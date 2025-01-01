Программное обеспечение для управления жизненным циклом сертификатов (CLM) - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для управления жизненным циклом сертификатов (CLM) и инфраструктуры открытых ключей (PKI) помогает компаниям проверять подлинность и шифровать информацию с помощью цифровых сертификатов. PKI — это криптографическая структура, обеспечивающая цифровую связь и защищающая данные, устройства, машины и отдельных лиц от выдачи себя за другое лицо, несанкционированного перехвата, подделки и других киберугроз. Ключевым преимуществом этого программного обеспечения является его способность обеспечивать прозрачность и автоматизацию на протяжении всего жизненного цикла сертификата, включая выдачу, обнаружение, инвентаризацию, подготовку, развертывание, безопасность, мониторинг, обновление и отзыв. Автоматизируя эти процессы, программное обеспечение CLM и PKI часто заменяет ручные методы, такие как отслеживание электронных таблиц, помогая компаниям избежать незапланированных простоев системы и уязвимостей, вызванных ошибками или истекшими сертификатами. Программное обеспечение CLM и PKI предлагает комплексные возможности для выпуска, управления и автоматизации цифровых сертификатов, включая сертификаты SSL и TLS, сертификаты аутентификации клиентов, цифровые подписи и сертификаты SSH. Общие случаи использования программного обеспечения PKI и CLM включают, среди прочего, аутентификацию пользователей, межмашинную аутентификацию для серверов и контейнеров, цифровую подпись кода и документов, а также обеспечение шифрования и целостности устройств IoT.
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ZeroSSL
zerossl.com
Приложение ZeroSSL предоставляет бесплатные SSL-сертификаты, поддерживает автоматическую выдачу и обновление сертификатов через API и ACME-клиенты.
GlobalSign
globalsign.com
Приложение GlobalSign обеспечивает безопасную аутентификацию и управление доступом к цифровым ресурсам с помощью различных методов аутентификации.
Xitoring
xitoring.com
Xitoring - это решение для мониторинга ИТ-инфраструктуры с поддержкой проверки времени безотказной работы, мониторинга серверов и уведомлений через различные каналы.
DoxyChain
doxychain.com
DoxyChain - это SaaS-решение для управления сертификатами с использованием блокчейна, обеспечивающее безопасность и децентрализацию данных.
Venafi
venafi.com
Venafi - платформа для управления и защиты машинных идентификаторов, включая цифровые сертификаты, с автоматизацией процессов и мониторингом безопасности.
Keystash
keystash.io
Keystash — платформа для управления доступом и SSH-ключами с функциями управления учетными записями, политиками сервера и двухфакторной аутентификацией.
Akeyless
akeyless.io
Akeyless - это облачная платформа для управления секретами, включая учетные данные и ключи, для гибридных и мульти-облачных сред.
TrackSSL
trackssl.com
TrackSSL — приложение для мониторинга SSL сертификатов, проверяющее их сроки действия и конфигурации, интегрируется с Slack для уведомлений.
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