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Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для обмена сообщениями в классе - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для обмена сообщениями в классе улучшает связь между родителями и школьными администраторами, в первую очередь облегчая взаимодействие между педагогами K - 12 и родителями. Учителя могут легко обмениваться обновлениями о заданиях, предстоящих событиях и другой важной информации. После отправки сообщения они часто могут отслеживать, прочитал ли родитель его. Это программное обеспечение помогает преодолеть барьеры связи, позволяя провести двусторонний обмен и мультимедиа между родителями и учителями, что поддерживает прочную связь между школой и домом.