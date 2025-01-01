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Программное обеспечение для обмена сообщениями в классе
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Программное обеспечение для обмена сообщениями в классе - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для обмена сообщениями в классе улучшает связь между родителями и школьными администраторами, в первую очередь облегчая взаимодействие между педагогами K - 12 и родителями. Учителя могут легко обмениваться обновлениями о заданиях, предстоящих событиях и другой важной информации. После отправки сообщения они часто могут отслеживать, прочитал ли родитель его. Это программное обеспечение помогает преодолеть барьеры связи, позволяя провести двусторонний обмен и мультимедиа между родителями и учителями, что поддерживает прочную связь между школой и домом.

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Schoology

Schoology

schoology.com

Schoology - это платформа для управления обучением, соединяющая студентов, преподавателей и родителей для общения и совместной работы.

Remind

Remind

remind.com

Remind — это платформа для общения между студентами и семьями, поддерживающая обучение и коммуникацию в образовательной среде.

brightwheel

brightwheel

mybrightwheel.com

Brightwheel — приложение для управления детскими садами, предлагающее регистрацию, общение с родителями и оценку обучения.

ParentSquare

ParentSquare

parentsquare.com

Parentsquare — платформа для связи между родителями и школой, позволяющая получать уведомления, участвовать в конференциях и обмениваться сообщениями.

Piazza

Piazza

piazza.com

Piazza — платформа для онлайн-обсуждений, где студенты могут задавать вопросы и получать ответы, сотрудничая с преподавателями и друг с другом.

TalkingPoints

TalkingPoints

talkingpts.org

TalkingPoints - это платформа для взаимодействия учителей и родителей, обеспечивающая перевод сообщений на 145 языков.

Storypark

Storypark

storypark.com

Storypark - это приложение для документирования и управления дошкольным образованием, включая планирование, отчетность и взаимодействие с семьями.

SchoolStatus

SchoolStatus

schoolstatus.com

SchoolStatus — платформа для связи семей, преподавателей и администраторов в K–12, улучшающая результаты учащихся и упрощающая административные процессы.

Bloomz

Bloomz

bloomz.com

Bloomz - это приложение для общения между учителями и родителями, позволяющее планировать встречи, обмениваться сообщениями и отслеживать успеваемость учеников.

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Программное обеспечение для обмена сообщениями в классе - Самые популярные приложения - WebCatalog