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Программное обеспечение для управления классом
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Программное обеспечение для управления классом - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления классом помогает создать более привлекательную среду обучения для студентов. Эти инструменты могут ограничить доступ к отвлекающим приложениям и веб -сайтам на электронных устройствах, а также предлагают интерактивные мероприятия, предназначенные для мотивации студентов как в классе, так и дома. Они улучшают поведение и производительность учащихся с помощью расширенных функций обратной связи. Многие решения по управлению в классе доступны как для учителей, так и для родителей, что позволяет учителям предоставить всестороннее представление о результатах успеваемости каждого учащегося. Это позволяет отслеживать прогресс и устанавливать цели, которые затем можно поделиться с родителями, чтобы держать их в курсе. Кроме того, программное обеспечение для управления в классе может интегрироваться с школьной системой управления обучением (LMS) и информационной системой учащихся (SIS), предлагая преподавателям и родителям ценную информацию о поведении учащихся и академическом прогрессе. Некоторые продукты также могут подпадать под категорию обследования.

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PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

PowerSchool — это система управления данными студентов для школ K-12, позволяющая отслеживать успеваемость, посещаемость и взаимодействие с родителями.

Remind

Remind

remind.com

Remind — это платформа для общения между студентами и семьями, поддерживающая обучение и коммуникацию в образовательной среде.

Top Hat

Top Hat

tophat.com

Top Hat — это приложение для преподавателей, позволяющее создавать интерактивные курсы с вопросами и дискуссиями, включая математические символы и отслеживание посещаемости.

Toddle

Toddle

toddleapp.com

Приложение Toddle помогает учителям с использованием ИИ для создания современного учебного процесса и упрощения их работы.

Showbie

Showbie

showbie.com

Showbie — цифровая платформа для преподавателей, позволяющая управлять заданиями, предоставлять обратную связь и организовывать обучение в классе и дистанционно.

Nearpod

Nearpod

nearpod.com

Nearpod - образовательная платформа для создания интерактивных уроков с мультимедийным контентом и инструментами для оценки успеваемости учащихся.

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink - это платформа для удобного доступа к образовательным ресурсам и инструментам, позволяющая интегрировать приложения и данные для учащихся и преподавателей.

Classcraft

Classcraft

classcraft.com

Classcraft - это платформа для обучения, которая использует геймификацию для повышения вовлеченности студентов и управления поведением в классе.

Socrative Student

Socrative Student

socrative.com

Приложение Socrative Student позволяет студентам отвечать на вопросы и участвовать в тестах и играх, обеспечивая обратную связь о понимании материала.

Edmentum

Edmentum

edmentum.com

Edmentum — платформа онлайн-обучения, предоставляющая инструменты для персонализированного обучения и поддержки педагогов в управлении образовательным процессом.

Pearson Online Classroom

Pearson Online Classroom

pearson.com

Pearson Online Classroom - цифровая платформа для учителей и студентов, предлагающая учебные ресурсы, управление заданиями и отслеживание успеваемости.

Classroomscreen

Classroomscreen

classroomscreen.com

Classroom Screen - это образовательный инструмент для управления классом, предлагающий таймеры, опросы и другие интерактивные функции для увлекательного обучения.

Socrative Teacher

Socrative Teacher

socrative.com

Приложение Socrative Teacher позволяет преподавателям проводить оценки через викторины и опросы, получая мгновенные результаты и аналитику.

SmartPass

SmartPass

smartpass.app

SmartPass — цифровой пропуск для учащихся. Он упрощает управление перемещениями по школе и требует одобрения учителей для некоторых направлений.

Kinderpedia

Kinderpedia

kinderpedia.co

Kinderpedia - это приложение для управления детскими садами, которое упрощает администрирование, отслеживание посещаемости и коммуникацию между родителями и персоналом.

Sentral

Sentral

sentral.com.au

Sentral — это система управления школами в Австралии, разработанная для обеспечения эффективного образования и поддержки работников образовательной сферы.

WeVideo

WeVideo

wevideo.com

WeVideo — это приложение для создания интерактивных видео, поддерживающее преподавателей в обучении студентов и оценивании их успехов.

iClicker

iClicker

iclicker.com

iClicker — система опросов для классов, позволяющая студентам отвечать на вопросы и участвовать в обучении через приложение и интеграцию с LMS.

Securly

Securly

securly.com

Securly - приложение для веб-фильтрации и мониторинга, обеспечивающее безопасность студентов в интернете, блокируя неподходящий контент и отслеживая онлайн-активность.

WeSchool

WeSchool

edu.weschool.com

WeSchool - это платформа для обучения, которая помогает командам и компаниям создавать и управлять образовательным контентом, обеспечивая удобные инструменты для вовлечения.

Acadly

Acadly

acadly.com

Acadly — это инструмент для интерактивного обучения с поддержкой опросов, Q&A и управления классом, подходящий для использования в учебных заведениях.

LanSchool

LanSchool

lanschool.com

LanSchool - приложение для управления классом, позволяющее преподавателям мониторить и поддерживать обучение студентов как в классе, так и удаленно.

Codio

Codio

codio.com

Codio предоставляет облачную платформу для преподавания курсов по информатике с интерактивным контентом и поддержкой автоматической оценки.

Dyknow

Dyknow

dyknow.com

Dyknow — приложение для управления классом, позволяющее учителям контролировать устройства студентов, блокировать отвлекающие сайты и поддерживать вовлечённость.

Qustodio

Qustodio

qustodio.com

Qustodio помогает родителям и школам безопасно контролировать онлайн-активность детей, обеспечивая фильтрацию контента и мониторинг с многоплатформенной поддержкой.

Minga

Minga

minga.io

Minga — платформа управления школами для обеспечения безопасности и вовлеченности учеников с инструментами для контроля поведения и коммуникации.

VEDAMO

VEDAMO

vedamo.com

VEDAMO — интерактивная платформа для виртуальных классов, предлагающая инструменты управления уроками, геймификации и организации дистанционного обучения.

Hāpara

Hāpara

hapara.com

Hāpara - программное обеспечение для управления обучением в K-12 школах, которое интегрируется с Google Workspace для поддержки учеников и преподавателей.

Echo360

Echo360

echo360.com

ECHO360 - это платформа для записи, управления и распространения образовательного контента с возможностью интерактивного вовлечения студентов.

GoGuardian

GoGuardian

goguardian.com

GoGuardian — приложение для учителей, позволяющее управлять классом, контролировать учебный процесс и обеспечивать безопасность студентов в цифровой среде.

Blocksi

Blocksi

blocksi.net

Blocksi - это облачное решение для школ, обеспечивающее фильтрацию интернета и инструменты для организации учебного процесса, защиту учеников онлайн и их благополучие.

Boardworks

Boardworks

boardworkseducation.com

Boardworks - платформа для создания интерактивных учебных материалов и проведения занятий в классе и онлайн.

iGradePlus

iGradePlus

igradeplus.com

iGradePlus — доступная система управления школами с онлайн ведомостью для учителей. Управление успеваемостью, посещаемостью и коммуникация с учениками и родителями.

SchoolMint

SchoolMint

schoolmint.com

Hero от SchoolMint помогает школам управлять поведением учащихся, поддерживать дисциплину и вовлекать семьи в процесс обучения.

Illumine

Illumine

illumine.app

Illumine - это платформа для управления детскими учреждениями, предлагающая инструменты для учета, оценки, общения с родителями и управления персоналом.

Speechcloud

Speechcloud

speechcloud.com

Speechcloud — платформа для обучения, повышающая вовлеченность студентов и доступность класса. Включает опросы, тесты, инструменты для совместной работы и интеграцию с LMS.

ClassOwl

ClassOwl

classowl.com

ClassOwl - приложение для управления классом, позволяющее учителям общаться с учениками и отслеживать их прогресс в любое время.

LiveSchool

LiveSchool

whyliveschool.com

LiveSchool — приложение для 1000+ школ, которое помогает развивать положительное поведение учеников через создание правильной школьной культуры.

OnCourse Systems

OnCourse Systems

oncoursesystems.com

Приложение OnCourse объединяет сообщество на одной платформе, экономя время и поддерживая развитие студентов.

SMART Lumio

SMART Lumio

smarttech.com

Lumio — это веб-платформа для обучения, превращающая традиционные уроки в динамичные коллаборативные занятия, интегрирующаяся с существующими инструментами.

Squarecap

Squarecap

info.squarecap.com

Squarecap позволяет отслеживать посещаемость, активизировать участие студентов и получать обратную связь в реальном времени.

CampusTrack

CampusTrack

campustrack.io

CampusTrack — платформа для K-12 школ, упрощающая учёт, распределение и обслуживание школьных устройств с помощью удобного интерфейса и аналитики.

Redink

Redink

redink.app

Redink — это приложение для управления классом, помогающее учителям автоматизировать обработку оценок и взаимодействовать с коллегами для улучшения результатов учеников.

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