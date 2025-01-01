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Программное обеспечение для ухода за детьми
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Программное обеспечение для ухода за детьми - Самые популярные приложения

Программное обеспечение по уходу за детьми оптимизирует внутренние операции детских садов и дошкольных учреждений, выполняя такие задачи, как планирование, посещаемость и выставление счетов. Это также улучшает общение между родителями и учителями посредством обмена сообщениями, уведомлениями, оповещениями и обратной связью. Централизуя эти функции на единой платформе, программное обеспечение упрощает создание и обновление отчетов о ходе обучения, счетов-фактур, профилей студентов и другой важной документации. Кроме того, это повышает вовлеченность родителей и улучшает управление классом с помощью технологий и мобильных устройств. Обычно это облачное программное обеспечение интегрируется с существующими мобильными устройствами и работает вместе с бухгалтерскими и информационными системами учащихся, часто включая функции цифрового управления посетителями.

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brightwheel

brightwheel

mybrightwheel.com

Brightwheel — приложение для управления детскими садами, предлагающее регистрацию, общение с родителями и оценку обучения.

KidKare

KidKare

kidkare.com

KidKare - приложение для упрощения соблюдения программ питания для детских учреждений, автоматизируя обработку заявок и управление данными.

Kinderpedia

Kinderpedia

kinderpedia.co

Kinderpedia - это приложение для управления детскими садами, которое упрощает администрирование, отслеживание посещаемости и коммуникацию между родителями и персоналом.

Procare

Procare

procaresoftware.com

Procare - программное обеспечение для управления детскими садами, позволяющее отслеживать посещаемость, управлять выставлением счетов и улучшать общение с родителями.

Famly

Famly

famly.co

Приложение Famly помогает педагогам и семьям сотрудничать, управляя процессами ухода за детьми и общением между родителями и учреждениями.

Nimble

Nimble

nimble.com

Nimble — CRM, ориентированная на отношения, упрощает управление клиентами, интегрируясь с Microsoft 365 и Google Workspace.

OWNA

OWNA

owna.com.au

OWNA — это приложение для управления детьми, позволяющее директорам и персоналу центров по уходу за детьми эффективно выполнять административные задачи и взаимодействовать с родителями.

ChildDiary

ChildDiary

childdiary.net

ChildDiary – это приложение для отслеживания развития и повседневной жизни детей, позволяющее родителям и воспитателям вести записи и общаться.

Kindertales

Kindertales

kindertales.com

Kindertales - облачное ПО для управления детскими учреждениями, автоматизирующее административные задачи и улучшение связи между родителями и персоналом.

TUIO

TUIO

tuiopay.com

TUIO - система управления оплатой обучения для образовательных учреждений, автоматизирующая процесс выставления счетов, регистрации и финансовой отчетности.

Educa

Educa

geteduca.com

Educa — приложение для детей, которое помогает им исследовать окружающий мир и развивать навыки раннего обучения.

Kaymbu

Kaymbu

kaymbu.com

Kaymbu - инструмент для взаимодействия родителей и преподавателей в раннем教育. Упрощает коммуникацию и документацию в центрах по уходу за детьми.

Whally

Whally

whally.com

Приложение Whally помогает педагогам и работникам детских учреждений управлять школами и детскими садами, упрощая административные задачи и взаимодействие с родителями.

LineLeader

LineLeader

lineleader.com

LineLeader — платформа для управления детскими учреждениями, объединяющая CRM, вовлечение семей и управление уходом для упрощения операций и повышения эффективности.

Illumine

Illumine

illumine.app

Illumine - это платформа для управления детскими учреждениями, предлагающая инструменты для учета, оценки, общения с родителями и управления персоналом.

Wonderschool

Wonderschool

wonderschool.com

Wonderschool - платформа для создания и управления учреждениями по уходу за детьми, предлагающая инструменты для маркетинга, управления и соблюдения норм.

Jumbula

Jumbula

jumbula.com

Jumbula — это онлайн-платформа для регистрации, обработки платежей и управления курсами, предназначенная для образовательных и развлекательных программ.

Parenta

Parenta

parenta.com

Parenta — это программа управления детскими садами, упрощает администрирование, защищает данные, управляет персоналом, выставляет счета и генерирует отчеты.

Child Paths

Child Paths

childpaths.ie

Child Paths – это платформа для соблюдения нормативов, оптимизации процессов и общения с родителями, способствующая обучению детей от малого возраста до подростков.

kidsday

kidsday

kidsday.com

Приложение KidsDay упрощает управление детским уходом, автоматизируя административные задачи и улучшая коммуникацию с родителями.

CloudBB

CloudBB

cloudbb.com

CloudBB упрощает процессы, обеспечивая прозрачность в регистрации студентов, их встрече и выставлении счетов.

HubHello

HubHello

hubhello.com.au

HubHello — это веб-платформа для сектора раннего детского образования и ухода в Австралии, улучшающая эффективность команд и услуги для клиентов.

ChildFriendly Pro

ChildFriendly Pro

childfriendlypro.com

ChildFriendly — это программа для управления детским садом, упрощающая ежедневные операции и учет детской информации.

KinderPass

KinderPass

kinderpass.com

KinderPass - приложение для управления детскими садами, оптимизирующее дневные операции, общение с родителями и отслеживание развития детей.

KigaRoo

KigaRoo

kigaroo.de

KigaRoo - приложение для управления детскими центрами, включая администрирование сотрудников и списки ожидания, а также доступ родителей к информации о детях.

Kangarootime

Kangarootime

kangarootime.com

Kangarootime - приложение для управления детскими садами, которое упрощает администрирование, отслеживает посещаемость и улучшает связь между родителями и персоналом.

Lillio

Lillio

lillio.com

Lillio - приложение для управления детским садом, которое облегчает администрирование, отслеживание посещаемости и взаимодействие с родителями.

Virtuclock

Virtuclock

virtuclock.com

VirtuClock облегчает управление записями детей и администраторов в детских учреждениях, автоматизируя процессы и позволяя отслеживать время посещений и задержки.

Kiddo

Kiddo

kiddosoftware.com

Kiddo — приложение для управления списками ожидания в детских центрах, поддерживает несколько филиалов и помогает автоматизировать общение с родителями.

HoppingIn

HoppingIn

hoppingin.com

HoppingIn позволяет продавать неиспользуемые места в детских садах, добавляя вакантные места и учитывая отсутствие детей, о которых сообщили родители.

Enrollsy

Enrollsy

enrollsy.com

Enrollsy — приложение для управления процессами зачисления, автоматизации регистрации, обработки платежей и управления данными клиентов.

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Программное обеспечение для ухода за детьми - Самые популярные приложения - WebCatalog