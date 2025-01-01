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Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для управления классом - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления классом помогает создать более привлекательную среду обучения для студентов. Эти инструменты могут ограничить доступ к отвлекающим приложениям и веб -сайтам на электронных устройствах, а также предлагают интерактивные мероприятия, предназначенные для мотивации студентов как в классе, так и дома. Они улучшают поведение и производительность учащихся с помощью расширенных функций обратной связи. Многие решения по управлению в классе доступны как для учителей, так и для родителей, что позволяет учителям предоставить всестороннее представление о результатах успеваемости каждого учащегося. Это позволяет отслеживать прогресс и устанавливать цели, которые затем можно поделиться с родителями, чтобы держать их в курсе. Кроме того, программное обеспечение для управления в классе может интегрироваться с школьной системой управления обучением (LMS) и информационной системой учащихся (SIS), предлагая преподавателям и родителям ценную информацию о поведении учащихся и академическом прогрессе. Некоторые продукты также могут подпадать под категорию обследования.