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Программное обеспечение для клининговых услуг
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Программное обеспечение для клининговых услуг - Самые популярные приложения

Компании, предоставляющие услуги по уборке жилых или корпоративных зданий, используют программное обеспечение для клининговых услуг, чтобы эффективно управлять потребностями клиентов и оптимизировать операции. Это программное обеспечение помогает оптимизировать деятельность по уборке и распределение ресурсов, что может привести к снижению затрат. Кроме того, это повышает удовлетворенность клиентов, обеспечивая своевременное и качественное предоставление услуг.

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Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam — мобильное приложение для управления сотрудниками, оптимизирующее коммуникацию, расписания, задачи и отслеживание времени для команд без офисов.

Jobber

Jobber

getjobber.com

Jobber — приложение для управления бизнесом в сфере услуг, позволяющее планировать, выставлять счета и получать оплату, оптимизируя рабочие процессы.

Breezeway

Breezeway

breezeway.io

Breezeway — платформа для управления недвижимостью, которая обеспечивает координацию работ, общение и автоматизацию операций для краткосрочной аренды.

ZenMaid

ZenMaid

zenmaid.com

ZenMaid - это программное обеспечение для управления услугами по уборке, упрощающее планирование и работу с клиентами.

GorillaDesk

GorillaDesk

gorilladesk.com

GorillaDesk — это приложение для управления расписанием, выставления счетов и оплаты, предназначенное для бизнеса в области обслуживания, включая борьбу с вредителями.

EyeOnTask

EyeOnTask

eyeontask.com

EyeOnTask — облачное программное обеспечение для управления полевым обслуживанием, оптимизирующее операции, планирование задач и управление ресурсами.

Turnify

Turnify

turnify.com

Turnify - инструмент для управления краткосрочной арендой, позволяющий координировать уборку, планировать задачи и анализировать производительность на разных платформах.

Kickserv

Kickserv

kickserv.com

Kickserv — приложение для управления полевыми услугами, позволяющее компаниям вести учёт клиентов, планировать задания и обрабатывать платежи с мобильных устройств.

Clean Smarts

Clean Smarts

cleansmarts.com

Clean Smarts — это приложение для управления клининговыми услугами, позволяющее общаться, отслеживать задачи и управлять графиками работников в режиме реального времени.

OrangeQC

OrangeQC

orangeqc.com

OrangeQC - это приложение для контроля качества, упрощающее сбор и анализ данных, а также управление задачами для команд уборки и обслуживания.

ServiceDeck

ServiceDeck

servicedeck.io

ServiceDeck — это программа для управления полевым обслуживанием, оптимизирующая операции и процессы для сервисных компаний.

TimeConnect

TimeConnect

timeconnect.net

TimeConnect — это многофункциональное приложение для уборочного бизнеса, управляющее ставками, счетами, расписанием и отслеживанием времени и местоположения.

Maidily

Maidily

maidily.com

Maidily — это простое программное обеспечение для управления графиками и автоматизации бизнеса клининговых услуг, включая выставление счетов и онлайн-бронирование.

freshOps

freshOps

getfreshops.com

FreshOps - приложение для управления задачами и рабочей силой в коммерческих чистящих компаниях, оптимизирующее процессы и повышающее эффективность.

ServiceMonster

ServiceMonster

servicemonster.com

ServiceMonster — это бизнес-программное обеспечение для профессионалов в сфере сервиса, обеспечивающее управление клиентами, планирование и маркетинг.

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Программное обеспечение для клининговых услуг - Самые популярные приложения - WebCatalog