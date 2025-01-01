Магазин приложений для веб-приложений

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.

WebCatalog Desktop

Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.

Скачать WebCatalog Desktop
Узнать больше
ВсеКатегории

Программное обеспечение клиентского портала - Самые популярные приложения - Перу

Программное обеспечение клиентского портала действует как шлюз между бизнесом и его клиентами, облегчая удаленное взаимодействие между обеими сторонами. Эти порталы служат комплексными решениями для предприятий или организаций, которые взаимодействуют с множеством внешних заинтересованных сторон или клиентов. Они позволяют предприятиям обмениваться документами и запрашивать их, предоставлять обновления проектов и счета, собирать отзывы и поддерживать связь с клиентами и заинтересованными сторонами. Конкретные функциональные возможности клиентских порталов могут существенно различаться в зависимости от поставщика и предполагаемых вариантов использования. Некоторые поставщики интегрируют клиентские порталы в качестве дополнительных приложений к своему более крупному программному обеспечению для виртуальных комнат данных или платформам для совместной работы с облачным контентом. Многие клиентские порталы оснащены функциями программного обеспечения для управления проектами, которые позволяют клиентам легко отслеживать ход проекта, а предприятиям обеспечить прозрачность для своих клиентов.

Отправить новое приложение


Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr.io позволяет создавать клиентские порталы и внутренние инструменты для вашего бизнеса за считанные минуты без кода. Он работает с Airtable и Google Sheets. Присоединяйтесь к более чем 90 000 команд, создающих порталы для своих клиентов или партнеров, интранет-сети сотрудников, инструменты упра...

Onehub

Onehub

onehub.com

Onehub — это безопасный сервис хранения и обмена файлами, созданный для предприятий любого размера. Шифрование ваших данных на уровне банка, а также наша детальная структура разрешений на основе ролей означает, что вы можете контролировать, кто имеет доступ к вашему контенту, и с уверенностью делить...

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!

FuseBase

FuseBase

nimbusweb.me

FuseBase (ранее Nimbus) — это универсальный инструмент для совместной работы с клиентами на базе искусственного интеллекта, призванный помочь профессиональным службам оптимизировать рабочий процесс и обеспечить превосходное качество обслуживания клиентов с помощью клиентских порталов. Эта платформа ...

Flowlu

Flowlu

flowlu.com

Flowlu — это универсальная бизнес-платформа, содержащая все необходимые инструменты для управления проектами, задачами, финансами и клиентами. Flowlu предоставляет вам подробный обзор всего, что происходит в вашей компании. Вы можете отслеживать каждую часть вашего бизнеса: от времени, затраченного ...

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

SuiteDash — это не просто программное обеспечение клиентского портала, это полностью интегрированная облачная платформа, которая полностью удовлетворит потребности в программном обеспечении большинства малых и средних предприятий. К сожалению, многие владельцы бизнеса невероятно разочаровались в про...

Copilot

Copilot

copilot.com

Пакет продуктов Copilot предоставляет бизнесу комплексное решение для общения с клиентами, платежей, обмена файлами, контрактов, форм, справочных служб и многого другого. Кроме того, Copilot позволяет компаниям предлагать своим клиентам унифицированный интерфейс с фирменным клиентским порталом. Сего...

Moxo

Moxo

moxo.com

Оптимизируйте внешние проекты с клиентами, поставщиками и партнерами. С помощью Moxo ускорьте рабочие процессы от приобретения учетной записи до регистрации и обслуживания. Координируйте свои действия с клиентами, поставщиками и партнерами для достижения совместных результатов, отслеживайте основные...

Accelo

Accelo

accelo.com

Accelo используется и любим профессиональными сервисными компаниями по всему миру для прибыльного управления работой своих клиентов. Комплексная облачная платформа управляет всеми аспектами работы с клиентами, от поиска клиентов до оплаты, включая продажи, проекты, билеты, гонорары, расписания, ресу...

SuperOkay

SuperOkay

superokay.com

SuperOkay предоставляет вам единый простой в использовании интерфейс, позволяющий делиться всеми вашими ссылками и документами с вашими клиентами и партнерами.

Dock

Dock

dock.us

Dock — это платформа для увеличения дохода, которую любят клиенты. Что вы получаете с Dock: Рабочие пространства для покупателей и клиентов Библиотека контента для продаж Формы заказов с электронной подписью Профили безопасности с NDA Dock упрощает настройку цифровых залов продаж, планов адаптации, ...

vcita

vcita

vcita.com

vcita позволяет вам сосредоточиться на развитии вашего бизнеса, оставаться организованными и предоставлять исключительный клиентский опыт с помощью интуитивно понятной платформы управления. Автоматизируйте трудоемкие задачи администрирования, такие как сбор платежей и выставление счетов, планировани...

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat — это клиентская платформа, созданная для предоставления аналитической информации, управления рабочими процессами и повышения качества обслуживания клиентов. Planhat помогает сотням современных технологических компаний по всему миру сосредоточить свой бизнес на своих клиентах, чтобы максимиз...

Recapped

Recapped

recapped.io

Recapped позволяет командам напрямую сотрудничать со своими клиентами на протяжении последней мили продаж, включая пилотное управление и адаптацию. Загрузите соответствующий контент для клиентов, назначьте следующие шаги для клиентов с указанием сроков выполнения (и автоматическими напоминаниями) и ...

GuideCX

GuideCX

guidecx.com

GUIDEcx — это ведущее в мире решение для адаптации клиентов, которое обеспечивает плавный переход между процессом продаж и внедрением. Имея более пяти лет и 300 000 успешных завершенных проектов по адаптации, мы знаем, как использовать нашу мудрость для обеспечения стабильного опыта адаптации клиент...

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

Вовлекайте, волнуйте и объединяйте всю свою компанию! MangoApps — это унифицированная платформа для взаимодействия с сотрудниками, объединяющая интрасеть, обучение, командную работу и управление контентом в информационной панели и рабочем пространстве. Наш удобный, бесконечно настраиваемый подход вп...

Shape Software

Shape Software

setshape.com

Shape — это специальное программное обеспечение для автоматизации продаж и маркетинга, которое поставляется со встроенными функциями, которые можно настроить для любого бизнеса. Простой в использовании интерфейс расширяет возможности ваших команд и объединяет все аспекты вашего бизнеса на одной плат...

Liscio

Liscio

liscio.me

Liscio — это безопасное облачное программное решение для Интернета и мобильных устройств, которое упрощает общение и совместную работу клиентов. Благодаря таким функциям, как безопасный обмен сообщениями, безопасный обмен и хранение файлов, FirmView, служба Firm-to-One, мобильное приложение, регистр...

Aligned

Aligned

alignedup.com

Команды продаж. Проще говоря, ALIGNED — это цифровой зал продаж, платформа для совместной работы вашей команды и ваших покупателей. Это позволяет вам организовывать сложные сделки, повышать вовлеченность покупателей и сокращать время окупаемости. Как? Aligned оптимизирует все ваши коммуникации с кли...

Workiro

Workiro

workiro.com

Приложение нового поколения, которое уникальным образом сочетает в себе возможности управления задачами, общением и документами, включая электронную подпись, помогая вам лучше выполнять любую работу с кем угодно.

Service Provider Pro

Service Provider Pro

spp.co

SPP.co — это программное обеспечение для управления клиентами и выставления счетов, созданное для растущих агентств. Получите более довольных клиентов с помощью клиентского портала с белой маркировкой. Расширяйте свою команду с помощью управления разрешениями на основе ролей. Наконец, вы можете объе...

Alternative Payments

Alternative Payments

alternativepayments.io

Альтернативные платежи — это платежная платформа B2B с полным спектром услуг, которая упрощает и автоматизирует платежи для вас и ваших клиентов. Предложите своим клиентам безопасную платформу с белой маркировкой для оплаты счетов различными способами оплаты (ACH, кредитные карты и оплата в рассрочк...

Zendo

Zendo

getzendo.io

Zendo — это универсальное программное обеспечение для оптимизации продаж услуг, от заказных и продуктовых до подписок. Это помогает предпринимателям и агентствам ускорить свои внутренние процессы с помощью автоматизации. Создавайте свои собственные рабочие процессы, автоматически создавайте счета и ...

Welcome Spaces

Welcome Spaces

welcomespaces.io

Welcome Spaces предлагает профессионалам и их клиентам частные пространства, где они могут обмениваться информацией, делиться информацией и оставаться на связи. Мы размещаем все ваши обмены — все упрощаем, унифицируем и организуем. Если вы маркетинговое агентство, финансовый эксперт, организатор сва...

VobeSoft

VobeSoft

vobesoft.com

Каждая программная система имеет базы данных. Эти базы данных часто являются статичными, предоставляя организациям, работающим с этими стандартными решениями, функциональные возможности, которые они не используют, и функции, которые они не могут изменить в соответствии со своими уникальными потребно...

Clinked

Clinked

clinked.com

Clinked — это облачный клиентский портал и инструмент для совместной работы. Оно позволяет командам, проектным группам и бизнес-клиентам эффективно сотрудничать над документами и файлами в безопасной облачной среде. Мы предлагаем 3 основных варианта портала: 1. Простота (готовый легко настраиваем...

OnRamp

OnRamp

onramp.us

OnRamp — это динамическое программное обеспечение для адаптации клиентов, которое помогает менеджерам по адаптации и внедрению упростить любой процесс адаптации клиентов, требующий активного взаимодействия. Динамическая адаптация с помощью OnRamp сокращает усилия клиентов по выполнению шагов и сокр...

Practice

Practice

practice.do

Практика помогает клиентским компаниям сократить свою административную работу за счет оптимизации планирования и выполнения заказов, централизации деятельности клиентов и консолидации инструментов. Создан для владельцев бизнеса, работающих с подрядчиками и клиентами.

FileInvite

FileInvite

fileinvite.com

FileInvite автоматизирует сбор клиентской информации для рабочих процессов с большим количеством документов. Создайте безупречный цифровой опыт для своих клиентов с помощью наших фирменных клиентских порталов, оснащенных встроенным чатом, электронными подписями, преобразованием PDF-файлов, синхрониз...

SuiteFiles

SuiteFiles

suitefiles.com

Создание документов, совместная работа и подписание — все в одном месте. SuiteFiles — это мощное, но простое программное обеспечение для управления документами для бухгалтерских фирм и фирм, предоставляющих профессиональные услуги. Наши рабочие процессы — это именно то, что нужно малым и средним фир...

Clustdoc

Clustdoc

clustdoc.com

Новый способ управления предпроектным этапом и рабочими процессами адаптации. Приглашайте третьих лиц присоединиться к вашему проекту с пользовательского портала, рассказывайте им, что необходимо сделать, просматривайте предоставленную информацию вместе со своей командой, легко подписывайте контракт...

Zapa Client Portal

Zapa Client Portal

zapaclientportal.com

Клиентские порталы Zapa были созданы на основе идеи, что для бизнеса безопасная отправка и получение файлов с вашими клиентами не должна быть болезненной или обременительной. Это должно быть быстро, легко и приятно как для компании, так и для ее клиентов. Благодаря возможности настраивать электронны...

OneSuite

OneSuite

onesuite.io

OneSuite — это ваш центральный центр роста, разработанный опытными ветеранами агентств, которые понимают конкретные потребности современных, дальновидных цифровых агентств. Мы своими глазами видели проблемы, связанные с манипулированием несколькими платформами, потерей ценных данных и попытками полу...

Arrows

Arrows

arrows.to

Планы взаимодействия с клиентами, которые прикрепляются к предложениям и билетам внутри HubSpot. Вы ждете, пока ваши клиенты завершат регистрацию? Хватит ждать. Arrows — это инструмент для команд адаптации, продаж и успеха, позволяющий быстрее закрывать доходы и создавать довольных клиентов. Сократи...

Hubflo

Hubflo

hubflo.com

Поднимите свой сервисный бизнес на новый уровень с помощью фирменного клиентского портала и мощных и простых в использовании приложений. Hubflo объединяет все инструменты, необходимые для выполнения операций бэк-офиса и работы с клиентами: обмен файлами, обмен сообщениями, задачи/проекты, предложени...

Content Snare

Content Snare

contentsnare.com

Content Snare — это простой способ привлечь клиентов, собрать документы и получить ответы без бесконечных поисков туда и обратно. Интуитивно понятный и чрезвычайно простой в использовании, это ваш единственный источник достоверной информации при сборе информации от клиентов. Перестаньте теряться в э...

Ahsuite

Ahsuite

ahsuite.com

Ahsuite позволяет вам организовать общение с клиентами на простом в использовании клиентском портале, чтобы ничего не было пропущено или потеряно. Он имеет чистый минималистичный дизайн с акцентом на работу, которую вы хотите отобразить: информационные панели, доски Figma, слайды, видео, отчеты или ...

Bright Return

Bright Return

brightreturn.com

BrightReturn предлагает комплексное решение для автоматизации бухгалтерского учета, повышения эффективности, безопасности и производительности. Программное обеспечение BrightReturn, нацеленное на улучшение условий бухгалтерского учета, предлагает ряд функций, предназначенных для оптимизации рабочего...

Gatheroo

Gatheroo

gatheroo.io

Gatheroo предоставляет вашему бизнесу клиентский портал, который поможет вам собирать информацию и документы от ваших клиентов. Каждый клиент получает уникальный URL-адрес со списком всей необходимой от него информации. Индикатор выполнения в сочетании с системой светофора означает, что ваши клиенты...

Everleagues

Everleagues

everleagues.com

Everleagues — это платформа для общения и сотрудничества. Его уникальное сочетание встроенных функций и безопасности корпоративного уровня обеспечивает бесперебойную работу в офисе и при обслуживании клиентов, что повышает производительность, совместную работу, удовлетворенность клиентов и прибыльно...

Jumppl

Jumppl

jumppl.com

Мощные и централизованные инструменты, позволяющие сосредоточить внимание вашей команды и информировать клиентов. Jumppl предотвращает распространение данных вашей команды повсюду.

EverAfter

EverAfter

everafter.ai

Масштабируйте успех клиентов, используя одно цифровое прикосновение за раз. С помощью EverAfter вы можете создавать масштабируемые интерфейсы, ориентированные на клиентов, которые направляют, привлекают и дают вашим клиентам возможность работать автономно и достигать своих целей. В отличие от платфо...

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2025 WebCatalog, Inc.