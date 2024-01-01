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Программное обеспечение клиентского портала - Самые популярные приложения
Программное обеспечение клиентского портала действует как шлюз между бизнесом и его клиентами, облегчая удаленное взаимодействие между обеими сторонами. Эти порталы служат комплексными решениями для предприятий или организаций, которые взаимодействуют с множеством внешних заинтересованных сторон или клиентов. Они позволяют предприятиям обмениваться документами и запрашивать их, предоставлять обновления проектов и счета, собирать отзывы и поддерживать связь с клиентами и заинтересованными сторонами. Конкретные функциональные возможности клиентских порталов могут существенно различаться в зависимости от поставщика и предполагаемых вариантов использования. Некоторые поставщики интегрируют клиентские порталы в качестве дополнительных приложений к своему более крупному программному обеспечению для виртуальных комнат данных или платформам для совместной работы с облачным контентом. Многие клиентские порталы оснащены функциями программного обеспечения для управления проектами, которые позволяют клиентам легко отслеживать ход проекта, а предприятиям обеспечить прозрачность для своих клиентов.
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Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
FuseBase
nimbusweb.me
Превратите информационный хаос из множества источников в организованное рабочее место. Предоставьте себе или своей команде возможность выполнять задачи быстрее, с меньшим количеством итераций и совещаний.
Softr Studio
softr.io
Softr превращает ваши данные Airtable в красивый и мощный веб-сайт, веб-приложение или клиентский портал. Выберите шаблон или начните с нуля.
Flowlu
flowlu.com
Flowlu — это универсальная платформа управления бизнесом для команд любого размера. У вас еще нет учетной записи Flowlu? Зарегистрируйтесь бесплатно прямо сейчас!
SuiteDash
suitedash.com
Создайте свой собственный клиентский портал или доступ к клиентскому порталу с помощью нашего безопасного программного обеспечения клиентского портала: полностью фирменный вход в систему, информационная панель и уведомления по электронной почте с White Label.
Copilot
copilot.com
Copilot — современный клиентский портал для сервисного бизнеса Предоставьте клиентам единый сервис с помощью клиентского портала, который оптимизирует обмен сообщениями, платежи, обмен файлами, справочные центры, доступ к настраиваемым приложениям и многое другое.
Moxo
moxo.com
Рабочие пространства взаимодействия Moxo используются ведущими компаниями по всему миру для оптимизации миллионов B2B-проектов от регистрации учетных записей до управления учетными записями.
Accelo
accelo.com
Упростите управление проектами, арендаторами, продажами и услугами. Получите прозрачность своей клиентской базы данных, улучшите процессы и уделите больше времени своему опыту.
SuperOkay
superokay.com
SuperOkay предоставляет вам единый простой в использовании интерфейс, позволяющий делиться всеми вашими ссылками и документами с вашими клиентами и партнерами.
Dock
dock.us
Dock помогает продажам, успеху клиентов и маркетингу работать вместе для увеличения доходов.
vcita
vcita.com
Развивайте больше бизнеса и предоставляйте превосходные услуги с помощью универсального приложения для управления бизнесом для малого бизнеса |
Onehub
onehub.com
Onehub — это веб-приложение, которое предоставляет все необходимое для простого и безопасного обмена бизнес-информацией и файлами с партнерами, клиентами, коллегами и поставщиками.
Planhat
planhat.com
Planhat — красивая, гибкая и мощная платформа успеха клиентов. Customer 360, показатели здоровья, руководства, клиентские порталы и многое другое.
Recapped
recapped.io
Заключайте сделки и привлекайте клиентов на 25 % быстрее. Мгновенно создавайте планы взаимных действий, которые помогут вам быстрее закрывать сделки, знать, что на самом деле происходит в сделке, и помогать своим сторонникам.
GuideCX
guidecx.com
Сделайте свою жизнь проще с помощью нового программного обеспечения для адаптации клиентов, созданного GuideCX. Этот инструмент упрощает управление внутренними командами и информирование клиентов!
Workiro
workiro.com
Приложение нового поколения, которое уникальным образом сочетает в себе возможности управления задачами, общением и документами, включая электронную подпись, помогая вам лучше выполнять любую работу с кем угодно.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps объединяет интранет, общение и обучение в единую платформу, устраняя разрыв между настольными и нерабочими сотрудниками.
Aligned
alignedup.com
Команды продаж. Проще говоря, ALIGNED — это цифровой зал продаж, платформа для совместной работы вашей команды и ваших покупателей. Это позволяет вам организовывать сложные сделки, повышать вовлеченность покупателей и сокращать время окупаемости. Как? Aligned оптимизирует все ваши коммуникации с кли...
Shape Software
setshape.com
Shape — это специальное программное обеспечение для автоматизации продаж и маркетинга, которое поставляется со встроенными функциями, которые можно настроить для любого бизнеса. Простой в использовании интерфейс расширяет возможности ваших команд и объединяет все аспекты вашего бизнеса на одной плат...
VobeSoft
vobesoft.com
С VobeSoft перемены доставляют больше удовольствия. Настраивайте бизнес-процессы и создавайте обзоры на 360 градусов с помощью нашего модульного программного обеспечения без программирования.
Service Provider Pro
spp.co
SPP — это программное обеспечение для управления клиентами и выставления счетов для специализированных сервисных агентств.
Practice
practice.do
Оптимизируйте свой тренерский бизнес. Мы помогаем тренерам объединить неуклюжие, разрозненные и раздражающие системы в одном простом месте.
FileInvite
fileinvite.com
Собирайте все необходимые документы, подписи и данные до 80 % быстрее.
Alternative Payments
alternativepayments.io
Альтернативные платежи — это платежная платформа B2B с полным спектром услуг, которая упрощает и автоматизирует платежи для вас и ваших клиентов. Предложите своим клиентам безопасную платформу с белой маркировкой для оплаты счетов различными способами оплаты (ACH, кредитные карты и оплата в рассрочк...
SuiteFiles
suitefiles.com
Создание документов, совместная работа и подписание — все в одном месте. SuiteFiles — это мощное, но простое программное обеспечение для управления документами для бухгалтерских фирм и фирм, предоставляющих профессиональные услуги. Наши рабочие процессы — это именно то, что нужно малым и средним фир...
Zendo
getzendo.io
Zendo — это универсальное программное обеспечение для оптимизации продаж услуг, от заказных и продуктовых до подписок. Это помогает предпринимателям и агентствам ускорить свои внутренние процессы с помощью автоматизации. Создавайте свои собственные рабочие процессы, автоматически создавайте счета и ...
Clustdoc
clustdoc.com
Новый способ управления предпроектным этапом и рабочими процессами адаптации. Приглашайте третьих лиц присоединиться к вашему проекту с пользовательского портала, рассказывайте им, что необходимо сделать, просматривайте предоставленную информацию вместе со своей командой, легко подписывайте контракт...
Clinked
clinked.com
Клиентский портал Clinked — ведущее программное обеспечение для онлайн-сотрудничества. Безопасный, мобильный и легко настраиваемый. Делитесь файлами, общайтесь и управляйте проектами с легкостью.
Ahsuite
ahsuite.com
Ahsuite позволяет вам организовать общение с клиентами на простом в использовании клиентском портале, чтобы ничего не было пропущено или потеряно. Он имеет чистый минималистичный дизайн с акцентом на работу, которую вы хотите отобразить: информационные панели, доски Figma, слайды, видео, отчеты или ...
BrightReturn
brightreturn.com
BrightReturn предлагает комплексное решение для автоматизации бухгалтерского учета, повышения эффективности, безопасности и производительности. Программное обеспечение BrightReturn, нацеленное на улучшение условий бухгалтерского учета, предлагает ряд функций, предназначенных для оптимизации рабочего...
Zapa Client Portal
zapaclientportal.com
Клиентские порталы Zapa были созданы на основе идеи, что для бизнеса безопасная отправка и получение файлов с вашими клиентами не должна быть болезненной или обременительной. Это должно быть быстро, легко и приятно как для компании, так и для ее клиентов. Благодаря возможности настраивать электронны...
Gatheroo
gatheroo.io
Gatheroo предоставляет вашему бизнесу клиентский портал, который поможет вам собирать информацию и документы от ваших клиентов. Каждый клиент получает уникальный URL-адрес со списком всей необходимой от него информации. Индикатор выполнения в сочетании с системой светофора означает, что ваши клиенты...
Welcome Spaces
welcomespaces.io
Welcome Spaces предлагает профессионалам и их клиентам частные пространства, где они могут обмениваться информацией, делиться информацией и оставаться на связи. Мы принимаем все ваши обмены — все упрощаем, унифицируем и организуем. Если вы маркетинговое агентство, финансовый эксперт, организатор сва...
OneSuite
onesuite.io
OneSuite — это ваш центральный центр роста, разработанный опытными ветеранами агентств, которые понимают конкретные потребности современных, дальновидных цифровых агентств. Мы своими глазами видели проблемы, связанные с манипулированием несколькими платформами, потерей ценных данных и попытками полу...
Arrows
arrows.to
Планы взаимодействия с клиентами, которые прикрепляются к предложениям и билетам внутри HubSpot. Вы ждете, пока ваши клиенты завершат регистрацию? Хватит ждать. Arrows — это инструмент для команд адаптации, продаж и успеха, позволяющий быстрее закрывать доходы и создавать довольных клиентов. Сократи...
Everleagues
everleagues.com
Everleagues — это платформа для общения и сотрудничества. Его уникальное сочетание встроенных функций и безопасности корпоративного уровня обеспечивает бесперебойную работу в офисе и при обслуживании клиентов, что повышает производительность, совместную работу, удовлетворенность клиентов и прибыльно...
Hubflo
hubflo.com
Поднимите свой сервисный бизнес на новый уровень с помощью фирменного клиентского портала и мощных и простых в использовании приложений. Hubflo объединяет все инструменты, необходимые для выполнения операций бэк-офиса и работы с клиентами: обмен файлами, обмен сообщениями, задачи/проекты, предложени...
Liscio
liscio.me
Liscio — это безопасное облачное программное решение для Интернета и мобильных устройств, которое упрощает общение и совместную работу клиентов. Благодаря таким функциям, как безопасный обмен сообщениями, безопасный обмен и хранение файлов, FirmView, служба Firm-to-One, мобильное приложение, регистр...
Content Snare
contentsnare.com
Content Snare — это простой способ привлечь клиентов, собрать документы и получить ответы без бесконечных поисков туда и обратно. Интуитивно понятный и чрезвычайно простой в использовании, это ваш единственный источник достоверной информации при сборе информации от клиентов. Перестаньте теряться в э...
Jumppl
jumppl.com
Мощные и централизованные инструменты, позволяющие сосредоточить внимание вашей команды и информировать клиентов. Jumppl предотвращает распространение данных вашей команды повсюду.
EverAfter
everafter.ai
Клиентский интерфейс EverAfter B2B — это единый дом, который нужен вашим клиентам, чтобы не отставать от внедрения вашего продукта в своей организации.
OnRamp
onramp.us
OnRamp — это динамическое программное обеспечение для адаптации клиентов, которое помогает менеджерам по адаптации и внедрению упростить любой процесс адаптации клиентов, требующий активного взаимодействия. Динамическая адаптация с помощью OnRamp сокращает усилия клиентов по выполнению шагов и сокр...