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Персональные чат-боты с искусственным интеллектом - Самые популярные приложения - Болгария
Персональные чат-боты с искусственным интеллектом — это интеллектуальные виртуальные помощники, предназначенные для персонализированного и диалогового взаимодействия с людьми. Эти чат-боты используют алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) для понимания ввода на естественном языке и предоставления соответствующих ответов, помощи или информации.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — это бесплатная система искусственного интеллекта. Используйте его для общения, получения ценной информации, автоматизации задач и наблюдения за будущим искусственного интеллекта — и все это в одном месте.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini предоставляет вам прямой доступ к лучшему семейству моделей искусственного интеллекта Google, чтобы вы могли: - Получите помощь с письмом, мозговым штурмом, обучением и многим другим. - Обобщайте и находите краткую информацию из Gmail или Google Диска. - Создание изображений на лету - Исполь...
Claude
claude.ai
Claude — ИИ-помощник нового поколения для решения ваших задач любого масштаба.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI — это исследовательская и диалоговая поисковая система на базе чат-бота, которая отвечает на запросы, используя прогнозируемый текст на естественном языке. Запущенный в 2022 году, Perplexity генерирует ответы, используя источники из Интернета, и цитирует ссылки в текстовом ответе.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повседневный AI-спутник. Microsoft Copilot использует возможности искусственного интеллекта для повышения производительности, раскрытия творческих способностей и помогает вам лучше понимать информацию с помощью простого чата.
Meta AI
meta.ai
Используйте Meta AI Assistant, чтобы добиваться поставленных целей, бесплатно создавайте изображения, сгенерированные искусственным интеллектом, и получайте ответы на любые ваши вопросы. Meta AI построен на новейшей модели большого языка Llama от Meta и использует Emu, наш...
Poe
poe.com
Быстрый и полезный чат с искусственным интеллектом. Общайтесь с ChatGPT, GPT-4o, Claude 3 Opus, DALLE 3 и миллионами других — и все это через Poe.
GroqChat
groq.com
GroqChat — это интерфейс чата на базе искусственного интеллекта, который облегчает общение с пользователями, предоставляя ответы и помощь по ряду тем.
Chat AI
gtchat.ai
Добро пожаловать в CHAT AI, чат-бот с искусственным интеллектом, который использует новейшую технологию обработки естественного языка для интеллектуального и увлекательного общения с вами. Просто введите свое сообщение, и AI CHAT ответит обдуманно и лично. Хотите ли вы написать подробный контент (э...
Pi
pi.ai
Пи, ваш личный искусственный интеллект: умный и поддерживающий спутник, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Познакомьтесь с Пи, вашим личным ИИ, созданным Inflection AI. Пи — не просто еще один чат-бот; это шаг вперед в области личного интеллекта, созданный для того, чтобы быть рядом с вами в любое в...
Bing Chat
bing.com
Bing — ваш второй пилот для Интернета на базе искусственного интеллекта
Grok
twitter.com
Грок — это искусственный интеллект, созданный по образцу «Автостопом по Галактике», предназначенный для того, чтобы отвечать практически на все и, что гораздо сложнее, даже подсказывать, какие вопросы задавать! Grok — чат-бот с искусственным интеллектом от X (ранее Twitter).
Le Chat
mistral.ai
Frontier AI в ваших руках от Mistral AI. Открытый и портативный генеративный искусственный интеллект для разработчиков и бизнеса.
SimSimi
simsimi.com
SimSimi — очаровательный и самый умный чат-бот с искусственным интеллектом. Вы можете разговаривать с SimSimi в любое время и в любом месте, а иногда вы можете научить его говорить то, что вы хотите.
HuggingChat
huggingface.co
Откройте для себя HuggingChat — бесплатную революционную платформу, соединяющую вас с передовым искусственным интеллектом! Раскройте потенциал первоклассного искусственного интеллекта с помощью HuggingChat, необычного приложения, предназначенного для облегчения беспрепятственного общения между пол...
DuckDuckGo AI Chat
duckduckgo.com
DuckDuckGo AI Chat — это частный чат-сервис на базе искусственного интеллекта, который в настоящее время поддерживает модели чата OpenAI GPT-3.5 и Anthropic Claude.
Keymate.AI Chatbot
chat.keymate.ai
Добро пожаловать в чат-бот Keymate.AI Ultimate! Это чат-бот с искусственным интеллектом, созданный с помощью плагина интернет-поиска Keymate.AI и GPT-4 128K. По сути, это ChatGPT, который может обрабатывать около 80 000 слов из Интернета!
gptomni.ai
gptomni.ai
Бесплатный чатGPT Omni: gptomni.ai предоставляет бесплатный, удобный и понятный пользовательский интерфейс онлайн-чата для разговоров с искусственным интеллектом по модели GPT4o.
Unleash Chat
unleashed.chat
Одна кнопка для развертывания собственного чата. Владейте своими данными. Модели с открытым исходным кодом. Частный. Без цензуры. Быстрый. Unleashed Chat — это служба чат-ботов с искусственным интеллектом, разработанная с учетом обеспечения реальной конфиденциальности. Он выделяется своими интерак...
Teletyped
teletyped.com
Teletyped дает вам доступ к красивому пользовательскому интерфейсу для чат-ботов с искусственным интеллектом, таких как ChatGPT, Claude, Mistral и других.