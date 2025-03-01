Программное обеспечение для управления жизненным циклом сертификатов (CLM) - Самые популярные приложения - Тринидад и Тобаго

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Программное обеспечение для управления жизненным циклом сертификатов (CLM) и инфраструктуры открытых ключей (PKI) помогает компаниям проверять подлинность и шифровать информацию с помощью цифровых сертификатов. PKI — это криптографическая структура, обеспечивающая цифровую связь и защищающая данные, устройства, машины и отдельных лиц от выдачи себя за другое лицо, несанкционированного перехвата, подделки и других киберугроз. Ключевым преимуществом этого программного обеспечения является его способность обеспечивать прозрачность и автоматизацию на протяжении всего жизненного цикла сертификата, включая выдачу, обнаружение, инвентаризацию, подготовку, развертывание, безопасность, мониторинг, обновление и отзыв. Автоматизируя эти процессы, программное обеспечение CLM и PKI часто заменяет ручные методы, такие как отслеживание электронных таблиц, помогая компаниям избежать незапланированных простоев системы и уязвимостей, вызванных ошибками или истекшими сертификатами. Программное обеспечение CLM и PKI предлагает комплексные возможности для выпуска, управления и автоматизации цифровых сертификатов, включая сертификаты SSL и TLS, сертификаты аутентификации клиентов, цифровые подписи и сертификаты SSH. Общие случаи использования программного обеспечения PKI и CLM включают, среди прочего, аутентификацию пользователей, межмашинную аутентификацию для серверов и контейнеров, цифровую подпись кода и документов, а также обеспечение шифрования и целостности устройств IoT.
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GlobalSign
globalsign.com
GlobalSign — ведущий поставщик надежных решений для идентификации и безопасности, позволяющих предприятиям, крупным предприятиям, поставщикам облачных услуг и новаторам Интернета вещей по всему миру обеспечивать безопасность онлайн-коммуникаций, управлять миллионами проверенных цифровых удостоверений и автоматизировать аутентификацию и шифрование. Ее крупномасштабная инфраструктура открытых ключей (PKI) и решения для идентификации поддерживают миллиарды сервисов, устройств, людей и вещей, составляющих Интернет всего (IoE).
ZeroSSL
zerossl.com
Бесплатные сертификаты SSL выдаются мгновенно онлайн, поддерживают клиентов ACME, мониторинг SSL, быструю проверку и автоматическое продление SSL через ZeroSSL Bot или REST API.
TrackSSL
trackssl.com
Приложение, которое регулярно сканирует ваши SSL-сертификаты на наличие ошибок, таких как просроченная дата истечения срока действия и распространенные неправильные настройки. Ему доверяют почти 2000 пользователей, и он отслеживает около 20 000 сертификатов.
Akeyless
akeyless.io
Akeyless Security — компания, стоящая за Akeyless Platform, облачным SaaS-подходом, помогающим управлять корпоративными секретами — учетными данными, сертификатами и ключами — при эффективном отказе от традиционных хранилищ и сокращении связанных с этим затрат до 70%. Платформа Akeyless, разработанная для специалистов Infosec и DevOps в корпоративных гибридных и мультиоблачных средах, эффективно контролирует разрастание секретов и автоматизирует управление секретами. Платформа также предоставляет расширения для решений безопасного удаленного доступа, управления ключами и паролями. Используя запатентованную криптографию распределенных фрагментов (DFC™), Akeyless является надежным партнером многих компаний из списка Fortune 500 и позволяет им иметь безопасный и полный контроль над своими секретами.
Keystash
keystash.io
Keystash — это полное управление доступом к идентификационным данным и управление ключами SSH на одной интегрированной платформе. - Полное управление учетными записями пользователей и группами Linux. - Развертывание и управление ключами SSH. - Управление политикой сервера SSH. - Применение двухфакторной аутентификации сервера SSH, управление привилегиями пользователей, полная история журнала аудита и многое другое. Keystash предназначен для предприятий, которые масштабируются благодаря своей революционной модели ценообразования и щедрым пакетам включенных учетных записей пользователей.
Venafi
venafi.com
Решения Venafi находят, защищают и защищают идентификационные данные машин в нашем гиперсвязанном мире.
DoxyChain
doxychain.com
Сертификаты Doxychain - это решение SaaS для сертификации, аккредитации и управления жизненно важными циклами. От выдачи до отзывов с помощью API Bulk Automations, пользовательского онлайн -проверки, белого маркировки и настройки шаблонов. С технологией блокчейна, чтобы сделать сертификаты безопасными и децентрализованными. Узнайте больше на www.doxychain.com
Xitoring
xitoring.com
Xitoring — это комплексное решение для мониторинга вашей ИТ-инфраструктуры, позволяющее сделать ее быстрой и простой! Ключевые особенности: - Мониторинг работоспособности (Ping, HTTP, API, DNS, FTP, Mail, Heartbeat, Cronjob, TCP, UDP) - Интервал в 1 минуту - Мониторинг Linux-сервера - Мониторинг Windows-сервера - Мониторинг SSL - Мониторинг программного обеспечения вашего сервера (веб-серверы) , базы данных, Docker и т. д.) - Открытая и частная страница статуса - Включено более 20 каналов уведомлений (электронная почта, WhatsApp, SMS, Telegram, Pagerduty и т. д.!) - Более 15 глобальных узлов зондирования - Приложение для iOS и Android Оповещения и уведомления через: - электронную почту - SMS - мобильные push-уведомления - телефонный звонок - Telegram - WhatsApp - Slack - Microsoft Teams - Mattermost - Discord - Google Chat - Atlassian OpsGenie - Ntfy - Gotify - Spike.sh - Splunk по вызову - PushOver - Pushbullet - PagerDuty - Webhooks - Поддержка и интеграция Zapier OS: - Windows Server 2012 и более ранних версий - Major Linux дистрибутивы (Ubuntu +14, CentOS +6) Интеграция: - Базовые показатели сервера (ЦП, память, использование диска и ввод-вывод, сеть и т. д.) - Сервисы и процессы - Apache - Nginx - PHP - MySql - MongoDB - HAProxy - Redis - KeyDB - MariaDB - Хост и контейнеры Docker - Супервизор - IIS - Varnish - RabbitMQ - CouchDB - Kafka - и многое другое! Зарегистрируйтесь и начните мониторинг бесплатно для 2 серверов и 8 проверок работоспособности навсегда.
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