерам управлять бизнесом, а профессионалам сосредоточиться на наиболее важной работе. Благодаря мощной автоматизации менеджеры могут с легкостью реализовывать проекты вовремя и в рамках бюджета. Современная и безопасная аналитика Accelo дает лидерам уверенность в принятии разумных решений, обеспечивая рост и процветание бизнеса.
Service Provider Pro
spp.co
SPP.co — это программное обеспечение для управления клиентами и выставления счетов, созданное для растущих агентств. Получите более довольных клиентов с помощью клиентского портала с белой маркировкой. Расширяйте свою команду с помощью управления разрешениями на основе ролей. Наконец, вы можете объединить свои проекты, клиентов и выставление счетов под одной крышей.
Softr Studio
softr.io
Softr.io позволяет создавать клиентские порталы и внутренние инструменты для вашего бизнеса за считанные минуты без кода. Он работает с Airtable и Google Sheets. Присоединяйтесь к более чем 90 000 команд, создающих порталы для своих клиентов или партнеров, интранет-сети сотрудников, инструменты управления проектами, информационные панели, CRM и многое другое.
SuperOkay
superokay.com
SuperOkay предоставляет вам единый простой в использовании интерфейс, позволяющий делиться всеми вашими ссылками и документами с вашими клиентами и партнерами.
vcita
vcita.com
vcita позволяет вам сосредоточиться на развитии вашего бизнеса, оставаться организованными и предоставлять исключительный клиентский опыт с помощью интуитивно понятной платформы управления. Автоматизируйте трудоемкие задачи администрирования, такие как сбор платежей и выставление счетов, планирование, напоминания клиентам и управление ими. Отслеживайте свое взаимодействие с клиентами, ведя заметки и просматривая историю платежей клиентов на удобной информационной панели.
VobeSoft
vobesoft.com
Каждая программная система имеет базы данных. Эти базы данных часто являются статичными, предоставляя организациям, работающим с этими стандартными решениями, функциональные возможности, которые они не используют, и функции, которые они не могут изменить в соответствии со своими уникальными потребностями. Обычно с большим трудом применяются обходные пути для достижения конечной цели. Но в конечном итоге эти проблемы с обходными путями приводят только к разочарованию и неэффективному использованию преимуществ, которые программная система должна дать вам и вашей организации. Единственная статика сегодняшнего дня заключается в том, что организации постоянно меняются. И это изменение неплохое. Это представляет собой улучшение организации. Чтобы приспособиться к этим изменениям, для обеспечения роста необходима система, которая меняется и адаптируется к тому, как работает организация. Это VobeSoft: программная система с динамической базой данных, которую можно легко настроить для любой организации. Вы, а не программное обеспечение, определяете, как будет выполняться работа, какие данные имеют значение и как их следует хранить. Контекст обычая определяет способ настройки и использования системы.
Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Dock
dock.us
Dock — это платформа для увеличения дохода, которую любят клиенты. Что вы получаете с Dock: Рабочие пространства для покупателей и клиентов Библиотека контента для продаж Формы заказов с электронной подписью Профили безопасности с NDA Dock упрощает настройку цифровых залов продаж, планов адаптации, клиентских порталов и центров проектов. Узнайте больше на сайте Dock.us.
Practice
practice.do
Практика помогает клиентским компаниям сократить свою административную работу за счет оптимизации планирования и выполнения заказов, централизации деятельности клиентов и консолидации инструментов. Создан для владельцев бизнеса, работающих с подрядчиками и клиентами.
Copilot
copilot.com
Пакет продуктов Copilot предоставляет бизнесу комплексное решение для общения с клиентами, платежей, обмена файлами, контрактов, форм, справочных служб и многого другого. Кроме того, Copilot позволяет компаниям предлагать своим клиентам унифицированный интерфейс с фирменным клиентским порталом. Сегодня сотни компаний, предоставляющих технологические услуги, работающих в сфере технологий, маркетинга, финансовых услуг и других отраслей, работают на Copilot. Copilot была основана в 2020 году, в 2022 году привлекла $10 млн в серии A, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке.
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