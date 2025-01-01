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Программное обеспечение для управления каналами
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Программное обеспечение для управления каналами - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления каналами предназначено для оказания помощи отелям, гостиницам типа «ночлег и завтрак» и другим предприятиям гостиничного бизнеса в управлении бронированиями на нескольких онлайн-платформах и сайтах бронирования. Для компаний, занимающихся бронированием номеров, эти решения гарантируют точность и актуальность бронирования, сводя к минимуму риск конфликтов. Это обеспечивает беспрепятственное и стабильное обслуживание гостей, независимо от того, где и как они совершили бронирование. Это программное обеспечение, которое обычно используется владельцами отелей и лицами, ответственными за управление бронированием, часто интегрируется с системами бронирования отелей или платформами управления для оптимизации операций. Кроме того, программное обеспечение для управления каналами может взаимодействовать с различными маркетинговыми инструментами для увеличения количества заказов по разным каналам.

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Guesty

Guesty

guesty.com

Guesty — это платформа для управления краткосрочной арендой, предлагающая инструменты для автоматизации операций и оптимизации доходов.

Hostaway

Hostaway

hostaway.com

Hantaway - программное обеспечение для управления арендой отпуска, автоматизирующее управление несколькими списками на платформах, таких как Airbnb и VRBO.

Cloudbeds

Cloudbeds

cloudbeds.com

Cloudbeds - это платформа управления отелями, позволяющая оптимизировать операции, управление бронированиями и улучшать гостевой опыт.

Lodgify

Lodgify

lodgify.com

Lodgify упрощает управление арендой отпускных объектов, позволяя создавать веб-сайты, синхронизировать данные и управлять бронированиями в одном месте.

HotelRunner

HotelRunner

hotelrunner.com

HotelRunner - облачная платформа для управления гостиницами, помогающая автоматизировать процессы бронирования и улучшать взаимодействие с клиентами.

SiteMinder

SiteMinder

siteminder.com

SiteMinder - платформа для управления продажами и маркетингом отелей, включающая инструменты для управления каналами, бронирования и анализа рынка.

Preno

Preno

prenohq.com

Preno — это облачная система управления гостиницей, оптимизирующая бронирование, выставление счетов и финансовое управление для отельеров.

TalkGuest

TalkGuest

talkguest.com

TalkGuest - это программа для управления местами проживания. Автоматизируйте и упростите свой бизнес. Регистрация бесплатна.

Hostfully

Hostfully

hostfully.com

Hostfully — это приложение для управления краткосрочной арендой, позволяющее оптимизировать процессы бронирования, взаимодействия с гостями и управления недвижимостью.

Sirvoy

Sirvoy

sirvoy.com

Sirvoy - программное обеспечение для управления отелями, предлагающее инструменты для бронирования, управления тарифами и синхронизации с онлайн-агентствами.

Exely

Exely

exely.com

Exely — это менеджер каналов, автоматизирующий продажи номеров на разных платформах, обновляющий цены и доступность, и генерирующий отчеты.

Hosthub

Hosthub

hosthub.com

Hosthub - платформа для управления недвижимостью, оптимизирующая бронирование и операции для краткосрочной аренды.

Tashi

Tashi

tashi.travel

Программное обеспечение для онлайн-бронирования, предназначенное для поставщиков жилья и туроператоров, помогающее управлять резервациями.

Uplisting

Uplisting

uplisting.io

Uplisting - система управления свойствами для аренды на отпуск, автоматизирующая бронирования, коммуникации и управление несколькими объектами.

RoomRaccoon

RoomRaccoon

roomraccoon.com

RoomRaccoon — это система управления отелями, объединяющая управление бронированием, каналами, платежами и хозяйственными задачами для небольших гостиниц.

Avantio

Avantio

avantio.com

Avantio — это программа для управления арендой на отпуск с набором инструментов для автоматизации бронирования, ценообразования и коммуникации с гостями.

Rezdy

Rezdy

rezdy.com

Rezdy — это платформа онлайн-бронирования для туристических услуг, позволяющая управлять бронированиями и подключаться к онлайн-агентствам.

Booking Automation

Booking Automation

bookingautomation.com

Приложение автоматизирует онлайн-бронирование, синхронизирует доступность, обрабатывает платежи и отправляет уведомления для управления встречами.

Zeevou

Zeevou

zeevou.com

Zeevou - это платформа для управления арендой на отдых, обеспечивающая автоматизацию процессов и интеграцию с различными каналами бронирования.

Revivo

Revivo

revivotech.in

Revivo — платформа для управления гостиничным бизнесом, автоматизирующая операционные задачи и оптимизирующая прибыльность с помощью ИИ.

RMS Cloud

RMS Cloud

rmscloud.com

RMS Cloud - облачная система управления для гостиниц, позволяющая оптимизировать бронирование, управление доступностью и проводить онлайн-платежи.

Profitroom

Profitroom

profitroom.com

Profitroom — это программное обеспечение для отелей, улучшающее бронирование и управление данными гостей с помощью CRM и автоматизации маркетинга.

HotelBee

HotelBee

hotelbee.co

HotelBee — это приложение для управления гостиницей, позволяющее оптимизировать операции, улучшать опыт гостей и повышать прибыльность.

MappingMaster

MappingMaster

mappingmaster.com

Программное обеспечение MappingMaster позволяет владельцам жилья обновлять доступность, цены и описания номеров в реальном времени на нескольких каналах.

StayFantastic

StayFantastic

app.fantasticstay.com

Приложение StayFantastic помогает владельцам и управляющим арендой автоматизировать операции, что позволяет увеличить доход и упростить управление.

Visitor

Visitor

visitor.de

Современное приложение для управления жильем. Одна платформа для контроля операций, привлечения клиентов и увеличения дохода. Без контракта и оплаты.

NextPax

NextPax

nextpax.com

NextPax - это платформа для управления арендой недвижимости, которая синхронизирует информацию и ставки в режиме реального времени на различных каналах бронирования.

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