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Программное обеспечение для управления жизненным циклом сертификатов (CLM)
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Программное обеспечение для управления жизненным циклом сертификатов (CLM) - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления жизненным циклом сертификатов (CLM) и инфраструктуры открытых ключей (PKI) помогает компаниям проверять подлинность и шифровать информацию с помощью цифровых сертификатов. PKI — это криптографическая структура, обеспечивающая цифровую связь и защищающая данные, устройства, машины и отдельных лиц от выдачи себя за другое лицо, несанкционированного перехвата, подделки и других киберугроз. Ключевым преимуществом этого программного обеспечения является его способность обеспечивать прозрачность и автоматизацию на протяжении всего жизненного цикла сертификата, включая выдачу, обнаружение, инвентаризацию, подготовку, развертывание, безопасность, мониторинг, обновление и отзыв. Автоматизируя эти процессы, программное обеспечение CLM и PKI часто заменяет ручные методы, такие как отслеживание электронных таблиц, помогая компаниям избежать незапланированных простоев системы и уязвимостей, вызванных ошибками или истекшими сертификатами. Программное обеспечение CLM и PKI предлагает комплексные возможности для выпуска, управления и автоматизации цифровых сертификатов, включая сертификаты SSL и TLS, сертификаты аутентификации клиентов, цифровые подписи и сертификаты SSH. Общие случаи использования программного обеспечения PKI и CLM включают, среди прочего, аутентификацию пользователей, межмашинную аутентификацию для серверов и контейнеров, цифровую подпись кода и документов, а также обеспечение шифрования и целостности устройств IoT.

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ZeroSSL

ZeroSSL

zerossl.com

Приложение ZeroSSL предоставляет бесплатные SSL-сертификаты, поддерживает автоматическую выдачу и обновление сертификатов через API и ACME-клиенты.

GlobalSign

GlobalSign

globalsign.com

Приложение GlobalSign обеспечивает безопасную аутентификацию и управление доступом к цифровым ресурсам с помощью различных методов аутентификации.

Xitoring

Xitoring

xitoring.com

Xitoring - это решение для мониторинга ИТ-инфраструктуры с поддержкой проверки времени безотказной работы, мониторинга серверов и уведомлений через различные каналы.

DoxyChain

DoxyChain

doxychain.com

DoxyChain - это SaaS-решение для управления сертификатами с использованием блокчейна, обеспечивающее безопасность и децентрализацию данных.

Venafi

Venafi

venafi.com

Решения Venafi находят, защищают и защищают идентификационные данные машин в нашем гиперсвязанном мире.

Keystash

Keystash

keystash.io

Keystash — это полное управление доступом к идентификационным данным и управление ключами SSH на одной интегрированной платформе. - Полное управление учетными записями пользователей и группами Linux. - Развертывание и управление ключами SSH. - Управление политикой сервера SSH. - Применение двухфакторной аутентификации сервера SSH, управление привилегиями пользователей, полная история журнала аудита и многое другое. Keystash предназначен для предприятий, которые масштабируются благодаря своей революционной модели ценообразования и щедрым пакетам включенных учетных записей пользователей.

Akeyless

Akeyless

akeyless.io

Akeyless Security — компания, стоящая за Akeyless Platform, облачным SaaS-подходом, помогающим управлять корпоративными секретами — учетными данными, сертификатами и ключами — при эффективном отказе от традиционных хранилищ и сокращении связанных с этим затрат до 70%. Платформа Akeyless, разработанная для специалистов Infosec и DevOps в корпоративных гибридных и мультиоблачных средах, эффективно контролирует разрастание секретов и автоматизирует управление секретами. Платформа также предоставляет расширения для решений безопасного удаленного доступа, управления ключами и паролями. Используя запатентованную криптографию распределенных фрагментов (DFC™), Akeyless является надежным партнером многих компаний из списка Fortune 500 и позволяет им иметь безопасный и полный контроль над своими секретами.

TrackSSL

TrackSSL

trackssl.com

Приложение, которое регулярно сканирует ваши SSL-сертификаты на наличие ошибок, таких как просроченная дата истечения срока действия и распространенные неправильные настройки. Ему доверяют почти 2000 пользователей, и он отслеживает около 20 000 сертификатов.

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