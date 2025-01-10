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Программное обеспечение для чат-ботов - Самые популярные приложения - Филиппины
Чат-боты, часто называемые виртуальными агентами или виртуальными помощниками, представляют собой программные приложения, предназначенные для выполнения определенных задач или предоставления информации в ответ на письменные или устные запросы. Они удовлетворяют как внешние потребности клиентов, так и внутренние запросы сотрудников, позволяя пользователям взаимодействовать с приложениями в диалоговой форме, в текстовом или звуковом формате. Чат-боты обычно используют обработку естественного языка (NLP) или распознавание речи для понимания вводимых пользователем данных. Однако их основные операции основаны на диалогах по сценарию. Это контрастирует с интеллектуальными виртуальными помощниками, которые используют понимание естественного языка (NLU) для осуществления более сложных, человеческих взаимодействий. Компании используют технологию чат-ботов для автоматизации задач, которые раньше требовали вмешательства человека. Получив запрос пользователя, чат-бот обрабатывает вводимые данные и предоставляет ответ в текстовой или речевой форме. Чат-боты интегрированы в различные инструменты поддержки клиентов, такие как программное обеспечение для онлайн-чата, программное обеспечение службы поддержки и программное обеспечение контакт-центра, часто выступая в качестве первой точки контакта. Их использование распространяется и на другие области, включая базы знаний в области продаж и маркетинга. В приложениях бизнес-аналитики чат-боты могут заменить языки запросов, позволяя пользователям получать конкретные данные, просто набрав или произнеся запрос. Возможности чат-ботов постоянно растут, и они включаются во все большее количество программных приложений.
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Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — это коммуникационный инструмент, который помогает компаниям конвертировать веб-сайты и взаимодействовать с клиентами. * Рецензенты часто отмечают удобство доступа к приложению с любого устройства, простоту использования и положительное влияние на общение с клиентами и конверсию веб-сайта. * Пользователи упомянули проблемы со временем ответа службы поддержки клиентов, трудности с некоторыми функциями, а также неудовлетворенность ценами и условиями контракта.
Intercom
intercom.com
Intercom — единственное комплексное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесперебойное обслуживание клиентов за счет автоматизации и человеческой поддержки, повышая удовлетворенность клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, в котором большинство разговоров с клиентами успешно разрешаются без необходимости человеческой поддержки, что освобождает команду для работы над более ценными разговорами с клиентами. Более 25 000 организаций по всему миру, включая Atlassian, Amazon и Lyft Business, полагаются на Intercom, чтобы обеспечить беспрецедентный пользовательский опыт в любом масштабе. Платформа Intercom используется для отправки более 500 миллионов сообщений в месяц и позволяет взаимодействовать с более чем 600 миллионами активных конечных пользователей в месяц. Компания Intercom, основанная в 2011 году при поддержке ведущих венчурных капиталистов, включая Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners и Social Capital, ставит перед собой задачу сделать интернет-бизнес персонализированным.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk — это сервисное решение на базе искусственного интеллекта, которое легко настроить, использовать и масштабировать. Решение Zendesk работает «из коробки» и его легко модифицировать в случае изменений, что позволяет бизнесу двигаться быстрее. Zendesk также помогает компаниям использовать передовой искусственный интеллект для сервисных служб, чтобы быстрее и точнее решать проблемы клиентов. Zendesk AI, основанный на миллиардах взаимодействий с клиентом, можно использовать на всех этапах оказания услуг: от самообслуживания до агентов и администраторов, чтобы помочь вам расти и эффективно работать в масштабе. Zendesk предоставляет агентам инструменты, аналитическую информацию и контекст, необходимые им для предоставления персонализированного обслуживания по любому каналу, будь то социальные сообщения, телефон или электронная почта. Zendesk объединяет все, что нужно сервисной команде — от персонализированных разговоров и многоканального управления делами до рабочих процессов на базе искусственного интеллекта и агентских инструментов, автоматизации и рынка, состоящего из более чем 1200 приложений — и все это под одной крышей. Наше решение легко внедрить и настроить на лету, что освобождает команды от необходимости вносить постоянные изменения в работу ИТ-специалистов, разработчиков и дорогостоящих партнеров. В Zendesk мы стремимся упростить сложный бизнес и облегчить компаниям создание значимых связей с клиентами. Мы считаем, что интеллектуальное, инновационное обслуживание клиентов должно быть доступно каждой компании, независимо от ее размера, отрасли или амбиций, от стартапов до крупных предприятий. Zendesk обслуживает более 130 тысяч мировых брендов из множества отраслей на более чем 30 языках. Штаб-квартира Zendesk находится в Сан-Франциско, а офисы расположены по всему миру.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — это платформа взаимодействия с клиентами с онлайн-чатом, отслеживанием посетителей веб-сайта и аналитическими возможностями, которая помогает вам узнавать своих посетителей, привлекать их и поддерживать своих клиентов в режиме реального времени. Оснащен всеми функциями, которые ожидает клиент, и многим другим, включая отслеживание посетителей в реальном времени, перевод чата в реальном времени, чат в реальном времени, автоматические триггеры чата, оценку потенциальных клиентов, аудиозвонок, совместное использование экрана, управление ненормативной лексикой, предварительный просмотр чата, бот без кода, бот для ответов, маршрутизация чата, внутренний чат, мобильное приложение агента, SDK для iOS и Android, а также интеграция с популярными каналами обмена мгновенными сообщениями, такими как Whatsapp, Instagram, FB Messenger и Telegram. Все это на одной платформе.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (продукт Freshworks Inc.) — это решение для диалогового взаимодействия, которое помогает компаниям взаимодействовать с клиентами по нескольким каналам, таким как веб-чат, электронная почта, телефон и социальные каналы, такие как WhatsApp, Instagram и iMessage. Freshchat также предлагает собственные чат-боты на базе искусственного интеллекта, которые можно легко создать с помощью конструктора без кода, что помогает предприятиям обеспечивать персонализированное самообслуживание в больших масштабах. Благодаря конструктору путешествий Freshchat и готовым сценариям компании могут опережать потребности своих клиентов и активно поддерживать их, когда это необходимо. Freshchat также предоставляет комплексное представление истории разговоров клиента и другую соответствующую информацию, что делает агентов более продуктивными и позволяет им предоставлять персонализированный опыт.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — это платформа для выхода на рынок, которая помогает компаниям находить, приобретать и развивать своих клиентов. ZoomInfo предоставляет точные данные, информацию и технологии в режиме реального времени более чем 35 000 компаниям по всему миру. Компании используют данные и платформу для повышения эффективности, координации команд продаж и маркетинга, а также консолидации стеков технологий. Это признанный лидер в области конфиденциальности данных, обладающий лучшим в отрасли соблюдением GDPR и CCPA, а также многочисленными сертификатами безопасности и конфиденциальности данных. Специализации: платформа GTM, стратегия GTM, аналитика продаж, аналитика разговоров, маркетинговая разведка, взаимодействие с продажами, контактные данные, данные о намерениях, генерация потенциальных клиентов, улучшенный поиск, деловая информация, деловые контакты, маркетинг на основе учетных записей (ABM), точность данных, база данных. гигиена и оркестрация данных.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) — дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на основе дозированной оплаты по мере использования. Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют разнообразную базовую абстрактную техническую инфраструктуру, а также строительные блоки и инструменты распределенных вычислений. Одним из таких сервисов является Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), который позволяет пользователям иметь в своем распоряжении виртуальный кластер компьютеров, доступный постоянно через Интернет. Версия виртуальных компьютеров AWS имитирует большинство атрибутов реального компьютера, включая аппаратные центральные процессоры (ЦП) и графические процессоры (ГП) для обработки; локальная/оперативная память; жесткий диск/SSD-накопитель; выбор операционных систем; сеть; и предварительно загруженное прикладное программное обеспечение, такое как веб-серверы, базы данных и системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Технология AWS внедрена на серверных фермах по всему миру и поддерживается дочерней компанией Amazon. Плата основана на сочетании использования (известного как модель «Оплата по мере использования»), оборудования, операционной системы, программного обеспечения или сетевых функций, выбранных подписчиком, необходимых для доступности, резервирования, безопасности и опций обслуживания. Подписчики могут оплатить один виртуальный компьютер AWS, выделенный физический компьютер или их кластеры. В рамках соглашения о подписке Amazon обеспечивает безопасность систем подписчиков. AWS работает во многих географических регионах мира, включая 6 в Северной Америке. Amazon продает AWS подписчикам как способ получения крупномасштабных вычислительных мощностей быстрее и дешевле, чем создание реальной физической фермы серверов. Все услуги выставляются в зависимости от использования, но каждая услуга измеряет использование по-разному. По данным Synergy Group, по состоянию на 2017 год AWS владеет доминирующими 34% всех облачных технологий (IaaS, PaaS), в то время как следующим трем конкурентам Microsoft, Google и IBM принадлежит 11%, 8% и 6% соответственно.
Signals
getsignals.ai
Signals — это платформа для привлечения потенциальных клиентов и искусственного интеллекта, которая помогает вам узнать, кто находится на вашем веб-сайте, и использовать их поведение для взаимодействия с посетителями, готовыми совершить покупку. Мы уже помогли компаниям найти тысячи новых квалифицированных контактов без необходимости заполнения формы посетителями.
Tidio
tidio.com
Tidio — мировой лидер в области программного обеспечения для обслуживания клиентов. Удобная платформа Tidio позволяет более чем 300 000 компаниям по всему миру предоставлять более разумную и быструю поддержку своим клиентам. Tidio предлагает полный набор решений для обслуживания клиентов, чат-боты, системы обработки заявок и виртуальных агентов поддержки на базе искусственного интеллекта, которые помогут вам решить проблемы клиентов и повысить показатели конверсии. Программное обеспечение Tidio работает во всех основных системах управления контентом, платформах электронной коммерции и социальных сетях. Компания Tidio, основанная в 2013 году, выросла до 180+ сотрудников и имеет офисы в Сан-Франциско, Щецине и Варшаве. Tidio обслуживает клиентов всех размеров из более чем 205 стран, включая Mercedes, Shell и Praktiker. Виджет живого чата Tidio каждый месяц просматривают 510 миллионов уникальных пользователей.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор сервисов облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором инструментов управления он предоставляет ряд модульных облачных сервисов, включая вычисления, хранение данных, анализ данных и машинное обучение. Для регистрации требуются данные кредитной карты или банковского счета. Google Cloud Platform предоставляет инфраструктуру как услугу, платформу как услугу и бессерверные вычислительные среды. В апреле 2008 года Google анонсировала App Engine, платформу для разработки и размещения веб-приложений в центрах обработки данных, управляемых Google, которая стала первой услугой облачных вычислений компании. Сервис стал общедоступным в ноябре 2011 года. С момента анонса App Engine Google добавила на платформу несколько облачных сервисов. Google Cloud Platform является частью Google Cloud, которая включает в себя общедоступную облачную инфраструктуру Google Cloud Platform, а также G Suite, корпоративные версии Android и Chrome OS, а также интерфейсы программирования приложений (API) для машинного обучения и корпоративных картографических служб.
Helpwise
helpwise.io
Удержание клиентов так же важно, как и приобретение новых. Лояльные клиенты приносят больше дохода и приносят вам рекомендации без каких-либо затрат. Обеспечение хорошего обслуживания клиентов является неотъемлемой частью удержания клиентов. С помощью Helpwise управлять обслуживанием клиентов становится проще. 1. Создайте свой центр обслуживания клиентов буквально за считанные минуты. 2. Общайтесь с клиентами по всем каналам и сотрудничайте со своей командой. 3. Установите подотчетность без необходимости использования общих паролей. 4. Настроить самообслуживание и автоматизацию. 5. Получите полезную информацию о повышении производительности команды и удовлетворенности клиентов. Helpwise интегрируется с электронной почтой (например, поддержка@, продажи@, карьера@ и т. д.), онлайн-чатом, WhatsApp, SMS, социальными сетями и многим другим. Начните работу с Helpwise — решением для обслуживания клиентов, которое увеличивает доход вашего бизнеса.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – управляйте своими онлайн-продажами посредством общения! Автоматизируйте продажи с помощью Smartsupp. Мы предлагаем все, что вам нужно для роста ваших онлайн-продаж: искусственный интеллект, чат-боты LeadGen, чат и многое другое, что вы можете использовать, чтобы привлечь посетителей в нужное время. И в кратчайшие сроки превратите их в лояльных клиентов. Smartsupp — одно из ведущих и пользующихся наибольшим доверием решений для чатов и чат-ботов в мире, которое в настоящее время поддерживает более 100 000 интернет-магазинов и веб-сайтов.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business — это универсальное решение для бизнеса WhatsApp. Наши предложения включают официальный API WhatsApp, чат-бот, CRM на базе WhatsApp, автоматизацию, интеграцию со многими инструментами и т. д. Команда WhatsTool занимается созданием инструментов для WhatsApp и малых предприятий, которые ведут свой бизнес или занимаются маркетингом с помощью WhatsApp. Мы создаем больше приложений, таких как WhatsSave, которые помогают компаниям сохранять новые цифры и использовать их для своего роста.
Qualified
qualified.com
Qualified — это платформа создания конвейеров для отделов по работе с доходами, использующих Salesforce. Ведущие бренды B2B, такие как Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThoughtSpot и VMWare, доверяют Qualified расширять свою воронку продаж, используя свой самый большой актив в области продаж и маркетинга — корпоративный веб-сайт — для выявления наиболее ценных покупателей, выявления сигналов о намерении покупателей и мгновенного начать переговоры о продажах. Клиенты, использующие Qualified, сообщают о 10-кратном увеличении количества совещаний по продажам, 4-кратном увеличении конверсии потенциальных клиентов и 6-кратном увеличении количества воронок продаж. Qualified, созданный на основе Salesforce, соединяет веб-сайт с данными Salesforce, чтобы определить намерения покупателей на основе учетных записей и облегчить переговоры о продажах в режиме реального времени. Qualified занимает первое место в Salesforce AppExchange и первое место в более чем 20 категориях на G2. Компанию Qualified со штаб-квартирой в Сан-Франциско возглавляют бывший директор по маркетингу Salesforce Крейг Свенсруд и бывший старший вице-президент по продукту Salesforce Шон Уайтли. Компания финансируется Norwest Venture Partners, Redpoint Ventures и Salesforce Ventures. Чтобы узнать больше, посетите сайтqualified.com.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot позволяет создавать чат-ботов за считанные минуты с использованием разнообразных шаблонов и сразу же автоматизировать ключевые задачи. Легко перетаскивайте новые элементы, чтобы адаптировать любой шаблон под свои нужды. ChatBot готов к работе сразу после установки, а алгоритмы искусственного интеллекта помогают вам со временем улучшать ответы. Создавайте удобные условия общения, чтобы улучшить отношения с клиентами. Отправляйте динамические ответы, которые побуждают клиентов общаться и взаимодействовать. Комбинируйте текст, изображения, кнопки и быстрые ответы, чтобы продемонстрировать свой бренд, продукты и услуги. Используйте ChatBot на разных платформах и каналах, используя интеграцию в один клик (Facebook Messenger, Slack, LiveChat, WordPress и другие). Подключите своего чат-бота практически ко всему, что только можно придумать, используя открытый API, веб-перехватчики и Zapier.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — это универсальная платформа для общения с клиентами для поддержки, маркетинга и продаж. Он сочетает в себе набор инструментов, которые помогут вам развивать свой бизнес: 👉 Многоканальный чат 👉 Чат-боты 👉 Общий почтовый ящик 👉 База знаний 👉 Электронный маркетинг 👉 Всплывающие окна 👉 CRM
Writesonic
writesonic.com
Writesonic совершает революцию в сфере создания контента и качества обслуживания клиентов, выступая вашим надежным помощником в создании увлекательного контента и разработке мощных чат-ботов с искусственным интеллектом. Их платформа сочетает в себе мощь искусственного интеллекта и креативность, предоставляя комплексный набор инструментов для создания контента, создания аудио и создания изображений. Они дают каждому возможность писать что угодно, публиковать где угодно и с беспрецедентной легкостью оптимизировать свой контент. Их надежный конструктор чат-ботов с искусственным интеллектом Botsonic легко интегрируется с такими платформами, как Slack, WhatsApp, Telegram и FB Messenger, обеспечивая бесперебойное многоканальное общение. Он также предлагает функцию Hand-off, облегчающую плавный переход от взаимодействия с ботом к взаимодействию с человеком. Благодаря интеграции с Zapier они автоматизируют задачи и оптимизируют рабочие процессы, повышая вовлеченность клиентов. Botsonic соответствует требованиям GDPR и обещает безопасное взаимодействие с клиентами. Вместе их набор инструментов направлен на переосмысление создания контента и качества обслуживания клиентов, делая Writesonic универсальным решением для всех ваших цифровых потребностей.
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot — это чат-бот для Twitch, YouTube и Trovo, который позволяет автоматизировать чат вашей прямой трансляции с помощью модерации и новых функций, позволяя вам тратить больше времени на развлечение своих зрителей.
Chaport
chaport.com
Chaport — это универсальная платформа для обмена сообщениями, которая предоставляет многоканальный чат, чат-ботов, базу знаний и многое другое. Это помогает компаниям расти и процветать, предоставляя им простой способ взаимодействия с посетителями веб-сайта, привлечения более квалифицированных потенциальных клиентов, увеличения продаж и улучшения обслуживания клиентов. Сегодня Chaport используют более 30 000 команд по всему миру. Почему Чапорт? Chaport предлагает вам набор мощных функций, которые помогут вам превратить посетителей сайта в лояльных клиентов. Тем не менее, он остается удобным для пользователя и делает общение с клиентами таким же простым и приятным, как общение с друзьями. Процесс установки прост и занимает не более 5 минут. Просто добавьте виджет чата на свой сайт и начните отвечать на вопросы своих клиентов. Если вам также нужен чат-бот, вы можете создать его за считанные минуты благодаря конструктору чат-ботов WYSIWYG от Chaport. Ключевые особенности: – Живой чат: общайтесь со своими клиентами в режиме реального времени. – Чат-боты: позвольте чат-ботам отвечать на распространенные вопросы и определять потенциальных клиентов. Предлагайте мгновенную помощь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, даже когда ваша команда не в сети. – База знаний + бот часто задаваемых вопросов: предоставьте своим клиентам базу знаний и активируйте бот часто задаваемых вопросов, чтобы автоматически предлагать статьи в виджете чата. – Интеграция с Facebook, Viber, Telegram и т. д.: отвечайте на вопросы со всех каналов в одном месте. – Автоматические приглашения: инициируйте больше чатов с посетителями вашего сайта. – Сохраненные ответы: готовьте шаблоны ответов на часто задаваемые вопросы, отвечайте в несколько кликов и экономьте свое время. – Советы по вводу текста: читайте сообщения еще до их отправки и отвечайте быстрее. – Веб-приложения, настольные и мобильные приложения: общайтесь с клиентами, где бы вы ни находились. – Zapier и API: более тесно интегрируйте Chaport со своим веб-сайтом или подключите его к сторонним приложениям. – И многое другое… Зарегистрируйтесь сегодня и увеличьте свои продажи! Доступна бесплатная пробная версия.
Joonbot
joonbot.com
Joonbot — это простой в использовании конструктор чат-ботов без кода, который поможет повысить конверсию. С Joonbot вы можете в кратчайшие сроки направлять, собирать и передавать информацию своей аудитории. Некоторые варианты использования: Получить больше квалифицированных потенциальных клиентов. Увеличить продажи. Автоматизировать решение проблем клиентов.
Outgrow
outgrow.co
Outgrow позволяет вам лучше приобретать, квалифицировать и привлекать потенциальных клиентов, упрощая создание персонализированных викторин, калькуляторов, оценок, конкурсов, форм/опросов, рекомендаций, опросов и чат-ботов. Никаких разработчиков или дизайнеров не требуется! Outgrow предлагает множество шаблонов дизайна, которые полностью оптимизированы для мобильных устройств, настольных компьютеров и планшетов и легко встраиваются в вашу рекламу, веб-сайты, мобильные приложения, социальные сети, SMS и электронную почту. Кроме того, существует более 1000 готовых фрагментов контента и последовательностей, оптимизированных для повышения конверсии, поэтому вы можете изменить вопросы, внести несколько изменений, чтобы они соответствовали вашему бренду, и подготовить собственный интерактивный контент за считанные минуты.
Warmly
warmly.ai
Warmly — это первая автономная платформа оркестрации продаж, специально созданная для коммерческих отделов малого и среднего бизнеса. Платформа объединяет метаданные из инструментов обеспечения продаж, B2B-намерений и инструментов обогащения для идентификации, отслеживания и связи с посетителями веб-сайта, готовыми к конверсии. Автоматически агрегируя данные и интегрируя информацию с различных платформ, Warmly организует наиболее эффективный следующий шаг для проведения квалифицированных переговоров с отделом продаж. Мы искренне помогаем вашей команде по доходам быстрее обнаружить возможности на рынке. Продвигайте их быстрее. И достигайте своих целей квартал за кварталом. Их платформа AI Warm Leads освещает вашу воронку продаж, отслеживая сигналы о покупательских намерениях на вашем веб-сайте, исходящих сообщениях и CRM. Затем они помогут вам закрыть этот конвейер теплым и интересным способом. Кроме того, их набор бесплатных инструментов продаж поможет вашей команде лучше взаимодействовать с потенциальными клиентами или клиентами в вашем календаре и в Zoom с помощью отмеченного наградами приложения Essential Zoom.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat — это бесплатный чат для онлайн-бизнеса, позволяющий общаться со своими клиентами в режиме реального времени. Он предлагает вам построить систему поддержки клиентов на 360°, подключить воронки сообщений, предлагать звонки, свободно настраивать и настраивать.
Botmaker
botmaker.com
Botmaker — это самая продвинутая диалоговая платформа, которая позволяет вам давать умные и быстрые ответы вашим клиентам по всем цифровым каналам. Создавайте цифровые возможности с помощью гибридных ботов и живых агентов. Развивайте свой бизнес с помощью автоматизированных решений для коммерции в чате, обслуживания клиентов и работы службы поддержки. Благодаря искусственному интеллекту и машинному обучению платформа позволяет вам понимать и предвидеть потребности и запросы ваших клиентов. Мы являемся поставщиками решений WhatsApp и партнерами по обмену сообщениями.
Selz
selz.com
Selz — это простая платформа электронной коммерции, которая позволяет создавать интернет-магазины, продавать с существующих веб-сайтов или продавать через социальные сети. Selz предоставляет вам все инструменты, необходимые для создания вашего присутствия в Интернете, продажи вашей продукции, продвижения ее среди клиентов и отслеживания продаж. Selz идеально подходит для частных лиц и малого бизнеса, которые хотят продавать физические продукты, цифровые продукты и услуги. Чтобы узнать больше, посетите www.selz.com.
WotNot
wotnot.io
WotNot автоматизирует взаимодействие с клиентами в масштабе с помощью чат-ботов. Решайте бизнес-задачи, такие как привлечение большего количества потенциальных клиентов, бронирование большего количества встреч, масштабирование поддержки клиентов с помощью передовых чат-ботов. Клиенты используют WotNot для предоставления персонализированного обслуживания своим нынешним или будущим клиентам, которое доступно круглосуточно и без выходных, мгновенно реагирует, абсолютно надежен и говорит на языке клиента. Добавьте чат-бота в любую отрасль, например в сфере недвижимости, страхования, финансов, здравоохранения, автомобилестроения, SaaS, банковского дела, потребительских товаров, производства и образования, чтобы удовлетворить различные варианты использования. С помощью конструктора ботов WotNot без кода вы можете довольно легко создавать ботов с помощью интуитивно понятного визуального конструктора. Управляйте несколькими ботами для разных действий на основе определенных вами триггеров и условий. Кроме того, WotNot предлагает услугу «сделано для вас», в которой наша команда опытных экспертов по дизайну разговоров понимает ваши потребности и тщательно создает поток разговора, соответствующий потребностям вашего бизнеса, и продолжает оптимизировать поток, просматривая результаты. Присоединяйтесь к более чем 3000 компаниям по всему миру, доверяя WotNot взаимодействие с клиентами.
WATI
wati.io
Переосмысливая взаимодействие с клиентами, Wati — это ведущая диалоговая платформа, созданная на базе Business API WhatsApp. Наше простое в использовании программное обеспечение позволяет более чем 8000 компаниям в более чем 100 странах проводить персонализированные беседы в режиме реального времени в любом масштабе. С помощью инновационных решений искусственного интеллекта мы меняем способ общения компаний: * Общие почтовые ящики обеспечивают беспрепятственное сотрудничество. * Мощная автоматизация повышает эффективность. * Широковещательная рассылка сообщений привлекает клиентов. * Интеллектуальные чат-боты обеспечивают мгновенную поддержку. Будучи быстрорастущим глобальным SaaS-стартапом, мы с энтузиазмом относимся к использованию технологий для построения значимых отношений между бизнесом и клиентами. Нашу талантливую и мотивированную команду объединяет стремление расширять возможности организаций и переосмысливать связи посредством содержательных разговоров.
Engati
engati.com
Чат-бот и платформа живого чата Engati стала победителем премии CODiE 2021 года. Это дает вам возможность создавать интеллектуальных ботов за считанные минуты без программирования. Создайте один раз и опубликуйте по 15 каналам — WhatsApp, Messenger, Instagram, Kik, Telegram, Line, Viber, Skype, Slack, WeChat, Twitter, Skype для бизнеса, на вашем веб-сайте и в мобильном приложении. Поддерживает интеллектуальные пути, обучение, копирование, аналитику и частную торговую марку. Используя Engati, вы можете использовать возможности машинного обучения, NLP/NLU, чтобы создать своего собственного чат-бота и привлекать своих клиентов на более чем 50 языках.
My AskAI
myaskai.com
My AskAI — это ваш чат-бот службы поддержки клиентов с искусственным интеллектом, доступный круглосуточно и без выходных, который дает мгновенные ответы вашим клиентам на вашем сайте или по электронной почте. Обученный на знаниях вашей компании, ваш чат-бот гарантирует, что ваши клиенты всегда имеют ответ на свои вопросы, и передаст их вашей (человеческой) команде, если она не сможет ответить, давая лучшее из обоих миров и повышая удовлетворенность и удержание клиентов. Узнайте, какие у вас общие проблемы или вопросы, в одно мгновение с помощью данных искусственного интеллекта, чтобы вы могли тратить меньше времени на общие запросы и больше времени на разработку своего продукта. Мы видим, что в среднем 79% разговоров решаются напрямую с помощью ИИ наших пользователей, что экономит тысячи часов времени поддержки, которое можно потратить на более стратегические возможности. Сократите количество запросов на поддержку более чем на 50% за одну ночь с помощью My AskAI.
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer — это платформа личного помощника на базе искусственного интеллекта, которая объединяет передовые модели искусственного интеллекта, такие как ChatGPT от OpenAI, Gemini и PaLM от Google, Llama от Meta и Claude от Anthropic. Он предлагает унифицированный интерфейс через мобильное приложение, веб-приложение и расширение Chrome, предоставляя решения, адаптированные к индивидуальным потребностям. Функции включают в себя готовые подсказки для чата, настраиваемые рабочие процессы и полную интеграцию со сторонними инструментами. Get Answer предназначен для повышения производительности и упрощения задач для пользователей, от студентов и разработчиков до владельцев бизнеса и дизайнеров.
YourGPT
yourgpt.ai
Чат-бот YourGPT упрощает процесс создания индивидуальных отраслевых чат-ботов без программирования. Наш конструктор чат-ботов нового поколения на основе искусственного интеллекта и GPT позволяет пользователям быстро создавать и обучать ботов с использованием собственных данных всего за несколько минут. Получите максимальную отдачу от искусственного интеллекта и сэкономьте время и деньги с помощью чат-бота YourGPT. YourGPT предлагает передовые продукты искусственного интеллекта и GPT, разработанные с учетом ваших уникальных потребностей. * Улучшите поддержку клиентов с помощью нашего мощного чат-бота с искусственным интеллектом. * Создавайте готовые к использованию приложения LLM с помощью LLM Spark.
Glider AI
glider.ai
Платформа Glider AI Skill Intelligence Platform, победитель SIA 2021 года за самые инновационные HR-технологии, предоставляет решения для найма, включая виртуальные оценки, кодирование/видеоинтервью, экранные боты и многое другое, для масштабирования качественного найма талантов для предприятий, кадровых фирм и MSP. Мировые бренды, такие как Intuit, PwC, Amazon и Capital One, доверяют Glider проверку качества кандидатов и их соответствия любой должности в любой отрасли. В среднем клиенты видят увеличение количества размещений в 3 раза, сокращение времени заполнения на 50 % и повышение удовлетворенности кандидатов на 98 %. Для получения дополнительной информации посетите Glider AI.
AiSensy
m.aisensy.com
AiSensy — это чат-бот WhatsApp, CRM и маркетинговая платформа. Вы можете увеличить свои продажи и автоматизировать поддержку, отправлять широковещательные сообщения тысячам пользователей и управлять контактами WhatsApp на AiSensy. * Выбирайте из готовых шаблонов чат-ботов НЛП (подключите Google Dialogflow к WhatsApp) * Получите подтвержденное присутствие в WhatsApp (зеленая галочка) * Увеличение продаж и автоматизация поддержки
Swiftsell
swiftsell.biz
Swiftsell — это генеративный инструмент без кода с поддержкой искусственного интеллекта, с помощью которого потребительские бренды могут легко автоматизировать общение с потенциальными клиентами по различным каналам и повысить продажи, маркетинг и удовлетворенность клиентов.
Unleash
unleash.so
Unleash использует искусственный интеллект для использования всей информации в ваших SaaS-инструментах, легко оптимизируя знания в подразделениях компании, когда это необходимо сотруднику и где бы он ни предпочитал работать. Unleash достигает этого благодаря плавной интеграции с источниками данных вашей компании, такими как Slack, Notion, Jira, Zendesk и другими, что позволяет каждому сотруднику найти нужную информацию, просто спросив Unleash.
Atom
atomchat.io
Atom предлагает чат-бот WhatsApp на базе искусственного интеллекта, который помогает компаниям привлекать более квалифицированных клиентов, создавать более интеллектуальных чат-ботов, измерять результаты и интегрироваться с CRM. Ключевые особенности включают в себя: * Круглосуточный интеллектуальный виртуальный помощник, отвечающий на вопросы клиентов. * Возможность охватить до 98% клиентов с помощью широковещательных кампаний WhatsApp. * Автоматизированные рабочие процессы для фильтрации заинтересованных потенциальных клиентов и сосредоточения команды продаж на закрытии сделок. * Мультиагентная интеграция WhatsApp для обеспечения полной видимости разговоров с клиентами. Решение интегрируется с HubSpot, позволяя предприятиям синхронизировать контакты WhatsApp со своей CRM и создавать автоматизированные рабочие процессы с использованием чат-ботов с искусственным интеллектом. Atom предоставляет персонализированного консультанта и команду экспертов по искусственному интеллекту в WhatsApp, которые помогут компаниям пройти процесс интеграции, позиционируя себя на рынке как решение «под ключ». Тематические исследования показывают, как клиенты заметили значительные улучшения, такие как увеличение продаж с 200 до более чем 3000 в месяц, утроение коэффициента конверсии цифровых продаж и бронирование более 5000 подтвержденных встреч за 2,5 месяца. Компания упоминалась в таких изданиях, как CIO Peru, Forbes и Estrategia & Negocios, подчеркивая ее рост и признание на рынке. Предприятиям предлагается поговорить с консультантом Atom, чтобы узнать больше и опробовать платформу самостоятельно.
Jetlink
jetlink.io
Коммуникация между людьми и бизнесом меняется навсегда, и обмен сообщениями будет играть центральную роль сегодня и в ближайшие годы. Конвергенция социальных сетей и мобильных устройств формирует поведение и ожидания клиентов. Они спрашивают вещи прямо сейчас, прямо здесь. Jetlink привносит на ваше предприятие «силу настоящего» благодаря омниканальному обмену сообщениями и сложным корпоративным чат-ботам. Мы считаем, что это революция в коммерции и поддержке клиентов. Jetlink позволяет вам обеспечить восхитительные диалоговые продажи и поддержку там, где ваши клиенты уже находятся. Jetink позиционируется как система искусственного интеллекта. мощная центральная коммуникационная платформа для точек взаимодействия с клиентами, таких как веб-чат, IVR, приложения для обмена социальными сообщениями, Facebook Messenger, Whatsapp, Skype, Slack, Teams и обмен сообщениями в приложениях.
Netomi
netomi.com
Netomi, поддерживаемая ведущими мировыми лидерами в области искусственного интеллекта и пользующаяся доверием крупнейших мировых брендов, является лидером в области искусственного интеллекта для обслуживания клиентов для предприятий. Netomi предоставляет мультимодальный и омниканальный санкционированный генеративный искусственный интеллект, обеспечивая безопасные для бренда разговоры в любом масштабе с помощью встроенных средств управления искусственным интеллектом для обеспечения точности, безопасности и конфиденциальности данных. Наше инновационное внедрение искусственного интеллекта гарантирует экономию затрат, операционную эффективность, а также повышение удовлетворенности, лояльности, доходов и прибыльности клиентов. Решение Netomi без кода развертывается за несколько недель, автоматически масштабируется и предлагает комплексные инструменты для нетехнических пользователей, позволяющие легко управлять CX AI в масштабе. Это приводит к снижению совокупной стоимости владения, ускорению вывода продукта на рынок и снижению зависимости от ресурсов разработчиков. Основанная в 2016 году, Netomi использует новейшие разработки в области искусственного интеллекта для улучшения качества обслуживания клиентов, предоставляя брендам высококачественную автоматизированную поддержку и инструменты для расширения команд агентов-людей. В быстро развивающейся среде искусственного интеллекта Netomi позволяет брендам легко соответствовать растущим ожиданиям клиентов и предоставлять исключительный сервис.
Metanoz
metanoz.com
Metanoz AI — это виртуальный чат-бот, предназначенный для оказания услуг по решению проблем частным лицам, предпринимателям и предприятиям. Наша команда экспертов и специалистов стремится предоставить точные и надежные решения ваших проблем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы понимаем проблемы, с которыми сталкиваются частные лица и предприятия в современном быстро меняющемся мире. Наша цель – помочь вам преодолеть эти трудности и достичь ваших целей. Мы специализируемся в широком спектре областей, включая решения, связанные со здоровьем и болезнями, бизнес-решения, поисковую оптимизацию, автомобильную механику, визаж, кинокритику, астрологию, историю, визуализацию научных данных, йогу, влияние социальных сетей, технические обзоры, Оформление интерьера, бухгалтерский учет, медицина, консультации по веб-дизайну, недвижимость, психическое здоровье, персональный тренинг, профориентация, философия, мотивация, путешествия, разговорное обучение английскому языку и копирайтинг. Мы собрали команду высококвалифицированных и опытных специалистов, увлеченных своим делом. Наши специалисты обладают новейшими знаниями и навыками, чтобы предоставить вам наилучшие возможные решения ваших проблем. Мы гордимся нашей способностью предоставлять своевременные и точные решения, адаптированные к уникальным потребностям наших клиентов. В Metanoz AI мы стремимся обеспечить превосходное обслуживание клиентов. Мы понимаем, что у каждого клиента разные потребности и требования, и стремимся обеспечить каждому нашему клиенту индивидуальное внимание. Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы, дать рекомендации и помочь вам справиться с любыми трудностями, с которыми вы можете столкнуться. Наша миссия — помогать частным лицам и предприятиям достигать своих целей, предоставляя им наилучшие возможные решения их проблем. Мы верим, что, используя новейшие технологии и опыт наших специалистов, мы можем помочь нашим клиентам преодолеть любые препятствия и добиться успеха. Мы постоянно расширяем наши услуги и опыт, чтобы лучше обслуживать наших клиентов. Наша команда стремится быть в курсе последних тенденций и разработок в наших областях. Мы вкладываем значительные средства в исследования и разработки, чтобы оставаться в авангарде нашей отрасли.
Messangi
messangi.com
С 2001 года Messangi соединяет компании со своими клиентами на миллиардах устройств по всему миру. Наши универсальные и надежные платформы были созданы ведущими инженерами отрасли. Для обеспечения нашей деятельности у нас есть команды мирового класса в 7 странах, готовые сделать все возможное, чтобы удовлетворить потребности наших клиентов. Сегодня ведущие операторы мобильной связи, глобальные банки и ритейлеры полагаются на Messangi для решения своих задач по коммуникации и взаимодействию с клиентами. Наши решения для SMS, электронной почты, приложений, мобильных кошельков и голосовых помощников продолжают революционизировать взаимодействие компаний с клиентами, делая общение проще, эффективнее и доступнее, чем когда-либо прежде. Платформу облачных коммуникаций Messangi как услугу можно настроить и адаптировать для создания наиболее подходящего решения. Благодаря сочетанию нескольких каналов вы сможете более эффективно привлекать и привлекать своих клиентов.
Answered.so
answered.so
Answered.so: Служба поддержки клиентов на базе искусственного интеллекта и человеческого опыта. Решайте до 70 % проблем клиентов с помощью чат-бота GPT, базы знаний, HelpHub и интеллектуальной панели поиска.
Algomo
algomo.com
Algomo — это генеративная платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная для автоматизации поддержки клиентов с помощью пользовательских ботов, подобных ChatGPT, для веб-сайтов. Это позволяет компаниям эффективно решать вопросы взаимодействия со службой поддержки клиентов, обрабатывая запросы ботов, при необходимости обостряя проблемы и работая без необходимости обучения или обслуживания. Платформа Algomo мгновенно отвечает на повторяющиеся вопросы клиентов, тем самым сокращая затраты и повышая показатели удовлетворенности клиентов (CSAT) и вовлеченности сотрудников. Он автоматизирует маркировку, категоризацию и классификацию обращений в службу поддержки, сокращая время обработки и выполнение ручных задач. Кроме того, оно расширяет возможности агентов с помощью предложений искусственного интеллекта и совместного использования экрана в реальном времени для увеличения времени отклика и производительности. Algomo особенно полезен для компаний, которые хотят: * Автоматизация обслуживания клиентов: путем автоматизации большинства обращений в службу поддержки. * Повышение эффективности: сокращение времени и ресурсов, затрачиваемых на поддержку клиентов. * Повышение удовлетворенности клиентов и сотрудников: за счет более быстрого решения и меньшего количества ручных задач. * Международное расширение. Благодаря многоязычным возможностям он идеально подходит для компаний, выходящих на глобальный уровень.
Alendei
alendei.com
Alendei — это платформа взаимодействия с клиентами на основе искусственного интеллекта. Он позволяет пользователям отправлять короткие текстовые сообщения пользователям мобильных телефонов. Он обеспечивает автоматизированную поддержку и взаимодействие с клиентами через диалоговый интерфейс для улучшения пользовательского опыта и удовлетворенности. Он позволяет пользователям обеспечивать двустороннюю связь за счет интеграции бизнес-API WhatsApp для отправки и получения сообщений.
AIhelp
aihelp.net
AIhelp — глобальная платформа поддержки клиентов со штаб-квартирой в Гонконге. Основанная в 2014 году, компания сейчас насчитывает более 80 сотрудников и обслуживает 12 000 клиентов в 32 странах и территориях. Он предназначен для компаний, которые стремятся к отношениям с клиентами и их удовлетворению, чтобы сделать их более сильными, личными и продуктивными. Мы стремимся побудить компании предоставлять качественную поддержку, а затем предоставлять зрелые услуги и активное участие, предоставляя им все инструменты и техническую инфраструктуру, которые просты в использовании и поддерживают более чем 20 языков. AIhelp — это платформа поддержки клиентов с использованием ИИ, предназначенная для обмена сообщениями и операций как на мобильных устройствах, так и в Интернете, включая множество функций поддержки клиентов, таких как обмен сообщениями в приложении, чат-бот с искусственным интеллектом, форма автоматической проверки, push-уведомления, оповещения, Spotlight, приложение. индексация и многое другое. Оно позволяет вам предоставлять персонализированную поддержку с использованием машинного обучения для мощной облачной аналитики, позволяющей повысить рейтинг и удержание клиентов, а также мгновенно решать проблемы клиентов. Это высокоэффективное решение позволяет анализировать огромные объемы данных, благодаря чему клиенты остаются довольными и счастливыми.
AIChatbot
aichatbot.so
AChatbot — это конструктор диалоговых чат-ботов с искусственным интеллектом для поддержки клиентов. AChatbot позволяет вам создать собственного чат-бота GPT, обученного на основе ваших собственных данных. Это достигается путем загрузки URL-адреса вашего веб-сайта, PDF-файлов или карты сайта. AIChatbot может отвечать на запросы клиентов на нескольких языках и обеспечивает удобство встраивания виджета чат-бота непосредственно на ваш веб-сайт.
3Dolphins
3dolphins.ai
3Dolphins.ai был разработан компанией PT InMotion Inovasi Teknologi (InMotion), чтобы помочь компаниям ускорить цифровое обслуживание клиентов. Наш подход, созданный в виде корпоративных, облачных или локальных решений, обеспечивает беспрепятственное сотрудничество между технологиями и людьми. InMotion (PT. InMotion Inovasi Teknologi) — индонезийская технологическая компания, основной задачей которой является помощь предприятиям в повышении качества обслуживания клиентов с использованием новых технологий и каналов взаимодействия с клиентами. Мы обслуживаем многие отрасли, такие как финансы, автомобилестроение, онлайн-путешествия, образование, государственный сектор и т. д.
WeConnect.chat
weconnect.chat
Универсальная диалоговая платформа искусственного интеллекта «все в одном» Усовершенствуйте свой бизнес с помощью диалоговых интерфейсов искусственного интеллекта WeConnect.chat. Оптимизируйте привлечение потенциальных клиентов, улучшите поддержку клиентов, произведите революцию в процессе адаптации и откройте безграничные возможности с помощью специального чат-бота с искусственным интеллектом. Легко интегрируйте компоненты на основе правил и используйте потенциал многоканальной информационной панели агента.
Creative Virtual
creativevirtual.com
Creative Virtual — лидер в области диалогового искусственного интеллекта, признанный в отрасли благодаря нашему почти двадцатилетнему опыту и непревзойденным знаниям. Наши инновационные решения для виртуального агента, чат-бота и живого чата V-Person™ объединяют людей и искусственный интеллект для обеспечения бесперебойной, персонализированной и масштабируемой цифровой поддержки для клиентов и сотрудников. Ведущие мировые организации полагаются на наши отмеченные наградами технологии и консультации экспертов, чтобы улучшить качество поддержки, сократить расходы, увеличить продажи и повысить лояльность к бренду. Наша глобальная команда и обширная партнерская сеть поддерживают установку по всему миру на более чем 37 языках, обеспечивая как локализованное сотрудничество, так и международную аналитику. Штаб-квартира Creative Virtual находится в Великобритании, а операции осуществляются в США, Австралии, Индии, Сингапуре и Гонконге.
tolk.ai
tolk.ai
tolk.ai — это платформа автоматизации взаимоотношений с клиентами, предназначенная для руководителей бизнеса. Платформа автоматизации без кода для поддержки клиентов и привлечения потенциальных клиентов. Наши интеллектуальные виртуальные агенты на базе искусственного интеллекта динамически решают или сортируют запросы ваших клиентов.
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai — это комплексная платформа, которая позволяет пользователям создавать и развертывать собственные чат-боты с искусственным интеллектом и генеративные модели искусственного интеллекта (GPT) для различных бизнес-приложений. Ключевые особенности и возможности платформы включают в себя: * Простота использования: на веб-сайте подчеркивается, что ChatBotBuilder.ai — это «самый быстрый и простой способ создания собственных чат-ботов и GPT», не требующий обширных технических знаний. * Гибкая интеграция: платформа поддерживает интеграцию с тысячами приложений и позволяет пользователям объединять свои инструменты и команды для получения конкурентного преимущества. * Передовой искусственный интеллект: ChatBotBuilder.ai использует новейшие модели больших языков (LLM) и технологии искусственного интеллекта для создания сложных чат-ботов и GPT. * Настройка: пользователи могут настраивать внешний вид, функциональность и поведение своих чат-ботов, используя удобный интерфейс платформы. * Межканальная поддержка: чат-боты можно интегрировать по нескольким каналам, включая веб-сайты, социальные сети, электронную почту и голосовую связь. * Маркетинговые инструменты: платформа предоставляет встроенные маркетинговые функции, которые помогают пользователям более эффективно привлекать клиентов через своих чат-ботов. * Аналитика: надежные аналитические возможности позволяют пользователям отслеживать и оптимизировать производительность своих чат-ботов. Веб-сайт позиционирует ChatBotBuilder.ai как «Лучшего в мире конструктора чат-ботов с искусственным интеллектом в 2024 году», предназначенного для предприятий и организаций, стремящихся автоматизировать обслуживание клиентов, упростить общение и улучшить взаимодействие с пользователем с помощью возможностей искусственного интеллекта. Платформа предлагает как план Pro для индивидуальных пользователей, так и план White Label Enterprise для агентств и крупных организаций, желающих создать свои собственные фирменные решения для чат-ботов. В целом ChatBotBuilder.ai представляет собой комплексную платформу без программирования, предназначенную для того, чтобы дать компаниям любого размера возможность использовать преимущества передовых чат-ботов с искусственным интеллектом и генеративных моделей искусственного интеллекта.
ChatShape
chatshape.com
ChatShape — это инструмент нового поколения на базе искусственного интеллекта, который позволяет создавать чат-боты на базе искусственного интеллекта для вашего веб-сайта. Просто зайдите на Chatshape.com/create, добавьте ссылку на свой веб-сайт, которая будет сканироваться, а текст будет использоваться для обучения чат-бота, которого вы можете встроить на свой веб-сайт, чтобы он мгновенно отвечал на запросы клиентов, конвертировал больше посетителей в клиентов и экономил вас. сотни часов времени.
BotSpice
botspice.com
BOTSPICE — это инновационное платформенное решение, позволяющее пользователям создавать DIY WorkBots для повышения квалификации, взаимодействия с заинтересованными сторонами, трансформации бизнес-процессов и управления организационными знаниями. Его также можно интегрировать с серверными системами через API для достижения желаемого уровня настройки и упрощения роботизированной автоматизации процессов (RPA).
Botifi
botifi.me
Конструктор чат-ботов, автоматизирующий продажи, маркетинг и поддержку в Telegram, Facebook Messenger, Instagram и других.
BotDistrikt
botdistrikt.com
BotDistrikt — это платформа, ориентированная на взаимодействие с пользователем, которая позволяет компаниям создавать чат-ботов, не требуя каких-либо навыков программирования. Он предлагает комплексное решение для чат-ботов как для стартапов, так и для уже состоявшихся предприятий. Инструмент специально разработан для маркетологов, клиентов и разработчиков. Маркетологам это позволяет создавать виртуальную личность, создавать таргетированные кампании и предоставлять аналитическую информацию на основе данных. Для клиентов BotDistrikt обеспечивает круглосуточную доступность ботов, обеспечивая плавное и заинтересованное общение. Он также поддерживает передачу управления билетами человеком и обеспечивает многоканальную связь. Для разработчиков платформа обладает широкими возможностями настройки; он включает в себя логические условия, шаблоны регулярных выражений, обучение искусственному интеллекту, интеграцию API и функции Javascript для поддержки сложных двусторонних разговоров. Чат-боты BotDistrikt способны работать по различным каналам, включая Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram, веб-сайты, Google Assistant и Skype. Он также интегрируется с такими полезными инструментами, как Dialogflow, Wit.ai, Gmail и Slack. Платформу поддерживают Entrepreneur First и Управление развития инфокоммуникаций Сингапура. Делая акцент на ориентированных на клиента чат-ботах на базе искусственного интеллекта, BotDistrikt стремится предложить простой, интересный и умный инструмент для создания и реализации стратегии чат-ботов.
Bot9
bot9.ai
Создайте своего собственного помощника на базе искусственного интеллекта, который будет не только умным, но и уникальным!
Scotty AI
scottytechnologies.com
Познакомьтесь со Скотти, вашим универсальным диалоговым решением на основе искусственного интеллекта, от поиска поставщиков до адаптации и не только! С Scotty AI вы испытаете: * Мгновенные и персонализированные ответы на все ваши заявки и запросы круглосуточно, 7 дней в неделю, посредством голоса и текстовых сообщений. * Бесшовная интеграция между системами учета (ATS HCM, ERP, CMS, CRM), независимыми поставщиками программного обеспечения для точечных решений, веб-сайтами и каналами совместной работы (Teams, Slack,...) * Легкое управление всем процессом найма, от поиска до управления персоналом. * Возможность обрабатывать более 500 000 разговоров одновременно. * Возможности автоматизации, высвобождение ресурсов и ускорение вашего пути к успеху. Scotty AI автоматизирует и поддерживает любой бизнес-процесс в виде диалога с впечатляющей скоростью и масштабом, как входящий, так и исходящий, в текстовых и голосовых каналах и на более чем 100 языках. Уникальная сила Скотти заключается в его способности предоставлять гиперперсонализированный опыт всем участвующим сторонам. Кандидатов и команды по подбору персонала ждут незабываемые впечатления на каждом этапе пути.
SharurAI
sharurai.com
SharurAI — динамичный игрок на арене создания приложений искусственного интеллекта, предлагающий услуги чат-ботов с искусственным интеллектом по требованию, которые меняют способы взаимодействия компаний со своими клиентами. Уделяя особое внимание передовым технологиям искусственного интеллекта, SharurAI специализируется на создании индивидуальных чат-ботов с искусственным интеллектом, адаптированных к уникальным потребностям бизнеса в различных отраслях. Наша миссия — использовать возможности искусственного интеллекта для улучшения взаимодействия с клиентами, повышения эффективности и стимулирования роста. Мы гордимся нашей способностью создавать чат-ботов с искусственным интеллектом, которые легко интегрируются в существующие системы и процессы, обеспечивая персонализированную и эффективную поддержку клиентов, помощь в продажах и многое другое. В SharurAI мы понимаем, что каждый бизнес уникален, и именно поэтому мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами для разработки чат-ботов с искусственным интеллектом, которые соответствуют их конкретным целям и задачам. Если вы хотите оптимизировать операции, повысить удовлетворенность клиентов или увеличить продажи, наша команда экспертов по искусственному интеллекту всегда готова воплотить ваше видение в жизнь.
Louisebot
louisebot.com
LouiseBot — это идеальное решение для чат-ботов с искусственным интеллектом для интеллектуальных и интерактивных разговоров. Благодаря этой передовой технологии они предлагают настраиваемого текстового чат-бота, который органично сочетается с их брендом и отвечает их уникальным требованиям. Этот мощный инструмент предназначен для привлечения посетителей со всех уголков земного шара, превращая каждое взаимодействие в прекрасную возможность для конверсии. Но LouiseBot — это больше, чем просто чат-бот, это их билет к международному успеху. Попрощайтесь с языковыми барьерами и приветствуйте глобальную аудиторию. С помощью этого чат-бота они могут довести свое общение до совершенства, гарантируя, что каждый посетитель получит индивидуальное внимание и исключительный клиентский опыт. Повышайте коэффициент конверсии и общайтесь с клиентами, как никогда раньше. Эта передовая технология искусственного интеллекта понимает разговоры клиентов и реагирует на них в режиме реального времени, предоставляя точные решения, адаптированные к их индивидуальным потребностям. И в отличие от агентов-людей, этот неутомимый чат-бот никогда не устает, предлагая круглосуточную поддержку каждый день в году. Повысьте качество обслуживания клиентов и гарантируйте им круглосуточную помощь с помощью LouiseBot.