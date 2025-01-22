Программное обеспечение для чат-ботов - Самые популярные приложения - Россия

Chaport

chaport.com

Chaport — это универсальная платформа для обмена сообщениями, которая предоставляет многоканальный чат, чат-ботов, базу знаний и многое другое. Это помогает компаниям расти и процветать, предоставляя им простой способ взаимодействия с посетителями веб-сайта, привлечения более квалифицированных потенциальных клиентов, увеличения продаж и улучшения обслуживания клиентов. Сегодня Chaport используют более 30 000 команд по всему миру. Почему Чапорт? Chaport предлагает вам набор мощных функций, которые помогут вам превратить посетителей сайта в лояльных клиентов. Тем не менее, он остается удобным для пользователя и делает общение с клиентами таким же простым и приятным, как общение с друзьями. Процесс установки прост и занимает не более 5 минут. Просто добавьте виджет чата на свой сайт и начните отвечать на вопросы своих клиентов. Если вам также нужен чат-бот, вы можете создать его за считанные минуты благодаря конструктору чат-ботов WYSIWYG от Chaport. Ключевые особенности: – Живой чат: общайтесь со своими клиентами в режиме реального времени. – Чат-боты: позвольте чат-ботам отвечать на распространенные вопросы и определять потенциальных клиентов. Предлагайте мгновенную помощь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, даже когда ваша команда не в сети. – База знаний + бот часто задаваемых вопросов: предоставьте своим клиентам базу знаний и активируйте бот часто задаваемых вопросов, чтобы автоматически предлагать статьи в виджете чата. – Интеграция с Facebook, Viber, Telegram и т. д.: отвечайте на вопросы со всех каналов в одном месте. – Автоматические приглашения: инициируйте больше чатов с посетителями вашего сайта. – Сохраненные ответы: готовьте шаблоны ответов на часто задаваемые вопросы, отвечайте в несколько кликов и экономьте свое время. – Советы по вводу текста: читайте сообщения еще до их отправки и отвечайте быстрее. – Веб-приложения, настольные и мобильные приложения: общайтесь с клиентами, где бы вы ни находились. – Zapier и API: более тесно интегрируйте Chaport со своим веб-сайтом или подключите его к сторонним приложениям. – И многое другое… Зарегистрируйтесь сегодня и увеличьте свои продажи! Доступна бесплатная пробная версия.