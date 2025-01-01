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Программное обеспечение для общественного питания
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Программное обеспечение для общественного питания - Самые популярные приложения

У компаний общественного питания есть уникальные требования к управлению приготовлением и распределением еды, для удовлетворения которых предназначено программное обеспечение для общественного питания. Это программное обеспечение в первую очередь помогает предприятиям общественного питания управлять заказами, планировать производство, логистику доставки и выставлять счета. Кроме того, некоторые решения предлагают функции, которые повышают эффективность маркетинга и продаж. Используя программное обеспечение для общественного питания, компании могут согласовывать производство продуктов питания с потребностями клиентов, повышая точность доставки. Это также помогает проанализировать эффективность и качество их услуг. Учитывая, что кейтеринг играет жизненно важную роль в организации мероприятий, это программное обеспечение должно легко интегрироваться с инструментами управления мероприятиями. Хотя большинство программного обеспечения для общественного питания включает в себя возможности обработки платежей, некоторые решения также могут интегрироваться со специализированным программным обеспечением для обработки платежей. Кроме того, многие варианты программного обеспечения для общественного питания хорошо сочетаются с программным обеспечением для бухгалтерского учета, что позволяет оптимизировать управление финансами.

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SevenRooms

SevenRooms

sevenrooms.com

SevenRooms - это платформа для управления бронированием, ожиданием и клиентскими данными в гостиничном бизнесе без комиссий.

Caterease

Caterease

caterease.com

Caterease - приложение для управления событиями и питанием, оптимизирующее процессы планирования, учета затрат и прибыли, управления персоналом и оплатами.

Kafoodle

Kafoodle

kafoodle.com

Kafoodle - это приложение для управления процессами в коммерческих кухнях, облегчая планирование меню, отслеживание ингредиентов и соблюдение норм безопасности.

Spoonfed

Spoonfed

getspoonfed.com

Spoonfed — облачное приложение для управления корпоративным catering-обслуживанием на встречах и мероприятиях с возможностью настройки под различные контракты.

Event Staff

Event Staff

eventstaffapp.com

Приложение для управления персоналом мероприятий, оптимизирующее планирование, коммуникацию и задачи для успешной организации событий.

Total Party Planner

Total Party Planner

totalpartyplanner.com

Приложение Total Party Planner помогает кейтеринговым компаниям отправлять предложения, планировать производство еды и управлять затратами.

QuickStaff

QuickStaff

quickstaffpro.com

QuickStaff Pro — это простое программное обеспечение для планирования мероприятий, позволяющее приглашать сотрудников и отслеживать их ответы на задания.

FoodStorm

FoodStorm

foodstorm.com

FoodStorm - это платформа, позволяющая продуктовым магазинам управлять онлайн-заказами еды и кейтеринга, оптимизируя процессы и улучшая клиентский сервис.

Crafty

Crafty

craftydelivers.com

Crafty - поставщик питания и напитков для компаний, предлагающий современные решения для организации питания на рабочем месте.

Curate

Curate

curate.co

Curate - это программное обеспечение для флористов, позволяющее создавать предложения по цветочному дизайну, заказы у оптовиков и управлять свадьбами.

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Программное обеспечение для общественного питания - Самые популярные приложения - WebCatalog