Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для чат-ботов - Самые популярные приложения - Мавритания Самые популярные Недавно добавленные

Чат-боты, часто называемые виртуальными агентами или виртуальными помощниками, представляют собой программные приложения, предназначенные для выполнения определенных задач или предоставления информации в ответ на письменные или устные запросы. Они удовлетворяют как внешние потребности клиентов, так и внутренние запросы сотрудников, позволяя пользователям взаимодействовать с приложениями в диалоговой форме, в текстовом или звуковом формате. Чат-боты обычно используют обработку естественного языка (NLP) или распознавание речи для понимания вводимых пользователем данных. Однако их основные операции основаны на диалогах по сценарию. Это контрастирует с интеллектуальными виртуальными помощниками, которые используют понимание естественного языка (NLU) для осуществления более сложных, человеческих взаимодействий. Компании используют технологию чат-ботов для автоматизации задач, которые раньше требовали вмешательства человека. Получив запрос пользователя, чат-бот обрабатывает вводимые данные и предоставляет ответ в текстовой или речевой форме. Чат-боты интегрированы в различные инструменты поддержки клиентов, такие как программное обеспечение для онлайн-чата, программное обеспечение службы поддержки и программное обеспечение контакт-центра, часто выступая в качестве первой точки контакта. Их использование распространяется и на другие области, включая базы знаний в области продаж и маркетинга. В приложениях бизнес-аналитики чат-боты могут заменить языки запросов, позволяя пользователям получать конкретные данные, просто набрав или произнеся запрос. Возможности чат-ботов постоянно растут, и они включаются во все большее количество программных приложений.