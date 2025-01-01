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Программное обеспечение для управления классом помогает создать более привлекательную среду обучения для студентов. Эти инструменты могут ограничить доступ к отвлекающим приложениям и веб -сайтам на электронных устройствах, а также предлагают интерактивные мероприятия, предназначенные для мотивации студентов как в классе, так и дома. Они улучшают поведение и производительность учащихся с помощью расширенных функций обратной связи. Многие решения по управлению в классе доступны как для учителей, так и для родителей, что позволяет учителям предоставить всестороннее представление о результатах успеваемости каждого учащегося. Это позволяет отслеживать прогресс и устанавливать цели, которые затем можно поделиться с родителями, чтобы держать их в курсе. Кроме того, программное обеспечение для управления в классе может интегрироваться с школьной системой управления обучением (LMS) и информационной системой учащихся (SIS), предлагая преподавателям и родителям ценную информацию о поведении учащихся и академическом прогрессе. Некоторые продукты также могут подпадать под категорию обследования.
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PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool — это система управления данными студентов для школ K-12, позволяющая отслеживать успеваемость, посещаемость и взаимодействие с родителями.
Remind
remind.com
Remind — это платформа для общения между студентами и семьями, поддерживающая обучение и коммуникацию в образовательной среде.
Top Hat
tophat.com
Top Hat — это приложение для преподавателей, позволяющее создавать интерактивные курсы с вопросами и дискуссиями, включая математические символы и отслеживание посещаемости.
Toddle
toddleapp.com
Приложение Toddle помогает учителям с использованием ИИ для создания современного учебного процесса и упрощения их работы.
Showbie
showbie.com
Showbie — цифровая платформа для преподавателей, позволяющая управлять заданиями, предоставлять обратную связь и организовывать обучение в классе и дистанционно.
Nearpod
nearpod.com
Nearpod - образовательная платформа для создания интерактивных уроков с мультимедийным контентом и инструментами для оценки успеваемости учащихся.
ClassLink
classlink.com
ClassLink - это платформа для удобного доступа к образовательным ресурсам и инструментам, позволяющая интегрировать приложения и данные для учащихся и преподавателей.
Classcraft
classcraft.com
Classcraft - это платформа для обучения, которая использует геймификацию для повышения вовлеченности студентов и управления поведением в классе.
Socrative Student
socrative.com
Приложение Socrative Student позволяет студентам отвечать на вопросы и участвовать в тестах и играх, обеспечивая обратную связь о понимании материала.
Edmentum
edmentum.com
Edmentum — платформа онлайн-обучения, предоставляющая инструменты для персонализированного обучения и поддержки педагогов в управлении образовательным процессом.
Pearson Online Classroom
pearson.com
Pearson Online Classroom - цифровая платформа для учителей и студентов, предлагающая учебные ресурсы, управление заданиями и отслеживание успеваемости.
Classroomscreen
classroomscreen.com
Classroom Screen - это образовательный инструмент для управления классом, предлагающий таймеры, опросы и другие интерактивные функции для увлекательного обучения.
Socrative Teacher
socrative.com
Приложение Socrative Teacher позволяет преподавателям проводить оценки через викторины и опросы, получая мгновенные результаты и аналитику.
SmartPass
smartpass.app
SmartPass — цифровой пропуск для учащихся. Он упрощает управление перемещениями по школе и требует одобрения учителей для некоторых направлений.
Kinderpedia
kinderpedia.co
Kinderpedia - это приложение для управления детскими садами, которое упрощает администрирование, отслеживание посещаемости и коммуникацию между родителями и персоналом.
Sentral
sentral.com.au
Sentral — это система управления школами в Австралии, разработанная для обеспечения эффективного образования и поддержки работников образовательной сферы.
WeVideo
wevideo.com
WeVideo — это приложение для создания интерактивных видео, поддерживающее преподавателей в обучении студентов и оценивании их успехов.
iClicker
iclicker.com
iClicker — система опросов для классов, позволяющая студентам отвечать на вопросы и участвовать в обучении через приложение и интеграцию с LMS.
Securly
securly.com
Securly - приложение для веб-фильтрации и мониторинга, обеспечивающее безопасность студентов в интернете, блокируя неподходящий контент и отслеживая онлайн-активность.
WeSchool
edu.weschool.com
WeSchool - это платформа для обучения, которая помогает командам и компаниям создавать и управлять образовательным контентом, обеспечивая удобные инструменты для вовлечения.
Acadly
acadly.com
Acadly — это инструмент для интерактивного обучения с поддержкой опросов, Q&A и управления классом, подходящий для использования в учебных заведениях.
LanSchool
lanschool.com
LanSchool - приложение для управления классом, позволяющее преподавателям мониторить и поддерживать обучение студентов как в классе, так и удаленно.
Codio
codio.com
Codio предоставляет облачную платформу для преподавания курсов по информатике с интерактивным контентом и поддержкой автоматической оценки.
Dyknow
dyknow.com
Dyknow — приложение для управления классом, позволяющее учителям контролировать устройства студентов, блокировать отвлекающие сайты и поддерживать вовлечённость.
Qustodio
qustodio.com
Qustodio помогает родителям и школам безопасно контролировать онлайн-активность детей, обеспечивая фильтрацию контента и мониторинг с многоплатформенной поддержкой.
Minga
minga.io
Minga — платформа управления школами для обеспечения безопасности и вовлеченности учеников с инструментами для контроля поведения и коммуникации.
VEDAMO
vedamo.com
VEDAMO — интерактивная платформа для виртуальных классов, предлагающая инструменты управления уроками, геймификации и организации дистанционного обучения.
Hāpara
hapara.com
Hāpara - программное обеспечение для управления обучением в K-12 школах, которое интегрируется с Google Workspace для поддержки учеников и преподавателей.
Echo360
echo360.com
ECHO360 - это платформа для записи, управления и распространения образовательного контента с возможностью интерактивного вовлечения студентов.
GoGuardian
goguardian.com
GoGuardian — приложение для учителей, позволяющее управлять классом, контролировать учебный процесс и обеспечивать безопасность студентов в цифровой среде.
Blocksi
blocksi.net
Blocksi - это облачное решение для школ, обеспечивающее фильтрацию интернета и инструменты для организации учебного процесса, защиту учеников онлайн и их благополучие.
Boardworks
boardworkseducation.com
Boardworks - платформа для создания интерактивных учебных материалов и проведения занятий в классе и онлайн.
iGradePlus
igradeplus.com
iGradePlus — доступная система управления школами с онлайн ведомостью для учителей. Управление успеваемостью, посещаемостью и коммуникация с учениками и родителями.
SchoolMint
schoolmint.com
Hero от SchoolMint помогает школам управлять поведением учащихся, поддерживать дисциплину и вовлекать семьи в процесс обучения.
Illumine
illumine.app
Illumine - это платформа для управления детскими учреждениями, предлагающая инструменты для учета, оценки, общения с родителями и управления персоналом.
Speechcloud
speechcloud.com
Speechcloud — платформа для обучения, повышающая вовлеченность студентов и доступность класса. Включает опросы, тесты, инструменты для совместной работы и интеграцию с LMS.
ClassOwl
classowl.com
ClassOwl - приложение для управления классом, позволяющее учителям общаться с учениками и отслеживать их прогресс в любое время.
LiveSchool
whyliveschool.com
LiveSchool — приложение для 1000+ школ, которое помогает развивать положительное поведение учеников через создание правильной школьной культуры.
OnCourse Systems
oncoursesystems.com
Приложение OnCourse объединяет сообщество на одной платформе, экономя время и поддерживая развитие студентов.
SMART Lumio
smarttech.com
Lumio — это веб-платформа для обучения, превращающая традиционные уроки в динамичные коллаборативные занятия, интегрирующаяся с существующими инструментами.
Squarecap
info.squarecap.com
Squarecap позволяет отслеживать посещаемость, активизировать участие студентов и получать обратную связь в реальном времени.
CampusTrack
campustrack.io
CampusTrack — платформа для K-12 школ, упрощающая учёт, распределение и обслуживание школьных устройств с помощью удобного интерфейса и аналитики.
Redink
redink.app
Redink — это приложение для управления классом, помогающее учителям автоматизировать обработку оценок и взаимодействовать с коллегами для улучшения результатов учеников.
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