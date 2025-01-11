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Программное обеспечение для чат-ботов - Самые популярные приложения - Польша
Чат-боты, часто называемые виртуальными агентами или виртуальными помощниками, представляют собой программные приложения, предназначенные для выполнения определенных задач или предоставления информации в ответ на письменные или устные запросы. Они удовлетворяют как внешние потребности клиентов, так и внутренние запросы сотрудников, позволяя пользователям взаимодействовать с приложениями в диалоговой форме, в текстовом или звуковом формате. Чат-боты обычно используют обработку естественного языка (NLP) или распознавание речи для понимания вводимых пользователем данных. Однако их основные операции основаны на диалогах по сценарию. Это контрастирует с интеллектуальными виртуальными помощниками, которые используют понимание естественного языка (NLU) для осуществления более сложных, человеческих взаимодействий. Компании используют технологию чат-ботов для автоматизации задач, которые раньше требовали вмешательства человека. Получив запрос пользователя, чат-бот обрабатывает вводимые данные и предоставляет ответ в текстовой или речевой форме. Чат-боты интегрированы в различные инструменты поддержки клиентов, такие как программное обеспечение для онлайн-чата, программное обеспечение службы поддержки и программное обеспечение контакт-центра, часто выступая в качестве первой точки контакта. Их использование распространяется и на другие области, включая базы знаний в области продаж и маркетинга. В приложениях бизнес-аналитики чат-боты могут заменить языки запросов, позволяя пользователям получать конкретные данные, просто набрав или произнеся запрос. Возможности чат-ботов постоянно растут, и они включаются во все большее количество программных приложений.
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Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор сервисов облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором инструментов управления он предоставляет ряд модульных облачных сервисов, включая вычисления, хранение данных, анализ данных и машинное обучение. Для регистрации требуются данные кредитной карты или банковского счета. Google Cloud Platform предоставляет инфраструктуру как услугу, платформу как услугу и бессерверные вычислительные среды. В апреле 2008 года Google анонсировала App Engine, платформу для разработки и размещения веб-приложений в центрах обработки данных, управляемых Google, которая стала первой услугой облачных вычислений компании. Сервис стал общедоступным в ноябре 2011 года. С момента анонса App Engine Google добавила на платформу несколько облачных сервисов. Google Cloud Platform является частью Google Cloud, которая включает в себя общедоступную облачную инфраструктуру Google Cloud Platform, а также G Suite, корпоративные версии Android и Chrome OS, а также интерфейсы программирования приложений (API) для машинного обучения и корпоративных картографических служб.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) — дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на основе дозированной оплаты по мере использования. Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют разнообразную базовую абстрактную техническую инфраструктуру, а также строительные блоки и инструменты распределенных вычислений. Одним из таких сервисов является Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), который позволяет пользователям иметь в своем распоряжении виртуальный кластер компьютеров, доступный постоянно через Интернет. Версия виртуальных компьютеров AWS имитирует большинство атрибутов реального компьютера, включая аппаратные центральные процессоры (ЦП) и графические процессоры (ГП) для обработки; локальная/оперативная память; жесткий диск/SSD-накопитель; выбор операционных систем; сеть; и предварительно загруженное прикладное программное обеспечение, такое как веб-серверы, базы данных и системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Технология AWS внедрена на серверных фермах по всему миру и поддерживается дочерней компанией Amazon. Плата основана на сочетании использования (известного как модель «Оплата по мере использования»), оборудования, операционной системы, программного обеспечения или сетевых функций, выбранных подписчиком, необходимых для доступности, резервирования, безопасности и опций обслуживания. Подписчики могут оплатить один виртуальный компьютер AWS, выделенный физический компьютер или их кластеры. В рамках соглашения о подписке Amazon обеспечивает безопасность систем подписчиков. AWS работает во многих географических регионах мира, включая 6 в Северной Америке. Amazon продает AWS подписчикам как способ получения крупномасштабных вычислительных мощностей быстрее и дешевле, чем создание реальной физической фермы серверов. Все услуги выставляются в зависимости от использования, но каждая услуга измеряет использование по-разному. По данным Synergy Group, по состоянию на 2017 год AWS владеет доминирующими 34% всех облачных технологий (IaaS, PaaS), в то время как следующим трем конкурентам Microsoft, Google и IBM принадлежит 11%, 8% и 6% соответственно.
Intercom
intercom.com
Intercom — единственное комплексное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесперебойное обслуживание клиентов за счет автоматизации и человеческой поддержки, повышая удовлетворенность клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, в котором большинство разговоров с клиентами успешно разрешаются без необходимости человеческой поддержки, что освобождает команду для работы над более ценными разговорами с клиентами. Более 25 000 организаций по всему миру, включая Atlassian, Amazon и Lyft Business, полагаются на Intercom, чтобы обеспечить беспрецедентный пользовательский опыт в любом масштабе. Платформа Intercom используется для отправки более 500 миллионов сообщений в месяц и позволяет взаимодействовать с более чем 600 миллионами активных конечных пользователей в месяц. Компания Intercom, основанная в 2011 году при поддержке ведущих венчурных капиталистов, включая Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners и Social Capital, ставит перед собой задачу сделать интернет-бизнес персонализированным.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – управляйте своими онлайн-продажами посредством общения! Автоматизируйте продажи с помощью Smartsupp. Мы предлагаем все, что вам нужно для роста ваших онлайн-продаж: искусственный интеллект, чат-боты LeadGen, чат и многое другое, что вы можете использовать, чтобы привлечь посетителей в нужное время. И в кратчайшие сроки превратите их в лояльных клиентов. Smartsupp — одно из ведущих и пользующихся наибольшим доверием решений для чатов и чат-ботов в мире, которое в настоящее время поддерживает более 100 000 интернет-магазинов и веб-сайтов.
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — это коммуникационный инструмент, который помогает компаниям конвертировать веб-сайты и взаимодействовать с клиентами. * Рецензенты часто отмечают удобство доступа к приложению с любого устройства, простоту использования и положительное влияние на общение с клиентами и конверсию веб-сайта. * Пользователи упомянули проблемы со временем ответа службы поддержки клиентов, трудности с некоторыми функциями, а также неудовлетворенность ценами и условиями контракта.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk — это сервисное решение на базе искусственного интеллекта, которое легко настроить, использовать и масштабировать. Решение Zendesk работает «из коробки» и его легко модифицировать в случае изменений, что позволяет бизнесу двигаться быстрее. Zendesk также помогает компаниям использовать передовой искусственный интеллект для сервисных служб, чтобы быстрее и точнее решать проблемы клиентов. Zendesk AI, основанный на миллиардах взаимодействий с клиентом, можно использовать на всех этапах оказания услуг: от самообслуживания до агентов и администраторов, чтобы помочь вам расти и эффективно работать в масштабе. Zendesk предоставляет агентам инструменты, аналитическую информацию и контекст, необходимые им для предоставления персонализированного обслуживания по любому каналу, будь то социальные сообщения, телефон или электронная почта. Zendesk объединяет все, что нужно сервисной команде — от персонализированных разговоров и многоканального управления делами до рабочих процессов на базе искусственного интеллекта и агентских инструментов, автоматизации и рынка, состоящего из более чем 1200 приложений — и все это под одной крышей. Наше решение легко внедрить и настроить на лету, что освобождает команды от необходимости вносить постоянные изменения в работу ИТ-специалистов, разработчиков и дорогостоящих партнеров. В Zendesk мы стремимся упростить сложный бизнес и облегчить компаниям создание значимых связей с клиентами. Мы считаем, что интеллектуальное, инновационное обслуживание клиентов должно быть доступно каждой компании, независимо от ее размера, отрасли или амбиций, от стартапов до крупных предприятий. Zendesk обслуживает более 130 тысяч мировых брендов из множества отраслей на более чем 30 языках. Штаб-квартира Zendesk находится в Сан-Франциско, а офисы расположены по всему миру.
Selz
selz.com
Selz — это простая платформа электронной коммерции, которая позволяет создавать интернет-магазины, продавать с существующих веб-сайтов или продавать через социальные сети. Selz предоставляет вам все инструменты, необходимые для создания вашего присутствия в Интернете, продажи вашей продукции, продвижения ее среди клиентов и отслеживания продаж. Selz идеально подходит для частных лиц и малого бизнеса, которые хотят продавать физические продукты, цифровые продукты и услуги. Чтобы узнать больше, посетите www.selz.com.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
CustomGPT
customgpt.ai
Испытайте преимущества персонализированного искусственного интеллекта с помощью CustomGPT: получите уникальную информацию и решения с помощью искусственного интеллекта, обученного на вашем контенте
Zappr.AI
zappr.ai
Создайте чат-бота на базе искусственного интеллекта, который будет обучен на ваших данных. Просто загрузив PDF-файл или предоставив ссылку на веб-сайт, вы можете получить чат-бота, похожего на ChatGPT, который сможет отвечать на любые вопросы, связанные с вашим документом.
SiteGPT
sitegpt.ai
SitesGPT — это веб-программа для создания сайтов, которая использует искусственный интеллект для создания веб-сайтов. Чтобы получить собственный профессиональный веб-сайт абсолютно БЕСПЛАТНО, потребуется менее 1 минуты.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (продукт Freshworks Inc.) — это решение для диалогового взаимодействия, которое помогает компаниям взаимодействовать с клиентами по нескольким каналам, таким как веб-чат, электронная почта, телефон и социальные каналы, такие как WhatsApp, Instagram и iMessage. Freshchat также предлагает собственные чат-боты на базе искусственного интеллекта, которые можно легко создать с помощью конструктора без кода, что помогает предприятиям обеспечивать персонализированное самообслуживание в больших масштабах. Благодаря конструктору путешествий Freshchat и готовым сценариям компании могут опережать потребности своих клиентов и активно поддерживать их, когда это необходимо. Freshchat также предоставляет комплексное представление истории разговоров клиента и другую соответствующую информацию, что делает агентов более продуктивными и позволяет им предоставлять персонализированный опыт.
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai — это комплексная платформа, которая позволяет пользователям создавать и развертывать собственные чат-боты с искусственным интеллектом и генеративные модели искусственного интеллекта (GPT) для различных бизнес-приложений. Ключевые особенности и возможности платформы включают в себя: * Простота использования: на веб-сайте подчеркивается, что ChatBotBuilder.ai — это «самый быстрый и простой способ создания собственных чат-ботов и GPT», не требующий обширных технических знаний. * Гибкая интеграция: платформа поддерживает интеграцию с тысячами приложений и позволяет пользователям объединять свои инструменты и команды для получения конкурентного преимущества. * Передовой искусственный интеллект: ChatBotBuilder.ai использует новейшие модели больших языков (LLM) и технологии искусственного интеллекта для создания сложных чат-ботов и GPT. * Настройка: пользователи могут настраивать внешний вид, функциональность и поведение своих чат-ботов, используя удобный интерфейс платформы. * Межканальная поддержка: чат-боты можно интегрировать по нескольким каналам, включая веб-сайты, социальные сети, электронную почту и голосовую связь. * Маркетинговые инструменты: платформа предоставляет встроенные маркетинговые функции, которые помогают пользователям более эффективно привлекать клиентов через своих чат-ботов. * Аналитика: надежные аналитические возможности позволяют пользователям отслеживать и оптимизировать производительность своих чат-ботов. Веб-сайт позиционирует ChatBotBuilder.ai как «Лучшего в мире конструктора чат-ботов с искусственным интеллектом в 2024 году», предназначенного для предприятий и организаций, стремящихся автоматизировать обслуживание клиентов, упростить общение и улучшить взаимодействие с пользователем с помощью возможностей искусственного интеллекта. Платформа предлагает как план Pro для индивидуальных пользователей, так и план White Label Enterprise для агентств и крупных организаций, желающих создать свои собственные фирменные решения для чат-ботов. В целом ChatBotBuilder.ai представляет собой комплексную платформу без программирования, предназначенную для того, чтобы дать компаниям любого размера возможность использовать преимущества передовых чат-ботов с искусственным интеллектом и генеративных моделей искусственного интеллекта.
ChatWizard
chatwizardai.com
ChatWizardAI предлагает платформу для создания индивидуальных чат-ботов на базе искусственного интеллекта для бизнеса. Вот ключевые моменты: * Пользовательские чат-боты с искусственным интеллектом. Платформа позволяет предприятиям создавать свои собственные чат-боты на базе искусственного интеллекта, адаптированные к их конкретным потребностям и брендингу. Эти чат-боты можно использовать для обслуживания клиентов, продаж, ответов на часто задаваемые вопросы и других бизнес-приложений. * Технология на основе ChatGPT. Чат-боты, созданные на платформе ChatWizardAI, используют языковые модели, подобные ChatGPT, что позволяет им участвовать в естественных, человеческих разговорах. * No-Code Chatbot Builder: служба предоставляет удобный интерфейс без кода, который позволяет компаниям легко настраивать и настраивать своих чат-ботов без необходимости обширных технических знаний. * Интеграция данных: компании могут интегрировать существующие данные, такие как содержимое веб-сайта, документы и часто задаваемые вопросы, чтобы обучать чат-ботов с искусственным интеллектом и предоставлять им знания о своей предметной области. * Параметры настройки: пользователи могут настроить внешний вид и поведение чат-ботов в соответствии со своим фирменным стилем и в соответствии со своими конкретными требованиями. * Бесшовная интеграция: чат-ботов можно легко встроить на любой веб-сайт или платформу с помощью нескольких строк HTML-кода, что позволяет быстро развертывать их в различных точках взаимодействия. * Доступность 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Чат-боты с искусственным интеллектом доступны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, что позволяет предприятиям оказывать постоянную помощь и поддержку клиентам. * Многоязычная поддержка: чат-боты могут общаться с клиентами более чем на 30 языках, обслуживая разнообразную клиентскую базу. * Цены и планы: ChatWizardAI предлагает различные планы подписки, включая план для начинающих, план роста и бизнес-план, чтобы удовлетворить потребности предприятий различных размеров и требований.
Appy Pie
appypie.com
Одна комплексная платформа со всеми решениями на базе искусственного интеллекта и без программирования для запуска, ведения и развития вашего бизнеса. Appy Pie предлагает набор продуктов и услуг, которые помогут любому бизнесу преуспеть, используя новейшие бескодовые технологии для мобильных приложений, веб-сайтов, чат-ботов, автоматизации, дизайна, базы знаний, службы поддержки и многого другого.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot позволяет создавать чат-ботов за считанные минуты с использованием разнообразных шаблонов и сразу же автоматизировать ключевые задачи. Легко перетаскивайте новые элементы, чтобы адаптировать любой шаблон под свои нужды. ChatBot готов к работе сразу после установки, а алгоритмы искусственного интеллекта помогают вам со временем улучшать ответы. Создавайте удобные условия общения, чтобы улучшить отношения с клиентами. Отправляйте динамические ответы, которые побуждают клиентов общаться и взаимодействовать. Комбинируйте текст, изображения, кнопки и быстрые ответы, чтобы продемонстрировать свой бренд, продукты и услуги. Используйте ChatBot на разных платформах и каналах, используя интеграцию в один клик (Facebook Messenger, Slack, LiveChat, WordPress и другие). Подключите своего чат-бота практически ко всему, что только можно придумать, используя открытый API, веб-перехватчики и Zapier.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируемую информацию в режиме реального времени, устраняя необходимость в каком-либо другом точечном решении. * Позволяет клиентам взаимодействовать с вашим брендом по предпочитаемому ими каналу для последовательного взаимодействия с брендом, что приводит к удовлетворению клиентов. * Предоставляет агентам унифицированный обзор клиентов на 360 градусов и рекомендует наиболее релевантные ответы с помощью возможностей искусственного интеллекта для повышения производительности и опыта агентов. * Предоставляет руководителям содержательную и действенную информацию для стимулирования роста и повышения эффективности работы. * Помогает лидерам раскрыть возможности для роста, трансформации и инноваций с помощью аналитических данных контакт-центра в режиме реального времени, которые можно масштабировать по всему предприятию.
Formaloo
formaloo.com
Formaloo — это рабочее пространство, которое вы можете использовать для создания чего угодно: от опросов до веб-приложений и порталов — и все это в одном месте. Formaloo поставляется с набором мощных строительных блоков для сбора, организации и понимания ваших данных. Команды всех размеров используют Formaloo для создания опросов вовлеченности, порталов для участников, досок объявлений, чат-ботов и многих других инструментов для привлечения своей аудитории.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — это универсальная платформа для общения с клиентами для поддержки, маркетинга и продаж. Он сочетает в себе набор инструментов, которые помогут вам развивать свой бизнес: 👉 Многоканальный чат 👉 Чат-боты 👉 Общий почтовый ящик 👉 База знаний 👉 Электронный маркетинг 👉 Всплывающие окна 👉 CRM
Helpwise
helpwise.io
Удержание клиентов так же важно, как и приобретение новых. Лояльные клиенты приносят больше дохода и приносят вам рекомендации без каких-либо затрат. Обеспечение хорошего обслуживания клиентов является неотъемлемой частью удержания клиентов. С помощью Helpwise управлять обслуживанием клиентов становится проще. 1. Создайте свой центр обслуживания клиентов буквально за считанные минуты. 2. Общайтесь с клиентами по всем каналам и сотрудничайте со своей командой. 3. Установите подотчетность без необходимости использования общих паролей. 4. Настроить самообслуживание и автоматизацию. 5. Получите полезную информацию о повышении производительности команды и удовлетворенности клиентов. Helpwise интегрируется с электронной почтой (например, поддержка@, продажи@, карьера@ и т. д.), онлайн-чатом, WhatsApp, SMS, социальными сетями и многим другим. Начните работу с Helpwise — решением для обслуживания клиентов, которое увеличивает доход вашего бизнеса.
Payhip
payhip.com
Payhip — это самый простой способ продавать цифровые загрузки и курсы. Мы с легкостью продаем и продвигаем ваши электронные книги, курсы, программное обеспечение, дизайнерские ресурсы, музыку или любые виды цифровых продуктов непосредственно вашим клиентам. Payhip поможет вам.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также создавать целевые страницы всего за 15 минут. SendPulse также предлагает платформу для создания онлайн-курсов. Вы можете легко отслеживать всю свою маркетинговую деятельность и информацию о клиентах с помощью бесплатной CRM SendPulse.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic совершает революцию в сфере создания контента и качества обслуживания клиентов, выступая вашим надежным помощником в создании увлекательного контента и разработке мощных чат-ботов с искусственным интеллектом. Их платформа сочетает в себе мощь искусственного интеллекта и креативность, предоставляя комплексный набор инструментов для создания контента, создания аудио и создания изображений. Они дают каждому возможность писать что угодно, публиковать где угодно и с беспрецедентной легкостью оптимизировать свой контент. Их надежный конструктор чат-ботов с искусственным интеллектом Botsonic легко интегрируется с такими платформами, как Slack, WhatsApp, Telegram и FB Messenger, обеспечивая бесперебойное многоканальное общение. Он также предлагает функцию Hand-off, облегчающую плавный переход от взаимодействия с ботом к взаимодействию с человеком. Благодаря интеграции с Zapier они автоматизируют задачи и оптимизируют рабочие процессы, повышая вовлеченность клиентов. Botsonic соответствует требованиям GDPR и обещает безопасное взаимодействие с клиентами. Вместе их набор инструментов направлен на переосмысление создания контента и качества обслуживания клиентов, делая Writesonic универсальным решением для всех ваших цифровых потребностей.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — это платформа взаимодействия с клиентами с онлайн-чатом, отслеживанием посетителей веб-сайта и аналитическими возможностями, которая помогает вам узнавать своих посетителей, привлекать их и поддерживать своих клиентов в режиме реального времени. Оснащен всеми функциями, которые ожидает клиент, и многим другим, включая отслеживание посетителей в реальном времени, перевод чата в реальном времени, чат в реальном времени, автоматические триггеры чата, оценку потенциальных клиентов, аудиозвонок, совместное использование экрана, управление ненормативной лексикой, предварительный просмотр чата, бот без кода, бот для ответов, маршрутизация чата, внутренний чат, мобильное приложение агента, SDK для iOS и Android, а также интеграция с популярными каналами обмена мгновенными сообщениями, такими как Whatsapp, Instagram, FB Messenger и Telegram. Все это на одной платформе.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — это платформа для выхода на рынок, которая помогает компаниям находить, приобретать и развивать своих клиентов. ZoomInfo предоставляет точные данные, информацию и технологии в режиме реального времени более чем 35 000 компаниям по всему миру. Компании используют данные и платформу для повышения эффективности, координации команд продаж и маркетинга, а также консолидации стеков технологий. Это признанный лидер в области конфиденциальности данных, обладающий лучшим в отрасли соблюдением GDPR и CCPA, а также многочисленными сертификатами безопасности и конфиденциальности данных. Специализации: платформа GTM, стратегия GTM, аналитика продаж, аналитика разговоров, маркетинговая разведка, взаимодействие с продажами, контактные данные, данные о намерениях, генерация потенциальных клиентов, улучшенный поиск, деловая информация, деловые контакты, маркетинг на основе учетных записей (ABM), точность данных, база данных. гигиена и оркестрация данных.
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot — это чат-бот для Twitch, YouTube и Trovo, который позволяет автоматизировать чат вашей прямой трансляции с помощью модерации и новых функций, позволяя вам тратить больше времени на развлечение своих зрителей.
Botmother
botmother.com
Botmother — единая платформа для создания и запуска чат-ботов любой сложности без программирования. С помощью визуального конструктора боты собираются из готовых блоков простым перетаскиванием. Реализуйте любые свои идеи без единой строчки кода. Мы не ограничиваем размер сценария или количество пользователей. Для быстрого старта есть готовые шаблоны с популярными сценариями ботов. Вы можете подключить их к мессенджеру и использовать как есть или изменить под свои нужды. Вам не придется создавать отдельных ботов для разных мессенджеров. Один бот, созданный в конструкторе Botmother, сможет работать в Telegram, Viber, WhatsApp, Facebook, Instagram, ВКонтакте и Одноклассниках.
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday — это решение для онлайн-чата следующего поколения, которое сочетает в себе возможности искусственного и человеческого интеллекта для обеспечения максимального качества обслуживания клиентов, обеспечивая высоко персонализированное общение с клиентами. Наш разговорный ИИ действует одновременно как консьерж-служба самообслуживания первой линии, который помогает клиентам помочь себе самим, и как изящный виртуальный помощник, который помогает повысить эффективность агентов по обслуживанию клиентов. Интуитивно понятный агентский центр Heyday доступен на любом устройстве, поэтому вы можете радовать клиентов независимо от того, находитесь ли вы за столом или в пути. С Heyday вы можете: * Автоматизируйте ответы на запросы в службу поддержки клиентов, квалифицируйте клиентов и автоматически сортируйте более сложные вопросы, чтобы передать их нужному агенту. * Сотрудничайте с единым почтовым ящиком команды, чтобы обеспечить превосходное качество обслуживания клиентов. * Создавайте корзины покупок на лету прямо в чате благодаря мощной интеграции электронной коммерции. * Собирайте ценную информацию о клиентах, чтобы обогатить свою CRM. * Создавайте шаблоны или используйте быстрые ответы, рекомендованные ИИ, чтобы повысить эффективность и сэкономить время. * Ретаргетируйте клиентов на высоко персонализированном уровне с помощью уведомлений об отслеживании заказов, дополнительных продажах продуктов, опросах удовлетворенности клиентов и т. д. * Настройте уведомления своего агента, чтобы ничего не пропустить * И многое другое! Heyday открывает новую эру живого чата. Загрузите сегодня и наделите свою команду поддержки клиентов сверхспособностями искусственного интеллекта.
Botpress
botpress.com
Botpress — это генеративная платформа искусственного интеллекта для создания чат-ботов ChatGPT, позволяющая пользователям создавать чат-боты с интуитивно понятным интерфейсом создания, основанная на новейших разработках LLM и GPT от OpenAI. Платформа предлагает широкий спектр функций, включая GPT-Native Engine и Conversation Studio, которая представляет собой редактор чат-ботов нового поколения. Кроме того, платформа включает в себя Hub — крупнейшую коллекцию интеграций, которые пользователи могут использовать для интеграции своих чат-ботов с другими инструментами и сервисами. Он также предлагает различные ресурсы, включая документацию, видеоуроки, SDK и форум сообщества на Discord. Botpress Cloud — это новая функция платформы, которую пользователи могут опробовать, чтобы быстрее создавать и развертывать своих чат-ботов, а ее редактор Visual Flow Editor предлагает интуитивно понятный редактор визуальных потоков, который позволяет пользователям оживлять разговоры своих пользователей. Платформа также предоставляет различные готовые интеграции и навыки, основанные на крупнейшем сообществе чат-ботов с открытым исходным кодом, что позволяет пользователям ускорить процесс создания. Пользователи могут использовать аналитические данные платформы, полученные из аналитики, неправильного понимания и анализа настроений, для постоянного улучшения своего чат-бота. Кроме того, Botpress предлагает развертывание одним щелчком мыши по всем своим каналам, чтобы встречаться с пользователями там, где они находятся. Botpress пользуется доверием тысяч организаций и создал различные шаблоны, в том числе чат-боты Shopping Companion, Health Bot Template, Banking Support, IT Assistant, Telco Billing Advisor, Fitness Friend, HR Helper и Language Tutor. В целом, Botpress предлагает различные инструменты и функции, которые ускоряют и упрощают создание и развертывание чат-ботов.
FURTHER
talkfurther.com
Команда продавцов-консультантов FURTHER, работающих на базе искусственного интеллекта, работает вместе, чтобы автоматизировать общение с потенциальными клиентами старшего поколения, помогая им быстрее находить то, что они ищут, а вы можете привлекать и конвертировать более квалифицированных потенциальных клиентов, одновременно получая ключевую информацию о вашем процессе продаж. Подробнее о Дальше: - Генерирует в 1,5-2 раза больше потенциальных клиентов, чем формы на веб-сайте. - Квалифицирует потенциальных клиентов, чтобы помочь вам сосредоточиться на лучших возможностях - Автоматизирует разговоры, поэтому ни один потенциальный клиент не будет потерян
CommandBar
commandbar.com
CommandBar предлагает набор инструментов, предназначенных для расширения возможностей пользователей и стимулирования внедрения продуктов: * Второй пилот: помощник на базе искусственного интеллекта, который активно предлагает соответствующие обзоры продуктов, контрольные списки для адаптации и даже выполняет задачи, которые помогают пользователям выйти из тупика. * Spotlight: интеллектуальная функция поиска, которая позволяет пользователям быстро находить в продукте все, что угодно, от функций до справочных статей. * Справка в приложении: предоставляет обширную контекстную справочную документацию, которая легко интегрируется в рабочий процесс пользователя. * Туры по продукту: настраиваемые интерактивные туры, которые знакомят пользователей с основными процессами и функциями продукта. * Опросы: собирает ценные отзывы пользователей в приложении для принятия решений о продукте. * Контрольные списки: самостоятельные процедуры адаптации, которые помогают пользователям выполнять важные задачи по настройке. * Объявления: простой способ поделиться с пользователями важными обновлениями и новыми функциями. * Мобильные устройства. Обеспечивает целостный пользовательский интерфейс на базе искусственного интеллекта на настольных и мобильных платформах. Платформа также предлагает бесшовную интеграцию с широким спектром популярных инструментов, позволяя командам использовать свой существующий технологический стек в экосистеме CommandBar. Используя искусственный интеллект и автоматизацию, CommandBar стремится создать «нераздражающую» помощь пользователю, которая улучшает общее впечатление от продукта и повышает вовлеченность и удержание пользователей. Платформа разработана в соответствии с требованиями GDPR и HIPAA, что делает ее подходящей для использования в регулируемых отраслях. В целом, CommandBar предоставляет комплексный набор инструментов, которые помогут компаниям обеспечить исключительный опыт работы в приложениях и дать пользователям возможность максимально эффективно использовать свои продукты.
CBOT
cbot.ai
CBOT — ведущая компания в области диалогового искусственного интеллекта, предоставляющая решения корпоративного уровня в области диалогового искусственного интеллекта и генеративного искусственного интеллекта. Мы специализируемся на улучшении качества обслуживания клиентов в секторах финансовых услуг, электронной коммерции, телекоммуникаций и обслуживания клиентов с помощью чат-ботов на базе искусственного интеллекта, помогая предприятиям достичь своих целей по повышению лояльности клиентов и увеличению доходов.
Simple Phones
simplephones.ai
Simple Phones предоставляет предприятиям телефонного агента с искусственным интеллектом, который отвечает на звонки от их имени, поэтому они никогда не пропустят звонок от клиента. Агент также может выполнять исходящие звонки для отслеживания клиентов, поддержания связи с потенциальными клиентами и совершения холодных звонков на автопилоте.
Gerabot
gerabot.com
Gerabot – чат для сайта, конструктор чат-ботов для мессенджеров. * Чат для сайта. * Конструктор чат-ботов. * Разработка чат-ботов.
Glider AI
glider.ai
Платформа Glider AI Skill Intelligence Platform, победитель SIA 2021 года за самые инновационные HR-технологии, предоставляет решения для найма, включая виртуальные оценки, кодирование/видеоинтервью, экранные боты и многое другое, для масштабирования качественного найма талантов для предприятий, кадровых фирм и MSP. Мировые бренды, такие как Intuit, PwC, Amazon и Capital One, доверяют Glider проверку качества кандидатов и их соответствия любой должности в любой отрасли. В среднем клиенты видят увеличение количества размещений в 3 раза, сокращение времени заполнения на 50 % и повышение удовлетворенности кандидатов на 98 %. Для получения дополнительной информации посетите Glider AI.
AiSensy
m.aisensy.com
AiSensy — это чат-бот WhatsApp, CRM и маркетинговая платформа. Вы можете увеличить свои продажи и автоматизировать поддержку, отправлять широковещательные сообщения тысячам пользователей и управлять контактами WhatsApp на AiSensy. * Выбирайте из готовых шаблонов чат-ботов НЛП (подключите Google Dialogflow к WhatsApp) * Получите подтвержденное присутствие в WhatsApp (зеленая галочка) * Увеличение продаж и автоматизация поддержки
Swiftsell
swiftsell.biz
Swiftsell — это генеративный инструмент без кода с поддержкой искусственного интеллекта, с помощью которого потребительские бренды могут легко автоматизировать общение с потенциальными клиентами по различным каналам и повысить продажи, маркетинг и удовлетворенность клиентов.
Unleash
unleash.so
Unleash использует искусственный интеллект для использования всей информации в ваших SaaS-инструментах, легко оптимизируя знания в подразделениях компании, когда это необходимо сотруднику и где бы он ни предпочитал работать. Unleash достигает этого благодаря плавной интеграции с источниками данных вашей компании, такими как Slack, Notion, Jira, Zendesk и другими, что позволяет каждому сотруднику найти нужную информацию, просто спросив Unleash.
Atom
atomchat.io
Atom предлагает чат-бот WhatsApp на базе искусственного интеллекта, который помогает компаниям привлекать более квалифицированных клиентов, создавать более интеллектуальных чат-ботов, измерять результаты и интегрироваться с CRM. Ключевые особенности включают в себя: * Круглосуточный интеллектуальный виртуальный помощник, отвечающий на вопросы клиентов. * Возможность охватить до 98% клиентов с помощью широковещательных кампаний WhatsApp. * Автоматизированные рабочие процессы для фильтрации заинтересованных потенциальных клиентов и сосредоточения команды продаж на закрытии сделок. * Мультиагентная интеграция WhatsApp для обеспечения полной видимости разговоров с клиентами. Решение интегрируется с HubSpot, позволяя предприятиям синхронизировать контакты WhatsApp со своей CRM и создавать автоматизированные рабочие процессы с использованием чат-ботов с искусственным интеллектом. Atom предоставляет персонализированного консультанта и команду экспертов по искусственному интеллекту в WhatsApp, которые помогут компаниям пройти процесс интеграции, позиционируя себя на рынке как решение «под ключ». Тематические исследования показывают, как клиенты заметили значительные улучшения, такие как увеличение продаж с 200 до более чем 3000 в месяц, утроение коэффициента конверсии цифровых продаж и бронирование более 5000 подтвержденных встреч за 2,5 месяца. Компания упоминалась в таких изданиях, как CIO Peru, Forbes и Estrategia & Negocios, подчеркивая ее рост и признание на рынке. Предприятиям предлагается поговорить с консультантом Atom, чтобы узнать больше и опробовать платформу самостоятельно.
Jetlink
jetlink.io
Коммуникация между людьми и бизнесом меняется навсегда, и обмен сообщениями будет играть центральную роль сегодня и в ближайшие годы. Конвергенция социальных сетей и мобильных устройств формирует поведение и ожидания клиентов. Они спрашивают вещи прямо сейчас, прямо здесь. Jetlink привносит на ваше предприятие «силу настоящего» благодаря омниканальному обмену сообщениями и сложным корпоративным чат-ботам. Мы считаем, что это революция в коммерции и поддержке клиентов. Jetlink позволяет вам обеспечить восхитительные диалоговые продажи и поддержку там, где ваши клиенты уже находятся. Jetink позиционируется как система искусственного интеллекта. мощная центральная коммуникационная платформа для точек взаимодействия с клиентами, таких как веб-чат, IVR, приложения для обмена социальными сообщениями, Facebook Messenger, Whatsapp, Skype, Slack, Teams и обмен сообщениями в приложениях.
Netomi
netomi.com
Netomi, поддерживаемая ведущими мировыми лидерами в области искусственного интеллекта и пользующаяся доверием крупнейших мировых брендов, является лидером в области искусственного интеллекта для обслуживания клиентов для предприятий. Netomi предоставляет мультимодальный и омниканальный санкционированный генеративный искусственный интеллект, обеспечивая безопасные для бренда разговоры в любом масштабе с помощью встроенных средств управления искусственным интеллектом для обеспечения точности, безопасности и конфиденциальности данных. Наше инновационное внедрение искусственного интеллекта гарантирует экономию затрат, операционную эффективность, а также повышение удовлетворенности, лояльности, доходов и прибыльности клиентов. Решение Netomi без кода развертывается за несколько недель, автоматически масштабируется и предлагает комплексные инструменты для нетехнических пользователей, позволяющие легко управлять CX AI в масштабе. Это приводит к снижению совокупной стоимости владения, ускорению вывода продукта на рынок и снижению зависимости от ресурсов разработчиков. Основанная в 2016 году, Netomi использует новейшие разработки в области искусственного интеллекта для улучшения качества обслуживания клиентов, предоставляя брендам высококачественную автоматизированную поддержку и инструменты для расширения команд агентов-людей. В быстро развивающейся среде искусственного интеллекта Netomi позволяет брендам легко соответствовать растущим ожиданиям клиентов и предоставлять исключительный сервис.
Botmaker
botmaker.com
Botmaker — это самая продвинутая диалоговая платформа, которая позволяет вам давать умные и быстрые ответы вашим клиентам по всем цифровым каналам. Создавайте цифровые возможности с помощью гибридных ботов и живых агентов. Развивайте свой бизнес с помощью автоматизированных решений для коммерции в чате, обслуживания клиентов и работы службы поддержки. Благодаря искусственному интеллекту и машинному обучению платформа позволяет вам понимать и предвидеть потребности и запросы ваших клиентов. Мы являемся поставщиками решений WhatsApp и партнерами по обмену сообщениями.
Metanoz
metanoz.com
Metanoz AI — это виртуальный чат-бот, предназначенный для оказания услуг по решению проблем частным лицам, предпринимателям и предприятиям. Наша команда экспертов и специалистов стремится предоставить точные и надежные решения ваших проблем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы понимаем проблемы, с которыми сталкиваются частные лица и предприятия в современном быстро меняющемся мире. Наша цель – помочь вам преодолеть эти трудности и достичь ваших целей. Мы специализируемся в широком спектре областей, включая решения, связанные со здоровьем и болезнями, бизнес-решения, поисковую оптимизацию, автомобильную механику, визаж, кинокритику, астрологию, историю, визуализацию научных данных, йогу, влияние социальных сетей, технические обзоры, Оформление интерьера, бухгалтерский учет, медицина, консультации по веб-дизайну, недвижимость, психическое здоровье, персональный тренинг, профориентация, философия, мотивация, путешествия, разговорное обучение английскому языку и копирайтинг. Мы собрали команду высококвалифицированных и опытных специалистов, увлеченных своим делом. Наши специалисты обладают новейшими знаниями и навыками, чтобы предоставить вам наилучшие возможные решения ваших проблем. Мы гордимся нашей способностью предоставлять своевременные и точные решения, адаптированные к уникальным потребностям наших клиентов. В Metanoz AI мы стремимся обеспечить превосходное обслуживание клиентов. Мы понимаем, что у каждого клиента разные потребности и требования, и стремимся обеспечить каждому нашему клиенту индивидуальное внимание. Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы, дать рекомендации и помочь вам справиться с любыми трудностями, с которыми вы можете столкнуться. Наша миссия — помогать частным лицам и предприятиям достигать своих целей, предоставляя им наилучшие возможные решения их проблем. Мы верим, что, используя новейшие технологии и опыт наших специалистов, мы можем помочь нашим клиентам преодолеть любые препятствия и добиться успеха. Мы постоянно расширяем наши услуги и опыт, чтобы лучше обслуживать наших клиентов. Наша команда стремится быть в курсе последних тенденций и разработок в наших областях. Мы вкладываем значительные средства в исследования и разработки, чтобы оставаться в авангарде нашей отрасли.
Messangi
messangi.com
С 2001 года Messangi соединяет компании со своими клиентами на миллиардах устройств по всему миру. Наши универсальные и надежные платформы были созданы ведущими инженерами отрасли. Для обеспечения нашей деятельности у нас есть команды мирового класса в 7 странах, готовые сделать все возможное, чтобы удовлетворить потребности наших клиентов. Сегодня ведущие операторы мобильной связи, глобальные банки и ритейлеры полагаются на Messangi для решения своих задач по коммуникации и взаимодействию с клиентами. Наши решения для SMS, электронной почты, приложений, мобильных кошельков и голосовых помощников продолжают революционизировать взаимодействие компаний с клиентами, делая общение проще, эффективнее и доступнее, чем когда-либо прежде. Платформу облачных коммуникаций Messangi как услугу можно настроить и адаптировать для создания наиболее подходящего решения. Благодаря сочетанию нескольких каналов вы сможете более эффективно привлекать и привлекать своих клиентов.
Answered.so
answered.so
Answered.so: Служба поддержки клиентов на базе искусственного интеллекта и человеческого опыта. Решайте до 70 % проблем клиентов с помощью чат-бота GPT, базы знаний, HelpHub и интеллектуальной панели поиска.
Algomo
algomo.com
Algomo — это генеративная платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная для автоматизации поддержки клиентов с помощью пользовательских ботов, подобных ChatGPT, для веб-сайтов. Это позволяет компаниям эффективно решать вопросы взаимодействия со службой поддержки клиентов, обрабатывая запросы ботов, при необходимости обостряя проблемы и работая без необходимости обучения или обслуживания. Платформа Algomo мгновенно отвечает на повторяющиеся вопросы клиентов, тем самым сокращая затраты и повышая показатели удовлетворенности клиентов (CSAT) и вовлеченности сотрудников. Он автоматизирует маркировку, категоризацию и классификацию обращений в службу поддержки, сокращая время обработки и выполнение ручных задач. Кроме того, оно расширяет возможности агентов с помощью предложений искусственного интеллекта и совместного использования экрана в реальном времени для увеличения времени отклика и производительности. Algomo особенно полезен для компаний, которые хотят: * Автоматизация обслуживания клиентов: путем автоматизации большинства обращений в службу поддержки. * Повышение эффективности: сокращение времени и ресурсов, затрачиваемых на поддержку клиентов. * Повышение удовлетворенности клиентов и сотрудников: за счет более быстрого решения и меньшего количества ручных задач. * Международное расширение. Благодаря многоязычным возможностям он идеально подходит для компаний, выходящих на глобальный уровень.
Alendei
alendei.com
Alendei — это платформа взаимодействия с клиентами на основе искусственного интеллекта. Он позволяет пользователям отправлять короткие текстовые сообщения пользователям мобильных телефонов. Он обеспечивает автоматизированную поддержку и взаимодействие с клиентами через диалоговый интерфейс для улучшения пользовательского опыта и удовлетворенности. Он позволяет пользователям обеспечивать двустороннюю связь за счет интеграции бизнес-API WhatsApp для отправки и получения сообщений.
AIhelp
aihelp.net
AIhelp — глобальная платформа поддержки клиентов со штаб-квартирой в Гонконге. Основанная в 2014 году, компания сейчас насчитывает более 80 сотрудников и обслуживает 12 000 клиентов в 32 странах и территориях. Он предназначен для компаний, которые стремятся к отношениям с клиентами и их удовлетворению, чтобы сделать их более сильными, личными и продуктивными. Мы стремимся побудить компании предоставлять качественную поддержку, а затем предоставлять зрелые услуги и активное участие, предоставляя им все инструменты и техническую инфраструктуру, которые просты в использовании и поддерживают более чем 20 языков. AIhelp — это платформа поддержки клиентов с использованием ИИ, предназначенная для обмена сообщениями и операций как на мобильных устройствах, так и в Интернете, включая множество функций поддержки клиентов, таких как обмен сообщениями в приложении, чат-бот с искусственным интеллектом, форма автоматической проверки, push-уведомления, оповещения, Spotlight, приложение. индексация и многое другое. Оно позволяет вам предоставлять персонализированную поддержку с использованием машинного обучения для мощной облачной аналитики, позволяющей повысить рейтинг и удержание клиентов, а также мгновенно решать проблемы клиентов. Это высокоэффективное решение позволяет анализировать огромные объемы данных, благодаря чему клиенты остаются довольными и счастливыми.
AIChatbot
aichatbot.so
AChatbot — это конструктор диалоговых чат-ботов с искусственным интеллектом для поддержки клиентов. AChatbot позволяет вам создать собственного чат-бота GPT, обученного на основе ваших собственных данных. Это достигается путем загрузки URL-адреса вашего веб-сайта, PDF-файлов или карты сайта. AIChatbot может отвечать на запросы клиентов на нескольких языках и обеспечивает удобство встраивания виджета чат-бота непосредственно на ваш веб-сайт.
3Dolphins
3dolphins.ai
3Dolphins.ai был разработан компанией PT InMotion Inovasi Teknologi (InMotion), чтобы помочь компаниям ускорить цифровое обслуживание клиентов. Наш подход, созданный в виде корпоративных, облачных или локальных решений, обеспечивает беспрепятственное сотрудничество между технологиями и людьми. InMotion (PT. InMotion Inovasi Teknologi) — индонезийская технологическая компания, основной задачей которой является помощь предприятиям в повышении качества обслуживания клиентов с использованием новых технологий и каналов взаимодействия с клиентами. Мы обслуживаем многие отрасли, такие как финансы, автомобилестроение, онлайн-путешествия, образование, государственный сектор и т. д.
WeConnect.chat
weconnect.chat
Универсальная диалоговая платформа искусственного интеллекта «все в одном» Усовершенствуйте свой бизнес с помощью диалоговых интерфейсов искусственного интеллекта WeConnect.chat. Оптимизируйте привлечение потенциальных клиентов, улучшите поддержку клиентов, произведите революцию в процессе адаптации и откройте безграничные возможности с помощью специального чат-бота с искусственным интеллектом. Легко интегрируйте компоненты на основе правил и используйте потенциал многоканальной информационной панели агента.
Creative Virtual
creativevirtual.com
Creative Virtual — лидер в области диалогового искусственного интеллекта, признанный в отрасли благодаря нашему почти двадцатилетнему опыту и непревзойденным знаниям. Наши инновационные решения для виртуального агента, чат-бота и живого чата V-Person™ объединяют людей и искусственный интеллект для обеспечения бесперебойной, персонализированной и масштабируемой цифровой поддержки для клиентов и сотрудников. Ведущие мировые организации полагаются на наши отмеченные наградами технологии и консультации экспертов, чтобы улучшить качество поддержки, сократить расходы, увеличить продажи и повысить лояльность к бренду. Наша глобальная команда и обширная партнерская сеть поддерживают установку по всему миру на более чем 37 языках, обеспечивая как локализованное сотрудничество, так и международную аналитику. Штаб-квартира Creative Virtual находится в Великобритании, а операции осуществляются в США, Австралии, Индии, Сингапуре и Гонконге.
tolk.ai
tolk.ai
tolk.ai — это платформа автоматизации взаимоотношений с клиентами, предназначенная для руководителей бизнеса. Платформа автоматизации без кода для поддержки клиентов и привлечения потенциальных клиентов. Наши интеллектуальные виртуальные агенты на базе искусственного интеллекта динамически решают или сортируют запросы ваших клиентов.
ChatShape
chatshape.com
ChatShape — это инструмент нового поколения на базе искусственного интеллекта, который позволяет создавать чат-боты на базе искусственного интеллекта для вашего веб-сайта. Просто зайдите на Chatshape.com/create, добавьте ссылку на свой веб-сайт, которая будет сканироваться, а текст будет использоваться для обучения чат-бота, которого вы можете встроить на свой веб-сайт, чтобы он мгновенно отвечал на запросы клиентов, конвертировал больше посетителей в клиентов и экономил вас. сотни часов времени.
BotSpice
botspice.com
BOTSPICE — это инновационное платформенное решение, позволяющее пользователям создавать DIY WorkBots для повышения квалификации, взаимодействия с заинтересованными сторонами, трансформации бизнес-процессов и управления организационными знаниями. Его также можно интегрировать с серверными системами через API для достижения желаемого уровня настройки и упрощения роботизированной автоматизации процессов (RPA).
Botifi
botifi.me
Конструктор чат-ботов, автоматизирующий продажи, маркетинг и поддержку в Telegram, Facebook Messenger, Instagram и других.
BotDistrikt
botdistrikt.com
BotDistrikt — это платформа, ориентированная на взаимодействие с пользователем, которая позволяет компаниям создавать чат-ботов, не требуя каких-либо навыков программирования. Он предлагает комплексное решение для чат-ботов как для стартапов, так и для уже состоявшихся предприятий. Инструмент специально разработан для маркетологов, клиентов и разработчиков. Маркетологам это позволяет создавать виртуальную личность, создавать таргетированные кампании и предоставлять аналитическую информацию на основе данных. Для клиентов BotDistrikt обеспечивает круглосуточную доступность ботов, обеспечивая плавное и заинтересованное общение. Он также поддерживает передачу управления билетами человеком и обеспечивает многоканальную связь. Для разработчиков платформа обладает широкими возможностями настройки; он включает в себя логические условия, шаблоны регулярных выражений, обучение искусственному интеллекту, интеграцию API и функции Javascript для поддержки сложных двусторонних разговоров. Чат-боты BotDistrikt способны работать по различным каналам, включая Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram, веб-сайты, Google Assistant и Skype. Он также интегрируется с такими полезными инструментами, как Dialogflow, Wit.ai, Gmail и Slack. Платформу поддерживают Entrepreneur First и Управление развития инфокоммуникаций Сингапура. Делая акцент на ориентированных на клиента чат-ботах на базе искусственного интеллекта, BotDistrikt стремится предложить простой, интересный и умный инструмент для создания и реализации стратегии чат-ботов.
Bot9
bot9.ai
Создайте своего собственного помощника на базе искусственного интеллекта, который будет не только умным, но и уникальным!
Scotty AI
scottytechnologies.com
Познакомьтесь со Скотти, вашим универсальным диалоговым решением на основе искусственного интеллекта, от поиска поставщиков до адаптации и не только! С Scotty AI вы испытаете: * Мгновенные и персонализированные ответы на все ваши заявки и запросы круглосуточно, 7 дней в неделю, посредством голоса и текстовых сообщений. * Бесшовная интеграция между системами учета (ATS HCM, ERP, CMS, CRM), независимыми поставщиками программного обеспечения для точечных решений, веб-сайтами и каналами совместной работы (Teams, Slack,...) * Легкое управление всем процессом найма, от поиска до управления персоналом. * Возможность обрабатывать более 500 000 разговоров одновременно. * Возможности автоматизации, высвобождение ресурсов и ускорение вашего пути к успеху. Scotty AI автоматизирует и поддерживает любой бизнес-процесс в виде диалога с впечатляющей скоростью и масштабом, как входящий, так и исходящий, в текстовых и голосовых каналах и на более чем 100 языках. Уникальная сила Скотти заключается в его способности предоставлять гиперперсонализированный опыт всем участвующим сторонам. Кандидатов и команды по подбору персонала ждут незабываемые впечатления на каждом этапе пути.