Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение клиентского портала - Самые популярные приложения - Кюрасао
Программное обеспечение клиентского портала действует как шлюз между бизнесом и его клиентами, облегчая удаленное взаимодействие между обеими сторонами. Эти порталы служат комплексными решениями для предприятий или организаций, которые взаимодействуют с множеством внешних заинтересованных сторон или клиентов. Они позволяют предприятиям обмениваться документами и запрашивать их, предоставлять обновления проектов и счета, собирать отзывы и поддерживать связь с клиентами и заинтересованными сторонами. Конкретные функциональные возможности клиентских порталов могут существенно различаться в зависимости от поставщика и предполагаемых вариантов использования. Некоторые поставщики интегрируют клиентские порталы в качестве дополнительных приложений к своему более крупному программному обеспечению для виртуальных комнат данных или платформам для совместной работы с облачным контентом. Многие клиентские порталы оснащены функциями программного обеспечения для управления проектами, которые позволяют клиентам легко отслеживать ход проекта, а предприятиям обеспечить прозрачность для своих клиентов.
Отправить новое приложение
Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase (ранее Nimbus) — это универсальный инструмент для совместной работы с клиентами на базе искусственного интеллекта, призванный помочь профессиональным службам оптимизировать рабочий процесс и обеспечить превосходное качество обслуживания клиентов с помощью клиентских порталов. Эта платформа ...
Softr Studio
softr.io
Softr.io позволяет создавать клиентские порталы и внутренние инструменты для вашего бизнеса за считанные минуты без кода. Он работает с Airtable и Google Sheets. Присоединяйтесь к более чем 90 000 команд, создающих порталы для своих клиентов или партнеров, интранет-сети сотрудников, инструменты упра...
Flowlu
flowlu.com
Flowlu — это универсальная бизнес-платформа, содержащая все необходимые инструменты для управления проектами, задачами, финансами и клиентами. Flowlu предоставляет вам подробный обзор всего, что происходит в вашей компании. Вы можете отслеживать каждую часть вашего бизнеса: от времени, затраченного ...
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash — это больше, чем просто программное обеспечение для клиентского портала. Это полностью интегрированная облачная платформа, которая полностью удовлетворит потребности в программном обеспечении большинства предприятий малого и среднего бизнеса. К сожалению, многие владельцы бизнеса невероят...
Copilot
copilot.com
Пакет продуктов Copilot предоставляет бизнесу комплексное решение для общения с клиентами, платежей, обмена файлами, контрактов, форм, справочных служб и многого другого. Кроме того, Copilot позволяет компаниям предлагать своим клиентам унифицированный интерфейс с фирменным клиентским порталом. Сего...
Moxo
moxo.com
Оптимизируйте внешние проекты с клиентами, поставщиками и партнерами. С помощью Moxo ускорьте рабочие процессы от приобретения учетной записи до регистрации и обслуживания. Координируйте свои действия с клиентами, поставщиками и партнерами для достижения совместных результатов, отслеживайте основные...
Accelo
accelo.com
Accelo используется и любим профессиональными сервисными компаниями по всему миру для прибыльного управления работой своих клиентов. Комплексная облачная платформа управляет всеми аспектами работы с клиентами, от поиска клиентов до оплаты, включая продажи, проекты, билеты, гонорары, расписания, ресу...
SuperOkay
superokay.com
SuperOkay предоставляет вам единый простой в использовании интерфейс, позволяющий делиться всеми вашими ссылками и документами с вашими клиентами и партнерами.
Dock
dock.us
Dock — это платформа для увеличения дохода, которую любят клиенты. Что вы получаете с Dock: Рабочие пространства для покупателей и клиентов Библиотека контента для продаж Формы заказов с электронной подписью Профили безопасности с NDA Dock упрощает настройку цифровых залов продаж, планов адаптации, ...
vcita
vcita.com
vcita позволяет вам сосредоточиться на развитии вашего бизнеса, оставаться организованными и предоставлять исключительный клиентский опыт с помощью интуитивно понятной платформы управления. Автоматизируйте трудоемкие задачи администрирования, такие как сбор платежей и выставление счетов, планировани...
Onehub
onehub.com
Onehub — это безопасный сервис хранения и обмена файлами, созданный для предприятий любого размера. Шифрование ваших данных на уровне банка, а также наша детальная структура разрешений на основе ролей означает, что вы можете контролировать, кто имеет доступ к вашему контенту, и с уверенностью делить...
Planhat
planhat.com
Planhat — это клиентская платформа, созданная для предоставления аналитической информации, управления рабочими процессами и повышения качества обслуживания клиентов. Planhat помогает сотням современных технологических компаний по всему миру сосредоточить свой бизнес на своих клиентах, чтобы максимиз...
Recapped
recapped.io
Recapped позволяет командам напрямую сотрудничать со своими клиентами на протяжении последней мили продаж, включая пилотное управление и адаптацию. Загрузите соответствующий контент для клиентов, назначьте следующие шаги для клиентов с указанием сроков выполнения (и автоматическими напоминаниями) и ...
GuideCX
guidecx.com
GUIDEcx — это ведущее в мире решение для адаптации клиентов, которое обеспечивает плавный переход между процессом продаж и процессом внедрения. Имея более пяти лет и 300 000 успешных завершенных проектов по адаптации, мы знаем, как использовать нашу мудрость для обеспечения стабильного опыта адаптац...
Shape Software
setshape.com
Shape — это специальное программное обеспечение для автоматизации продаж и маркетинга, которое поставляется со встроенными функциями, которые можно настроить для любого бизнеса. Простой в использовании интерфейс расширяет возможности ваших команд и объединяет все аспекты вашего бизнеса на одной плат...
Aligned
alignedup.com
Команды продаж. Проще говоря, ALIGNED — это цифровой зал продаж, платформа для совместной работы вашей команды и ваших покупателей. Это позволяет вам организовывать сложные сделки, повышать вовлеченность покупателей и сокращать время окупаемости. Как? Aligned оптимизирует все ваши коммуникации с кли...
Workiro
workiro.com
Приложение нового поколения, которое уникальным образом сочетает в себе возможности управления задачами, общением и документами, включая электронную подпись, помогая вам лучше выполнять любую работу с кем угодно.
MangoApps
mangoapps.com
Вовлекайте, волнуйте и объединяйте всю свою компанию! MangoApps — это унифицированная платформа для взаимодействия с сотрудниками, объединяющая интрасеть, обучение, командную работу и управление контентом в информационной панели и рабочем пространстве. Наш удобный, бесконечно настраиваемый подход вп...
Liscio
liscio.me
Liscio — это безопасное облачное программное решение для Интернета и мобильных устройств, которое упрощает общение и совместную работу клиентов. Благодаря таким функциям, как безопасный обмен сообщениями, безопасный обмен и хранение файлов, FirmView, служба Firm-to-One, мобильное приложение, регистр...
Service Provider Pro
spp.co
SPP.co — это программное обеспечение для управления клиентами и выставления счетов, созданное для растущих агентств. Получите более довольных клиентов с помощью клиентского портала с белой маркировкой. Расширяйте свою команду с помощью управления разрешениями на основе ролей. Наконец, вы можете объе...
VobeSoft
vobesoft.com
Каждая программная система имеет базы данных. Эти базы данных часто являются статическими, предоставляя организациям, работающим с этими стандартными решениями, функциональные возможности, которые они не используют, и функции, которые они не могут изменить в соответствии со своими уникальными потреб...
Alternative Payments
alternativepayments.io
Альтернативные платежи — это платежная платформа B2B с полным спектром услуг, которая упрощает и автоматизирует платежи для вас и ваших клиентов. Предложите своим клиентам безопасную платформу с белой маркировкой для оплаты счетов различными способами оплаты (ACH, кредитные карты и оплата в рассрочк...
Zendo
getzendo.io
Zendo — это универсальное программное обеспечение для оптимизации продаж услуг, от заказных и продуктовых до подписок. Это помогает предпринимателям и агентствам ускорить свои внутренние процессы с помощью автоматизации. Создавайте свои собственные рабочие процессы, автоматически создавайте счета и ...
Practice
practice.do
Практика помогает клиентским компаниям сократить свою административную работу за счет оптимизации планирования и выполнения заказов, централизации деятельности клиентов и консолидации инструментов. Создан для владельцев бизнеса, работающих с подрядчиками и клиентами.
Clinked
clinked.com
Clinked — это облачный клиентский портал и инструмент для совместной работы. Оно позволяет командам, проектным группам и бизнес-клиентам эффективно сотрудничать над документами и файлами в безопасной облачной среде. Мы предлагаем 3 основных варианта портала: 1. Простота (готовый легко настраиваем...
Welcome Spaces
welcomespaces.io
Welcome Spaces предлагает профессионалам и их клиентам частные пространства, где они могут обмениваться информацией, делиться информацией и оставаться на связи. Мы размещаем все ваши обмены — все упрощаем, унифицируем и организуем. Если вы маркетинговое агентство, финансовый эксперт, организатор сва...
SuiteFiles
suitefiles.com
Создание документов, совместная работа и подписание — все в одном месте. SuiteFiles — это мощное, но простое программное обеспечение для управления документами для бухгалтерских фирм и фирм, предоставляющих профессиональные услуги. Наши рабочие процессы — это именно то, что нужно малым и средним фир...
FileInvite
fileinvite.com
FileInvite автоматизирует сбор клиентской информации для рабочих процессов с большим количеством документов. Создайте безупречный цифровой опыт для своих клиентов с помощью наших фирменных клиентских порталов, оснащенных встроенным чатом, электронными подписями, преобразованием PDF-файлов, синхрониз...
Clustdoc
clustdoc.com
Новый способ управления предпроектным этапом и рабочими процессами адаптации. Приглашайте третьих лиц присоединиться к вашему проекту с пользовательского портала, рассказывайте им, что необходимо сделать, просматривайте предоставленную информацию вместе со своей командой, легко подписывайте контракт...
OneSuite
onesuite.io
OneSuite — это ваш центральный центр роста, разработанный опытными ветеранами агентств, которые понимают конкретные потребности современных, дальновидных цифровых агентств. Мы своими глазами видели проблемы, связанные с манипулированием несколькими платформами, потерей ценных данных и попытками полу...
Arrows
arrows.to
Планы взаимодействия с клиентами, которые прикрепляются к предложениям и билетам внутри HubSpot. Вы ждете, пока ваши клиенты завершат регистрацию? Хватит ждать. Arrows — это инструмент для команд адаптации, продаж и успеха, позволяющий быстрее закрывать доходы и создавать довольных клиентов. Сократи...
Ahsuite
ahsuite.com
Ahsuite позволяет вам организовать общение с клиентами на простом в использовании клиентском портале, чтобы ничего не было пропущено или потеряно. Он имеет чистый минималистичный дизайн с акцентом на работу, которую вы хотите отобразить: информационные панели, доски Figma, слайды, видео, отчеты или ...
BrightReturn
brightreturn.com
BrightReturn предлагает комплексное решение для автоматизации бухгалтерского учета, повышения эффективности, безопасности и производительности. Программное обеспечение BrightReturn, нацеленное на улучшение условий бухгалтерского учета, предлагает ряд функций, предназначенных для оптимизации рабочего...
Zapa Client Portal
zapaclientportal.com
Клиентские порталы Zapa были созданы на основе идеи, что для бизнеса безопасная отправка и получение файлов с вашими клиентами не должна быть болезненной или обременительной. Это должно быть быстро, легко и приятно как для компании, так и для ее клиентов. Благодаря возможности настраивать электронны...
Gatheroo
gatheroo.io
Gatheroo предоставляет вашему бизнесу клиентский портал, который поможет вам собирать информацию и документы от ваших клиентов. Каждый клиент получает уникальный URL-адрес со списком всей необходимой от него информации. Индикатор выполнения в сочетании с системой светофора означает, что ваши клиенты...
Everleagues
everleagues.com
Everleagues — это платформа для общения и сотрудничества. Его уникальное сочетание встроенных функций и безопасности корпоративного уровня обеспечивает бесперебойную работу в офисе и при обслуживании клиентов, что повышает производительность, совместную работу, удовлетворенность клиентов и прибыльно...
Hubflo
hubflo.com
Поднимите свой сервисный бизнес на новый уровень с помощью фирменного клиентского портала и мощных и простых в использовании приложений. Hubflo объединяет все инструменты, необходимые для выполнения операций бэк-офиса и работы с клиентами: обмен файлами, обмен сообщениями, задачи/проекты, предложени...
Content Snare
contentsnare.com
Content Snare — это простой способ привлечь клиентов, собрать документы и получить ответы без бесконечных поисков туда и обратно. Интуитивно понятный и чрезвычайно простой в использовании, это ваш единственный источник достоверной информации при сборе информации от клиентов. Перестаньте теряться в э...
Jumppl
jumppl.com
Мощные и централизованные инструменты, позволяющие сосредоточить внимание вашей команды и информировать клиентов. Jumppl предотвращает распространение данных вашей команды повсюду.
EverAfter
everafter.ai
Клиентский интерфейс EverAfter B2B — это единый дом, который нужен вашим клиентам, чтобы не отставать от внедрения вашего продукта в своей организации.
OnRamp
onramp.us
OnRamp — это динамическое программное обеспечение для адаптации клиентов, которое помогает менеджерам по адаптации и внедрению упростить любой процесс адаптации клиентов, требующий активного взаимодействия. Динамическая адаптация с помощью OnRamp сокращает усилия клиентов по выполнению шагов и сокр...