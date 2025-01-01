Программное обеспечение для обмена сообщениями в классе - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для обмена сообщениями в классе улучшает связь между родителями и школьными администраторами, в первую очередь облегчая взаимодействие между педагогами K - 12 и родителями. Учителя могут легко обмениваться обновлениями о заданиях, предстоящих событиях и другой важной информации. После отправки сообщения они часто могут отслеживать, прочитал ли родитель его. Это программное обеспечение помогает преодолеть барьеры связи, позволяя провести двусторонний обмен и мультимедиа между родителями и учителями, что поддерживает прочную связь между школой и домом.
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Schoology
schoology.com
Schoology - это платформа для управления обучением, соединяющая студентов, преподавателей и родителей для общения и совместной работы.
Remind
remind.com
Remind — это платформа для общения между студентами и семьями, поддерживающая обучение и коммуникацию в образовательной среде.
brightwheel
mybrightwheel.com
Brightwheel — приложение для управления детскими садами, предлагающее регистрацию, общение с родителями и оценку обучения.
ParentSquare
parentsquare.com
Parentsquare — платформа для связи между родителями и школой, позволяющая получать уведомления, участвовать в конференциях и обмениваться сообщениями.
Piazza
piazza.com
Piazza — платформа для онлайн-обсуждений, где студенты могут задавать вопросы и получать ответы, сотрудничая с преподавателями и друг с другом.
TalkingPoints
talkingpts.org
TalkingPoints - это платформа для взаимодействия учителей и родителей, обеспечивающая перевод сообщений на 145 языков.
Storypark
storypark.com
Storypark - это приложение для документирования и управления дошкольным образованием, включая планирование, отчетность и взаимодействие с семьями.
SchoolStatus
schoolstatus.com
SchoolStatus — платформа для связи семей, преподавателей и администраторов в K–12, улучшающая результаты учащихся и упрощающая административные процессы.
Bloomz
bloomz.com
Bloomz - это приложение для общения между учителями и родителями, позволяющее планировать встречи, обмениваться сообщениями и отслеживать успеваемость учеников.
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