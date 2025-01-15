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Программное обеспечение для чат-ботов - Самые популярные приложения - Палестинские территории
Чат-боты, часто называемые виртуальными агентами или виртуальными помощниками, представляют собой программные приложения, предназначенные для выполнения определенных задач или предоставления информации в ответ на письменные или устные запросы. Они удовлетворяют как внешние потребности клиентов, так и внутренние запросы сотрудников, позволяя пользователям взаимодействовать с приложениями в диалоговой форме, в текстовом или звуковом формате. Чат-боты обычно используют обработку естественного языка (NLP) или распознавание речи для понимания вводимых пользователем данных. Однако их основные операции основаны на диалогах по сценарию. Это контрастирует с интеллектуальными виртуальными помощниками, которые используют понимание естественного языка (NLU) для осуществления более сложных, человеческих взаимодействий. Компании используют технологию чат-ботов для автоматизации задач, которые раньше требовали вмешательства человека. Получив запрос пользователя, чат-бот обрабатывает вводимые данные и предоставляет ответ в текстовой или речевой форме. Чат-боты интегрированы в различные инструменты поддержки клиентов, такие как программное обеспечение для онлайн-чата, программное обеспечение службы поддержки и программное обеспечение контакт-центра, часто выступая в качестве первой точки контакта. Их использование распространяется и на другие области, включая базы знаний в области продаж и маркетинга. В приложениях бизнес-аналитики чат-боты могут заменить языки запросов, позволяя пользователям получать конкретные данные, просто набрав или произнеся запрос. Возможности чат-ботов постоянно растут, и они включаются во все большее количество программных приложений.
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Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business — это универсальное решение для бизнеса WhatsApp. Наши предложения включают официальный API WhatsApp, чат-бот, CRM на базе WhatsApp, автоматизацию, интеграцию со многими инструментами и т. д. Команда WhatsTool занимается созданием инструментов для WhatsApp и малых предприятий, которые ведут свой бизнес или занимаются маркетингом с помощью WhatsApp. Мы создаем больше приложений, таких как WhatsSave, которые помогают компаниям сохранять новые цифры и использовать их для своего роста.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — это платформа взаимодействия с клиентами с онлайн-чатом, отслеживанием посетителей веб-сайта и аналитическими возможностями, которая помогает вам узнавать своих посетителей, привлекать их и поддерживать своих клиентов в режиме реального времени. Оснащен всеми функциями, которые ожидает клиент, и многим другим, включая отслеживание посетителей в реальном времени, перевод чата в реальном времени, чат в реальном времени, автоматические триггеры чата, оценку потенциальных клиентов, аудиозвонок, совместное использование экрана, управление ненормативной лексикой, предварительный просмотр чата, бот без кода, бот для ответов, маршрутизация чата, внутренний чат, мобильное приложение агента, SDK для iOS и Android, а также интеграция с популярными каналами обмена мгновенными сообщениями, такими как Whatsapp, Instagram, FB Messenger и Telegram. Все это на одной платформе.
Jetlink
jetlink.io
Коммуникация между людьми и бизнесом меняется навсегда, и обмен сообщениями будет играть центральную роль сегодня и в ближайшие годы. Конвергенция социальных сетей и мобильных устройств формирует поведение и ожидания клиентов. Они спрашивают вещи прямо сейчас, прямо здесь. Jetlink привносит на ваше предприятие «силу настоящего» благодаря омниканальному обмену сообщениями и сложным корпоративным чат-ботам. Мы считаем, что это революция в коммерции и поддержке клиентов. Jetlink позволяет вам обеспечить восхитительные диалоговые продажи и поддержку там, где ваши клиенты уже находятся. Jetink позиционируется как система искусственного интеллекта. мощная центральная коммуникационная платформа для точек взаимодействия с клиентами, таких как веб-чат, IVR, приложения для обмена социальными сообщениями, Facebook Messenger, Whatsapp, Skype, Slack, Teams и обмен сообщениями в приложениях.
Atom
atomchat.io
Atom предлагает чат-бот WhatsApp на базе искусственного интеллекта, который помогает компаниям привлекать более квалифицированных клиентов, создавать более интеллектуальных чат-ботов, измерять результаты и интегрироваться с CRM. Ключевые особенности включают в себя: * Круглосуточный интеллектуальный виртуальный помощник, отвечающий на вопросы клиентов. * Возможность охватить до 98% клиентов с помощью широковещательных кампаний WhatsApp. * Автоматизированные рабочие процессы для фильтрации заинтересованных потенциальных клиентов и сосредоточения команды продаж на закрытии сделок. * Мультиагентная интеграция WhatsApp для обеспечения полной видимости разговоров с клиентами. Решение интегрируется с HubSpot, позволяя предприятиям синхронизировать контакты WhatsApp со своей CRM и создавать автоматизированные рабочие процессы с использованием чат-ботов с искусственным интеллектом. Atom предоставляет персонализированного консультанта и команду экспертов по искусственному интеллекту в WhatsApp, которые помогут компаниям пройти процесс интеграции, позиционируя себя на рынке как решение «под ключ». Тематические исследования показывают, как клиенты заметили значительные улучшения, такие как увеличение продаж с 200 до более чем 3000 в месяц, утроение коэффициента конверсии цифровых продаж и бронирование более 5000 подтвержденных встреч за 2,5 месяца. Компания упоминалась в таких изданиях, как CIO Peru, Forbes и Estrategia & Negocios, подчеркивая ее рост и признание на рынке. Предприятиям предлагается поговорить с консультантом Atom, чтобы узнать больше и опробовать платформу самостоятельно.
Netomi
netomi.com
Netomi, поддерживаемая ведущими мировыми лидерами в области искусственного интеллекта и пользующаяся доверием крупнейших мировых брендов, является лидером в области искусственного интеллекта для обслуживания клиентов для предприятий. Netomi предоставляет мультимодальный и омниканальный санкционированный генеративный искусственный интеллект, обеспечивая безопасные для бренда разговоры в любом масштабе с помощью встроенных средств управления искусственным интеллектом для обеспечения точности, безопасности и конфиденциальности данных. Наше инновационное внедрение искусственного интеллекта гарантирует экономию затрат, операционную эффективность, а также повышение удовлетворенности, лояльности, доходов и прибыльности клиентов. Решение Netomi без кода развертывается за несколько недель, автоматически масштабируется и предлагает комплексные инструменты для нетехнических пользователей, позволяющие легко управлять CX AI в масштабе. Это приводит к снижению совокупной стоимости владения, ускорению вывода продукта на рынок и снижению зависимости от ресурсов разработчиков. Основанная в 2016 году, Netomi использует новейшие разработки в области искусственного интеллекта для улучшения качества обслуживания клиентов, предоставляя брендам высококачественную автоматизированную поддержку и инструменты для расширения команд агентов-людей. В быстро развивающейся среде искусственного интеллекта Netomi позволяет брендам легко соответствовать растущим ожиданиям клиентов и предоставлять исключительный сервис.
Botmaker
botmaker.com
Botmaker — это самая продвинутая диалоговая платформа, которая позволяет вам давать умные и быстрые ответы вашим клиентам по всем цифровым каналам. Создавайте цифровые возможности с помощью гибридных ботов и живых агентов. Развивайте свой бизнес с помощью автоматизированных решений для коммерции в чате, обслуживания клиентов и работы службы поддержки. Благодаря искусственному интеллекту и машинному обучению платформа позволяет вам понимать и предвидеть потребности и запросы ваших клиентов. Мы являемся поставщиками решений WhatsApp и партнерами по обмену сообщениями.
Metanoz
metanoz.com
Metanoz AI — это виртуальный чат-бот, предназначенный для оказания услуг по решению проблем частным лицам, предпринимателям и предприятиям. Наша команда экспертов и специалистов стремится предоставить точные и надежные решения ваших проблем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы понимаем проблемы, с которыми сталкиваются частные лица и предприятия в современном быстро меняющемся мире. Наша цель – помочь вам преодолеть эти трудности и достичь ваших целей. Мы специализируемся в широком спектре областей, включая решения, связанные со здоровьем и болезнями, бизнес-решения, поисковую оптимизацию, автомобильную механику, визаж, кинокритику, астрологию, историю, визуализацию научных данных, йогу, влияние социальных сетей, технические обзоры, Оформление интерьера, бухгалтерский учет, медицина, консультации по веб-дизайну, недвижимость, психическое здоровье, персональный тренинг, профориентация, философия, мотивация, путешествия, разговорное обучение английскому языку и копирайтинг. Мы собрали команду высококвалифицированных и опытных специалистов, увлеченных своим делом. Наши специалисты обладают новейшими знаниями и навыками, чтобы предоставить вам наилучшие возможные решения ваших проблем. Мы гордимся нашей способностью предоставлять своевременные и точные решения, адаптированные к уникальным потребностям наших клиентов. В Metanoz AI мы стремимся обеспечить превосходное обслуживание клиентов. Мы понимаем, что у каждого клиента разные потребности и требования, и стремимся обеспечить каждому нашему клиенту индивидуальное внимание. Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы, дать рекомендации и помочь вам справиться с любыми трудностями, с которыми вы можете столкнуться. Наша миссия — помогать частным лицам и предприятиям достигать своих целей, предоставляя им наилучшие возможные решения их проблем. Мы верим, что, используя новейшие технологии и опыт наших специалистов, мы можем помочь нашим клиентам преодолеть любые препятствия и добиться успеха. Мы постоянно расширяем наши услуги и опыт, чтобы лучше обслуживать наших клиентов. Наша команда стремится быть в курсе последних тенденций и разработок в наших областях. Мы вкладываем значительные средства в исследования и разработки, чтобы оставаться в авангарде нашей отрасли.
Messangi
messangi.com
С 2001 года Messangi соединяет компании со своими клиентами на миллиардах устройств по всему миру. Наши универсальные и надежные платформы были созданы ведущими инженерами отрасли. Для обеспечения нашей деятельности у нас есть команды мирового класса в 7 странах, готовые сделать все возможное, чтобы удовлетворить потребности наших клиентов. Сегодня ведущие операторы мобильной связи, глобальные банки и ритейлеры полагаются на Messangi для решения своих задач по коммуникации и взаимодействию с клиентами. Наши решения для SMS, электронной почты, приложений, мобильных кошельков и голосовых помощников продолжают революционизировать взаимодействие компаний с клиентами, делая общение проще, эффективнее и доступнее, чем когда-либо прежде. Платформу облачных коммуникаций Messangi как услугу можно настроить и адаптировать для создания наиболее подходящего решения. Благодаря сочетанию нескольких каналов вы сможете более эффективно привлекать и привлекать своих клиентов.
Answered.so
answered.so
Answered.so: Служба поддержки клиентов на базе искусственного интеллекта и человеческого опыта. Решайте до 70 % проблем клиентов с помощью чат-бота GPT, базы знаний, HelpHub и интеллектуальной панели поиска.
Algomo
algomo.com
Algomo — это генеративная платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная для автоматизации поддержки клиентов с помощью пользовательских ботов, подобных ChatGPT, для веб-сайтов. Это позволяет компаниям эффективно решать вопросы взаимодействия со службой поддержки клиентов, обрабатывая запросы ботов, при необходимости обостряя проблемы и работая без необходимости обучения или обслуживания. Платформа Algomo мгновенно отвечает на повторяющиеся вопросы клиентов, тем самым сокращая затраты и повышая показатели удовлетворенности клиентов (CSAT) и вовлеченности сотрудников. Он автоматизирует маркировку, категоризацию и классификацию обращений в службу поддержки, сокращая время обработки и выполнение ручных задач. Кроме того, оно расширяет возможности агентов с помощью предложений искусственного интеллекта и совместного использования экрана в реальном времени для увеличения времени отклика и производительности. Algomo особенно полезен для компаний, которые хотят: * Автоматизация обслуживания клиентов: путем автоматизации большинства обращений в службу поддержки. * Повышение эффективности: сокращение времени и ресурсов, затрачиваемых на поддержку клиентов. * Повышение удовлетворенности клиентов и сотрудников: за счет более быстрого решения и меньшего количества ручных задач. * Международное расширение. Благодаря многоязычным возможностям он идеально подходит для компаний, выходящих на глобальный уровень.
Alendei
alendei.com
Alendei — это платформа взаимодействия с клиентами на основе искусственного интеллекта. Он позволяет пользователям отправлять короткие текстовые сообщения пользователям мобильных телефонов. Он обеспечивает автоматизированную поддержку и взаимодействие с клиентами через диалоговый интерфейс для улучшения пользовательского опыта и удовлетворенности. Он позволяет пользователям обеспечивать двустороннюю связь за счет интеграции бизнес-API WhatsApp для отправки и получения сообщений.
AIhelp
aihelp.net
AIhelp — глобальная платформа поддержки клиентов со штаб-квартирой в Гонконге. Основанная в 2014 году, компания сейчас насчитывает более 80 сотрудников и обслуживает 12 000 клиентов в 32 странах и территориях. Он предназначен для компаний, которые стремятся к отношениям с клиентами и их удовлетворению, чтобы сделать их более сильными, личными и продуктивными. Мы стремимся побудить компании предоставлять качественную поддержку, а затем предоставлять зрелые услуги и активное участие, предоставляя им все инструменты и техническую инфраструктуру, которые просты в использовании и поддерживают более чем 20 языков. AIhelp — это платформа поддержки клиентов с использованием ИИ, предназначенная для обмена сообщениями и операций как на мобильных устройствах, так и в Интернете, включая множество функций поддержки клиентов, таких как обмен сообщениями в приложении, чат-бот с искусственным интеллектом, форма автоматической проверки, push-уведомления, оповещения, Spotlight, приложение. индексация и многое другое. Оно позволяет вам предоставлять персонализированную поддержку с использованием машинного обучения для мощной облачной аналитики, позволяющей повысить рейтинг и удержание клиентов, а также мгновенно решать проблемы клиентов. Это высокоэффективное решение позволяет анализировать огромные объемы данных, благодаря чему клиенты остаются довольными и счастливыми.
AIChatbot
aichatbot.so
AChatbot — это конструктор диалоговых чат-ботов с искусственным интеллектом для поддержки клиентов. AChatbot позволяет вам создать собственного чат-бота GPT, обученного на основе ваших собственных данных. Это достигается путем загрузки URL-адреса вашего веб-сайта, PDF-файлов или карты сайта. AIChatbot может отвечать на запросы клиентов на нескольких языках и обеспечивает удобство встраивания виджета чат-бота непосредственно на ваш веб-сайт.
3Dolphins
3dolphins.ai
3Dolphins.ai был разработан компанией PT InMotion Inovasi Teknologi (InMotion), чтобы помочь компаниям ускорить цифровое обслуживание клиентов. Наш подход, созданный в виде корпоративных, облачных или локальных решений, обеспечивает беспрепятственное сотрудничество между технологиями и людьми. InMotion (PT. InMotion Inovasi Teknologi) — индонезийская технологическая компания, основной задачей которой является помощь предприятиям в повышении качества обслуживания клиентов с использованием новых технологий и каналов взаимодействия с клиентами. Мы обслуживаем многие отрасли, такие как финансы, автомобилестроение, онлайн-путешествия, образование, государственный сектор и т. д.
WeConnect.chat
weconnect.chat
Универсальная диалоговая платформа искусственного интеллекта «все в одном» Усовершенствуйте свой бизнес с помощью диалоговых интерфейсов искусственного интеллекта WeConnect.chat. Оптимизируйте привлечение потенциальных клиентов, улучшите поддержку клиентов, произведите революцию в процессе адаптации и откройте безграничные возможности с помощью специального чат-бота с искусственным интеллектом. Легко интегрируйте компоненты на основе правил и используйте потенциал многоканальной информационной панели агента.
Creative Virtual
creativevirtual.com
Creative Virtual — лидер в области диалогового искусственного интеллекта, признанный в отрасли благодаря нашему почти двадцатилетнему опыту и непревзойденным знаниям. Наши инновационные решения для виртуального агента, чат-бота и живого чата V-Person™ объединяют людей и искусственный интеллект для обеспечения бесперебойной, персонализированной и масштабируемой цифровой поддержки для клиентов и сотрудников. Ведущие мировые организации полагаются на наши отмеченные наградами технологии и консультации экспертов, чтобы улучшить качество поддержки, сократить расходы, увеличить продажи и повысить лояльность к бренду. Наша глобальная команда и обширная партнерская сеть поддерживают установку по всему миру на более чем 37 языках, обеспечивая как локализованное сотрудничество, так и международную аналитику. Штаб-квартира Creative Virtual находится в Великобритании, а операции осуществляются в США, Австралии, Индии, Сингапуре и Гонконге.
tolk.ai
tolk.ai
tolk.ai — это платформа автоматизации взаимоотношений с клиентами, предназначенная для руководителей бизнеса. Платформа автоматизации без кода для поддержки клиентов и привлечения потенциальных клиентов. Наши интеллектуальные виртуальные агенты на базе искусственного интеллекта динамически решают или сортируют запросы ваших клиентов.
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai — это комплексная платформа, которая позволяет пользователям создавать и развертывать собственные чат-боты с искусственным интеллектом и генеративные модели искусственного интеллекта (GPT) для различных бизнес-приложений. Ключевые особенности и возможности платформы включают в себя: * Простота использования: на веб-сайте подчеркивается, что ChatBotBuilder.ai — это «самый быстрый и простой способ создания собственных чат-ботов и GPT», не требующий обширных технических знаний. * Гибкая интеграция: платформа поддерживает интеграцию с тысячами приложений и позволяет пользователям объединять свои инструменты и команды для получения конкурентного преимущества. * Передовой искусственный интеллект: ChatBotBuilder.ai использует новейшие модели больших языков (LLM) и технологии искусственного интеллекта для создания сложных чат-ботов и GPT. * Настройка: пользователи могут настраивать внешний вид, функциональность и поведение своих чат-ботов, используя удобный интерфейс платформы. * Межканальная поддержка: чат-боты можно интегрировать по нескольким каналам, включая веб-сайты, социальные сети, электронную почту и голосовую связь. * Маркетинговые инструменты: платформа предоставляет встроенные маркетинговые функции, которые помогают пользователям более эффективно привлекать клиентов через своих чат-ботов. * Аналитика: надежные аналитические возможности позволяют пользователям отслеживать и оптимизировать производительность своих чат-ботов. Веб-сайт позиционирует ChatBotBuilder.ai как «Лучшего в мире конструктора чат-ботов с искусственным интеллектом в 2024 году», предназначенного для предприятий и организаций, стремящихся автоматизировать обслуживание клиентов, упростить общение и улучшить взаимодействие с пользователем с помощью возможностей искусственного интеллекта. Платформа предлагает как план Pro для индивидуальных пользователей, так и план White Label Enterprise для агентств и крупных организаций, желающих создать свои собственные фирменные решения для чат-ботов. В целом ChatBotBuilder.ai представляет собой комплексную платформу без программирования, предназначенную для того, чтобы дать компаниям любого размера возможность использовать преимущества передовых чат-ботов с искусственным интеллектом и генеративных моделей искусственного интеллекта.
ChatShape
chatshape.com
ChatShape — это инструмент нового поколения на базе искусственного интеллекта, который позволяет создавать чат-боты на базе искусственного интеллекта для вашего веб-сайта. Просто зайдите на Chatshape.com/create, добавьте ссылку на свой веб-сайт, которая будет сканироваться, а текст будет использоваться для обучения чат-бота, которого вы можете встроить на свой веб-сайт, чтобы он мгновенно отвечал на запросы клиентов, конвертировал больше посетителей в клиентов и экономил вас. сотни часов времени.
BotSpice
botspice.com
BOTSPICE — это инновационное платформенное решение, позволяющее пользователям создавать DIY WorkBots для повышения квалификации, взаимодействия с заинтересованными сторонами, трансформации бизнес-процессов и управления организационными знаниями. Его также можно интегрировать с серверными системами через API для достижения желаемого уровня настройки и упрощения роботизированной автоматизации процессов (RPA).
Botifi
botifi.me
Конструктор чат-ботов, автоматизирующий продажи, маркетинг и поддержку в Telegram, Facebook Messenger, Instagram и других.
BotDistrikt
botdistrikt.com
BotDistrikt — это платформа, ориентированная на взаимодействие с пользователем, которая позволяет компаниям создавать чат-ботов, не требуя каких-либо навыков программирования. Он предлагает комплексное решение для чат-ботов как для стартапов, так и для уже состоявшихся предприятий. Инструмент специально разработан для маркетологов, клиентов и разработчиков. Маркетологам это позволяет создавать виртуальную личность, создавать таргетированные кампании и предоставлять аналитическую информацию на основе данных. Для клиентов BotDistrikt обеспечивает круглосуточную доступность ботов, обеспечивая плавное и заинтересованное общение. Он также поддерживает передачу управления билетами человеком и обеспечивает многоканальную связь. Для разработчиков платформа обладает широкими возможностями настройки; он включает в себя логические условия, шаблоны регулярных выражений, обучение искусственному интеллекту, интеграцию API и функции Javascript для поддержки сложных двусторонних разговоров. Чат-боты BotDistrikt способны работать по различным каналам, включая Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram, веб-сайты, Google Assistant и Skype. Он также интегрируется с такими полезными инструментами, как Dialogflow, Wit.ai, Gmail и Slack. Платформу поддерживают Entrepreneur First и Управление развития инфокоммуникаций Сингапура. Делая акцент на ориентированных на клиента чат-ботах на базе искусственного интеллекта, BotDistrikt стремится предложить простой, интересный и умный инструмент для создания и реализации стратегии чат-ботов.
Bot9
bot9.ai
Создайте своего собственного помощника на базе искусственного интеллекта, который будет не только умным, но и уникальным!
arabot
arabot.io
Ведущая платформа чат-ботов без кода. SUPERFAST, созданный для предприятий для автоматизации взаимодействия с клиентами и предоставления услуг в больших масштабах. arabot — это ведущая платформа корпоративных чат-ботов с низким кодом в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, предназначенная для того, чтобы помочь предприятиям автоматизировать задачи, обеспечить превосходное обслуживание клиентов, увеличить продажи и создать содержательный диалог со своими клиентами с помощью диалогового искусственного интеллекта. arabot.io предоставляет любому человеку инструменты для создания, тестирования, управления и развертывания ботов за считанные минуты. Благодаря надежным административным функциям и безопасности корпоративного уровня мы ежемесячно обрабатываем более 2 миллионов разговоров между бизнесом и клиентами. Наша цель — помочь предприятиям сделать общение со своими клиентами более быстрым, плавным и эффективным. С 2016 года мы создали чат-ботов для электронной коммерции, автомобилестроения, электронного правительства, энергетики и коммунальных услуг, розничной торговли и телекоммуникаций в FB Messenger, WhatsApp, Slack, Telegram, Hangouts, веб-сайте и других коммуникационных платформах.
FranklyAI
frankly.ai
FranklyAI — это компания, которая предоставляет услуги обучения и интеграцию Microsoft Teams, чтобы помочь организациям и частным лицам раскрыть возможности генеративных технологий искусственного интеллекта, таких как ChatGPT. Ключевые моменты о FranklyAI: * Услуги по обучению: FranklyAI предлагает основные программы обучения, которые помогут организациям и частным лицам овладеть навыками использования инструментов и технологий генеративного искусственного интеллекта. * FranklyAI для Microsoft Teams: это приложение Microsoft Teams, которое обеспечивает безопасный модерируемый доступ к генеративным возможностям искусственного интеллекта непосредственно на платформе Teams. Это позволяет сотрудникам использовать помощников искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, в контролируемой корпоративной среде. * Индивидуальные решения: FranklyAI также разрабатывает индивидуальные решения генеративного искусственного интеллекта, адаптированные к конкретным потребностям и требованиям своих бизнес-клиентов. На веб-сайте показано, как организации, использующие генеративный искусственный интеллект, превзойдут те, которые этого не делают, поскольку это может повысить производительность сотрудников и сэкономить время и деньги. Приложение FranklyAI Teams позиционируется как способ раскрыть потенциал этих технологий, сохраняя при этом безопасность и контроль. На сайте представлены отзывы клиентов, информация о команде и подходе FranklyAI, а также примеры их работы, представленные в различных средствах массовой информации. В целом, Frankly.ai, похоже, сосредоточен на стимулировании внедрения генеративных технологий искусственного интеллекта в корпоративном пространстве посредством обучения, интеграции программного обеспечения и индивидуальных решений.
Evie
evie.ai
Иви — лучший в мире координатор по подбору персонала с использованием искусственного интеллекта, помогающий рекрутерам взять на себя трудоемкую работу по планированию собеседований, сохраняя при этом человеческий подход. Марта Брокуэлл, консультант по привлечению талантов компании Siemens, так говорит об Иви: «Я планирую около сотни собеседований в месяц, и с Иви я экономлю 30% своего времени! Это позволило мне сосредоточиться на действительно важных задачах, таких как поиск кандидатов, и уделять больше времени поиску лучших талантов, которые могут присоединиться к нашей компании. Я также использую Evie для автоматической отправки нужной информации (вложений, инструкций и т. д.) кандидатам и менеджерам по найму, что экономит мне еще больше времени и обеспечивает единообразный опыт для всех наших кандидатов и интервьюеров. Иви также хорошо взаимодействовала с нашими кандидатами, обеспечивая удобство работы с кандидатами. Команда Evie невероятно отзывчива, и с ней приятно работать». Даже несмотря на автоматизацию, рекрутерам сегодня по-прежнему сложно совмещать собеседования, удивлять кандидатов и выигрывать войну за таланты. 54% рекрутеров хотят, чтобы планирование собеседований было автоматизировано. Освободите рекрутеров от хлопот по планированию собеседований с помощью Evie, лучшего в своем классе средства планирования собеседований на базе искусственного интеллекта, обеспечивающего совместную работу между интервьюерами и кандидатами и позволяющего добиться: • 10-кратного ускорения планирования собеседований • 2-кратного сокращения перепланирования • 30 % экономии времени при День рекрутера Свяжитесь с [email protected], чтобы запланировать демонстрацию и бесплатную пробную версию.
eBotify
ebotify.com
eBotify — это платформа для создания диалоговых ботов на базе искусственного интеллекта, позволяющая создавать индивидуальные чат-боты для привлечения потенциальных клиентов, поддержки в чате, интерактивных целевых страниц, опросов, запросов, встреч, отзывов и предложений для вашего бизнеса.
crafter.ai
crafter.ai
Crafter.ai: диалоговая платформа искусственного интеллекта, сочетающая в себе правила, машинное обучение и генеративный искусственный интеллект, позволяющая пользователям любого уровня опыта быстро и легко создавать чат-ботов и виртуальных помощников.
Botmakers
botmakers.net
Botmakers помогает агентствам и маркетологам создавать ботов за меньшее время, используя более 150 готовых шаблонов чат-ботов. ------------------ В настоящее время доступны следующие типы шаблонов: • Служба поддержки клиентов, чат, поддержка клиентов и чат-боты для часто задаваемых вопросов. • Боты для бронирования ресторанов для компаний общественного питания и сетей ресторанов. • Чат-боты для записи на прием, планирования и регистрации для врачей, юристов, личных тренеров, политиков, отелей, обычных агентств и т. д. • Чат-боты для электронной коммерции. • Брендовые чат-боты для компаний по производству одежды, фильмов, некоммерческих организаций и т. д. • Персональные чат-боты для знаменитостей, музыкантов и политиков. • Чат-боты по доставке для ресторанов и компаний общественного питания. • Транспортные чат-боты для авиакомпаний, автобусов, поездов и других компаний общественного транспорта. • Новостные боты для издателей. • Туристические боты для онлайн-турагентств и отелей. • Чат-боты для планирования недвижимости для брокеров и агентств недвижимости.
Codar.io
codar.io
Codar.io — это универсальная платформа цифрового маркетинга, предназначенная для оптимизации различных аспектов онлайн-маркетинга для бизнеса. Он объединяет множество инструментов и функций для повышения эффективности и результативности маркетинга. К ним относятся чат-боты для таких платформ, как Facebook, Instagram, Telegram и WhatsApp, а также возможности для электронной коммерции, маркетинга по SMS/электронной почте и управления социальными сетями. Платформа известна своей простотой использования и доступностью, что делает ее доступной для малого и среднего бизнеса, стремящегося улучшить свое присутствие в Интернете и привлечь клиентов. Пользователи могут автоматизировать ответы, управлять маркетинговыми кампаниями и анализировать эффективность — и все это в рамках единого интерфейса Product Hunt.
Jekka.ai
jekka.ai
Jekka — это чат-бот на базе искусственного интеллекта, который работает круглосуточно и без выходных и говорит как настоящий человек. Он быстро обрабатывает запросы клиентов, направляет покупки и повышает конверсию. Оснащенный встроенной логикой и системами обработки заявок, Jekka может при необходимости легко перейти к помощи человека. Используя ваш контент, он обеспечивает точные и быстрые ответы, избегая при этом дезинформации. Благодаря поддержке более 175 языков Jekka позволяет продавцам электронной коммерции увеличивать продажи и обеспечивать удовлетворенность клиентов.
Howazit
howazit.com
В Howazit мы помогаем организациям всех типов, размеров и отраслей оправдывать ожидания клиентов и сопровождать их на пути, обеспечивая простое и, что наиболее важно, актуальное общение. Наши маркетинговые и операционные решения позволяют вам взаимодействовать с клиентами в соответствующих точках взаимодействия, оценивать их качество обслуживания и действовать соответствующим образом, индивидуально и индивидуально.
Hello Moe
hellomoe.co.uk
Hello Moe — это платформа, которая помогает компаниям соединяться, общаться и конвертировать свои услуги посредством автоматизированного диалога и человеческой поддержки 1-2-1. Создавайте удобные диалоговые процессы с помощью нашего интуитивно понятного конструктора ботов без кода. Превратите каждое посещение в разговор. Отправляйте динамические ответы, которые побуждают клиентов общаться и взаимодействовать. Чат-боты. Получите доступ к широкому спектру шаблонов или создайте свой собственный поток общения. Живой чат – плавное общение с человеком, присоединяйтесь к разговору, как только вам понадобится.
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer — это платформа личного помощника на базе искусственного интеллекта, которая объединяет передовые модели искусственного интеллекта, такие как ChatGPT от OpenAI, Gemini и PaLM от Google, Llama от Meta и Claude от Anthropic. Он предлагает унифицированный интерфейс через мобильное приложение, веб-приложение и расширение Chrome, предоставляя решения, адаптированные к индивидуальным потребностям. Функции включают в себя готовые подсказки для чата, настраиваемые рабочие процессы и полную интеграцию со сторонними инструментами. Get Answer предназначен для повышения производительности и упрощения задач для пользователей, от студентов и разработчиков до владельцев бизнеса и дизайнеров.
Gerabot
gerabot.com
Gerabot – чат для сайта, конструктор чат-ботов для мессенджеров. * Чат для сайта. * Конструктор чат-ботов. * Разработка чат-ботов.
FURTHER
talkfurther.com
Команда продавцов-консультантов FURTHER, работающих на базе искусственного интеллекта, работает вместе, чтобы автоматизировать общение с потенциальными клиентами старшего поколения, помогая им быстрее находить то, что они ищут, а вы можете привлекать и конвертировать более квалифицированных потенциальных клиентов, одновременно получая ключевую информацию о вашем процессе продаж. Подробнее о Дальше: - Генерирует в 1,5-2 раза больше потенциальных клиентов, чем формы на веб-сайте. - Квалифицирует потенциальных клиентов, чтобы помочь вам сосредоточиться на лучших возможностях - Автоматизирует разговоры, поэтому ни один потенциальный клиент не будет потерян
Thinkstack
thinkstack.ai
Thinkstack, мы считаем, что ИИ должен облегчать, а не усложнять общение. Наш инструмент позволяет вам быстро создавать чат-ботов на базе искусственного интеллекта, которые будут выглядеть как настоящие разговоры. С помощью thinkstack вы можете: * Вооружите своего чат-бота знаниями из вашего веб-сайта, документов и многого другого. Мы выделим и структурируем ключевые детали. * Настройте внешний вид вашего чат-бота в соответствии с вашим брендом. * Легко интегрируйте чат-бота на свой веб-сайт для индивидуальной поддержки. * Легко справляйтесь с несколькими языками. * Сбор информации о потенциальных клиентах. Мы занимаемся искусственным интеллектом, чтобы вы могли сосредоточиться на реальных связях.
Reve Chat
revechat.com
REVE Chat — это омниканальная платформа взаимодействия с потребителями на базе искусственного интеллекта, которая предлагает продажи и поддержку в режиме реального времени. Автоматизированная платформа живого чата помогает вам привлекать клиентов 24 часа в сутки, оценивать потенциальных клиентов по различным каналам и увеличивать конверсию. Это платформа для общения с клиентами, которая оптимизирует каждое взаимодействие клиентов с бизнесом. REVE Chat предоставляет полный набор функций визуального взаимодействия, таких как чат-бот, живой чат, совместный просмотр и видеочат, чтобы обеспечить более быстрое разрешение проблем посредством индивидуального взаимодействия. Вы можете легко привлекать своих клиентов через предпочитаемые ими каналы с помощью REVE Chat, чтобы обеспечить омниканальный обмен сообщениями. REVE Chat также включает расширенную маршрутизацию, организацию очередей, автоматические триггеры и аналитику посетителей. Компании привлекают клиентов через различные каналы, включая веб-сайты, WhatsApp, Facebook, Instagram, Viber, Telegram, приложения и другие. REVE Chat делает общение с ними с единой платформы чрезвычайно эффективным. Чат-бот может автоматизировать помощь и взаимодействие с клиентами, а решение для онлайн-чата может вывести настройку на новый уровень с помощью человеческого участия. Мощная платформа помогает компаниям на протяжении всего процесса взаимодействия с клиентами: от привлечения потенциальных клиентов до удовлетворения и удержания клиентов.
BMC
bmc.com
BMC помогает клиентам управлять и переосмысливать свой бизнес с помощью открытых, масштабируемых и модульных решений сложных ИТ-проблем. BMC работает с 86% компаний из списка Forbes Global 50, а также с клиентами и партнерами по всему миру, чтобы создавать их будущее. Благодаря нашей истории инноваций, ведущим в отрасли решениям для автоматизации, операций и управления услугами в сочетании с непревзойденной гибкостью мы помогаем организациям освободить время и пространство, чтобы стать автономным цифровым предприятием, которое использует будущие возможности.
QuickReply.ai
quickreply.ai
QuickReply.ai — это готовое к использованию коммерческое решение WhatsApp для таких платформ интернет-магазинов, как Shopify, WooCommerce, Magento и т. д. Через несколько минут после подключения QuickReply синхронизирует информацию о магазине: 1. Продукты, 2. Инвентарь, 3. Купоны, 4. Клиенты, 5. Заказы. Он поставляется с автоматическими заранее запланированными кампаниями WhatsApp для: 1. Восстановление брошенных тележек 2. Оповещения о заказах 3. Подтверждение заказа 4. Преобразование заказов наложенным платежом в предоплаченные 5. Допродажа и перекрестная продажа продуктов 6. Рекламная трансляция с персонализированными купонами на скидку и сообщениями. 7. Возврат заказа/замена 8. Получение обратной связи. и многое другое... Остальные 30% переводятся в единый почтовый ящик, чтобы агенты-люди могли быстро действовать и быстрее обслуживать своих клиентов.
Octocom
octocom.ai
Octocom — это платформа поддержки клиентов с искусственным интеллектом для магазинов электронной коммерции, которая автоматизирует поддержку клиентов для выполнения рутинных задач и освобождает вашу команду для обработки только исключительных случаев. Интеграция одним щелчком мыши с основными платформами электронной коммерции и справочными службами, предпродажная и послепродажная поддержка искусственного интеллекта, а также отмеченная наградами круглосуточная поддержка клиентов в режиме реального времени 365 дней в году, чтобы помочь брендам любого размера настроить и интегрировать наш искусственный интеллект - все это без завышенной стоимости.
TxtCart
txtcartapp.com
TxtCart доверяют более 3000 магазинов Shopify и Shopify Plus. Мы предлагаем предприятиям электронной коммерции возможность увеличивать продажи и отношения с клиентами посредством диалогового текстового маркетинга. Используя TxtCart, ваша команда сможет расширить список подписчиков, соответствующий требованиям, использовать исторические данные Shopify вашего магазина для создания целевых маркетинговых SMS-кампаний, сократить количество брошенных корзин и вести двусторонние беседы с клиентами, открывая совершенно новый маркетинговый канал для повышения рентабельности инвестиций. . Мы настолько уверены в предлагаемой нами продукции, что гарантируем 10-кратную окупаемость инвестиций или возврат ваших денег — лучшая в отрасли статистика. Мы — полностью удаленная команда из более чем 20 сотрудников в США, Канаде и за их пределами! Мы являемся компанией, в первую очередь ориентированной на поддержку клиентов, но, прежде всего, наше конкурентное преимущество заключается в том, что мы невероятно ориентированы на результат, от наших гарантий до наших результатов и наших цен.
CommBox
commbox.io
CommBox — это омниканальная платформа взаимодействия с клиентами на базе искусственного интеллекта корпоративного уровня, которая позволяет брендам привлекать клиентов по всем каналам из единого интерфейса, используя омниканальную коммуникацию, цифровое взаимодействие, автоматизацию бизнеса, диалоговый искусственный интеллект и генеративные чат-боты с искусственным интеллектом. CommBox помогает организациям автоматизировать свою повторяющуюся работу, оптимизировать взаимодействие с клиентами, повысить производительность команд обслуживания клиентов и опережать растущие ожидания клиентов в цифровой среде. CommBox позволяет командам поддержки и продаж лучше взаимодействовать с клиентами по их предпочтительным каналам обмена сообщениями, таким как SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Messages и т. д., с помощью единственной автономной коммуникационной платформы. Более 350 корпоративных клиентов CommBox получают выгоду от снижения эксплуатационных расходов в колл-центрах, повышения удовлетворенности клиентов и повышения производительности агентов. Откройте для себя возможности CommBox: посетите www.commbox.io
SmatBot
smatbot.com
SmatBot, дочерняя компания ByteQuark Solutions, является ведущим игроком в индустрии чат-ботов на базе искусственного интеллекта с присутствием по всему миру в США, на Ближнем Востоке и в Индии и с более чем 5000 активными пользователями. Наша многоканальная, многоязычная (более 50 языков) платформа AI Chatbot — это простой в использовании, не требующий программирования, многофункциональный инструмент, который обеспечивает мгновенную поддержку в режиме реального времени по всем каналам (веб-сайт, мобильное приложение, Messenger, Instagram, WhatsApp, и т. д). Некоторые из наших возможностей включают в себя: * Генерация потенциальных клиентов, * Поддержка клиентов, * Отвечаем на часто задаваемые вопросы, * Живой чат * Маркетинговые и рекламные сообщения WhatsApp * OCR-сканирование, * Проверка OTP по электронной почте и SMS * Отслеживание Adwords, * Сопоставление намерений * Автоматизация на основе контекста Лучше всего для: * Электронная коммерция D2C, * Образование * Логистика * Недвижимость * Гостеприимство * Здравоохранение * Финтех
Sobot
sobot.io
Мы предлагаем решения для контакт-центров, включая обслуживание клиентов и маркетинг. В ассортимент нашей продукции входят чат-боты с искусственным интеллектом, онлайн-чат, голосовая связь, продажа билетов. Мы стремимся предоставить омниканальное и интеллектуальное решение, обеспечивающее бесперебойное взаимодействие с клиентами по различным каналам. У нас есть такие известные клиенты, как Samsung, OPPO, DFS, Philips, J&T и Air Liquide. Кроме того, мы установили партнерские отношения с такими гигантами отрасли, как AWS, Alibaba Cloud и Meta. Мы хотим дать компаниям возможность улучшить качество обслуживания клиентов и повысить уровень удовлетворенности. Предоставляя передовые решения, мы надеемся добиться успеха для наших клиентов по всему миру.
GPT-Trainer
gpt-trainer.com
GPT-Trainer — это платформа взаимодействия с клиентами на базе искусственного интеллекта, предназначенная для повышения эффективности и персонализации обслуживания клиентов. Он обеспечивает круглосуточную доступность, быстрое реагирование на запросы и значительную экономию средств за счет снижения потребности в представителях службы поддержки клиентов. Платформа поддерживает ряд функций, включая автоматическую поддержку, сбор потенциальных клиентов, планирование встреч и расширенную аналитику. GPT-Trainer пользуется доверием более 25 000 компаний и легко интегрируется с различными CRM и каналами обмена сообщениями.
STAN AI
stan.ai
STAN — первый помощник управляющего цифровой недвижимостью. Он использует искусственный интеллект для круглосуточного ответа на текстовые сообщения и электронные письма управляющих недвижимостью. STAN был запущен в 2019 году двумя бывшими руководителями по управлению недвижимостью, которые проработали в отрасли более 20 лет и работали в крупнейшей управляющей компании Северной Америки. STAN — это отмеченная наградами платформа, признанная Роджерсом, FedEx, Национальным исследовательским советом, Колледжем Джорджа Брауна, StartUp Canada, Акселераторным центром Ватерлоо и многими другими!
VirtualSpirits
virtualspirits.com
Чат-бот VirtualSpirits предоставляет контактное решение для любого бизнеса. Он охватывает электронную коммерцию, профессиональные услуги, техническую поддержку, электронику или моду. Подходит для веб-сайтов государственных или частных учреждений. Его можно настроить в соответствии с индивидуальными интересами. Добавляйте логотип, отвечайте на вопросы клиентов, привлекайте внимание пользователей и отвечайте на их запросы, чтобы превратить их в потенциальных клиентов. Выберите тип плана, который лучше всего соответствует потребностям компании.
Web2Chat
web2chat.ai
Web2Chat — это динамичная платформа чат-ботов на базе искусственного интеллекта, призванная изменить способы организации операций по поддержке клиентов. Его ключевые особенности включают в себя: 1. Ответы на основе искусственного интеллекта: Web2Chat использует алгоритмы машинного обучения для изучения содержимого вашего веб-сайта, документов или экспортированных файлов Notion, генерируя точные и мгновенные ответы на запросы пользователей. 2. Беспрепятственное взаимодействие с пользователем. На платформе имеется организованный почтовый ящик, где администраторы или руководители клиентов могут отслеживать все разговоры пользователей-ботов. Он включает в себя такие функции, как блокировка пользователей для тех, кто злоупотребляет ботом, и кнопку «Отметить все как прочитанные», позволяющую легко управлять сообщениями пользователей. 3. Обучение ботов из нескольких источников: Web2Chat предлагает гибкость для обучения бота с использованием различных источников, включая домены, Intercom, Gitbook, статьи Zendesk и файлы (PDF, txt, CSV, Markdown). Это открывает возможности боту иметь обширную базу знаний. 4. Управление несколькими ботами и страницами. Платформа позволяет вам управлять несколькими ботами, каждый из которых назначен на разные страницы или веб-сайты. Каждый бот может быть обучен индивидуально, используя разные источники. 5. Доступ к бесплатному плану: Web2Chat предоставляет бесплатный план после регистрации, предлагая пользователям возможность изучить потенциал платформы, прежде чем выбирать платный план. 6. Индикаторы состояния и уведомления о прочтении. В сеансах, не связанных с ботами, индикаторы состояния и уведомления о прочтении помогают лучше понять взаимодействие с пользователем. Он показывает, находится ли пользователь в сети и прочитал ли пользователь сообщения руководителя. Надежные функции Web2Chat призваны значительно улучшить качество обслуживания клиентов, обеспечивая своевременные, точные и эффективные ответы на запросы ваших клиентов.
Yugasa Bot
helloyubo.com
Yugasa Bot — это SaaS-платформа на базе НЛП на базе генеративного искусственного интеллекта, позволяющая создавать виртуальные приемные для автоматизации работы стойки регистрации и поддержки задач больницы/клиники/лаборатории в режиме 24x7. Эти виртуальные чат-помощники могут общаться на более чем 100 языках, включая несколько индийских языков. YugasaBot можно обучить выполнять задачи и запросы, связанные с записью на прием к врачу, статусом лабораторного отчета, информацией о банке крови, аптекой, наличием коек, страховкой и т. д. Эти боты способны снизить расходы на поддержку больницы до 40%. Чат-боты, созданные с использованием платформы YugasaBot, являются омниканальными и могут быть размещены на любом канале связи, таком как WhatsApp, FB Messenger, веб-сайт, мобильное приложение и т. д. Это решение Plug-n-Play, которое не требует знаний в области кодирования, чтобы сделать его интеллектуальным вокруг бизнес. Его различные расширения, такие как Yu-Desk, Yu-DB, Yu-Consult, а также множество готовых функций, таких как кампания в WhatsApp, HACK (Human Agent Control Kit) и электронная коммерция, делают YugasaBot готовым на 360 градусов удобное решение для предприятий здравоохранения. Продукт сертифицирован VAPT и находится в очень безопасной и надежной экосистеме. Другие клиенты D2C из сфер электронной коммерции, образования, недвижимости и BFSI также в настоящее время используют потенциал YugasaBot для автоматизации своего продвижения, привлечения потенциальных клиентов и поддержки клиентов.
Zifront
zifront.com
Программное обеспечение Chatbot и Live Chat для привлечения потенциальных клиентов и успеха клиентов.
Stackchat
stackchat.com
Stackchat.com — это платформа, которая способствует участию в дискуссиях и беседах по широкому спектру тем. Он служит виртуальной площадкой для встреч, где люди из разных слоев общества могут собираться вместе, чтобы делиться идеями, обращаться за советом и общаться с другими людьми, разделяющими схожие интересы. Хотите ли вы углубиться в дискуссии о технологиях, изучить тонкости литературы или просто поболтать, Stackchat.com предоставляет пространство для значимого взаимодействия. Благодаря удобному интерфейсу и сильному сообществу это место, где обмениваются знаниями, заводят дружеские отношения и поощряют любопытство. Присоединяйтесь к обсуждению сегодня на Stackchat.com!
Teleform
teleform.io
Teleform — это платформа без кода, которая позволяет пользователям легко создавать, настраивать и развертывать привлекательных ботов Telegram, оптимизируя цифровое общение с помощью визуальных инструментов создания чат-ботов, которые устраняют сложность кодирования. Teleform, предназначенный как для новичков, так и для опытных создателей, предлагает интуитивно понятный интерфейс, который упрощает процесс создания чат-ботов от начала до конца.
Mevo
usemevo.com
Mevo — это простой в использовании конструктор чат-ботов, который предлагает опции на основе правил и искусственного интеллекта, множество шаблонов и многое другое. С помощью Mevo вы можете создать и опубликовать страницу чат-бота и интегрировать ее в виде всплывающего окна на свою целевую страницу за считанные минуты без какого-либо опыта программирования благодаря удобному интерфейсу перетаскивания. Mevo предлагает множество функций, которые сделают процесс сбора информации более удобным, включая аналитику взаимодействия, повторы сеансов и возможность экспорта ваших данных в формате CSV. Вы также можете настроить своего чат-бота под свой собственный бренд и установить начальные и резервные сообщения, которые ваш бот будет использовать в случае отсутствия ответа.
Louisebot
louisebot.com
LouiseBot — это идеальное решение для чат-ботов с искусственным интеллектом для интеллектуальных и интерактивных разговоров. Благодаря этой передовой технологии они предлагают настраиваемого текстового чат-бота, который органично сочетается с их брендом и отвечает их уникальным требованиям. Этот мощный инструмент предназначен для привлечения посетителей со всех уголков земного шара, превращая каждое взаимодействие в прекрасную возможность для конверсии. Но LouiseBot — это больше, чем просто чат-бот, это их билет к международному успеху. Попрощайтесь с языковыми барьерами и приветствуйте глобальную аудиторию. С помощью этого чат-бота они могут довести свое общение до совершенства, гарантируя, что каждый посетитель получит индивидуальное внимание и исключительный клиентский опыт. Повышайте коэффициент конверсии и общайтесь с клиентами, как никогда раньше. Эта передовая технология искусственного интеллекта понимает разговоры клиентов и реагирует на них в режиме реального времени, предоставляя точные решения, адаптированные к их индивидуальным потребностям. И в отличие от агентов-людей, этот неутомимый чат-бот никогда не устает, предлагая круглосуточную поддержку каждый день в году. Повысьте качество обслуживания клиентов и гарантируйте им круглосуточную помощь с помощью LouiseBot.
Lucy
lucy.ai
Lucy — это универсальная платформа знаний на базе искусственного интеллекта для всех данных, которыми владеет и лицензирует организация. Она была сформирована потребностями наших клиентов и продолжает развиваться вместе с рынком. Люси существует для того, чтобы удивлять, восхищать и расширять возможности работников умственного труда.
Lyris.ai
lyris.ai
О Lyris — это ваш член команды, оснащенный искусственным интеллектом на основе GPT4, которого можно адаптировать к различным ролям в соответствии с вашими требованиями. Наша платформа чат-бота без кода с искусственным интеллектом помогает командам продаж и маркетинга, эксплуатации и обслуживания клиентов легко создавать непрерывный диалог от начала до конца, революционизируя способы взаимодействия компаний со своей аудиторией и обеспечивая повышение производительности и производительности. Лирис может работать как ваш... 1. Чат-бот по продажам с искусственным интеллектом: увеличьте свои продажи - Увеличение конверсии более чем на 30% - Персонализация 1:1 2. Поддержка клиентов с помощью искусственного интеллекта: предоставьте своим клиентам VIP-обслуживание - Увеличение FCRR более чем на 70% - Круглосуточная живая поддержка 7 дней в неделю 3. Помощник сотрудника с искусственным интеллектом: автоматизируйте процессы продаж. - В 70 раз более быстрый доступ к информации - Точность 97% Просто выберите роль, вставьте свой код и наблюдайте, как он продается!
Noodle Factory
noodlefactory.ai
Noodle Factory превращает преподавателей в супергероев с помощью помощников преподавателей на базе искусственного интеллекта. Noodle Factory создала уникальную платформу, которая позволяет преподавателям проводить адаптивное обучение на основе искусственного интеллекта, подготовку к экзаменам, а также создавать и выставлять оценки — и все это одним нажатием кнопки. Студенты участвуют в интерактивном диалоге и получают индивидуальное обучение через чат. С Noodle Factory преподаватели могут сэкономить до 400 часов в год!
OCA
ocaindonesia.co.id
OCA — ваш универсальный коммуникационный помощник. Интернет-панель для комплексной коммуникации, основанная в 2019 году и входящая в состав Telkom Group. Мы предоставляем коммуникационное решение в режиме реального времени, которое поможет вам повысить осведомленность, улучшить качество обслуживания клиентов и создать комплексную коммуникационную стратегию для вашего бизнеса.