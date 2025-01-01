Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop — универсального инструмента для управления приложениями и учетными записями. Переключайтесь между несколькими аккаунтами, организуйте приложения по рабочему процессу и получайте доступ к тщательно отобранному каталогу приложений для Mac и Windows.
У компаний общественного питания есть уникальные требования к управлению приготовлением и распределением еды, для удовлетворения которых предназначено программное обеспечение для общественного питания. Это программное обеспечение в первую очередь помогает предприятиям общественного питания управлять заказами, планировать производство, логистику доставки и выставлять счета. Кроме того, некоторые решения предлагают функции, которые повышают эффективность маркетинга и продаж. Используя программное обеспечение для общественного питания, компании могут согласовывать производство продуктов питания с потребностями клиентов, повышая точность доставки. Это также помогает проанализировать эффективность и качество их услуг. Учитывая, что кейтеринг играет жизненно важную роль в организации мероприятий, это программное обеспечение должно легко интегрироваться с инструментами управления мероприятиями. Хотя большинство программного обеспечения для общественного питания включает в себя возможности обработки платежей, некоторые решения также могут интегрироваться со специализированным программным обеспечением для обработки платежей. Кроме того, многие варианты программного обеспечения для общественного питания хорошо сочетаются с программным обеспечением для бухгалтерского учета, что позволяет оптимизировать управление финансами.
Отправить новое приложение
SevenRooms
sevenrooms.com
SevenRooms - это платформа для управления бронированием, ожиданием и клиентскими данными в гостиничном бизнесе без комиссий.
Caterease
caterease.com
Caterease - приложение для управления событиями и питанием, оптимизирующее процессы планирования, учета затрат и прибыли, управления персоналом и оплатами.
Kafoodle
kafoodle.com
Kafoodle - это приложение для управления процессами в коммерческих кухнях, облегчая планирование меню, отслеживание ингредиентов и соблюдение норм безопасности.
Spoonfed
getspoonfed.com
Spoonfed — облачное приложение для управления корпоративным catering-обслуживанием на встречах и мероприятиях с возможностью настройки под различные контракты.
Event Staff
eventstaffapp.com
Приложение для управления персоналом мероприятий, оптимизирующее планирование, коммуникацию и задачи для успешной организации событий.
Total Party Planner
totalpartyplanner.com
Приложение Total Party Planner помогает кейтеринговым компаниям отправлять предложения, планировать производство еды и управлять затратами.
QuickStaff
quickstaffpro.com
QuickStaff Pro — это простое программное обеспечение для планирования мероприятий, позволяющее приглашать сотрудников и отслеживать их ответы на задания.
FoodStorm
foodstorm.com
FoodStorm - это платформа, позволяющая продуктовым магазинам управлять онлайн-заказами еды и кейтеринга, оптимизируя процессы и улучшая клиентский сервис.
Crafty
craftydelivers.com
Crafty - поставщик питания и напитков для компаний, предлагающий современные решения для организации питания на рабочем месте.
Curate
curate.co
Curate - это программное обеспечение для флористов, позволяющее создавать предложения по цветочному дизайну, заказы у оптовиков и управлять свадьбами.
© 2025 WebCatalog, Inc.