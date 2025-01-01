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Программное обеспечение по уходу за детьми оптимизирует внутренние операции детских садов и дошкольных учреждений, выполняя такие задачи, как планирование, посещаемость и выставление счетов. Это также улучшает общение между родителями и учителями посредством обмена сообщениями, уведомлениями, оповещениями и обратной связью. Централизуя эти функции на единой платформе, программное обеспечение упрощает создание и обновление отчетов о ходе обучения, счетов-фактур, профилей студентов и другой важной документации. Кроме того, это повышает вовлеченность родителей и улучшает управление классом с помощью технологий и мобильных устройств. Обычно это облачное программное обеспечение интегрируется с существующими мобильными устройствами и работает вместе с бухгалтерскими и информационными системами учащихся, часто включая функции цифрового управления посетителями.
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brightwheel
mybrightwheel.com
Brightwheel — приложение для управления детскими садами, предлагающее регистрацию, общение с родителями и оценку обучения.
KidKare
kidkare.com
KidKare - приложение для упрощения соблюдения программ питания для детских учреждений, автоматизируя обработку заявок и управление данными.
Kinderpedia
kinderpedia.co
Kinderpedia - это приложение для управления детскими садами, которое упрощает администрирование, отслеживание посещаемости и коммуникацию между родителями и персоналом.
Procare
procaresoftware.com
Procare - программное обеспечение для управления детскими садами, позволяющее отслеживать посещаемость, управлять выставлением счетов и улучшать общение с родителями.
Famly
famly.co
Приложение Famly помогает педагогам и семьям сотрудничать, управляя процессами ухода за детьми и общением между родителями и учреждениями.
Nimble
nimble.com
Nimble — CRM, ориентированная на отношения, упрощает управление клиентами, интегрируясь с Microsoft 365 и Google Workspace.
OWNA
owna.com.au
OWNA — это приложение для управления детьми, позволяющее директорам и персоналу центров по уходу за детьми эффективно выполнять административные задачи и взаимодействовать с родителями.
ChildDiary
childdiary.net
ChildDiary – это приложение для отслеживания развития и повседневной жизни детей, позволяющее родителям и воспитателям вести записи и общаться.
Kindertales
kindertales.com
Kindertales - облачное ПО для управления детскими учреждениями, автоматизирующее административные задачи и улучшение связи между родителями и персоналом.
TUIO
tuiopay.com
TUIO - система управления оплатой обучения для образовательных учреждений, автоматизирующая процесс выставления счетов, регистрации и финансовой отчетности.
Educa
geteduca.com
Educa — приложение для детей, которое помогает им исследовать окружающий мир и развивать навыки раннего обучения.
Kaymbu
kaymbu.com
Kaymbu - инструмент для взаимодействия родителей и преподавателей в раннем教育. Упрощает коммуникацию и документацию в центрах по уходу за детьми.
Whally
whally.com
Приложение Whally помогает педагогам и работникам детских учреждений управлять школами и детскими садами, упрощая административные задачи и взаимодействие с родителями.
LineLeader
lineleader.com
LineLeader — платформа для управления детскими учреждениями, объединяющая CRM, вовлечение семей и управление уходом для упрощения операций и повышения эффективности.
Illumine
illumine.app
Illumine - это платформа для управления детскими учреждениями, предлагающая инструменты для учета, оценки, общения с родителями и управления персоналом.
Wonderschool
wonderschool.com
Wonderschool - платформа для создания и управления учреждениями по уходу за детьми, предлагающая инструменты для маркетинга, управления и соблюдения норм.
Jumbula
jumbula.com
Jumbula — это онлайн-платформа для регистрации, обработки платежей и управления курсами, предназначенная для образовательных и развлекательных программ.
Parenta
parenta.com
Parenta — это программа управления детскими садами, упрощает администрирование, защищает данные, управляет персоналом, выставляет счета и генерирует отчеты.
Child Paths
childpaths.ie
Child Paths – это платформа для соблюдения нормативов, оптимизации процессов и общения с родителями, способствующая обучению детей от малого возраста до подростков.
kidsday
kidsday.com
Приложение KidsDay упрощает управление детским уходом, автоматизируя административные задачи и улучшая коммуникацию с родителями.
CloudBB
cloudbb.com
CloudBB упрощает процессы, обеспечивая прозрачность в регистрации студентов, их встрече и выставлении счетов.
HubHello
hubhello.com.au
HubHello — это веб-платформа для сектора раннего детского образования и ухода в Австралии, улучшающая эффективность команд и услуги для клиентов.
ChildFriendly Pro
childfriendlypro.com
ChildFriendly — это программа для управления детским садом, упрощающая ежедневные операции и учет детской информации.
KinderPass
kinderpass.com
KinderPass - приложение для управления детскими садами, оптимизирующее дневные операции, общение с родителями и отслеживание развития детей.
KigaRoo
kigaroo.de
KigaRoo - приложение для управления детскими центрами, включая администрирование сотрудников и списки ожидания, а также доступ родителей к информации о детях.
Kangarootime
kangarootime.com
Kangarootime - приложение для управления детскими садами, которое упрощает администрирование, отслеживает посещаемость и улучшает связь между родителями и персоналом.
Lillio
lillio.com
Lillio - приложение для управления детским садом, которое облегчает администрирование, отслеживание посещаемости и взаимодействие с родителями.
Virtuclock
virtuclock.com
VirtuClock облегчает управление записями детей и администраторов в детских учреждениях, автоматизируя процессы и позволяя отслеживать время посещений и задержки.
Kiddo
kiddosoftware.com
Kiddo — приложение для управления списками ожидания в детских центрах, поддерживает несколько филиалов и помогает автоматизировать общение с родителями.
HoppingIn
hoppingin.com
HoppingIn позволяет продавать неиспользуемые места в детских садах, добавляя вакантные места и учитывая отсутствие детей, о которых сообщили родители.
Enrollsy
enrollsy.com
Enrollsy — приложение для управления процессами зачисления, автоматизации регистрации, обработки платежей и управления данными клиентов.
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