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Компании, предоставляющие услуги по уборке жилых или корпоративных зданий, используют программное обеспечение для клининговых услуг, чтобы эффективно управлять потребностями клиентов и оптимизировать операции. Это программное обеспечение помогает оптимизировать деятельность по уборке и распределение ресурсов, что может привести к снижению затрат. Кроме того, это повышает удовлетворенность клиентов, обеспечивая своевременное и качественное предоставление услуг.
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Connecteam
connecteam.com
Connecteam — мобильное приложение для управления сотрудниками, оптимизирующее коммуникацию, расписания, задачи и отслеживание времени для команд без офисов.
Jobber
getjobber.com
Jobber — приложение для управления бизнесом в сфере услуг, позволяющее планировать, выставлять счета и получать оплату, оптимизируя рабочие процессы.
Breezeway
breezeway.io
Breezeway — платформа для управления недвижимостью, которая обеспечивает координацию работ, общение и автоматизацию операций для краткосрочной аренды.
ZenMaid
zenmaid.com
ZenMaid - это программное обеспечение для управления услугами по уборке, упрощающее планирование и работу с клиентами.
GorillaDesk
gorilladesk.com
GorillaDesk — это приложение для управления расписанием, выставления счетов и оплаты, предназначенное для бизнеса в области обслуживания, включая борьбу с вредителями.
EyeOnTask
eyeontask.com
EyeOnTask — облачное программное обеспечение для управления полевым обслуживанием, оптимизирующее операции, планирование задач и управление ресурсами.
Turnify
turnify.com
Turnify - инструмент для управления краткосрочной арендой, позволяющий координировать уборку, планировать задачи и анализировать производительность на разных платформах.
Kickserv
kickserv.com
Kickserv — приложение для управления полевыми услугами, позволяющее компаниям вести учёт клиентов, планировать задания и обрабатывать платежи с мобильных устройств.
Clean Smarts
cleansmarts.com
Clean Smarts — это приложение для управления клининговыми услугами, позволяющее общаться, отслеживать задачи и управлять графиками работников в режиме реального времени.
OrangeQC
orangeqc.com
OrangeQC - это приложение для контроля качества, упрощающее сбор и анализ данных, а также управление задачами для команд уборки и обслуживания.
ServiceDeck
servicedeck.io
ServiceDeck — это программа для управления полевым обслуживанием, оптимизирующая операции и процессы для сервисных компаний.
TimeConnect
timeconnect.net
TimeConnect — это многофункциональное приложение для уборочного бизнеса, управляющее ставками, счетами, расписанием и отслеживанием времени и местоположения.
Maidily
maidily.com
Maidily — это простое программное обеспечение для управления графиками и автоматизации бизнеса клининговых услуг, включая выставление счетов и онлайн-бронирование.
freshOps
getfreshops.com
FreshOps - приложение для управления задачами и рабочей силой в коммерческих чистящих компаниях, оптимизирующее процессы и повышающее эффективность.
ServiceMonster
servicemonster.com
ServiceMonster — это бизнес-программное обеспечение для профессионалов в сфере сервиса, обеспечивающее управление клиентами, планирование и маркетинг.
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