Программное обеспечение для управления каталогом - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для управления каталогами оптимизирует и централизует данные о продуктах электронной коммерции в цифровой каталог, что приносит пользу как продавцам, так и покупателям. Он служит хранилищем информации о продуктах в онлайн-бизнесе. В отличие от программного обеспечения для управления информацией о продуктах (PIM), программное обеспечение для управления каталогом фокусируется на улучшении данных о продуктах посредством редактирования, добавления и изменения деталей, в то время как программное обеспечение PIM имеет более широкий взгляд. Оно обеспечивает качество данных, позволяя администраторам обновлять сведения о продуктах, позволяя клиентам совершать осознанные покупки. Продавцы помогают покупателям, предоставляя важную информацию, такую как названия продуктов, фильтры, описания, цены и коды. Некоторые решения, часто интегрированные с инструментами контент-маркетинга электронной коммерции, также доступны в виде платформ с открытым исходным кодом, поддерживаемых сообществами пользователей.
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ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter — платформа управления производительностью продуктов, помогающая ритейлерам анализировать данные о товарах и оптимизировать решения в маркетинге и закупках.
Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack — это платформа для превращения PDF в интерактивные флип-книги с мультимедиа, предназначенная для удобного создания и публикации цифровых материалов.
OnWhatsApp
onwhats.app
OnWhatsApp – это приложение для создания мобильного интернет-магазина и приема заказов через WhatsApp за один доллар в месяц.
Catalog Bar
catalogbar.com
Catalog Bar — это веб и мобильный магазин для организаций с торговыми командами, дилерами и магазинами для продажи товаров.
Billtrust
billtrust.com
Billtrust - приложение для оптимизации процессов управления дебиторской задолженностью и платежами в бизнесе.
iPaper
ipaper.io
iPaper — это платформа для цифровых каталогов, позволяющая превращать печатные брошюры в интерактивные покупательские опыты.
STEL Order
stelorder.com
STEL Order — это программа для управления полевыми услугами, объединяющая функции обработки заказов, выставления счетов и отслеживания работы в одном приложении.
Sellercloud
sellercloud.com
Sellercloud - платформа для управления заказами и запасами, интегрированная с более чем 200 рынками для оптимизации онлайн-продаж.
Publitas
publitas.com
Publitas — платформа для цифровой публикации, позволяющая превращать статические документы в интерактивные публикации для различных устройств.
Feedonomics
app.feedonomics.com
Feedonomics - платформа для управления данными о продуктах, оптимизирующая их размещение на онлайн-рынках и рекламных каналах.
Akeneo
akeneo.com
Akeneo - это инструмент для управления информацией о продуктах, который помогает компаниям оптимизировать и улучшить взаимодействие с клиентами через разные каналы.
Vroozi
vroozi.com
Vroozi — это облачная платформа для автоматизации закупок и управления расходами, упрощая процессы закупок, оплаты и отчетности.
WizCommerce
wizcommerce.com
WizCommerce - платформа для управления B2B-заказами, помогающая оптовикам и производителям цифровизировать продажи и автоматизировать процессы.
GeekSeller
geekseller.com
GeekSeller - это платформа для управления запасами и заказами, позволяющая продавать на различных онлайн-площадках и автоматизировать процессы электронной коммерции.
Productsup
productsup.com
Productsup — это платформа для управления продуктами, позволяющая брендам и розничным продавцам оптимизировать контент и улучшить интеграцию через различные каналы.
Salsify
salsify.com
Salsify - это платформа для управления продуктовой информацией, позволяющая централизовать данные о продуктах и интегрироваться с каналами электронной коммерции.
ShopVibes
shop-vibes.de
ShopVibes — это приложение для управления информацией о продуктах и аналитики, позволяющее оптимизировать продажи через разные каналы в Европе.
SimplyDepo
simplydepo.com
SimplyDepo - облачное решение для управления заказами, товарами и клиентами, позволяющее оптовикам и розничным продавцам оптимизировать свою деятельность.
Cymbio
cym.bio
Cymbio — платформа для автоматизации продаж, поддерживающая дропшиппинг и интеграцию с розничными сетями, упрощая управление данными и заказами.
Plytix
plytix.com
Plytix — это программное обеспечение для управления информацией о продукте, предназначенное для малых и средних предприятий, упрощающее управление данными о продуктах.
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync помогает компаниям управлять и распространять информацию о товарах через цифровые каналы, обеспечивая точный и актуальный контент.
Okkular.io
okkular.io
Okkular.io помогает розничной торговле в моде и мебели автоматизировать процесс тегирования товаров с использованием технологий глубокого обучения.
Listing Mirror
listingmirror.com
Listing Mirror - это программное обеспечение для управления многими каналами продаж, позволяющее управлять листингами, инвентарем и заказами на различных платформах.
Sales Layer
saleslayer.com
Sales Layer — платформа управления информацией о продуктах (PIM), автоматизирующая процессы B2B и обеспечивающая точные данные о товарах для всех каналов продаж.
Stedger
stedger.com
Stedger — SaaS для интеграции с eCommerce платформами, автоматизирует создание продуктов, обновление запасов и обработку заказов дропшиппинга.
OneChannelAdmin
onechanneladmin.com
OneChannelAdmin — это платформа для управления электронной коммерцией, объединяющая ключевые операции для брендов и ритейлеров, чтобы упростить их рост и масштабирование.
LazyChat
lazychat-landing.vercel.app
LazyChat — платформа социального производства для продаж через мессенджеры. Управляет каталогом, процессом оформления заказа и автоматизирует поддержку клиентов.
Kentro.io
kentro.io
Kentro.io - облачная ERP-система для электронной коммерции, предлагающая управление запасами, заказами и интеграцию с внешними инструментами.
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions — это платформа для интеграции электронной коммерции, обеспечивающая управление запасами, обработку заказов и оптимизацию взаимодействия с клиентами.
Syndigo
syndigo.com
Syndigo - облачное решение для управления данными о продукте, обеспечивающее синдикацию контента и аналитику для оптимизации клиентского опыта в разных отраслях.
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint - облачное решение для автоматизации операций электронной коммерции и управления запасами в реальном времени, интегрирующее различные торговые платформы.
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