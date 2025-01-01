Программное обеспечение для управления каналами - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для управления каналами предназначено для оказания помощи отелям, гостиницам типа «ночлег и завтрак» и другим предприятиям гостиничного бизнеса в управлении бронированиями на нескольких онлайн-платформах и сайтах бронирования. Для компаний, занимающихся бронированием номеров, эти решения гарантируют точность и актуальность бронирования, сводя к минимуму риск конфликтов. Это обеспечивает беспрепятственное и стабильное обслуживание гостей, независимо от того, где и как они совершили бронирование. Это программное обеспечение, которое обычно используется владельцами отелей и лицами, ответственными за управление бронированием, часто интегрируется с системами бронирования отелей или платформами управления для оптимизации операций. Кроме того, программное обеспечение для управления каналами может взаимодействовать с различными маркетинговыми инструментами для увеличения количества заказов по разным каналам.
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Guesty
guesty.com
Guesty — это платформа для управления краткосрочной арендой, предлагающая инструменты для автоматизации операций и оптимизации доходов.
Hostaway
hostaway.com
Hantaway - программное обеспечение для управления арендой отпуска, автоматизирующее управление несколькими списками на платформах, таких как Airbnb и VRBO.
Cloudbeds
cloudbeds.com
Cloudbeds - это платформа управления отелями, позволяющая оптимизировать операции, управление бронированиями и улучшать гостевой опыт.
Lodgify
lodgify.com
Lodgify упрощает управление арендой отпускных объектов, позволяя создавать веб-сайты, синхронизировать данные и управлять бронированиями в одном месте.
HotelRunner
hotelrunner.com
HotelRunner - облачная платформа для управления гостиницами, помогающая автоматизировать процессы бронирования и улучшать взаимодействие с клиентами.
SiteMinder
siteminder.com
SiteMinder - платформа для управления продажами и маркетингом отелей, включающая инструменты для управления каналами, бронирования и анализа рынка.
Preno
prenohq.com
Preno — это облачная система управления гостиницей, оптимизирующая бронирование, выставление счетов и финансовое управление для отельеров.
TalkGuest
talkguest.com
TalkGuest - это программа для управления местами проживания. Автоматизируйте и упростите свой бизнес. Регистрация бесплатна.
Hostfully
hostfully.com
Hostfully — это приложение для управления краткосрочной арендой, позволяющее оптимизировать процессы бронирования, взаимодействия с гостями и управления недвижимостью.
Sirvoy
sirvoy.com
Sirvoy - программное обеспечение для управления отелями, предлагающее инструменты для бронирования, управления тарифами и синхронизации с онлайн-агентствами.
Exely
exely.com
Exely — это менеджер каналов, автоматизирующий продажи номеров на разных платформах, обновляющий цены и доступность, и генерирующий отчеты.
Hosthub
hosthub.com
Hosthub - платформа для управления недвижимостью, оптимизирующая бронирование и операции для краткосрочной аренды.
Tashi
tashi.travel
Программное обеспечение для онлайн-бронирования, предназначенное для поставщиков жилья и туроператоров, помогающее управлять резервациями.
Uplisting
uplisting.io
Uplisting - система управления свойствами для аренды на отпуск, автоматизирующая бронирования, коммуникации и управление несколькими объектами.
RoomRaccoon
roomraccoon.com
RoomRaccoon — это система управления отелями, объединяющая управление бронированием, каналами, платежами и хозяйственными задачами для небольших гостиниц.
Avantio
avantio.com
Avantio — это программа для управления арендой на отпуск с набором инструментов для автоматизации бронирования, ценообразования и коммуникации с гостями.
Rezdy
rezdy.com
Rezdy — это платформа онлайн-бронирования для туристических услуг, позволяющая управлять бронированиями и подключаться к онлайн-агентствам.
Booking Automation
bookingautomation.com
Приложение автоматизирует онлайн-бронирование, синхронизирует доступность, обрабатывает платежи и отправляет уведомления для управления встречами.
Zeevou
zeevou.com
Zeevou - это платформа для управления арендой на отдых, обеспечивающая автоматизацию процессов и интеграцию с различными каналами бронирования.
Revivo
revivotech.in
Revivo — платформа для управления гостиничным бизнесом, автоматизирующая операционные задачи и оптимизирующая прибыльность с помощью ИИ.
RMS Cloud
rmscloud.com
RMS Cloud - облачная система управления для гостиниц, позволяющая оптимизировать бронирование, управление доступностью и проводить онлайн-платежи.
Profitroom
profitroom.com
Profitroom — это программное обеспечение для отелей, улучшающее бронирование и управление данными гостей с помощью CRM и автоматизации маркетинга.
HotelBee
hotelbee.co
HotelBee — это приложение для управления гостиницей, позволяющее оптимизировать операции, улучшать опыт гостей и повышать прибыльность.
MappingMaster
mappingmaster.com
Программное обеспечение MappingMaster позволяет владельцам жилья обновлять доступность, цены и описания номеров в реальном времени на нескольких каналах.
StayFantastic
app.fantasticstay.com
Приложение StayFantastic помогает владельцам и управляющим арендой автоматизировать операции, что позволяет увеличить доход и упростить управление.
Visitor
visitor.de
Современное приложение для управления жильем. Одна платформа для контроля операций, привлечения клиентов и увеличения дохода. Без контракта и оплаты.
NextPax
nextpax.com
NextPax - это платформа для управления арендой недвижимости, которая синхронизирует информацию и ставки в режиме реального времени на различных каналах бронирования.
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