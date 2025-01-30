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Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для управления жизненным циклом сертификатов (CLM) - Самые популярные приложения - Британская территория в Индийском океане

Программное обеспечение для управления жизненным циклом сертификатов (CLM) и инфраструктуры открытых ключей (PKI) помогает компаниям проверять подлинность и шифровать информацию с помощью цифровых сертификатов. PKI — это криптографическая структура, обеспечивающая цифровую связь и защищающая данные, устройства, машины и отдельных лиц от выдачи себя за другое лицо, несанкционированного перехвата, подделки и других киберугроз. Ключевым преимуществом этого программного обеспечения является его способность обеспечивать прозрачность и автоматизацию на протяжении всего жизненного цикла сертификата, включая выдачу, обнаружение, инвентаризацию, подготовку, развертывание, безопасность, мониторинг, обновление и отзыв. Автоматизируя эти процессы, программное обеспечение CLM и PKI часто заменяет ручные методы, такие как отслеживание электронных таблиц, помогая компаниям избежать незапланированных простоев системы и уязвимостей, вызванных ошибками или истекшими сертификатами. Программное обеспечение CLM и PKI предлагает комплексные возможности для выпуска, управления и автоматизации цифровых сертификатов, включая сертификаты SSL и TLS, сертификаты аутентификации клиентов, цифровые подписи и сертификаты SSH. Общие случаи использования программного обеспечения PKI и CLM включают, среди прочего, аутентификацию пользователей, межмашинную аутентификацию для серверов и контейнеров, цифровую подпись кода и документов, а также обеспечение шифрования и целостности устройств IoT.