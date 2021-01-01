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Программное обеспечение для чат-ботов - Самые популярные приложения
Чат-боты, часто называемые виртуальными агентами или виртуальными помощниками, представляют собой программные приложения, предназначенные для выполнения определенных задач или предоставления информации в ответ на письменные или устные запросы. Они удовлетворяют как внешние потребности клиентов, так и внутренние запросы сотрудников, позволяя пользователям взаимодействовать с приложениями в диалоговой форме, в текстовом или звуковом формате. Чат-боты обычно используют обработку естественного языка (NLP) или распознавание речи для понимания вводимых пользователем данных. Однако их основные операции основаны на диалогах по сценарию. Это контрастирует с интеллектуальными виртуальными помощниками, которые используют понимание естественного языка (NLU) для осуществления более сложных, человеческих взаимодействий. Компании используют технологию чат-ботов для автоматизации задач, которые раньше требовали вмешательства человека. Получив запрос пользователя, чат-бот обрабатывает вводимые данные и предоставляет ответ в текстовой или речевой форме. Чат-боты интегрированы в различные инструменты поддержки клиентов, такие как программное обеспечение для онлайн-чата, программное обеспечение службы поддержки и программное обеспечение контакт-центра, часто выступая в качестве первой точки контакта. Их использование распространяется и на другие области, включая базы знаний в области продаж и маркетинга. В приложениях бизнес-аналитики чат-боты могут заменить языки запросов, позволяя пользователям получать конкретные данные, просто набрав или произнеся запрос. Возможности чат-ботов постоянно растут, и они включаются во все большее количество программных приложений.
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AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) — дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на основе дозированной оплаты по мере использования. Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют разнообразную базовую абстрактную т...
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор служб облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором ин...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk Inc. — американская компания по разработке программного обеспечения для обслуживания клиентов со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Акции котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом ZEN и входят в индекс Russell 2000. Компания Zendesk, основанная в 2007 году в Копенг...
Intercom
intercom.com
Intercom — это платформа диалоговых отношений (CRP), которая помогает компаниям строить лучшие отношения с клиентами посредством персонализированного взаимодействия на основе мессенджеров. Штаб-квартира Intercom находится в Сан-Франциско, а дополнительные офисы — в Чикаго, Дублине, Сиднее и Лондоне....
Podium
podium.com
Дайте своему бизнесу несправедливое преимущество с помощью обзоров, сообщений, платежей, веб-чата и многого другого.
Verizon
verizon.com
Verizon — американский оператор беспроводной сети, который ранее работал как отдельное подразделение Verizon Communications под названием Verizon Wireless.
Tidio
tidio.com
Мгновенно общайтесь с посетителями вашего сайта и превращайте их в платящих клиентов. Используйте коммуникационные и маркетинговые решения Tidio для развития своего бизнеса.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ предлагает лучшее программное обеспечение для поддержки клиентов в режиме реального времени для отслеживания веб-сайтов и посетителей. Отслеживайте, захватывайте и взаимодействуйте со своими клиентами. БЕСПЛАТНО для 2 пользователей. Попробуй сейчас!
Freshchat
freshchat.com
Freshchat — это современное программное обеспечение для живого чата, созданное для команд, которые хотят улучшить общение с клиентами. ✓ Программное обеспечение Freshchat для живого чата от Freshworks.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic позволяет вам очень легко создавать высокоэффективные статьи, целевые страницы, рекламные объявления, описания продуктов и многое другое за считанные секунды.
Brevo
brevo.com
Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.
Smartsupp
smartsupp.com
Веб-сайт без чата похож на магазин без продавца. Начните разговор со своими посетителями и превратите их в счастливых клиентов.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...
ChatBot
chatbot.com
Автоматизируйте обслуживание клиентов с помощью ChatBot и никогда не упускайте шанс продать или помочь своим клиентам. Создавайте собственных чат-ботов с нуля, никаких технических навыков не требуется!
Appy Pie
appypie.com
Нет платформы для разработки кода.
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot — это чат-бот для Twitch, YouTube и Trovo, который позволяет автоматизировать чат вашей прямой трансляции с помощью модерации и новых функций, позволяя вам тратить больше времени на развлечение своих зрителей.
WATI
wati.io
Взаимодействие с клиентами в WhatsApp стало проще. Увеличьте продажи, поддержку и маркетинговые обсуждения с помощью самого популярного в мире приложения для обмена сообщениями.
Drift
drift.com
Дрифт — это новый способ, которым компании покупают у компаний. Попробуйте наши инструменты диалогового маркетинга и продаж, призванные облегчить процесс покупки уже сегодня, совершенно бесплатно.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise — это простое в использовании программное обеспечение для совместной работы с общим почтовым ящиком и электронной почтой, позволяющее командам управлять учетными записями электронной почты группы, такими как help@, sales@ и т. д. Получите общий почтовый ящик для своей команды прямо сейчас!
CustomGPT
customgpt.ai
Испытайте преимущества персонализированного искусственного интеллекта с помощью CustomGPT: получите уникальную информацию и решения с помощью искусственного интеллекта, обученного на вашем контенте
SiteGPT
sitegpt.ai
ChatGPT для каждого веб-сайта. Мгновенно отвечайте на вопросы посетителей с помощью персонализированного чат-бота, обученного работе с контентом вашего сайта.
JivoChat
jivochat.com
Установите Live Chat на свой веб-сайт и превратите своих посетителей в платящих клиентов с помощью JivoChat. Простая настройка, 5 агентов бесплатно!
Botpress
botpress.com
Создавайте чат-ботов ChatGPT на удивление быстро 🚀. Первый конструктор чат-ботов нового поколения на базе OpenAI. Создавайте ботов, похожих на ChatGPT, для своего проекта или бизнеса, чтобы добиться цели. 🎯
Cody
meetcody.ai
Коди — ИИ, обученный вашему бизнесу.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business — это универсальное решение для бизнеса WhatsApp. Наши предложения включают официальный API WhatsApp, чат-бот, CRM на базе WhatsApp, автоматизацию, интеграцию со многими инструментами и т. д.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — это комплексная платформа для обслуживания клиентов. Более 60 000 компаний всех размеров каждый день используют BirdEye, чтобы их можно было найти в Интернете через обзоры, выбрать клиентов с помощью текстовых сообщений и стать лучшим бизнесом с помощью инструментов опросов и анализа.
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизируйте свой маркетинг и объедините все каналы доставки на одной платформе: электронную почту, push-уведомления, SMS, Viber. © 2021
Signals
getsignals.ai
Превратите просмотры страниц в клиентов. Распознавайте компании, которые в настоящее время просматривают ваш сайт, и превращайте их в клиентов!
Engati
engati.com
Engati — лучшая бесплатная платформа для чат-ботов и живого чата с искусственным интеллектом без кода, позволяющая создавать чат-боты с искусственным интеллектом и участвовать в разговорах в режиме реального времени в WhatsApp, на веб-сайте, в Messenger и т. д.
Qualified
qualified.com
Qualified помогает компаниям быстрее создавать конвейер. Используйте свой самый ценный актив — свой веб-сайт — чтобы определить наиболее ценных посетителей, мгновенно начинать переговоры о продажах, планировать встречи, конвертировать исходящий и платный трафик и выявлять сигналы покупательского нам...
Gallabox
gallabox.com
Gallabox — это рабочее пространство без кода, которое раскрывает возможности WhatsApp для масштабирования вашего бизнеса с помощью общего почтового ящика, чат-бота без кода WhatsApp, трансляций WhatsApp и многого другого.
Norby AI
norby.io
Установите чат-бота на базе ChatGPT для своего сайта. Скопируйте и вставьте описание продукта/услуги, документацию или часто задаваемые вопросы, и Norby даст быстрые и правильные ответы вашим клиентам.
Formaloo
formaloo.com
Мощная платформа для совместной работы, позволяющая командам собирать, систематизировать и анализировать свои данные. Переходите от идеи к реализации за считанные минуты без кода!
Zappr.AI
zappr.ai
Создайте чат-бота на базе искусственного интеллекта, который будет обучен на ваших данных. Просто загрузив PDF-файл или предоставив ссылку на веб-сайт, вы можете получить чат-бота, похожего на ChatGPT, который сможет ответить на любые вопросы, связанные с вашим документом.
HelpCrunch
helpcrunch.com
Масштабируйте свою поддержку, маркетинг и продажи с помощью универсального набора инструментов HelpCrunch — все, что вам нужно, теперь в одном месте.
OnceHub
oncehub.com
Решения для планирования и чат-ботов. Увеличьте свои продажи, порадуйте своих клиентов и сэкономьте время. Ранее ScheduleOnce.
Cohere
cohere.com
Сделать НЛП частью инструментария каждого разработчика. Используйте силу понимания языка. Присоединяйтесь к разработчикам и компаниям, которые используют Cohere для создания, категоризации и организации текста в ранее невообразимом масштабе.
yellow.ai
yellow.ai
Автоматизируйте взаимодействие со своими клиентами и сотрудниками на более чем 135 языках и по более чем 35 каналам, чтобы получать действенные результаты с меньшими затратами.
Payhip
payhip.com
Payhip — это самый простой способ продавать цифровые загрузки и членство. Никаких технических навыков не требуется. Создайте свой собственный универсальный цифровой магазин. Попробуйте бесплатно!
orimon.ai
orimon.ai
Лучший конструктор диалоговых чат-ботов с искусственным интеллектом своими руками. Создайте и разверните своего диалогового чат-бота с искусственным интеллектом менее чем за 2 минуты.
Landbot
landbot.io
Самый мощный конструктор чат-ботов без кода Увеличьте свой доход, сократите эксплуатационные расходы и порадуйте своих клиентов.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...
Genesys Cloud
genesys.com
Платформа контакт-центра Genesys Cloud CX позволяет вашему бизнесу предоставлять исключительный сервис на протяжении всего пути клиента. Откройте для себя великолепное CX уже сегодня.
re:tune
retune.so
Недостающая платформа для создания приложений искусственного интеллекта. Все, что вам нужно для преобразования вашего бизнеса с помощью искусственного интеллекта: от индивидуальных чат-ботов до автономных агентов.
Warmly
warmly.ai
Мы искренне помогаем вашей команде по доходам быстрее обнаружить возможности на рынке. Продвигайте их быстрее. И достигайте своих целей квартал за кварталом. Наша платформа AI Warm Leads освещает вашу воронку продаж, отслеживая сигналы о намерении совершить покупку на вашем веб-сайте, исходящие зака...
Chaport
chaport.com
Chaport — это универсальное программное обеспечение для обмена сообщениями с клиентами, которое сочетает в себе многоканальный чат, чат-ботов, базу знаний и многое другое. Попробуй бесплатно!
HappyFox
happyfox.com
Будьте известны благодаря отличной поддержке клиентов с HappyFox, программным обеспечением онлайн-службы поддержки и веб-системой заявок на поддержку — запланируйте индивидуальную демонстрацию
Chatsimple
chatsimple.ai
Разверните на своем веб-сайте собственного чат-бота ChatGPT AI. Диалоговый искусственный интеллект Chatsimple предлагает простую интеграцию чат-ботов без кода. Взаимодействуйте с вашим посетителем и расширяйте возможности своего бизнеса.
CloudKarafka
cloudkarafka.com
Управляемые кластеры Apache Kafka. Доступные и простые, полностью управляемые кластеры, доступные в AWS и Google Cloud.
DocsBot
docsbot.ai
DocsBot AI. ChatGPT для ваших документов. Получите мгновенные ответы для себя, своих клиентов или своей команды с помощью чат-ботов на базе искусственного интеллекта, обученных вашему контенту и документации. Экономьте деньги и улучшайте качество поддержки ваших клиентов, производительность вашей...
Omnichat
omnichat.ai
Автоматизируйте маркетинг электронной коммерции с помощью многоканального обмена сообщениями. Развивайтесь быстрее и увеличивайте продажи с помощью омниканальной CRM-системы обмена сообщениями с помощью живого чата, чат-ботов и автоматизации маркетинга.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus позволяет доставлять персонализированные сообщения нужной аудитории, где бы они ни находились.
Simple Phones
simplephones.ai
Никогда не пропустите звонок от клиента. Переадресуйте пропущенные вызовы или получите новый номер, и мы ответим на него с помощью искусственного интеллекта.
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly позволяет компаниям легко создавать и отправлять автоматизированные, интерактивные и персонализированные маркетинговые кампании через WhatsApp в любом масштабе. Это способствует двустороннему общению (в отличие от SMS и электронной почты), где потенциальные клиенты и клиенты могут выбирать...
Userlike
userlike.com
Превратите мгновенные чаты в постоянных клиентов. Программное обеспечение для живого чата, которое держит ваших клиентов рядом. Начните общение на своем веб-сайте, оставайтесь на связи через приложения для обмена сообщениями.
Kindly
kindly.ai
Генеративные чат-боты на базе искусственного интеллекта, созданные для автоматизации поддержки и увеличения продаж. Мы являемся одним из ведущих европейских поставщиков чат-ботов, специализирующихся на разработке решений в области искусственного интеллекта и автоматизации для обслуживания клиентов и...
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer — это платформа личного помощника на базе искусственного интеллекта, которая объединяет передовые модели искусственного интеллекта, такие как ChatGPT от OpenAI, Gemini и PaLM от Google, Llama от Meta и Claude от Anthropic. Он предлагает унифицированный интерфейс через мобильное приложение...
AITable
aitable.ai
База данных Visual Al позволяет легко преобразовать ваши данные в агенты искусственного интеллекта, CRM, управление проектами и многое другое для улучшения бизнес-операций и роста доходов.
Coachvox AI
coachvox.ai
Создайте ИИ-версию себя. Тренировать, наставлять и отвечать на вопросы так же, как вы. Клонируйте себя с помощью ИИ, обученного вашему контенту и стилю. Повышайте осведомленность своей аудитории, повышайте ценность своих клиентов и расширяйте возможности своей команды.