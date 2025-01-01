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Программное обеспечение для управления жизненным циклом сертификатов (CLM) - Самые популярные приложения - Гренландия
Программное обеспечение для управления жизненным циклом сертификатов (CLM) и инфраструктуры открытых ключей (PKI) помогает компаниям проверять подлинность и шифровать информацию с помощью цифровых сертификатов. PKI — это криптографическая структура, обеспечивающая цифровую связь и защищающая данные, устройства, машины и отдельных лиц от выдачи себя за другое лицо, несанкционированного перехвата, подделки и других киберугроз. Ключевым преимуществом этого программного обеспечения является его способность обеспечивать прозрачность и автоматизацию на протяжении всего жизненного цикла сертификата, включая выдачу, обнаружение, инвентаризацию, подготовку, развертывание, безопасность, мониторинг, обновление и отзыв. Автоматизируя эти процессы, программное обеспечение CLM и PKI часто заменяет ручные методы, такие как отслеживание электронных таблиц, помогая компаниям избежать незапланированных простоев системы и уязвимостей, вызванных ошибками или истекшими сертификатами. Программное обеспечение CLM и PKI предлагает комплексные возможности для выпуска, управления и автоматизации цифровых сертификатов, включая сертификаты SSL и TLS, сертификаты аутентификации клиентов, цифровые подписи и сертификаты SSH. Общие случаи использования программного обеспечения PKI и CLM включают, среди прочего, аутентификацию пользователей, межмашинную аутентификацию для серверов и контейнеров, цифровую подпись кода и документов, а также обеспечение шифрования и целостности устройств IoT.
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GlobalSign
globalsign.com
GlobalSign — ведущий поставщик надежных решений для идентификации и безопасности, позволяющих предприятиям, крупным предприятиям, поставщикам облачных услуг и новаторам Интернета вещей по всему миру обеспечивать безопасность онлайн-коммуникаций, управлять миллионами проверенных цифровых удостоверени...
ZeroSSL
zerossl.com
Бесплатные сертификаты SSL выдаются мгновенно онлайн, поддерживают клиентов ACME, мониторинг SSL, быструю проверку и автоматическое продление SSL через ZeroSSL Bot или REST API.
Xitoring
xitoring.com
Xitoring — это комплексное решение для мониторинга вашей ИТ-инфраструктуры, позволяющее сделать ее быстрой и простой! Ключевые особенности: - Мониторинг работоспособности (Ping, HTTP, API, DNS, FTP, Mail, Heartbeat, Cronjob, TCP, UDP) - Интервал в 1 минуту - Мониторинг Linux-сервера - Мониторинг Win...
DoxyChain
doxychain.com
Doxychain Certificates — это SaaS-решение для сертификации, аккредитации и управления жизненным циклом сертификации. От выпуска до отзыва с помощью массовой автоматизации API, индивидуального онлайн-верификатора, белой маркировки и настройки шаблонов. Благодаря технологии блокчейна, обеспечивающей б...
Venafi
venafi.com
Решения Venafi находят, защищают и защищают идентификационные данные машин в нашем гиперсвязанном мире.
Keystash
keystash.io
Keystash — это полное управление доступом к идентификационным данным и управление ключами SSH на одной интегрированной платформе. - Полное управление учетными записями пользователей и группами Linux. - Развертывание и управление ключами SSH. - Управление политикой сервера SSH. - Применение двухфакто...
Akeyless
akeyless.io
Akeyless Security — компания, стоящая за Akeyless Platform, облачным SaaS-подходом, помогающим управлять корпоративными секретами — учетными данными, сертификатами и ключами — при эффективном отказе от традиционных хранилищ и сокращении связанных с этим затрат до 70%. Платформа Akeyless, разработанн...
TrackSSL
trackssl.com
Приложение, которое регулярно сканирует ваши SSL-сертификаты на наличие ошибок, таких как просроченная дата истечения срока действия и распространенные неправильные настройки. Ему доверяют почти 2000 пользователей, и он отслеживает около 20 000 сертификатов.